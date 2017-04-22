Трамп начинает и проигрывает

С принятием Белым домом решения на агрессию против КНДР начнется период подготовки войны. Его цель – создание политических, международно-правовых, морально-психологических и военно-стратегических условий, обеспечивающих возможность и успех кампании.Развернется масштабная информационная операция по дискредитации руководства КНДР на международной арене, в государствах-союзниках и среди населения самой Северной Кореи. Особое внимание будет уделено поиску лиц из числа военных и партийных руководителей КНДР разных уровней, готовых к измене ради гарантий безопасности и денежного вознаграждения.Начнется интенсивная деятельность в ООН, направленная на получение от Совбеза мандата на военную операцию против КНДР. Большие усилия будут прилагаться в дипломатической сфере, чтобы собрать коалицию государств, готовых принять участие в кампании. Особая роль отводится НАТО. Альянс должен будет продемонстрировать способность действовать глобально.Первый этап, насколько можно судить по имеющемуся опыту, займет от полугода до полутора лет. Далее начнется непосредственная, открытая подготовка к войне. Формальным основанием послужит инцидент, вероятнее всего – вооруженная провокация вблизи сухопутных или морских границ КНДР, которая вызовет адекватные действия северокорейских войск.Цель данного этапа – формирование группировки вооруженных сил антипхеньянской коалиции, создание необходимых материально-технических запасов, морально-психологическая подготовка к войне. Основная нагрузка ляжет, естественно, на США. Им предстоит осуществить стратегические переброски войск и военного имущества общим объемом 5-8 млн. тонн.Одновременно будут вестись операции по дезинформации военно-политического руководства КНДР, подавлению воли ее народа и вооруженных сил к сопротивлению, подкуп отдельных лиц из числа военного и политического руководства. Кроме того придется заниматься морально-психологической подготовкой своего населения и армии к предстоящей войне.КНДР – перед лицом фактически неизбежной агрессии – начнет мобилизацию вооруженных сил и стратегическое развертывание группировок в районы предстоящих боевых действий. В информационной сфере активность Пхеньяна будет сосредоточена на морально-психологической подготовке армии и населения к войне.Продолжительность этого этапа составит 6-9 месяцев.Вначале вооруженное противоборство будет вестись преимущественно в воздушной сфере. Коалиция государств во главе с США постарается сразу завоевать господство в небе над Северной Кореей, разрушить систему ее военного и государственного управления с ликвидацией национальных лидеров (прежде всего Ким Чен Ына), обнулить ядерный потенциал страны, разгромить или подавить группировки сухопутных войск в районах предстоящих наступательных и десантных операций, уничтожить ВМС противника, а также ударами по гражданским объектам подавить волю народа КНДР к сопротивлению.КНДР будет стремиться не допустить полного разгрома своей ПВО и группировок войск, сохранить устойчивость обороны и ракетно-ядерный потенциал, обеспечить нормальное функционирование системы военного и государственного управления, а также по возможности нанести ограниченное поражение группировкам ВВС и сухопутных войск противника в пределах досягаемости ракетного оружия и артиллерии, преимущественно для достижения морально-психологического эффекта.Основным содержанием этого этапа станет нанесение ракетно-авиационных ударов американо-южнокорейской коалицией по объектам КНДР и действия ПВО последней по их отражению. Из анализа опыта последних войн и состояния вооруженных сил КНДР (http://vpk-news.ru/articles/36331) следует, что США и их союзники развернут воздушную кампанию, состоящую из серии наступательных операций и систематических действий.Первыми, вероятнее всего, начнут Соединенные Штаты (и их союзники). Они нанесут массированный ракетно-авиационный удар по главным объектам системы ПВО и ядерного комплекса Северной Кореи.Военные действия может начать и Северная Корея – упреждающим ракетно-артиллерийским ударом, снижающим эффективность первого массированного ракетно-авиационного налета противника. Однако этим Пхеньян нанесет ущерб и себе, поскольку будет выставлен перед мировым сообществом как агрессор.Информационные операции США на этом этапе, помимо непосредственного обеспечения военных действий, будут направлены на поощрение благоприятной международной реакции, недопущение втягивания в конфликт на стороне КНДР третьих стран, прежде всего Китая, а также предотвращение применения руководством Северной Кореи ядерного оружия.С учетом состояния ВС КНДР, а также опыта югославского и ливийского конфликтов можно предполагать, что этап воздушной войны продлится от 2-3 до 6-7 месяцев или даже более.Он завершится прекращением боевых действий либо переходом агрессора к наземным операциям. Военная кампания может быть свернута в случае:1. Отказа руководства Северной Кореи от дальнейшего сопротивления, что следует признать крайне маловероятным.2. Дипломатического давления мирового сообщества или прямого вмешательства в конфликт на стороне КНДР Китая.3. Непосредственной угрозы Пхеньяна применить ядерное оружие.Причиной прекращения агрессии также может стать перерасход оружия, неприемлемые потери авиации, рост антивоенных выступлений населения в ведущих странах коалиции, экономические проблемы.На этом этапе возможно применение ядерного оружия со стороны КНДР, вероятнее всего – демонстративного характера, без нанесения ущерба противнику, для устрашения населения и политических элит противостоящих государств с целью принуждения их к мирным переговорам. Ответное применение ядерного оружия США маловероятно из-за неминуемой негативной реакции мирового сообщества.Таким образом, уже по итогам этого этапа высока вероятность прекращения военных действий.Наземный этап начнется с созданием условий для проведения агрессором успешных наступательных сухопутных и морских десантных операций при минимальных потерях. Это возможно при надежном подавлении ПДО противника и разрушении системы фортификационных сооружений хотя бы на ограниченном участке северокорейской обороны.Для агрессора целью данного этапа будет разгром вооруженных сил КНДР и оккупация ее территории. Для Северной Кореи – срыв наступательных и десантных операций противника с нанесением ему неприемлемого ущерба, что может принудить его к миру. Прогнозируемая продолжительность этапа – от нескольких месяцев до года.Сухопутное вторжение на территорию КНДР, вероятнее всего, начнется с воздушно-морской десантной операции стратегического масштаба. В ней могут быть задействованы до 150 боевых кораблей различных классов и 150-200 тыс. человек морской пехоты, воздушно-десантных, механизированных и танковых войск, которые будут высаживаться на побережье противника в 3-4 эшелона, а также основные силы авиационной группировки США и их союзников.Географические особенности театра военных действий, развитая сеть мощных фортификационных сооружений, высокий моральный дух армии и населения КНДР приведут к большим потерям личного состава и техники с обеих сторон. Общий урон в живой силе можно оценить в 50-60 тысяч человек и более, в том числе не менее 25-30% придется на коалицию. Такие потери окажутся критическими для группировки агрессора, что, скорее всего, заставит его отказаться от дальнейших боевых действий и пойти на мирные переговоры.Возможными причинами прекращения войны на этом этапе остается дипломатическое давление мирового сообщества, прямое вмешательство Китая, угроза КНДР применить ядерное оружие, рост антивоенных выступлений населения и кризисных явлений в экономике ведущих стран коалиции – США, Южной Корее, Японии.Оказавшись перед реальной угрозой разгрома, КНДР с большой вероятностью нанесет ядерный удар всеми возможными средствами. Соответствующее решение может быть принято вскоре после начала десантной операции. Удар будет заключаться в подрыве ядерных фугасов, пусках ракет средней дальности и, с наименьшей вероятностью, в бомбардировке. Прогнозируемо применение от 2-3 до 5-6 единиц ЯО в зависимости от эффективности противодействия противника. Ядерным ударам подвергнутся войска коалиции, особо значимые объекты военной инфраструктуры, административно-политические центры Южной Кореи, одна из американских военных баз.Следствие – огромные жертвы (несколько сотен тысяч человек, в основном мирного населения Южной Кореи) и большие труднопреодолимые зоны радиационного заражения.Ответный удар США будет нанесен стратегическим и тактическим ЯО по основным административно-политическим центрам КНДР, защищенным объектам ее ядерного комплекса, ключевым узлам обороны. Масштаб американского ответа естественно ограничивается стремлением минимизировать зону радиоактивного заражения в направлении как Китая с Россией, так и Южной Кореи с Японией. В этой связи агрессор ограничится 6-8 ЯБЧ малой и средней мощности. Но среди населения КНДР жертв будет сотни тысяч и даже миллионы. В дальнейшем США могут применять одиночные ядерные удары боеприпасами сверхмалой мощности для разрушения особо защищенных фортификационных сооружений.Воплощение такого сценария закончится утратой КНДР способности к организованному сопротивлению. Однако чудовищные потери среди населения Южной Кореи и войск антипхеньянской коалиции, огромные зоны радиоактивных заражений, международное давление и вмешательство Китая заставят стороны искать способы завершения военных действий. После «ядерного обмена» мирные переговоры фактически неизбежны.Но если КНДР не решится применить ядерное оружие, война продолжится. Даже после разгрома основных группировок северокорейских войск, вероятность отказа от сопротивления, если только на Пхеньян не надавит Пекин, чрезвычайно низка. Часть руководства страны в интересах сохранения политического представительства КНДР в условиях оккупации может быть эвакуирована в Китай. Сохранившие боеспособность части и соединения будут продолжать сопротивление самостоятельно, на оккупированных территориях развернется партизанская война.Следующий этап войны правильнее всего определить как «дезорганизованное сопротивление». Цель агрессора – установление контроля над Северной Кореей с полным уничтожением ее государственности. Уцелевшие представители руководства КНДР и сохранившие боеспособность части сделают все, чтобы не допустить полной ликвидации северокорейской государственности.Вероятность применения ядерного оружия на этом этапе становится низкой вследствие потери управления войсками, утраты ЯО или его уничтожения агрессором. Этап продлится как минимум несколько месяцев, в течение которых будут последовательно уничтожаться сохранившие боеспособности части и соединения северокорейской армии. С их разгромом начнется следующий этап – партизанская война.Развитая сеть фортификационных сооружений, гористая, покрытая богатой растительностью местность, заранее созданные северокорейским руководством значительные запасы вооружения, боеприпасов и других материальных средств позволят развернуть масштабную партизанскую войну, которая, вероятно, распространится и на территорию Южной Кореи. Действия вооруженных формирований будут координироваться и материально поддерживаться из других государств, в частности – Китая.Этот этап может затянуться на несколько лет. По опыту Ирака и Афганистана очевидно, что в конечном итоге США и их союзники уйдут из Северной Кореи. Военно-политическое руководство КНДР восстановит государственность и полный контроль над территорией.