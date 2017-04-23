09:01 23 апреля

Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России

Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России

Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"

В Санкт-Петербурге 19 апреля на "Адмиралтейских верфях" был заложен первый патрульный ледокол для Военно-морского флота РФ. Он получил имя "Иван Папанин".

Всего Минобороны заказало два корабля ледового класса проекта 23550. "Иван Папанин" должен быть передан флоту в 2019 году, второй корабль — до конца 2020 года.


Технические характеристики этих сторожевиков не имеют аналогов в мире. Как неоднократно отмечали в военном ведомстве, представители этого проекта будут совмещать в себе качества буксира, ледокола и патрульного корабля.

Немецкий журнал Stern уже назвал этот проект "стальным кулаком русской ледовой армады", отметив, что эти корабли будут "доминировать в Северном Ледовитом океане безраздельно". По оценке издания, в последние годы Россия строит много именно малых кораблей, которые оснащены "чрезвычайно тяжелым вооружением".

ОХРАНЯТЬ И УНИЧТОЖАТЬ

Головной корабль серии "Иван Папанин", заложенный на "Адмиралтейских верфях", спроектирован Санкт-Петербургским конструкторским бюро "Алмаз".

"АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ". СПРАВКА

Старейшее судостроительное предприятие страны в 2014 году отметило 310 лет со дня основания. Со стапелей завода сошли почти три тысячи судов различного назначения, в том числе первый в мире мореходный миноносец, так называемое потаенное судно — прообраз первой подводной лодки. Здесь также были построены легендарный крейсер "Аврора" и первый атомный ледокол "Ленин".

Сейчас петербургское предприятие является центром неатомного подводного судостроения России. На "Адмиралтейских верфях" строятся подлодки проектов 636.3 и 677 "Лада", а также дизель-электрический ледокол "Илья Муромец", который планируется сдать флоту в этом году.

"Иван Папанин" — первый в истории сторожевой (патрульный) корабль ледового класса: ранее нигде в мире подобных боевых ледоколов не строили. У других стран имеются корабли, которые могут "давить" лед, но при этом они не несут на борту оружие.

Подобные корабли собирается строить Канада, но у них будут меньшие возможности, рассказал ТАСС военный эксперт Александр Мозговой.

По своему водоизмещению они близки к российским кораблям проекта 23550. Но наши обладают более широкими возможностями. Тем более мы уделяем большое внимание военным вопросам Арктики, в том числе обороне, развертыванию там Вооруженных сил РФ. Учитывая определенные сложности и экстремальные условия, создание таких ледокольных патрульных кораблей необходимо и целесообразно
Александр Мозговой
военный эксперт

По данным открытых источников, российский сторожевик будет иметь водоизмещение около 7 тыс. тонн и длину корпуса 114 метров. Скорость — 18 узлов (33,3 км/ч). Он сможет преодолевать лед толщиной до полутора метров. Дальность плавания — 6 тыс. морских миль (около 11 тыс. км). Корабль оборудуется буксирным устройством и двумя грузовыми электрогидравлическими кранами грузоподъемностью около 28 тонн каждый.

В корпусе "Ивана Папанина" реализованы все последние достижения российского судостроения. Кроме того, корабль оснащен только отечественным оборудованием.

Самое главное, что все оборудование на этом ледоколе будет российским. На других наших ледоколах смешанное, а на этом только российское, и в этом его основное отличие
источник в судостроительной отрасли

Патрульный корабль проекта 23550 предназначен для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки задержанных судов. Также он сможет сопровождать суда обеспечения, участвовать в спасательных операциях и перевозить различные специальные грузы. Боевой ледокол способен не только осуществлять охрану кораблей, но и при необходимости уничтожать неприятельские суда.

АРКТИЧЕСКИЙ КАЛИБР

Строительство подобных кораблей стало следствием активного развития военной инфраструктуры в Арктике. Такую задачу перед армией поставил Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин. Эффективно выполнять военные задачи в арктической зоне такие ледоколы смогут как самостоятельно, так и в составе группировок боевых кораблей.

Надо обеспечить не просто прохождение каравана, а создать условия соблюдения режимов охраны нашего судоходства в соответствии с законодательством. На этом сторожевом корабле будет соответствующее вооружение, которое обеспечит ему выполнение задач
источник в судостроительной отрасли

По открытым данным, ледоколы проекта 23550 получат тактическое ракетное вооружение — российские крылатые ракеты "Калибр-НК".
Как считает Мозговой, на ледоколе может быть установлено восемь пусковых установок "Калибр-НК".

Опыт установки "Калибров" на ледоколы — это впервые такое. Официально это нигде не говорится, но на картинках этих судов, которые распространены в сети Интернет, можно разглядеть в кормовой части два контейнера с пусковыми установками ракет "Калибр", в каждой по четыре
Александр Мозговой
военный эксперт

Специалист отметил, что "Калибры" имеют низкую радиолокационную заметность, а также могут следовать к цели, огибая рельеф местности на сверхмалых высотах. Из-за этого они тяжело обнаруживаются любыми средствами ПВО. Точность поражения цели "Калибрами" составляет несколько метров, несмотря на дальность применения — до полутора тысяч километров.

Там много модификаций. Есть те, которые часть полета осуществляют на одной скорости, а при подходе к цели — сверхзвуковая. Есть вариант, где стреляют дозвуковой ракетой, но большой мощности (450 кг боевая часть). Имеется вариант, когда стреляют по береговым целям (более 1,5 тыс. километров), и есть "стратегические", которые стреляют до 2,6 тыс. километров с ядерным боезапасом
Александр Мозговой
военный эксперт

Наличие комплекса "Калибр" на борту "Ивана Папанина" сделает ледокол многофункциональным боевым кораблем арктической зоны, считает эксперт.

ПУШКА-НЕВИДИМКА

Ледокол также сможет наносить артиллерийские удары по морским и береговым целям — он будет вооружен артиллерийской установкой АК-176МА. Она может размещаться в специальной "угловатой" башне со сниженной радиолокационной заметностью.
По данным газеты "Известия", решение об установке пушек было принято в конце 2016 года и в настоящее время проектные работы завершены: пушка будет стоять в носовой части корабля.

По данным Петербургского машиностроительного завода "Арсенал", модернизированная артустановка АК-176МА предназначена для вооружения кораблей ближней морской зоны ВМФ. В ней по сравнению с базовой версией более чем в два раза повышена кучность стрельбы, увеличена скорость наведения. Масса пушки стала меньше девяти тонн (у АК-176 — более 11 тонн).

Как отмечают разработчики, 76-мм корабельная установка включена в состав вооружения современных проектов кораблей (22160, 22800, 12418, 23550), а также может устанавливаться на корабли более ранней постройки. Всего до 2020 года ВМФ получит 22 модернизированные артустановки.

"Иван Папанин" также получит и широкий перечень палубного оборудования: от буксирного устройства до мощных грузовых кранов. Предусмотрено базирование многоцелевого вертолета Ка-27 и двух скоростных катеров типа "Раптор".

У нас есть ледоколы, но они выполняют именно патрульные функции. А эти — более серьезные и рассчитаны уже на ведение боевых действий в Арктике и поддержку сухопутных сил и морской пехоты в этом регионе
Александр Мозговой
военный эксперт

В 2016 году на "Адмиралтейских верфях" был спущен другой военный ледокол проекта 21180 — "Илья Муромец". До конца 2017 года он должен войти в состав Северного флота. Однако этот корабль не будет нести на борту вооружения, а вертолет сможет принимать на носовую площадку только временно, так как не оборудован для базирования винтокрылой машины.
Первоисточник: http://tass.ru/armiya-i-opk/4191985


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Комментарии 15

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:32
    Неплохой должен получиться защитник ледовых трасс .
    Spartanez300
  2. Dart2027 Сегодня, 06:57
    Странное расположение ракет. Неужели нельзя сделать нормальные подпалубные ПУ?
    Dart2027
    1. donavi49 Сегодня, 07:57
      Подпалубные ПУ - это объем и мертвый груз навсегда.

      При этом, военная составляющая у этого ледокола восьмистепенная.

      Основная задача проводка конвоев в ледовой обстановке, спасение в ледовой обстановке, доставка грузов на дальние базы, патрулирование, защита арктической границы.

      Для всех этих основных задач, максимум пулемет и пушка нужны (чтобы нарушителей тормозить). Они есть. Пушка там в самом легком исполнении с минимальным погребом.

      Если уж война, то предусмотрен моб вариант с контейнерными блоками Калибра.
      donavi49
    2. Мар.Тира Сегодня, 07:57
      Тогда не сможет перевозить специальный груз.в трюмах.Он судя по описаниям,будет универсальным.И ледокол,и ПСКР,и грузовой корабль.
      Мар.Тира
  3. кедр Сегодня, 07:22
    Корабль уникальный и многообещающий. Осталось дождатья спуска на воду и посмотреть в работе, в северных, арктических широтах.
    кедр
  4. Сергей-svs Сегодня, 07:42
    Если с возможностями нанесение ракетно-артиллерийского удара по морским и береговым целям всё ясно, тогда возникает вопрос: а где системы защиты ПВО? Получается, что при всех своих достоинствах, эти патрульные корабли будут абсолютно беззащитны от авиационных атак! request
    Сергей-svs
    1. Мар.Тира Сегодня, 07:54
      Вы с него крейсер хотите сделать что-ли? предназначен для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки задержанных судов. Также он сможет сопровождать суда обеспечения, участвовать в спасательных операциях и перевозить различные специальные грузы. Боевой ледокол способен не только осуществлять охрану кораблей, но и при необходимости уничтожать неприятельские суда.А небо Арктики в районах судоходства у российских берегов и так прикрыто ПВО,и будет только усиливаться
      Мар.Тира
    2. donavi49 Сегодня, 08:05
      И кто на него нападать должен? К примеру чтобы отбиться от пары Шершней (это 4 Гарпуна) - одиночного комплекса Тор уже не хватит. Это я молчу - о диких мертвых зонах, которые будет перекрывать надстройка и куда комплекс будет слеп.


      Кто еще со своими системами? Панцирь - все сложно. Кортик - помер давно. Палаш - так это ЗАК в версии для МО. АК-630 - вполне реально подкрепления под него сделали. Гибка - ну фиг знает, это фактически ПЗРК только с нормальной оптикой и стабилизацией.

      Тяжелые системы? Штиль/Редут. Так они не будут стрелять. В смысле им нужен РЛС - а если нагрузить верх 10 тоннами, то и низ надо тоже нагружать. Плюс цена. С Штиль-Фрегатом он накинет легко 80млн долларов + потеряет во внутренних помещениях.

      Это не боевой корабль. Это СБ-ПСКР-снабженец в арктической зоне. И вести бой с АУГ и даже отбиваться от звена Шершней это не его задача. Если война, то он будет водить силы СФ - а они его прикроют.
      donavi49
      1. Котище Сегодня, 08:52
        Назвался "груздем" полезай в кузовок! Отсутствие ПВО снижает ценность ледокола, надежда на группу сопровождения которая будет его охранять, в настоящее время ничтожна! Уж очень мало у нас таких кораблей.
        Наличие калибров, это хорошо. Но все таки считаю лучше иметь под палубный отсек в который можно установить модульное вооружение от ракет ПВО до калибров, в зависимости от задачи.
        Ну и последнее, если кто видел на карте протяженность наших северных границ, и уверен, что мы сможем насытить их средствами ПВО в достаточном объеме в близжайшее время? Ну кроме как "оптимистами" я назвать Вас не могу! К сожалению мы еще только в самом начале строительства защиты Артического побережья и потерять такой ценый корабль от одного гарппуна запущенного с АПЛ былобы жалко.
        Котище
        1. donavi49 Сегодня, 09:00
          Ну, а какая защита должна быть?

          Вкорячить туда 12 Штилей - так толку от них, опять же пара Шершней с 4 Гарпунами (а они 8 могут тащить - по 4 на внутренних пилонах).

          Вкорячить туда сравнимый с фрегатом по емкости комплекс? Так он на 100млн вырастет + потеряет в основных качествах.

          Альтернативой был бы комплекс а-ля RAM, со своей станцией, который автономный и требует лишь подкрепления. Однако такого комплекса у ВМФ нет - есть только Гибка из легких серийных.
          donavi49
  5. demiurg Сегодня, 08:35
    А пограничники в Камчатском Питере получат что то ледокольное?
    demiurg
    1. Товарищ_Сталин Сегодня, 08:43
      Авачка не замерзает же, зачем им ледокол? Такое судно нужно владивостокским морякам.
      Товарищ_Сталин
      1. demiurg Сегодня, 08:51
        На север ходить, к мысу Дежнева.
        demiurg
        1. Товарищ_Сталин Сегодня, 08:54
          Когда мыс Дежнева заперт льдами, туда ни одно буржуйское судно не дойдет. Да и что там зимой буржуям делать? Задницы морозить в полярной ночи и белых медведей ловить laughing ? Все равно с октября по июль Севморпуть непроходим. Лишь два месяца в году: с августа по сентябрь, Севморпуть свободен ото льда. Так что смысла нет на Камчатке держать ледокол. А вот владивостокским морякам такое судно нужно, чтобы не быть запертым льдами в заливе Петра Великого.
          Товарищ_Сталин
  6. амурец Сегодня, 08:52
    Здесь обсуждается вооружение, назначение, а что ССУ. Где их будут брать, да ещё в условиях санкций?
    <<2 полноповоротные винторулевые колонки типа Azipod Vi1600L или аналог, мощностью около 6000 кВт каждая, подруливающее устройство тоннельного типа Schottel STT2 или аналог, мощностью около 500 кВт>>
    Azipod (написание кириллицей редко Азипод, от англ. azimuth — азимут, полярный угол и pod — стручок, капсула, гондола двигателя) — бренд фирмы ABB Group, под которым выпускаются судовые тяговые управляемые двигательные установки (винто-рулевые колонки — ВРК). Изначально разработан в Финляндии на судоверфи Wärtsilä. Разновидность азимутального подруливающего устройства.
    амурец
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