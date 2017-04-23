Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России

В Санкт-Петербурге 19 апреля на "Адмиралтейских верфях" был заложен первый патрульный ледокол для Военно-морского флота РФ. Он получил имя "Иван Папанин".Всего Минобороны заказало два корабля ледового класса проекта 23550. "Иван Папанин" должен быть передан флоту в 2019 году, второй корабль — до конца 2020 года.Технические характеристики этих сторожевиков не имеют аналогов в мире. Как неоднократно отмечали в военном ведомстве, представители этого проекта будут совмещать в себе качества буксира, ледокола и патрульного корабля.Немецкий журнал Stern уже назвал этот проект "стальным кулаком русской ледовой армады", отметив, что эти корабли будут "доминировать в Северном Ледовитом океане безраздельно". По оценке издания, в последние годы Россия строит много именно малых кораблей, которые оснащены "чрезвычайно тяжелым вооружением".Головной корабль серии "Иван Папанин", заложенный на "Адмиралтейских верфях", спроектирован Санкт-Петербургским конструкторским бюро "Алмаз"."Иван Папанин" — первый в истории сторожевой (патрульный) корабль ледового класса: ранее нигде в мире подобных боевых ледоколов не строили. У других стран имеются корабли, которые могут "давить" лед, но при этом они не несут на борту оружие.Подобные корабли собирается строить Канада, но у них будут меньшие возможности, рассказал ТАСС военный эксперт Александр Мозговой.По данным открытых источников, российский сторожевик будет иметь водоизмещение около 7 тыс. тонн и длину корпуса 114 метров. Скорость — 18 узлов (33,3 км/ч). Он сможет преодолевать лед толщиной до полутора метров. Дальность плавания — 6 тыс. морских миль (около 11 тыс. км). Корабль оборудуется буксирным устройством и двумя грузовыми электрогидравлическими кранами грузоподъемностью около 28 тонн каждый.В корпусе "Ивана Папанина" реализованы все последние достижения российского судостроения. Кроме того, корабль оснащен только отечественным оборудованием.Патрульный корабль проекта 23550 предназначен для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки задержанных судов. Также он сможет сопровождать суда обеспечения, участвовать в спасательных операциях и перевозить различные специальные грузы. Боевой ледокол способен не только осуществлять охрану кораблей, но и при необходимости уничтожать неприятельские суда.Строительство подобных кораблей стало следствием активного развития военной инфраструктуры в Арктике. Такую задачу перед армией поставил Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин. Эффективно выполнять военные задачи в арктической зоне такие ледоколы смогут как самостоятельно, так и в составе группировок боевых кораблей.По открытым данным, ледоколы проекта 23550 получат тактическое ракетное вооружение — российские крылатые ракеты "Калибр-НК".Как считает Мозговой, на ледоколе может быть установлено восемь пусковых установок "Калибр-НК".Специалист отметил, что "Калибры" имеют низкую радиолокационную заметность, а также могут следовать к цели, огибая рельеф местности на сверхмалых высотах. Из-за этого они тяжело обнаруживаются любыми средствами ПВО. Точность поражения цели "Калибрами" составляет несколько метров, несмотря на дальность применения — до полутора тысяч километров.Наличие комплекса "Калибр" на борту "Ивана Папанина" сделает ледокол многофункциональным боевым кораблем арктической зоны, считает эксперт.Ледокол также сможет наносить артиллерийские удары по морским и береговым целям — он будет вооружен артиллерийской установкой АК-176МА. Она может размещаться в специальной "угловатой" башне со сниженной радиолокационной заметностью.По данным газеты "Известия", решение об установке пушек было принято в конце 2016 года и в настоящее время проектные работы завершены: пушка будет стоять в носовой части корабля.По данным Петербургского машиностроительного завода "Арсенал", модернизированная артустановка АК-176МА предназначена для вооружения кораблей ближней морской зоны ВМФ. В ней по сравнению с базовой версией более чем в два раза повышена кучность стрельбы, увеличена скорость наведения. Масса пушки стала меньше девяти тонн (у АК-176 — более 11 тонн).Как отмечают разработчики, 76-мм корабельная установка включена в состав вооружения современных проектов кораблей (22160, 22800, 12418, 23550), а также может устанавливаться на корабли более ранней постройки. Всего до 2020 года ВМФ получит 22 модернизированные артустановки."Иван Папанин" также получит и широкий перечень палубного оборудования: от буксирного устройства до мощных грузовых кранов. Предусмотрено базирование многоцелевого вертолета Ка-27 и двух скоростных катеров типа "Раптор".В 2016 году на "Адмиралтейских верфях" был спущен другой военный ледокол проекта 21180 — "Илья Муромец". До конца 2017 года он должен войти в состав Северного флота. Однако этот корабль не будет нести на борту вооружения, а вертолет сможет принимать на носовую площадку только временно, так как не оборудован для базирования винтокрылой машины.