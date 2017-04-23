Непобедимый Пхеньян

Обстановка на Корейском полуострове накаляется. Угрозы новых санкций, отправка американских авианосцев к «проблемным» берегам провоцируют руководство КНДР на ответные шаги. Для оценки вероятности вооруженного конфликта сопоставим военные потенциалы противостоящих сторон и проанализируем их цели.Пхеньян имеет достаточно мощные, пусть и оснащенные устаревшим вооружением ВС численностью более миллиона человек. Наличие свыше 4,5 млн. военно-обученного резерва дает руководству страны возможность развернуть с началом вооруженного конфликта группировку в несколько миллионов человек.Основу северокорейской армии составляют сухопутные войска, которые в мирное время насчитывают около 900 тыс. штыков. Имеется примерно 3500 танков (из них около 1800 – Т-62, остальные – Т-55, Т-54 и их китайские реплики), около 200 БМП и 2500 бронетранспортеров, более 12000 орудий полевой артиллерии и 2500 РСЗО, свыше 10000 единиц противотанковых ракетных комплексов и орудий.В ПВО сухопутных войск насчитывается более 10000 единиц ПЗРК и 11000 зениток различного калибра. Известно о наличии ЗРК «Круг», «Куб» и, вероятно, «Бук».Ракетное вооружение представлено более чем 50-ю пусковыми установками. Это ТРК советской разработки «Луна» и оперативно-тактические «Скад». На основе последнего КНДР создала собственную ракету с дальностью стрельбы 550 км.Общее количество тактических и оперативно-тактических ракет оценивается приблизительно в 1000 единиц. «Нодонг-1» собственной разработки имеет дальность стрельбы до 1000 км. Созданные в последнее время «Тэпходон-1» и «Тэпходон-2», возможно, имеют дальность 3500 и 6000 км соответственно. Но все они не отличаются точностью стрельбы, что делает их неэффективными, за исключением оснащенных ядерными боеголовками, для поражения точечных защищенных целей.По оценкам экспертов, КНДР может обладать 10-12 ядерными боеприпасами, приспособленными, в основном, для использования в качестве авиабомб или подземных фугасов. При слабости северокорейской ударной авиации более вероятно применение по второму варианту. Речь, понятно, о тех ядерных боеприпасах, которые непригодны как боевые части ракет.В ВВС КНДР около 1500 самолетов различных типов. К относительно современным относятся 36 МиГ-29, 45 МиГ-23, 34 Су-25. Остальные имеют чрезвычайно ограниченную боевую ценность.Основу ПВО КНДР составляют 24 ЗРК С-200, 128 С-125 и 240 С-75. Имеется значительное количество зенитной артиллерии.Система воздушного наблюдения построена на основе наземных РЛС советского производства в основном 60-х годов выпуска и их китайских копий, что делает ее чрезвычайно уязвимой для современных средств радиоэлектронного подавления. Но значительное количество станций позволяет создать многослойное радиолокационное поле с нижней границей на наиболее опасных от ударов СВН противника 200-300 м, а на других направлениях – 400-600 м.Система управления ПВО по техническому уровню соответствует 1960–70-м годам и требованиям современности не удовлетворяет ни по помехоустойчивости, ни по оперативности. Однако большое количество зенитных огневых средств на ограниченной площади страны позволяют создать их исключительно высокую плотность. Это, несмотря на устаревшее оснащение, делает ПВО КНДР относительно эффективной даже в борьбе с новейшими типами самолетов.Северная Корея не располагает современными средствами радиоэлектронного подавления. Зато имеет значительные возможности оперативной маскировки, чему способствует благоприятный рельеф местности. И это может сыграть решающую роль в срыве воздушного наступления вероятного противника.Ударную силу ВМС КНДР составляют 22 подводных лодки пр. 033 (китайская копия советского пр. 633, разработка конца 1950-х), 50 малых и сверхмалых ПЛ собственной постройки, а также 34 советских ракетных катера, их китайские и северокорейские копии. Значительны запасы минного оружия, правда, преимущественно устаревших типов.Рельеф местности и созданная за более чем 50 лет система фортификационных сооружений, включая подземные туннели и сооружения глубокой закладки (более 100 метров в глубине горных массивов) позволяет укрыть от поражения даже тактическим ядерным оружием расположенные в них предприятия оборонно-промышленного и ядерного комплексов, крупные войсковые контингенты с тяжелым вооружением, включая бронетанковую технику, полевую артиллерию и средства ПВО, а также пусковые установки ракет средней дальности.По оценкам военных экспертов личный состав северокорейской армии имеет хорошую боевую выучку, у командиров высокий уровень оперативной подготовки. Идеологическая обработка и менталитет народа определяют исключительно низкую чувствительность личного состав к потерям и готовность сражаться до последнего солдата.Сухопутные войска обладают достаточно высоким боевым потенциалом, несмотря на устаревшее вооружение. Значительное количество противотанковых средств, полевой артиллерии и развитая сеть фортификационных сооружений позволяют вести эффективные оборонительные действия даже против высокотехнологичного противника, превосходящего по численности в 1,5-2 раза, при его господстве в воздухе. Но наступательные возможности сухопутных войск весьма ограничены в силу устаревшего танкового парка.Гористый рельеф местности, заранее подготовленные укрытия и запасы вооружения и боеприпасов позволят развернуть масштабную партизанскую войну, которая может длиться годами. При этом агрессору для подавления сопротивления придется выделять значительные силы сухопутных войск (по опыту Афганистана, Ирака – 200 тыс. человек и более).Наличный состав сил специальных операций КНДР с учетом возможностей по их заброске на территорию противника позволяет развернуть эффективную диверсионную деятельность нескольких десятков групп в оперативной и даже стратегической глубине, то есть на всей территории Южной Кореи.ОТРК и ТРК сухопутных войск КНДР обеспечат удары составом до 50 ракет в залпе по объектам в тактической и оперативной глубине. Таким нарядом они способны поразить 4-6 крупных целей. Всего с учетом ожидаемого противодействия эти комплексы уничтожат или выведут из строя на некоторое время до 10-15 объектов типа аэродром, командный пункт, узел связи. Ограниченные размеры территории Южной Кореи фактически позволят оказывать воздействие ОТРК на всю глубину оперативного построения группировки противника.Ракет средней дальности «Тэпходон-1» и «Тэпходон-2» относительно мало. Низкая точность их стрельбы в обычном снаряжении позволит нанести заметный ущерб не более чем одной американской базе. Предполагаемые наличные запасы ЯО дают основания говорить о возможности нанесения КНДР такими ракетами от 1-2 до 4-5 ядерных ударов по военным объектам на территории Южной Кореи, Японии и США в пределах досягаемости.ВВС КНДР обладают весьма ограниченными возможностями нанесения ударов по наземным объектам на территории РК в связи с устаревшим парком авиатехники. С началом войны с южным соседом основная часть бомбардировочной и штурмовой авиации, вероятно, будет уничтожена в результате ударов ВВС и ракет противника, а также воздействия его средств ПВО в течении 2-5 суток.Возможности ПВО КНДР существенно выше. Если стационарные зенитные ракетные комплексы будут уничтожены с высокой вероятностью уже в первые 3-4 суток воздушной наступательной операции, то мобильные ЗРК в основном сохранят боеспособность, вынуждая противника выделять значительный ресурс СВН на обеспечение действий ударных групп. Значительное количество зенитной артиллерии не позволит авиации перейти к действиям на малых высотах для выявления и поражения техники и объектов сухопутных войск КНДР.В итоге эффективность действий авиации противника будет значительно снижена. В сочетании с мерами оперативной маскировки это поставит под угрозу успешность воздушной наступательной операции даже при подавляющем количественно-качественном превосходстве противника.Система ПВО КНДР при мерах оперативной маскировки и с учетом сложного рельефа местности сможет успешно противостоять американо-южнокорейской авиационной группировке численностью до 800-900 самолетов. Для успеха воздушной кампании Вашингтону, Сеулу и их союзникам придется привлечь к ней не менее 1800-2000 самолетов различных классов.ВМС Северной Кореи способны создать угрозу флоту противника лишь в прибрежной акватории, главным образом минным оружием, а также силами ракетных катеров и сверхмалых подводных лодок. ПЛ пр. 033 обладают крайне ограниченными возможностями против современных надводных кораблей и могут иметь значение лишь как носители минного оружия. Большое количество разнообразных мин позволяет создать плотные заграждения, для преодоления которых потребуются значительные тральные силы и много времени. Если эти заграждения будут прикрываться береговой артиллерией и наземными противокорабельными ракетными комплексами, агрессору гарантированы значительные потери. Минное оружие ставит под сомнение саму возможность морской десантной операции против КНДР.Оценивая вооруженные силы в целом, можно констатировать, что они способны вести эффективные оборонительные действия даже против высокотехнологичного противника в условиях господства его авиации. Однако наступательные операции северокорейской армии будут сопровождаться исключительно большими потерями при весьма сомнительных шансах на успех.Внутриполитическая стабильность КНДР, высокий уровень политической и идеологической мотивации населения и армии, решимость политического руководства страны бороться до конца, значительные запасы вооружения и боеприпасов, большой мобилизационный ресурс, а также возможность опереться на собственное производство ВВТ позволяют КНДР рассчитывать на успех в затяжной войне даже при значительных потерях населения и ВС.Для разгрома северокорейских вооруженных сил их противникам придется выставлять сопоставимые по численности группировки.Сеул располагает весьма внушительными вооруженными силами: около 700 тыс. военнослужащих. Основу, как и в КНДР, составляют сухопутные войска, их численность около 550 тыс. человек. В отличие от северного соседа они оснащены в основном современной боевой техникой. Из более чем 2000 танков относительно современны 880: 800 собственного производства (тип 88) и 80 российских Т-80У.Полевая артиллерия СВ РК насчитывает 3500 несамоходных и 900 самоходных орудий. Ракетное вооружение представлено 12 ПУ ОТР NHK-1/2 и примерно 200 оперативно-тактическими ATACMS с дальностью стрельбы 150 и 300 км. Имеется около 2500 БТР и БМП, а также более 500 вертолетов, том числе порядка 60 AH-1F и 80 UH-60P.В ВВС – около 600 самолетов, наиболее современные – 60 F-15K и 165 F-16. Боевое значение сохраняют 170 F-5 и 68 F-4.Основу зенитного огневого прикрытия составляют около 200 ЗРК американского производства «Найк-Геркулес», 110 ЗРК «Усовершенствованный Хок», 35 ЗРК «Мистраль» и около 500 ЗСУ «Вулкан». Автоматизированная система управления ПВО в основном отвечает современным требованиям.Основу ВМС Республики Корея составляют вполне современные эсминцы, фрегаты и корветы УРО общим числом 43 единицы, а также около 20 ПЛ, в том числе 8 новейших неатомных субмарин пр. 214 германского производства. Надводные корабли основных классов флота РК имеют на вооружении ПКР «Гарпун», однако средства ПВО представлены в основном зенитными артиллерийскими комплексами, что существенно снижает их боевую устойчивость от ударов даже относительно старых СВН.Минно-тральные силы представлены 14 тральщиками.Десантно-высадочные средства ВМС Республики Корея насчитывают 11 ТДК, 3 малых десантных корабля и более 30 катеров. Морская пехота насчитывает около 28 тыс. человек.Основная компонента морской авиации – противолодочная, представлена 8 американскими P-3В и Р-3С, а также 15 S-2F, позволяющими вести эффективную борьбу с подводными лодками КНДР.В составе ВМС насчитывается около 100 боевых катеров различных классов, в том числе 5 ракетных.Выучка личного состава и оперативная подготовка командного звена вооруженных сил РК оценивается экспертами как средняя. По этому показателю южане заведомо уступают северянам. Слаб и моральный дух. Южнокорейские ВС будут весьма чувствительны к боевым потерям.Оценивая в целом армию РК, ее следует признать одной из самых технически оснащенных и многочисленных в регионе. Сухопутные войска способны вести успешные наступательные и оборонительные операции армейского масштаба. ОТРК в состоянии поразить до 30 точечных и площадных целей.Однако рельеф местности и масштаб ее фортификационной подготовки в южных районах КНДР не позволят сухопутным войскам РК реализовать свои наступательные возможности. ВВС Южной Кореи не способны решить задачу подавления противостоящей им системы ПВО, а значит, и оказать эффективное содействие в наземной операции. ВМС РК достаточны, чтобы завоевать господство на море в своей операционной зоне. Однако состав минно-тральных сил не рассчитан на эффективную борьбу с минной опасностью. При ограниченных возможностях ВВС по подавлению ПВО КНДР десантные операции ВМС Южной Кореи крайне маловероятны.Стратегический балансСравнение военных потенциалов двух корейских государств приводит к выводу о паритете. Технологическое превосходство вооруженных сил Южной Кореи компенсируется численным перевесом и стойким моральным духом армии КНДР.Сухопутные войска Республики Корея не могут вести успешных наступательных операций против северокорейской армии в силу наличия у нее глубокоэшелонированной обороны, насыщенной большим количеством противотанковых средств и артиллерии и опирающейся на развитую систему мощных фортификационных сооружений и благоприятный рельеф.Сухопутные войска КНДР не могут рассчитывать на успех наступательных операций в силу устаревшего вооружения.ВВС Республики Корея не могут подавить насыщенную зенитными огневыми средствами, глубокоэшелонированную систему ПВО КНДР, а ВВС Северной Кореи не имеет современной авиации для успешных действий против южного соседа.Флот Южной Кореи способен завоевать господство на море, значение которого нивелируется неспособностью эффективно бороться с минной угрозой и отсутствием возможности оказывать эффективное содействие приморскому флангу своей армии огневыми средствами кораблей и высадкой морских десантов.Имеет место редкий в военной истории случай, когда у обеих противостоящих сторон потенциал обороны значительно превосходит наступательный.Тем не менее напряженность на Корейском полуострове растет, там сосредоточен достаточно большой военный потенциал, который может быть существенно усилен группировками вооруженных сил других государств. Поэтому прогнозирование характера возможного вооруженного конфликта на Корейском полуострове является весьма актуальной задачей.Кому и зачем воеватьЦелью конфликта, который потенциально способны развязать противники КНДР, станет ликвидация государственного суверенитета страны с ее включением в состав Республики Корея. Для Пхеньяна это будет война за выживание. Поэтому КНДР использует весь свой военный потенциал.Для разгрома северокорейских вооруженных сил их противникам придется выставлять сопоставимые по численности и значительно превосходящие по боевому потенциалу группировки. Напрашивается вывод, что для войны с КНДР необходимо сформировать коалицию государств. Ее основу составят США и Южная Корея. При благоприятной политической обстановке в коалицию войдут Япония и некоторые страны Европы – например, Великобритания и Франция. Общая численность группировки может достичь миллиона человек и более, до 3000 танков, 5-6 тыс. боевых бронированных машин различных типов, 8-10 тыс. единиц полевой артиллерии, 1800-2000 самолетов различных классов, до 150 кораблей (в том числе до 6 авианосцев) и до 40 подводных лодок (в том числе до 25 атомных с «Томагавками»).Высокая чувствительность населения США и Южной Кореи к людским, материальным и политическим потерям, неизбежным в случае затягивания войны против КНДР, заставят руководство антипхеньянской коалиции искать пути победы в блицкриге. Предсказуемые неудачи вынудят агрессора завершить кампанию без полного достижения политических целей.В случае угрозы полного разгрома Северной Кореи, Китай, скорее всего, выдвинет группировку своих вооруженных сил, достаточную для предотвращения падения Пхеньяна.Анализ показывает, что война против Северной Кореи может продолжаться от недели-другой до нескольких лет. Ожидаемые потери оцениваются в больших пределах: от сотен человек при ограничении вооруженного конфликта только воздушной операцией до миллионов в случае перерастания войны в ядерную.Наиболее вероятно, что горячая фаза завершится после нескольких недель воздушной кампании. Итогом будет компромисс: КНДР полностью сворачивает свою ракетно-ядерную программу, а США и их союзники соглашаются на отмену санкций в отношении Северной Кореи и гарантируют, что против нее не будет применена военная сила. Возможно, США будут вынуждены радикально сократить свое военное присутствие в Южной Корее.Затягивание войны и тем более ее перерастание в ядерную приведет к огромным жертвам, особенно среди мирного корейского населения, и огромным разрушениям при сомнительных шансах на успех в деле установления и поддержания контроля над территорией КНДР. В любом случае существенный выигрыш для участников, прежде всего США, сомнителен, а потери – как материальные, так и политические, моральные – будут несопоставимо больше.В этой связи возникновение войны на Корейском полуострове, по крайней мере, в ближайшей и даже среднесрочной перспективе следует признать маловероятным.