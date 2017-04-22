«Прости, Пхеньян!»

Ситуация на Корейском полуострове чревата атомной войной. «Стратегическому терпению» США в отношении КНДР пришел конец, заявил вице-президент США Майкл Пенс во время посещения демилитаризованной зоны между двумя Кореями. По его словам, США рассматривают любые меры «для обеспечения стабильности в этой стране». При этом он посоветовал Пхеньяну не испытывать решительность администрации Трампа, а в качестве доказательств напомнил о ракетной атаке в Сирии и сброшенной сверхмощной бомбе в Афганистане. В Пхеньяне ответили, что ядерная война может начаться в «любой момент» из-за «злоупотребления» США своими полномочиями.Реакция президента США на эту словесную перепалку оказалась неожиданной. «Мы посмотрим, что будет дальше. Я надеюсь, что все будет хорошо, что будет мирное решение. Но вы знаете, разговоры с этим джентльменом (северокорейским лидером Ким Чен Ыном. – А.Ч.) ведутся уже давно», — сказал Трамп.Правда, не за ракетную технику, а за военно-техническую помощь Северному Вьетнаму, а также Камбодже и Лаосу, противостоявшим тогда американской агрессии. В Вашингтоне полагали, что СССР и Китай, с которыми у Пхеньяна были договоры о дружбе, «увязли» в военной помощи Северному Вьетнаму и потому не решатся на широкомасштабную военную поддержку ещё и Северной Кореи. А вмешательство КНДР в индокитайскую войну считалось Пентагоном достаточным предлогом для «отрезвляющего» удара по Северной Корее.Это притом, что во вьетнамской войне на стороне США участвовала Южная Корея. Ее военные прибыли в Южный Вьетнам еще в конце 1964 года, а крупные боевые подразделения — осенью 1965-го. Всего было переброшено две дивизии и одна бригада - свыше 300 тыс. офицеров и солдат. Именно они составили самый крупный иностранный воинский контингент после американского на Индокитайском полуострове.Во время той позорной для США войны массовые убийства «нелояльных» вьетнамцев стали кровавой «визитной карточкой» южнокорейских войск. Кстати, Южная Корея вывела свои войска из Южного Вьетнама только к концу 1973 года, заметим, последней из стран-союзниц США. Расходы на содержание южнокорейского контингента составили почти один млрд долл., военные потери - 5099 человек убитыми и 11323 ранеными.По данным Центра имени Вудро Вильсона (США, 2011 г.), 21 сентября 1966 года командование северовьетнамских войск обсуждало предложение Пхеньяна о предоставлении Ханою военной помощи через КНР. Командующий Во Нгуен Зиап принял это предложение, и первыми в ДРВ были направлены в конце 1966-го северокорейские летчики. Их включили во вьетнамский военно-воздушный корпус, укомплектованный советскими МиГ-17, МиГ-21 и китайскими истребителями «Шэньян». Подобная помощь из КНДР была еще в 1969 и 1971 годах.По вьетнамским и северокорейским данным, во той войне участвовали 87 северокорейских летчиков, до 40 из них погибли и пропали без вести. Этими летчиками были сбиты почти 50 американских средств ВВС. В конце сентября 1966 г. Ким Ир Сен, напутствуя первую партию северокорейских летчиков и специалистов, направляющихся в ДРВ, призвал их «защищать Вьетнам так же самоотверженно, как свою родину и своих родных». Кроме того, во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже в тот период находились северокорейские специалисты по прокладке подземных туннелей (для минирования или пропуска войск). Число таких специалистов составило около 100 чел.И США решились на провоцирование широкомасштабного военного конфликта с КНДР в расчете, повторим, на минимальное участие Москвы и Пекина в возможном конфликте из-за вовлеченности СССР и КНР в индокитайскую войну. Американские эксперты полагали также, что так как северокорейский режим в послесталинский период осмеливается спорить с советским и китайским руководством по многим вопросам, то Пекин или Москва вполне могут решиться на смену этого режима.Это стало бы предлогом для бомбардировки Северной Кореи и/или высадки десанта вблизи Пхеньяна. Затем в войну вступили бы войска Южной Кореи. Но северокорейская разведка вовремя раскрыла этот сценарий, и, похоже, не только своими усилиями.Когда 11 января 1968 г. американский разведывательный корабль «Пуэбло», направленный с военной базы США в Йокосуке (вблизи Токио), вплотную приблизился к территориальным водам КНДР в Японском море (его в КНДР и Южной Корее называют Восточным морем), в Пхеньяне сутки не реагировали, что привело в замешательство американских «сценаристов». Только 23 января северокорейские противолодочное судно и эскадрилья истребителей МиГ-21 блокировали «Пуэбло», и почти сразу начался филигранный обстрел вокруг этого корабля, которому вне обстрела был оставлен лишь водный коридор, направленный в территориальные воды Северной Кореи. «Пуэбло» был вынужден войти в эти воды.Здесь судно вообще не обстреливали вопреки американскому сценарию. А отбуксировали в близлежащий северокорейский порт Вонсан. Экипаж сдался (на фото). На «Пуэбло» пытались уничтожить разведывательное и другое оборудование, но не удалось: значительная его часть досталась северокорейской стороне, а вскоре оно было передано СССР.В конце января того же года в Панмынчжоне (межкорейская демилитаризованная зона) начались переговоры между представителями США и КНДР о дальнейшей судьбе «Пуэбло» и его экипажа. Американская делегация потребовала от Пхеньяна извинений за конфискацию «Пуэбло» и немедленного возвращения США судна с экипажем. Глава делегации КНДР генерал Пак Чунг Гук, высмеяв такие требования, изложил северокорейскую позицию: «…Около 12 часов 15 минут 23 января американской стороной был произведен грубый, агрессивный акт незаконного вторжения в наши территориальные воды вооруженного шпионского корабля агрессивного империалистического флота США – «Пуэбло». На борту его находилось различное вооружение и аппаратура для ведения шпионажа. Наши корабли ответили огнем на пиратские действия корабля и пресекли американскую провокацию».Пхеньян потребовал официального извинения США за этот инцидент, заявив также, что сам корабль останется в КНДР. Жесткая позиция Пхеньяна была обусловлена тем, что, во-первых, к концу 1969-го военно-политическая ситуация в Южном Вьетнаме складывалась не в пользу США и их союзников; всё больше американских самолетов уничтожалось в воздушном пространстве ДРВ. Во-вторых, СССР и КНР увеличили военно-техническую помощь Северной Корее.Соответствующий документ был подписан в Панмунчжоне 23 декабря 1968 года, а сам корабль «Пуэбло» с тех пор стоит в Пхеньяне как символ победы над США (на фото). Таким образом, провокация Вашингтона, нацеленная на войну с КНДР, потерпела фиаско.В нынешних условиях, по мнению эксперта по ракетно-ядерной программе КНДР Владимира Хрусталева, Пхеньян не будет отказываться от ядерного оружия и программ его количественного наращивания и качественного улучшения. В ядерном оружии они видят, по сути, единственную гарантию того, что с ними при случае не попробуют разобраться силовым путем.В свою очередь, Директор Институт современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что администрация Трампа, бряцая оружием у берегов Кореи, решает, в первую очередь, внутриамериканские задачи. По его словам, Вашингтон, возможно, пытается выиграть время. Рассчитывает договориться с северокорейским лидером, например, при участии России или других стран. Добиться формальных подвижек по части ракетно-ядерной программы КНДР, а потом объявить это победой США.Добавим, что именно так было в случае с кораблем «Пуэбло» в 1968 г. По-видимому, американцы извлекли уроки из той истории. Хочется все-таки верить, что здравый смысл пока не покинул Америку.