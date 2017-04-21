Датская разведка предупреждает солдат о провокациях русских женщин-агентов в Таллине
Служба безопасности и разведки Дании предостерегла солдат, отправляющихся в Прибалтику в рамках операции НАТО, от походов по барам Таллина и Тарту из-за риска "медовых ловушек" — провокаций со стороны российских и про-российских женщин-агентов, сообщает Copenhagen Post, передает РИА Новости
Согласно докладу, Россия может использовать метод "медовой ловушки" — подсылать женщиу для вербовки и дискредитации военнослужащих. "Опасность", по мнению авторов документа, подстерегает датских солдат в барах столицы Таллина и города Тарту, куда они ходят во внеслужебное время.
Накануне министр обороны Дании Клаус Хйорт Фредериксен заявил на официальной церемонии начала службы дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО, что опасения Службы безопасности и разведки не беспочвенны.
Ранее глава департамента информации Эстонии Микк Марран также говорил о влиянии России, прогнозируя драки и провокации, угрожающие британскому контингенту. При этом серьезных доводов в пользу своей теории Марран не привел. Лишь вспомнил, что в прошлом году двое британских солдат, которые были на учениях в Латвии, ввязались в уличную драку с группой местных жителей. Комментируя инцидент, Марран сказал, что "здесь есть некая российская подоплека".
На саммите в Варшаве в 2016 году альянс НАТО решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. В составе дислоцированной в эстонском военном городке Тапа боевой группы — 1,2 тысячи военнослужащих из Великобритании и Франции. Французских военных через восемь месяцев должна сменить Дания
По оценкам службы безопасности и разведки Дании, вероятность агрессивных действий и запугивания в отношении датских вооруженных сил будет велика,— цитирует издание доклад службы.
Согласно докладу, Россия может использовать метод "медовой ловушки" — подсылать женщиу для вербовки и дискредитации военнослужащих. "Опасность", по мнению авторов документа, подстерегает датских солдат в барах столицы Таллина и города Тарту, куда они ходят во внеслужебное время.
Накануне министр обороны Дании Клаус Хйорт Фредериксен заявил на официальной церемонии начала службы дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО, что опасения Службы безопасности и разведки не беспочвенны.
Солдаты столкнутся с провокациями и попытками дискредитировать их присутствие. Минобороны работает над поиском ответов этому вызову, — приводит слова Фредериксена издание.
Ранее глава департамента информации Эстонии Микк Марран также говорил о влиянии России, прогнозируя драки и провокации, угрожающие британскому контингенту. При этом серьезных доводов в пользу своей теории Марран не привел. Лишь вспомнил, что в прошлом году двое британских солдат, которые были на учениях в Латвии, ввязались в уличную драку с группой местных жителей. Комментируя инцидент, Марран сказал, что "здесь есть некая российская подоплека".
На саммите в Варшаве в 2016 году альянс НАТО решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. В составе дислоцированной в эстонском военном городке Тапа боевой группы — 1,2 тысячи военнослужащих из Великобритании и Франции. Французских военных через восемь месяцев должна сменить Дания
Использованы фотографии: © Fotolia / bertys30
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