Датская разведка предупреждает солдат о провокациях русских женщин-агентов в Таллине

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Солдаты столкнутся с провокациями и попытками дискредитировать их присутствие. Минобороны работает над поиском ответов этому вызову