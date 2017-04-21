00:11 22 апреля

Датская разведка предупреждает солдат о провокациях русских женщин-агентов в Таллине

Служба безопасности и разведки Дании предостерегла солдат, отправляющихся в Прибалтику в рамках операции НАТО, от походов по барам Таллина и Тарту из-за риска "медовых ловушек" — провокаций со стороны российских и про-российских женщин-агентов, сообщает Copenhagen Post, передает РИА Новости
По оценкам службы безопасности и разведки Дании, вероятность агрессивных действий и запугивания в отношении датских вооруженных сил будет велика,
— цитирует издание доклад службы.

Согласно докладу, Россия может использовать метод "медовой ловушки" — подсылать женщиу для вербовки и дискредитации военнослужащих. "Опасность", по мнению авторов документа, подстерегает датских солдат в барах столицы Таллина и города Тарту, куда они ходят во внеслужебное время.

Датская разведка предупреждает солдат о провокациях русских женщин-агентов в Таллине



Накануне министр обороны Дании Клаус Хйорт Фредериксен заявил на официальной церемонии начала службы дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО, что опасения Службы безопасности и разведки не беспочвенны.

Солдаты столкнутся с провокациями и попытками дискредитировать их присутствие. Минобороны работает над поиском ответов этому вызову
, — приводит слова Фредериксена издание.

Ранее глава департамента информации Эстонии Микк Марран также говорил о влиянии России, прогнозируя драки и провокации, угрожающие британскому контингенту. При этом серьезных доводов в пользу своей теории Марран не привел. Лишь вспомнил, что в прошлом году двое британских солдат, которые были на учениях в Латвии, ввязались в уличную драку с группой местных жителей. Комментируя инцидент, Марран сказал, что "здесь есть некая российская подоплека".

На саммите в Варшаве в 2016 году альянс НАТО решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. В составе дислоцированной в эстонском военном городке Тапа боевой группы — 1,2 тысячи военнослужащих из Великобритании и Франции. Французских военных через восемь месяцев должна сменить Дания

Использованы фотографии: © Fotolia / bertys30
17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 68

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. hirurg Вчера, 19:46
    Бойтесь даже фотографии русских!
    Особенно если они красивы.
    Отворачивайте глаза и не в коем случае не смотрите на них.
    Развлекайтась с однополыми лицами, это точно не русский.
    Где то такая должна быть инструкция.)
    А по поводу медовой ловушки...На козлов мёд не действует. Пора знать.
    hirurg
    1. рич Вчера, 19:53
      Последняя фраза автора статьи: Французских военных через восемь месяцев должна сменить Дани

      А Дани это кто? Неужели сам Dany Miguel?
      рич
      1. ОТДЕЛ Вчера, 19:58
        Думаю хохлушки с тверской будут работать там...! Им не привыкать и деваться некуда..
        ОТДЕЛ
        1. Смог Вчера, 20:14
          Цитата: ОТДЕЛ
          Думаю хохлушки с тверской будут работать там

          Виталий, да хрен их с Тверской выгонишь.Место то хлебное.
          Если только с площади трех.вокзалов кто соблазнитсяз, ну и плечевые....
          Смог
          1. cniza Вчера, 20:36
            В общем нам напрягаться и не стоит , девушки со слабой социальной ответственностью , все сделают за нас.
            cniza
        2. ЛукичЪ Вчера, 20:35
          Цитата: ОТДЕЛ
          Думаю хохлушки с тверской будут работать там...

          неа. с тверской их пряником не вытянешь. а вот из куева, что остались, вполне возможно
          ЛукичЪ
    2. maxim947 Вчера, 20:22
      Размечтались упыри, дудоньте друг у друга...
      maxim947
    3. vovanpain Вчера, 20:25
      ввязались в уличную драку с группой местных жителей. Комментируя инцидент, Марран сказал, что "здесь есть некая российская подоплека".

      Подоплека одна,за задницу какую нибудь аборигенку схватили,в ответ прилетела рессора от трактора.вот рессора и есть
      некая российская подоплека"

      laughing
      vovanpain
    4. Злой543 Вчера, 20:27
      Им открыта дорога в бар "голубая устрица laughing "
      Злой543
      1. Pirogov Вчера, 20:58
        Цитата: Злой543
        Им открыта дорога в бар "голубая устрица laughing "

        Да им и бара не нужно ,они и в казармах друг друга ...таво... ну...таво...
        Pirogov
    5. сибиралт Вчера, 21:04
      Кто бы из датских солдат не хотел поехать в Прибалтику, но после такого инструктажа точно поедут. laughing
      сибиралт
      1. To be or not to be Вчера, 22:11
        Уже едут . и французы и . британцы и датчане
        20 апреля 2017 г TAPA, Эстония - заместитель Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (DSACEUR), генерал сэр Джеймс Эверард, принял участие в церемонии приветствия расширенной группы быстрого присутствия "Эстония"«Forward Presence Battlegroup Estonia»
        Боевая группа под руководством Великобритании в Эстонии состоит из британских, французских и датских войск.
        To be or not to be
        1. Camel Вчера, 22:38
          To be or not to be
          ...
          Боевая группа под руководством Великобритании в Эстонии состоит из британских, французских и датских войск.

          Какая-то уж очень боевая группа подобралась, если командование всерьез предостерегает от женщин "легкого поведения".
          Ну а уж если наших баб боятся, то нам как-то стыдно за границей отсиживаться laughing ! Можно и учебный десант попробовать где-нибудь на Шпицбергене.
          Camel
          1. Серый брат Вчера, 23:00
            Цитата: Camel
            командование всерьез предостерегает от женщин "легкого поведения".

            Это происки президента Эстонии, она комплексует из-за того что она лошадь страшная и даже в дупелину пьяные натовские солдаты на неё не западают.
            Серый брат
            1. Владимирец Вчера, 23:23
              Цитата: Серый брат
              она лошадь страшная и даже в дупелину пьяные натовские солдаты на неё не западают.

              Ну ладно уж утрировать, Вы на "точках" или "постах", видать, не служили. Там очень даже и вполне... winked
              Владимирец
  2. Комментарий был удален.
  3. Teberii Вчера, 19:48
    Ещё одни герои, сильны лишь пиво хлебать по барам и слабы на передок.
    Teberii
    1. просто экспл Вчера, 20:09
      можно считать их кем угодно , но факт есть факт , в городах прибалтики в основном русские девушки красивы и снимаются в барах . а натовские солдаты приедут оттрахают наших женщин (а они все таки наши , даже с чужим гражданством) и уедут . а другим славянам потом жениться и заводить с ними семьи , это после натовского члена .
      так что сменяться надо им , а не нам .
      просто экспл
      1. Верба Вчера, 20:52
        Цитата: просто экспл
        можно считать их кем угодно , но факт есть факт , в городах прибалтики в основном русские девушки красивы и снимаются в барах . а натовские солдаты приедут оттрахают наших женщин (а они все таки наши , даже с чужим гражданством) и уедут . а другим славянам потом жениться и заводить с ними семьи , это после натовского члена .
        так что сменяться надо им , а не нам .

        Да нехай тра.хають ,якбы нэ были !)))А если серьёзно ,то с развалом Союза ,то что Вы озвучили просто трагедия и конца этому не видно.
        Верба
        1. просто экспл Вчера, 22:38
          а в мусульманских республиках с этим как раз нормально .
          так что у них есть с чего брать пример .
          просто экспл
          1. perepilka Вчера, 22:59

            Чёт вспомнилось, привет из СССР feel
            perepilka
          2. Верба Вчера, 23:13
            Цитата: просто экспл
            а в мусульманских республиках с этим как раз нормально .
            так что у них есть с чего брать пример .

            Согласен ,баб распустили ,нужна система воспитания в семье школе ит.д.Но и мужикам пора становится ,мужиками ,а не думать только о стакане и наркоте.
            Верба
  4. МПК105 Вчера, 19:52
    Я Бы таким сразу сдался и Всю Военную Тайну рассказал бы ...И можно без пива... Правильно их предупреждают там отцы-командиры ихнии feel
    МПК105
    1. kapitan92 Вчера, 20:01
      Поддерживаю Вас, коллега! Я бы им все рассказал, даже почем бензин в армии продавал. laughing
      kapitan92
      1. bouncyhunter Вчера, 20:09
        Цитата: МПК105
        Я Бы таким сразу сдался и Всю Военную Тайну рассказал бы ...


        Цитата: kapitan92
        Я бы им все рассказал, даже почем бензин в армии продавал. laughing

        Лёха , Славик ! Это что такое ? За сиськи Родину продаёте , негодники озабоченные ? lol lol lol
        bouncyhunter
        1. kapitan92 Вчера, 20:16
          Паша, обидно ведь, блин! Всех вербуют, а меня носителя таких "гостайн" обходят. Обидно, чесслово! bully
          kapitan92
    2. рич Вчера, 20:03
      МПК105:Я Бы таким сразу сдался и Всю Военную Тайну рассказал бы ...И можно без пива...

      В сауне, и без пива? Ну ты, брат, и даешь
      рич
      1. МПК105 Вчера, 20:17
        Привет,Дим hi Предпочитаю что покрепче wink А сдаться можно не только в сауне laughing
        МПК105
        1. рич Вчера, 20:19
          Привет, Леш, рад тебя видеть на форуме
          рич
    3. Владимирец Вчера, 23:26
      Цитата: МПК105
      Я Бы таким сразу сдался и Всю Военную Тайну рассказал бы

      Ага, Вы им примерно так же ценны, как датский капрал. Вот всех ФСБ уже окучило, осталась только датская армия. smile
      Владимирец
  5. Горный стрелок Вчера, 19:53
    Да что наши девушки там могут. Это же гейропейцы wassat там парней надо. Да только маловато у нас таких...
    Горный стрелок
    1. cniza Вчера, 20:46
      Цитата: Горный стрелок
      Да что наши девушки там могут. Это же гейропейцы wassat там парней надо. Да только маловато у нас таких...


      Вот здесь , мы точно им проигрываем напрочь.
      cniza
      1. bouncyhunter Вчера, 20:52
        Цитата: cniza
        Вот здесь , мы точно им проигрываем напрочь.

        Причём всухую и без борьбы .
        bouncyhunter
    2. poquello Вчера, 20:47
      Цитата: Горный стрелок
      Да что наши девушки там могут. Это же гейропейцы wassat там парней надо. Да только маловато у нас таких...

      Воот, голубяки в дании провели тактическое наступление - если есть опасность от русских женщин, надо послать заднеприводных, такая вот скрытая дискриминация натуралов.
      poquello
  6. bouncyhunter Вчера, 19:54
    Запись в личном деле любого НАТОвского солдата из прибалтийского контингента :
    - Морально неустойчив , легко поддаётся на провокации . Характер отсутствует .
    bouncyhunter
    1. МПК105 Вчера, 19:57
      good laughing laughing laughing drinks Не женат.Любит деньги и фсё фсё фсё ЧУЖОЕ.
      МПК105
      1. bouncyhunter Вчера, 20:01
        Лёх , учитывая их наклонности - "Не замужем" ! laughing lol
        bouncyhunter
        1. МПК105 Вчера, 20:07
          Ну хоть поржал-спасибо,Паш drinks А то день тяжёлый был на работе-спасибо за эмоции положительные hi
          МПК105
          1. bouncyhunter Вчера, 20:11
            Как говорил Митяй в "Сватах" - та на здоровьичко ! soldier drinks
            bouncyhunter
      2. рич Вчера, 20:06
        Не женат.....принципиально laughing
        рич
  7. Изгоняющий либероидов Вчера, 20:02
    Мазохизм у европейцев на генном уровне, им бы желательно чтобы их помучали, попытали -легонько так до четвертьсмерти! lol А уж что косается женщин-поскольку инквизиция местных красоток сжигала пачками, и в итоге они полностью исчезли, приходится довиться слюною глядя на Русских красавец, и ,мысленно моля их"завербуй же меня ненаглядная и непонятная Русская красотка"!
    Изгоняющий либероидов
  8. oldzek Вчера, 20:03
    не понял,что НАТОвцам уже морды бьют?не рановато ли?или есть за что?чешется в штанах и пристают ко всем подряд?
    oldzek
  9. Толстоевский Вчера, 20:04
    наша баба коня на скаку остановит. а уж датчан - целое стадо
    Толстоевский
  10. санчо Вчера, 20:05
    Ну русские теперь даже нажраться и столб обо...ть нельзя!
    санчо
  11. Подрезчик Вчера, 20:07
    Не все в порядке в Королевстве Датском!
    Подрезчик
  12. vladimirvn Вчера, 20:07
    А то у нихвсе солдаты напичканы секретами.Пить надо меньше, тогда и проблем не будет.
    vladimirvn
    1. kapitan92 Вчера, 20:24
      Цитата: vladimirvn
      .Пить надо меньше, тогда и проблем не будет.

      Или больше! Тогда их ваще не будет. laughing
      kapitan92
  13. ОТДЕЛ Вчера, 20:07
    Русские спецслужбы в этом деле всегда были на высоте..! Девушки у нас высший класс и по уму и по внешности ( не все конечно..) ну вот одна из последних ..Хотя я бы поспорил и все же взгляд пронзительный! Хотя думаю у всех взгляд на сиськи ее..А потом уже взгляд..ха ха ха
    ОТДЕЛ
  14. кедр Вчера, 20:20
    Спасти этих данов от провокаций женщин смогут железные гульфики с замками, ключи от которых надо хранить в сейфе штаб квартиры НАТО.
    кедр
  15. Avis Вчера, 20:32
    Они точно используют наши комедии в качестве учебных фильмов...
    Avis
  16. poquello Вчера, 20:39
    усё, , горбатый сифилиз
    poquello
  17. Васян1971 Вчера, 20:40
    " "Опасность", по мнению авторов документа, подстерегает датских солдат в барах столицы Таллина и города Тарту, куда они ходят во внеслужебное время."
    Вот уж фигушки! Практически все прости... Господи с Украины!
    P.S.
    - Есть-ли у Вас перо, мистер Фикс?
    - Есть-ли у меня перо?! Да у меня целых три пера!
    Васян1971
    1. просто экспл Вчера, 22:43
      с чего Вы взяли что с украины ?
      там местных навалом , в основном местные студентки подрабатывают и прибалтики уже лет 15 как европейский бордель куда ездят европейцы что бы дешево и девочки были красивые .
      в общем вряд ли получится в прибалтике жениться что бы невесту сначала европейцы не опробовали и дали билет в жизнь .
      просто экспл
  18. CooL_SnipeR Вчера, 21:04
    Они в средние века всех красивых повырезали как ведьм, теперь живут с ведьмами... как говорил Задорнов... "Нееее... низачто"
    CooL_SnipeR
  19. Jovanni Вчера, 21:10
    Датская разведка предупреждает солдат о провокациях русских женщин-агентов в Таллине

    Ой, да глупости всё это! Гейропейским солдатам ничего такого не грозит, они мальчиков любят...
    Jovanni
  20. К-50 Вчера, 21:12
    Пусть друг другом пользуются, им не привыкать. request laughing
    К-50
  21. avg-mgn Вчера, 21:14
    Какие же эти толеранты наивные. Девчонки наши убивают взглядом, не успевая прибегнуть к провокации. А еще у нас есть еще и детсадовские детки, те вооще убивают ночными горшками.
    avg-mgn
  22. Стройбат запаса Вчера, 21:21
    Вот это глобальная зрада... Датчане же не в курсе о существовании "тысячелетней украинской нации", для них все граждане "бывшего СССР" - русские. Так что начнут эстоооооонцыы выгонять профессионалок скакания... laughing
    Стройбат запаса
  23. APASUS Вчера, 21:28
    А я вот могу их понять ,где тут не попасть в историю с красоткой когда кругом такая ........ь
    APASUS
  24. КОТ БАЮН Вчера, 21:33
    ...то есть теперь они уже наших женщин бояться начали. Ну-ну....
    А вообще то, вы, Клаус Хйорт Фредериксен не министр цивилизованной европейской страны, а позорище какое то. Как вы могли дискриминировать ваших заднеприводных солдатиков?! Предупредили, получается, только гетеросексуалов!
    А бедненьких, несчастненких гомо секов даже и не думали предупреждать!!!
    Это еще хорошо, что у русских нет привычки обзаводится "голубыми" агентами - вас, Клаус, вот только это и спасло от увольнения по служебному несоответствию! am
    Стыд, позор и страшное нарушение прав сексуальных меньшинств !!! laughing

    (для особо серьёзных: это был сарказм)
    КОТ БАЮН
  25. raid14 Вчера, 21:44
    Ведьма она, со станком красивым.
    Она сладким местом своим мужичков подманивает, а потом жизнь высасывает. И я всё одно её достану. Остановить её надо, су.ку беспредельную.
    Бандитский Петербург 3 сезон 8 серия
    raid14
    1. ОТДЕЛ Вчера, 22:18
      Цитата: raid14
      Ведьма она, со станком красивым.
      Она сладким местом своим мужичков подманивает, а потом жизнь высасывает. И я всё одно её достану. Остановить её надо, су.ку беспредельную.
      Бандитский Петербург 3 сезон 8 серия

      Ну не говорите так про всех...Резерв в России есть всегда!

      Ну страшно прям смотреть...Эх девчонки!
      А еще так было....
      ОТДЕЛ
      1. raid14 Вчера, 22:26
        Так не честно, резерв и запасные игроки не в счёт!
        raid14
  26. faterdom Вчера, 22:05
    Комментируя инцидент, Марран сказал, что "здесь есть некая российская подоплека".

    Это они каждый раз, намотав на винт, будут так отмазываться?
    faterdom
  27. birs Вчера, 22:24
    Заражают через постель вирусом поддержки путинской политики, антивирус выдает лично Путин в Кремле после перевербовки.
    birs
  28. Karayakupovo Вчера, 22:29
    Да поставьте эти бары внутри части. А рядом поставьте благонадёжных литовок, латышек и эстонок. И девушки "патриотки" будут при деле и союзнички-защитники не попадутся на"медовую ловушку" "коварных" русских.
    Karayakupovo
  29. танк66 Вчера, 23:19
    Служба безопасности и разведки Дании раз про энто знает-значит сама уже вляпалась в пилотку / перевербована /. а дальше 2 варьянта : или конкурентов боится, или получила задание либидо дацкое на глиномесилово переводить,штоб армия ихняя в перспективе не размножалас.
    танк66
  30. Geisenberg Сегодня, 00:03
    Лучше бы научили своих солдат следить куда пипетку совать.
    Geisenberg
  31. Армата Сегодня, 00:04
    Русские чем сильны? Мы не будем оспаривать чужую силу. Русские просто встанут и навалят, по самые не горюй. Не нужно нас боятся, просто уважайте разных русских (башкиров, татар, якутов и.т.д.) Так то Русский это и славянин и таджик и узбек и украинец и все кто живёт вместе с нами (славянами) по одним законам издревле. И не важно какой ты веры,живи в мире (делаю ножи и говорю про мир). А то-что делает европа, это ей ещё отклонится. И зачем уподобятся им?
    Армата
Картина дня