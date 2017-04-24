Перспективный истребитель Qaher F-313 (Иран)
Несмотря на известные трудности, иранская оборонная промышленность продолжает заниматься новыми проектами вооружения и военной техники. Несколько дней назад Иран рассказал о своих новых успехах в деле создания перспективных боевых самолетов. После нескольких лет предварительных проверок и доводок на испытания вновь был подан опытный образец перспективного истребителя Qaher F-313. В будущем эта машина должна будет пойти в серию и оказать самое заметное влияние на состояние парка техники военно-воздушных сил.
Создание нового проекта с официальным обозначением Qaher F-313 (также используются альтернативные названия Qaher-313, Q-313 и т.д.) стартовало не позже начала текущего десятилетия. Как и все другие перспективные иранские программы, работы по созданию перспективного самолета до определенного времени осуществлялись с соблюдением секретности. О существовании проекта было объявлено только 1 февраля 2013 года – одновременно с первым публичным показом опытного самолета. В дальнейшем машину, предположительно, передали на испытания, и в течение длительного времени какие-либо достоверные новости о ней не поступали.
В начале марта 2017 года министр обороны Ирана Хоссейн Дехкан впервые за долгое время огласил новые сведения о перспективном проекте. Согласно официальной информации, по результатам испытаний и доводки предыдущего образца проект готов перейти в новую стадию. В самом ближайшем будущем планировалось начать летные испытания перспективной машины F-313. Итогом всех необходимых работ станет серийное производство легких истребителей, пригодных для решения боевых и учебных задач.
Через несколько недель были опубликованы новые данные. Более того, к очередному пресс-релизу иранские военные приложили видеосъемку с проводящихся испытаний. Как сообщается, 15 апреля опытный образец Qaher F-313 впервые вышел на взлетно-посадочную полосу, где выполнил несколько пробежек с разными скоростями. Очевидно, что в ходе таких испытаний летчик проверял поведение машины на земле, как на рулении, так и при разбеге. Показав приемлемые характеристики, опытный самолет сможет получить разрешение на полноценные полеты.
Первый опытный образец в ходе публичной демонстрации 2013 г. Фото Globalsecurity.org
Следует отметить, что незадолго до официальной «премьеры» иранского самолета в зарубежных профильных изданиях появились нечеткие фотографии некоего летательного аппарата, который, как вскоре выяснилось, был подозрительно похож на новый F-313. Кроме того, публиковалось видео схожего плохого качества. Исходя из имеющихся данных, был сделан вывод о строительстве и испытаниях некоторого количества макетных образцов уменьшенных размеров. Именно они летали и показывали жизнеспособность оригинальных идей иранских конструкторов. Полноценные прототипы самолета были построены позже, и, насколько известно, до сих пор ни разу не поднимались в воздух.
Примечательно, что сразу после первой публичной демонстрации перспективный иранский истребитель подвергся резкой критике со стороны зарубежных специалистов и любителей авиации. Ряд специфических черт показанной машины заставлял сомневаться в том, что это был полноценный опытный образец. Недостаточные размеры кабины, специфические элементы внешнего оборудования, малые габариты хвостовой части фюзеляжа и отсутствие сопла могли намекать на то, что иранская промышленность представила лишь макет в сокращенной комплектации. Исходя из этого предположения, делался вывод об отсутствии ряда требуемых агрегатов и, как минимум, временной неспособности Ирана построить желаемый самолет.
В апреле 2017 года на испытания был выведен новый опытный образец с иной комплектацией и заметно измененным обликом. Авторы проекта за несколько последних лет заметным образом переработали существующий проект с понятными последствиями. Необходимость и правильность подобных доработок уже была подтверждена наземными испытаниями. В дальнейшем машина должна быть поднята в воздух.
По имеющимся данным, проект перспективного истребителя Qaher F-313 был разработан Иранской организацией авиационной промышленности при самом активном содействии военно-воздушных сил. Задачей проекта было создание легкого многоцелевого истребителя, отличающегося малозаметностью для средств обнаружения противника. Также предполагалось максимально упростить эксплуатацию техники и обеспечить взлет и посадку на короткие полосы. Следовало дать самолету возможность нанесения ударов по наземным целям с выходом в район выполнения боевой задачи на минимальных высотах.
Подобные требования привели к формированию необычного облика машины. Для получения малозаметности для РЛС противника и приемлемых летных данных на всех режимах иранским инженерам пришлось разработать оригинальный планер, благодаря которому F-313 серьезно отличается от других современных малозаметных самолетов. Кроме того, специфическое влияние на машину оказало желание заказчика получить истребитель легкого класса. Для выполнения таких требований самолет пришлось делать компактным, что привело к сокращению полезных объемов внутри планера.
Носовая часть и кабина первого прототипа. Фото Globalsecurity.org
С целью получения требуемых характеристик и возможностей для нового иранского истребителя был создан оригинальный планер, построенный по схеме «утка» с интегральной компоновкой. Интересной особенностью планера является использование большого числа прямолинейных и незначительно изогнутых поверхностей, сопрягаемых под разными углами, что является одним из основных способов снижения заметности за счет отражения электромагнитных волн.
Проектом предлагается использование фюзеляжа с носовым обтекателем малого размера, плавно переходящим в более крупную носовую часть фюзеляжа с кабиной пилота. Верхняя и нижняя поверхности фюзеляжа имеют общую грань, плавно переходящую в кромку переднего горизонтального оперения. Над наплывом оперения размещается воздухозаборник многоугольной формы. Расширенная хвостовая часть фюзеляжа также служит основанием для крыла. Возле хвостового среза фюзеляж сужается и образует обтекатель двух сопел двигателей.
Хвостовая часть фюзеляжа и сопло двигателя. Первый прототип должен был оснащаться только одним двигателем. Фото Globalsecurity.org
Схема «утка» подразумевает нестандартную аэродинамическую компоновку машины. При этом плоскости самолета Qaher F-313 получили несколько интересных особенностей. Со сдвигом к центральной части фюзеляжа, позади кабины и воздухозаборников, находятся плоскости переднего горизонтального оперения. ПГО выполнено в виде треугольного стреловидного стабилизатора с подвижным рулем на задней кромке. Интересной особенностью иранского проекта является применение Л-образной задней кромки руля. По-видимому, такая форма руля позволила получить требуемое рассеивание сигналов РЛС противника.
В хвостовой части самолета находится крыло не менее интересной конструкции. Его корневая часть отличается малым удлинением, большой стреловидностью и ломаной задней кромкой. Предусматривается использование законцовок большой площади, установленных с наклоном вниз. Задняя кромка центроплана оснащается парой элевонов.
На верхней поверхности фюзеляжа, непосредственно рядом с корневой частью крыла располагаются два киля. В очередной раз используется конструкция со стреловидной передней кромкой и задним срезом, образованным двумя прямым линиями. Кили оснащаются рулями направления большой площади.
Первый прототип самолета F-313, представленный несколько лет назад, имел только одно сопло двигателя, помещенное в хвосте фюзеляжа и сбоку прикрытое дополнительными обтекателями. Обновленный вариант проекта получил иную силовую установку с двумя двигателями. Класс и тип двигателей неизвестны. Согласно разным оценкам и предположениям, истребитель может комплектоваться иранскими копиями турбореактивных двигателей американской разработки. Кроме того, пока нельзя исключать возможность применения изделий, созданных в Иране, в том числе на базе зарубежных. Отсутствие точных данных о двигателях, среди прочего, не позволяет оценить летные качества машины.
Реактивные газы от двигателей выводятся через сопла в хвосте фюзеляжа. При этом, судя по виду хвоста, двигатели могут быть сдвинуты внутрь фюзеляжа и оснащены дополнительными трубами, выводящими газы наружу. Естественно, при такой схеме исключается использование поворотных сопел с управлением вектором тяги. В то же время, выход газов через специальные трубы в определенной мере снижает заметность самолета в инфракрасном диапазоне.
Общий вид второго опытного F-313, 15 апреля 2017 г. Фото Tasnimnews.com
Состав бортового оборудования неизвестен. По-видимому, самолет должен получить радиолокационную станцию и полный набор систем, необходимых для пилотирования. Ранее появлялась информация о применении жесткой проводки управления и отсутствия электродистанционной системы. Такой способ контроля рулей используется в связи с высокой устойчивостью истребителя в полете. Важной особенностью второго прототипа F-313, отличающей его от показанной в 2013 году машины, является наличие блока оптико-электронной аппаратуры. Сферический корпус этого устройства помещается на днище фюзеляжа, непосредственно за носовым обтекателем. Вероятно, эта аппаратура должна использоваться при нанесении ударов по наземным объектам.
Самолет имеет трехточечное шасси с носовой стойкой, помещенной под кабиной пилота. Уборка производится внутрь фюзеляжа поворотом вперед. Основные стойки размещены на бортах фюзеляжа, на уровне передней кромки центроплана. Ниши для уборки основных стоек с более крупными колесами находятся в бортах фюзеляжа. Все створки ниш шасси имеют характерные зубчатые кромки, снижающие заметность самолета.
Кабина пилота. Фото Tasnimnews.com
Управлять машиной должен единственный пилот, находящийся в передней кабине. В связи с малыми размерами самолет получил прозрачный фонарь большого размера. Кроме того, из-за специфических габаритов машины рабочее место пилота располагается достаточно высоко и обеспечивает хороший обзор окружающего пространства. Летчика защищает фонарь, состоящий из козырька и беспереплетной крупной основной части. Пилот располагается в катапультном кресле и имеет все необходимые органы управления. Первый прототип имел т.н. стеклянную кабину с максимально возможным использованием жидкокристаллических дисплеев.
Точные данные о возможностях нового иранского самолета с точки зрения транспортировки и применения вооружения пока отсутствуют. Ранее упоминалось, что он сможет поднимать в воздух до 1800 кг полезной нагрузки. В теории это позволяет многоцелевому истребителю нести ракеты и бомбы различных типов. Возможно применение 6-8 ракет «воздух-воздух» малой или средней дальности. Для уничтожения наземных целей могут использоваться бомбы и ракеты различных типов. По-видимому, именно для их применения самолет Qaher F-313 получил оптико-электронное оборудование.
Обновленная конструкция сопел. Фото Tasnimnews.com
Оценки боевых возможностей истребителя пока затруднены. Дело в том, что на имеющихся фотографиях опытная машина не оснащена пилонами для оружия под крылом и фюзеляжем. При этом ее размеры и предполагаемые габариты внутренних агрегатов почти не оставляют места для размещения внутренних грузоотсеков. Некоторые свободные объемы могут находиться под воздухозаборниками, однако их использование в качестве отсеков для оружия может негативно сказаться на запасе топлива.
Основные характеристики перспективного самолета пока не раскрывались. По понятным причинам, Иран никогда не торопится публиковать основные сведения о своих новых разработках. Кроме того, причиной подобного молчания могут быть некоторые специфические особенности проекта. Еще в 2013 году многие специалисты авиационной сферы посчитали представленный прототип обычным макетом, предназначенным только для демонстрации на стоянке. Тогда же был сформирован список претензий, не позволяющих считать показанный F-313 настоящей летной машиной.
Носовая часть крупным планом. Фото Tasnimnews.com
Поводом для сомнений стали малые габариты самолета, а также отсутствие сведений о наличии у Ирана легких и компактных турбореактивных двигателей. Также в контексте размеров техники не без сомнений рассматривалась компоновка носовой части фюзеляжа и кабины. При внимательном рассмотрении оборудования последней было установлено, что прототип получил приборы, используемые на гражданских легких самолетах. Множество споров в свое время вызвал необычный аэродинамический облик истребителя.
Как показывают новые материалы по проекту Qaher F-313, за прошедшие годы Иранская организация авиационной промышленности успела собрать необходимые данные и переработать самолет с целью получения приемлемых характеристик. Самые заметные изменения коснулись силовой установки. Вместо одного двигателя теперь используются два, что повлекло за собой переработку фюзеляжа. Также понадобилось изменить форму воздухозаборников, увеличив их площадь. Появились новые элементы радиоэлектронного оборудования. Вероятно, имели место и различные изменения конструкции планера, связанные с установкой новых агрегатов и совершенствованием машины.
К настоящему времени иранская авиационная промышленность успела построить только два опытных образца перспективного многоцелевого истребителя. Первый, представленный в 2013 году, использовался только для демонстрации публике и, насколько известно, не участвовал в летных испытаниях. Не так давно на аэродром был выведен второй прототип, предназначенный для проведения различных требуемых проверок. 15 апреля эта машина впервые выполнила руление и пробежки по взлетно-посадочной полосе. Как сообщалось ранее, самолет уже готов к летным испытаниям. Этот этап проверок может начаться в самое ближайшее время.
Самолет на рулении. Фото Tasnimnews.com
На данный момент иранский проект Qaher F-313 смотрится неоднозначно. Представленная машина отличается необычным внешним видом и, вероятно, имеет специфические характеристики. Кроме того, остаются актуальными ранее высказанные претензии к габаритам машины, способным негативно сказаться на летных данных и боевых качествах. Вопрос заметности самолета для современных средств обнаружения так же пока не имеет ответа и может быть поводом для длительных споров. К примеру, пока до конца не ясно, смогут ли необычные обводы планера снизить заметность и не ухудшить летные данные машины.
Тем не менее, нельзя не признать, что в последние годы Иранской организации авиационной промышленности удалось получить определенные результаты. Первый прототип (или макет) F-313 мог только присутствовать в статических экспозициях, но вторая машина уже способна, как минимум, самостоятельно перемещаться по аэродрому. По всей видимости, авторам проекта и летчикам-испытателям удастся провести летные испытания и собрать необходимые данные.
Дальнейшее будущее истребителя, как и некоторые аспекты нынешнего состояния проекта, остается тайной. Самолет имеет все шансы пройти стадию испытаний и поступить в серийное производство, после чего начнет заменять технику устаревших типов. При этом с такой же уверенностью можно предполагать, что при проверках будут выявлены серьезные недостатки, из-за которых истребитель F-313 никогда не сможет завершить испытания. Пока обе эти версии имеют право на жизнь, и только практика покажет, какая из них в большей мере соответствует действительности. В то же время, вне зависимости от конечных результатов, нынешний проект наглядно показывает желание Ирана развивать свою военную авиацию, а также подтверждает наличие возможностей к его реализации.
По материалам сайтов:
https://theaviationist.com/
https://defence.ru/
http://aviationanalysis.net/
http://flightglobal.com/
http://i-mash.ru/
http://globalsecurity.org/
http://armyrecognition.com/
http://nationalinterest.org/
http://defence-blog.com/
Создание нового проекта с официальным обозначением Qaher F-313 (также используются альтернативные названия Qaher-313, Q-313 и т.д.) стартовало не позже начала текущего десятилетия. Как и все другие перспективные иранские программы, работы по созданию перспективного самолета до определенного времени осуществлялись с соблюдением секретности. О существовании проекта было объявлено только 1 февраля 2013 года – одновременно с первым публичным показом опытного самолета. В дальнейшем машину, предположительно, передали на испытания, и в течение длительного времени какие-либо достоверные новости о ней не поступали.
В начале марта 2017 года министр обороны Ирана Хоссейн Дехкан впервые за долгое время огласил новые сведения о перспективном проекте. Согласно официальной информации, по результатам испытаний и доводки предыдущего образца проект готов перейти в новую стадию. В самом ближайшем будущем планировалось начать летные испытания перспективной машины F-313. Итогом всех необходимых работ станет серийное производство легких истребителей, пригодных для решения боевых и учебных задач.
Через несколько недель были опубликованы новые данные. Более того, к очередному пресс-релизу иранские военные приложили видеосъемку с проводящихся испытаний. Как сообщается, 15 апреля опытный образец Qaher F-313 впервые вышел на взлетно-посадочную полосу, где выполнил несколько пробежек с разными скоростями. Очевидно, что в ходе таких испытаний летчик проверял поведение машины на земле, как на рулении, так и при разбеге. Показав приемлемые характеристики, опытный самолет сможет получить разрешение на полноценные полеты.
Первый опытный образец в ходе публичной демонстрации 2013 г. Фото Globalsecurity.org
Следует отметить, что незадолго до официальной «премьеры» иранского самолета в зарубежных профильных изданиях появились нечеткие фотографии некоего летательного аппарата, который, как вскоре выяснилось, был подозрительно похож на новый F-313. Кроме того, публиковалось видео схожего плохого качества. Исходя из имеющихся данных, был сделан вывод о строительстве и испытаниях некоторого количества макетных образцов уменьшенных размеров. Именно они летали и показывали жизнеспособность оригинальных идей иранских конструкторов. Полноценные прототипы самолета были построены позже, и, насколько известно, до сих пор ни разу не поднимались в воздух.
Примечательно, что сразу после первой публичной демонстрации перспективный иранский истребитель подвергся резкой критике со стороны зарубежных специалистов и любителей авиации. Ряд специфических черт показанной машины заставлял сомневаться в том, что это был полноценный опытный образец. Недостаточные размеры кабины, специфические элементы внешнего оборудования, малые габариты хвостовой части фюзеляжа и отсутствие сопла могли намекать на то, что иранская промышленность представила лишь макет в сокращенной комплектации. Исходя из этого предположения, делался вывод об отсутствии ряда требуемых агрегатов и, как минимум, временной неспособности Ирана построить желаемый самолет.
В апреле 2017 года на испытания был выведен новый опытный образец с иной комплектацией и заметно измененным обликом. Авторы проекта за несколько последних лет заметным образом переработали существующий проект с понятными последствиями. Необходимость и правильность подобных доработок уже была подтверждена наземными испытаниями. В дальнейшем машина должна быть поднята в воздух.
По имеющимся данным, проект перспективного истребителя Qaher F-313 был разработан Иранской организацией авиационной промышленности при самом активном содействии военно-воздушных сил. Задачей проекта было создание легкого многоцелевого истребителя, отличающегося малозаметностью для средств обнаружения противника. Также предполагалось максимально упростить эксплуатацию техники и обеспечить взлет и посадку на короткие полосы. Следовало дать самолету возможность нанесения ударов по наземным целям с выходом в район выполнения боевой задачи на минимальных высотах.
Подобные требования привели к формированию необычного облика машины. Для получения малозаметности для РЛС противника и приемлемых летных данных на всех режимах иранским инженерам пришлось разработать оригинальный планер, благодаря которому F-313 серьезно отличается от других современных малозаметных самолетов. Кроме того, специфическое влияние на машину оказало желание заказчика получить истребитель легкого класса. Для выполнения таких требований самолет пришлось делать компактным, что привело к сокращению полезных объемов внутри планера.
Носовая часть и кабина первого прототипа. Фото Globalsecurity.org
С целью получения требуемых характеристик и возможностей для нового иранского истребителя был создан оригинальный планер, построенный по схеме «утка» с интегральной компоновкой. Интересной особенностью планера является использование большого числа прямолинейных и незначительно изогнутых поверхностей, сопрягаемых под разными углами, что является одним из основных способов снижения заметности за счет отражения электромагнитных волн.
Проектом предлагается использование фюзеляжа с носовым обтекателем малого размера, плавно переходящим в более крупную носовую часть фюзеляжа с кабиной пилота. Верхняя и нижняя поверхности фюзеляжа имеют общую грань, плавно переходящую в кромку переднего горизонтального оперения. Над наплывом оперения размещается воздухозаборник многоугольной формы. Расширенная хвостовая часть фюзеляжа также служит основанием для крыла. Возле хвостового среза фюзеляж сужается и образует обтекатель двух сопел двигателей.
Хвостовая часть фюзеляжа и сопло двигателя. Первый прототип должен был оснащаться только одним двигателем. Фото Globalsecurity.org
Схема «утка» подразумевает нестандартную аэродинамическую компоновку машины. При этом плоскости самолета Qaher F-313 получили несколько интересных особенностей. Со сдвигом к центральной части фюзеляжа, позади кабины и воздухозаборников, находятся плоскости переднего горизонтального оперения. ПГО выполнено в виде треугольного стреловидного стабилизатора с подвижным рулем на задней кромке. Интересной особенностью иранского проекта является применение Л-образной задней кромки руля. По-видимому, такая форма руля позволила получить требуемое рассеивание сигналов РЛС противника.
В хвостовой части самолета находится крыло не менее интересной конструкции. Его корневая часть отличается малым удлинением, большой стреловидностью и ломаной задней кромкой. Предусматривается использование законцовок большой площади, установленных с наклоном вниз. Задняя кромка центроплана оснащается парой элевонов.
На верхней поверхности фюзеляжа, непосредственно рядом с корневой частью крыла располагаются два киля. В очередной раз используется конструкция со стреловидной передней кромкой и задним срезом, образованным двумя прямым линиями. Кили оснащаются рулями направления большой площади.
Первый прототип самолета F-313, представленный несколько лет назад, имел только одно сопло двигателя, помещенное в хвосте фюзеляжа и сбоку прикрытое дополнительными обтекателями. Обновленный вариант проекта получил иную силовую установку с двумя двигателями. Класс и тип двигателей неизвестны. Согласно разным оценкам и предположениям, истребитель может комплектоваться иранскими копиями турбореактивных двигателей американской разработки. Кроме того, пока нельзя исключать возможность применения изделий, созданных в Иране, в том числе на базе зарубежных. Отсутствие точных данных о двигателях, среди прочего, не позволяет оценить летные качества машины.
Реактивные газы от двигателей выводятся через сопла в хвосте фюзеляжа. При этом, судя по виду хвоста, двигатели могут быть сдвинуты внутрь фюзеляжа и оснащены дополнительными трубами, выводящими газы наружу. Естественно, при такой схеме исключается использование поворотных сопел с управлением вектором тяги. В то же время, выход газов через специальные трубы в определенной мере снижает заметность самолета в инфракрасном диапазоне.
Общий вид второго опытного F-313, 15 апреля 2017 г. Фото Tasnimnews.com
Состав бортового оборудования неизвестен. По-видимому, самолет должен получить радиолокационную станцию и полный набор систем, необходимых для пилотирования. Ранее появлялась информация о применении жесткой проводки управления и отсутствия электродистанционной системы. Такой способ контроля рулей используется в связи с высокой устойчивостью истребителя в полете. Важной особенностью второго прототипа F-313, отличающей его от показанной в 2013 году машины, является наличие блока оптико-электронной аппаратуры. Сферический корпус этого устройства помещается на днище фюзеляжа, непосредственно за носовым обтекателем. Вероятно, эта аппаратура должна использоваться при нанесении ударов по наземным объектам.
Самолет имеет трехточечное шасси с носовой стойкой, помещенной под кабиной пилота. Уборка производится внутрь фюзеляжа поворотом вперед. Основные стойки размещены на бортах фюзеляжа, на уровне передней кромки центроплана. Ниши для уборки основных стоек с более крупными колесами находятся в бортах фюзеляжа. Все створки ниш шасси имеют характерные зубчатые кромки, снижающие заметность самолета.
Кабина пилота. Фото Tasnimnews.com
Управлять машиной должен единственный пилот, находящийся в передней кабине. В связи с малыми размерами самолет получил прозрачный фонарь большого размера. Кроме того, из-за специфических габаритов машины рабочее место пилота располагается достаточно высоко и обеспечивает хороший обзор окружающего пространства. Летчика защищает фонарь, состоящий из козырька и беспереплетной крупной основной части. Пилот располагается в катапультном кресле и имеет все необходимые органы управления. Первый прототип имел т.н. стеклянную кабину с максимально возможным использованием жидкокристаллических дисплеев.
Точные данные о возможностях нового иранского самолета с точки зрения транспортировки и применения вооружения пока отсутствуют. Ранее упоминалось, что он сможет поднимать в воздух до 1800 кг полезной нагрузки. В теории это позволяет многоцелевому истребителю нести ракеты и бомбы различных типов. Возможно применение 6-8 ракет «воздух-воздух» малой или средней дальности. Для уничтожения наземных целей могут использоваться бомбы и ракеты различных типов. По-видимому, именно для их применения самолет Qaher F-313 получил оптико-электронное оборудование.
Обновленная конструкция сопел. Фото Tasnimnews.com
Оценки боевых возможностей истребителя пока затруднены. Дело в том, что на имеющихся фотографиях опытная машина не оснащена пилонами для оружия под крылом и фюзеляжем. При этом ее размеры и предполагаемые габариты внутренних агрегатов почти не оставляют места для размещения внутренних грузоотсеков. Некоторые свободные объемы могут находиться под воздухозаборниками, однако их использование в качестве отсеков для оружия может негативно сказаться на запасе топлива.
Основные характеристики перспективного самолета пока не раскрывались. По понятным причинам, Иран никогда не торопится публиковать основные сведения о своих новых разработках. Кроме того, причиной подобного молчания могут быть некоторые специфические особенности проекта. Еще в 2013 году многие специалисты авиационной сферы посчитали представленный прототип обычным макетом, предназначенным только для демонстрации на стоянке. Тогда же был сформирован список претензий, не позволяющих считать показанный F-313 настоящей летной машиной.
Носовая часть крупным планом. Фото Tasnimnews.com
Поводом для сомнений стали малые габариты самолета, а также отсутствие сведений о наличии у Ирана легких и компактных турбореактивных двигателей. Также в контексте размеров техники не без сомнений рассматривалась компоновка носовой части фюзеляжа и кабины. При внимательном рассмотрении оборудования последней было установлено, что прототип получил приборы, используемые на гражданских легких самолетах. Множество споров в свое время вызвал необычный аэродинамический облик истребителя.
Как показывают новые материалы по проекту Qaher F-313, за прошедшие годы Иранская организация авиационной промышленности успела собрать необходимые данные и переработать самолет с целью получения приемлемых характеристик. Самые заметные изменения коснулись силовой установки. Вместо одного двигателя теперь используются два, что повлекло за собой переработку фюзеляжа. Также понадобилось изменить форму воздухозаборников, увеличив их площадь. Появились новые элементы радиоэлектронного оборудования. Вероятно, имели место и различные изменения конструкции планера, связанные с установкой новых агрегатов и совершенствованием машины.
К настоящему времени иранская авиационная промышленность успела построить только два опытных образца перспективного многоцелевого истребителя. Первый, представленный в 2013 году, использовался только для демонстрации публике и, насколько известно, не участвовал в летных испытаниях. Не так давно на аэродром был выведен второй прототип, предназначенный для проведения различных требуемых проверок. 15 апреля эта машина впервые выполнила руление и пробежки по взлетно-посадочной полосе. Как сообщалось ранее, самолет уже готов к летным испытаниям. Этот этап проверок может начаться в самое ближайшее время.
Самолет на рулении. Фото Tasnimnews.com
На данный момент иранский проект Qaher F-313 смотрится неоднозначно. Представленная машина отличается необычным внешним видом и, вероятно, имеет специфические характеристики. Кроме того, остаются актуальными ранее высказанные претензии к габаритам машины, способным негативно сказаться на летных данных и боевых качествах. Вопрос заметности самолета для современных средств обнаружения так же пока не имеет ответа и может быть поводом для длительных споров. К примеру, пока до конца не ясно, смогут ли необычные обводы планера снизить заметность и не ухудшить летные данные машины.
Тем не менее, нельзя не признать, что в последние годы Иранской организации авиационной промышленности удалось получить определенные результаты. Первый прототип (или макет) F-313 мог только присутствовать в статических экспозициях, но вторая машина уже способна, как минимум, самостоятельно перемещаться по аэродрому. По всей видимости, авторам проекта и летчикам-испытателям удастся провести летные испытания и собрать необходимые данные.
Дальнейшее будущее истребителя, как и некоторые аспекты нынешнего состояния проекта, остается тайной. Самолет имеет все шансы пройти стадию испытаний и поступить в серийное производство, после чего начнет заменять технику устаревших типов. При этом с такой же уверенностью можно предполагать, что при проверках будут выявлены серьезные недостатки, из-за которых истребитель F-313 никогда не сможет завершить испытания. Пока обе эти версии имеют право на жизнь, и только практика покажет, какая из них в большей мере соответствует действительности. В то же время, вне зависимости от конечных результатов, нынешний проект наглядно показывает желание Ирана развивать свою военную авиацию, а также подтверждает наличие возможностей к его реализации.
По материалам сайтов:
https://theaviationist.com/
https://defence.ru/
http://aviationanalysis.net/
http://flightglobal.com/
http://i-mash.ru/
http://globalsecurity.org/
http://armyrecognition.com/
http://nationalinterest.org/
http://defence-blog.com/
Автор: Рябов Кирилл
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