Штурмбанфюрер американских высот

В первый весенний день этого года в 17.49 по Всемирному координированному времени с пускового комплекса SLC-3E на базе ВВС Соединенных Штатов Ванденберг в реве российского маршевого двигателя и твердотопливных ускорителей со стартового стола ушла в небеса ракета-носитель «Атлас-5». Под ее головным обтекателем размещался принадлежащий Национальному управлению военно-космической разведки спутник NROL-79. Мартовский запуск был 70-м стартом «Атласа-5» – настоящей американской рабочей лошадки для вывода на орбиту военной полезной нагрузки.Между тем многочисленное семейство этих «лошадок» берет начало от первой американской МБР, «выведенной» отнюдь не американскими «заводчиками», а командой гитлеровских ракетчиков под руководством штурмбанфюрера СС Вернера фон Брауна, получившего «погоны» лично из рук рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Более того, и первой своей БРСД, и запуском спутника и, конечно, триумфальному покорению Луны Америка обязана бывшему нацисту.Нынешний год можно назвать юбилейным для американского ракетостроения. Первая американская МБР «Атлас» с дальностью стрельбы 8800 км после двух неудачных испытаний успешно стартовала почти 60 лет назад, в декабре 1957 года. К этому времени немецкая команда уже немало сделала для укрепления обороны своих новых заказчиков.Еще в молодости, когда я только начинал, как говорят в западных фильмах, «работать на правительство», мне открылась истина, которая до сих пор питается из неиссякаемого источника подтверждений. В массе своей до американцев все доходит как до известного симпатичного животного. Область стратегического планирования вооружений не исключение. Ярким примером тому – «пестрая» жизнь и работа немцев по созданию ракетно-ядерного оружия в США....2 мая 1945 года группа из семи человек под руководством фон Брауна – основных разработчиков ракетного оружия Третьего рейха, – перейдя Баварские Альпы, сдалась американцам на территории Австрии. Надо сказать, что союзники только в общих чертах представляли, кто попал к ним в руки. В последний военный год правительство США утвердило секретную программу «Оверкаст» (с марта 1946 года – программа «Скрепка»), цель которой состояла в том, чтобы вывести на территорию Соединенных Штатов максимальное число немецких военных специалистов.Правда, американская разведка знала об «оружии возмездия» – ракете «Фау-2», разработанной целиком фон Брауном. Знала и то, что в последние месяцы перед немецкой капитуляцией персонал ракетного полигона в Северной Германии Пенемюнде был эвакуирован в Южную Германию, в альпийское предгорье, в местечко с красивым названием Обераммергау. По-хозяйски обшарили офицеры военной разведки и каждый уголок захваченного американскими танкистами в середине апреля подземный завод по производству ракет «Миттельверк» в Центральной Германии. Одного не знало, вернее, не понимало военно-политическое руководство США – значения и роли ракетного оружия в будущих войнах. Причем «озарение» прейдет к ним довольно нескоро. Прежде всего американских военных в то время интересовали «атомный проект», который, по многочисленным разведдонесениям, успешно осуществлялся немцами, а также новые образцы авиационной техники, средств связи и т.д. Ракетная составляющая в этом перечне занимала далеко не первое место.Об успехах рейха в области баллистического оружия мы поговорим чуть позже. А сейчас посмотрим, чем же занимались немецкие специалисты-ракетчики в своем «новом отечестве».– Считаете ли вы, что сможете стать гражданином Соединенных Штатов?– Я попытаюсь... (из допроса Вернера фон Брауна американцами в мае 1945 года).В конце лета 1945 года фон Браун, доктор философии по физике, выпускник Швейцарской высшей технической школы и Берлинского технологического университета и шесть его спутников с таким же образовательным цензом прибыли на американскую землю. К ним прикрепили в качестве куратора... одного военнослужащего с неоконченным техническим образованием, 26-летнего майора Хэммила, который представлял Управление артиллерийского и технического снабжения Сухопутных войск (Армия США). Майору командование даже задачу поставило: подумать (!), как могут помочь немцы в деле сборки и последующих испытаний вывезенных из Германии ракет «Фау», а главное, разобраться с 14 т ракетной документации по ним, вывезенной из «Миттельверка».Надо сказать, что в отличие от своего командования, которое, как мы видим, сильно перенапряглось, выдумывая задачи для немцев, самому Хэммелу удача явно улыбнулась. Ведь он «командовал» цветом немецкой ракетной мысли. Кроме фон Брауна, в «великолепную семерку» входили пионеры ракетостроения Вальтер Ридель и Артур Рудольф – начальник производства на заводе «Миттельверк». Главным разработчиком системы наведения, в частности, гироскопов для «Фау» – ключевых узлов ракеты – занимался в группе родной брат фон Брауна – Магнус. Если уж кто в мире и мог помочь американцам создать собственное ракетостроение, так только эта команда.Работа закипела. В начале октября 1945 года группу привезли и расположили в пустынной местности близ городка Эль-Пасо в штате Техас. Стартовую площадку для будущих запусков решили развернуть в 80 км на старом артиллерийском полигоне Уайт Сэндз в штате Нью-Мексико. Сформулировали американцы к тому времени и более конкретную задачу. Немцы должны были информировать военное командование, крупный бизнес и научное сообщество о технологии производства баллистических ракет, а также осуществить испытательные запуски трофейных «Фау» – около 100 штук.Между тем американское командование весьма прохладно относилось к перспективному ракетному оружию – скорее всего по причине его новизны, неясной поражающей способности, трудностей в развертывании. Этим объясняется, по-видимому, тот карт-бланш, который выдали американцы команде фон Брауна в работе над компонентами немецких ракет.15 марта 1946 года состоялся первый запуск собранной в Америке ракеты – неудачный. Аварийным радиосигналом ракету подорвали через 19 секунд после старта. Первый успех пришел 10 мая того же года, когда ракета достигла высоты 170 км и пролетела свыше 48 км. К середине 1946 года в боевых возможностях немецкого баллистического оружия сомнений уже не оставалось. Кроме того, группа фон Брауна сумела разобрать и оформить тонны документации, а также составила и разослала по инстанциям (через Хэммила, естественно) массу информационного материала по ракетостроению.К тому времени, почувствовав успех ракетного предприятия, американцы доли добро на въезд в США 118 немецких специалистов, отобранных фон Брауном, а также членов их семей. Кстати, нельзя не упомянуть один прелюбопытнейший эпизод, который, кроме всего прочего, демонстрирует, как, мягко говоря, несерьезно в то время американцы относились к ракетному оружию и его главному создателю.14 февраля 1947 года Вернер фон Браун в сопровождении одного (!) американского офицера отправляется... в Германию! Причина простая: он истосковался по своей невесте – 18-летней баронессе, красавице Марии-Луизе фон Квисторп. Американцы, не моргнув, отпустили будущего своего ракетного триумфатора за океан. Свадебная церемония состоялась 1 марта в лютеранской церкви баварского городка Ландсхут, а в конце марта 1946 года, пробыв в Германии более месяца, фон Браун с молодой женой и своими родителями благополучно вернулся в Техас.Куда смотрела наша резидентура – ума не приложу. Ведь сумели же технично «отжать» у американцев в апреле 45-го уже практически бесполезного с военной точки зрения генерала Андрея Власова, а будущего создателя «Атласов», «Юпитеров», «Сатурнов» и «Першингов» проигнорировали...В апреле 1950 года группа фон Брауна, которая теперь насчитывает, кроме немецких специалистов, 500 американских военнослужащих, 120 гражданских госслужащих и несколько сот работников корпорации General Electric – главного ракетного подрядчика армии – перебираются в Хантсвилл (штат Алабама) во вновь созданный Центр управляемых снарядов артиллерийско-технической службы. После начала в июне 1950 года Корейской войны группа получила задание разработать баллистическую ракету класса «земля–земля» с дальностью стрельбы 800 км.Здесь мы должны остановиться на весьма интересном и пока загадочном моменте. Несмотря на требования Артиллерийско-технического управления армии, фон Браун, к тому времени руководитель отдела управляемых снарядов, иными словами – главный разработчик ракетной техники армии, резко меняет техзадание и представляет ракету с дальностью стрельбы всего 320 км, но зато с забрасываемой массой в 3 т, что позволило оснастить это оружие ядерной боевой частью.Чем руководствовался фон Браун, пойдя наперекор своим заказчикам? Может, у него были свои представления о том, какие ракеты важнее в будущих локальных военных конфликтах? Или учитывался опыт недавнего прошлого?Тем не менее новая ракета, которую сначала окрестили «Фау-2», затем «Урса Мэйджор» («Большая Медведица»), а в конечном итоге – «Редстоун» («Красный камень») успешно стартовала в рамках летно-конструкторских испытаний с мыса Канаверал 20 августа 1953 года и стала первой американской оперативно-тактической ракетой с ядерной боевой частью. В середине 60-х годов на основе «Редстоуна» фон Браун разрабатывает линейку оперативно-тактических ракет «Першинг» – «Першинг-1» и «Першинг-1А». А в 1975 году, уже смертельно больной, он готовит задел для знаменитой БРСД «Першинг-2», которую американцы разметили в Европе в начале 80-х годов. Между прочим, именно наличие этой ракеты во многом предопределило успешное заключение в 1987 году ныне действующего Договора о ракетах малой и средней дальности.Летом 1955 года группа фон Брауна выступает с проектом создания полномасштабной БРСД с дальностью стрельбы 2400 км и забрасываемой массой 1 т. Созданная немцами трехступенчатая ракета, названная «Юпитер-Си», при испытаниях показала дальность 3200 км. Причем боевое управление ракетой предусматривалось как с наземного позиционного района, так и с борта надводных кораблей. Принятый в конце 50-х годов на вооружение «Юпитер» был в 1961 году на короткое время размещен на базах ВВС США в Южной Италии и Турции.Конец 1955 года и начало следующего стали очень счастливым временем для фон Брауна. В сентябре 1955 года он стал полноправным гражданином Соединенных Штатов, а в феврале 1956-го – назначен на престижную должность директора отдела конструкторских работ в наконец-то созданном Управлении баллистических ракет Сухопутных войск. Однако дальше фортуна изменила свою траекторию.Давно известна манера американцев исповедовать принцип «и вашим, и нашим», когда не хочется принимать определенного решения. Нечто подобное мы наблюдаем в ракетно-космической программе тех лет, теснейшим образом связанной с группой фон Брауна.Еще в начале 1947 года, находясь в Эль-Пасо, бывший штурмбанфюрер СС открыто заявил, что у него существует программа разработки космической техники и межпланетных экспедиций. Вот что, в частности, предлагал фон Браун. Космический корабль на базе модернизированной «Фау-2», трехступенчатую жидкостную ракету для вывода в космос спутника (сделает и носитель «Юнона» на базе «Юпитера», и легендарный лунный «Сатурн); возвращаемую крылатую ракету с самолетной посадкой (в начале 70-х США в кратчайшие сроки безаварийно разработали и построили многоразовый космический корабль «Спейс Шаттл»).Но официальная Америка не прореагировала... Более того, с самого начала работы немцев в США власти «кокетничали» как с первым, обещая свободу действий, так и с многочисленными противниками «немецкого следа» в отечественной космонавтике. Мало того, Министерство обороны, всячески потакая работе фон Брауна, представлявшего интересы армии, тем не менее все время оглядывалось на командования ВВС и ВМС, которые видели в немцах (и совершенно справедливо) своих прямых конкурентов в деле создания ракетного оружия и носителей для орбитальной полезной нагрузки.В итоге в начале 1957 года после удачи с ракетой «Юпитер» и передачи ее для развертывания в ВВС тогдашний министр обороны Чарльз Уилсон все-таки сделал выбор – ограничил армию оперативно-тактическими ракетами, а разработку МБР и БРСД, а также ракет-носителей отдал в ведение «летчиков и моряков». Тогда же Сухопутные войска и сам Вернер фон Браун были официально отстранены от космических исследований.«Я предполагаю, что, когда мы, наконец, доберемся до Луны, нам придется пройти через русскую таможню», – сказал как-то Вернер фон Браун.Результат всемирно известен. Американское ракетно-космическое кокетство бесславно закончилось 4 октября 1957 года, когда весь мир услышал позывные первого в мире искусственного спутника Земли (ИСЗ), выведенного на орбиту ракетой Р-7 Сергея Королева. Пока в Вашингтоне препирались, разрешить ли фон Брауну взяться за дело, СССР 3 ноября запустил 508-килограммовый второй ИСЗ с собакой Лайкой на борту. Стало ясно, что в Москве все готово к первому в мире космическому полету человека.Через пять дней власти дали-таки фон Брауну формальное разрешение принять участие в запуске первого американского ИСЗ. В специальном пресс-релизе Министерства обороны говорилось: «Министр обороны дал указание Министерству сухопутных войск приступить к запуску спутника Земли с помощью модифицированной ракеты «Юпитер-Си».Однако желание усидеть на двух стульях оказалось для администрации президента Гарри Трумэна и военных сильнее здравого смысла. 6 декабря 1957 года, игнорируя предупреждения фон Брауна, американцы предприняли широко разрекламированную в прессе попытку запустить спутник с помощью ракеты «Авангард», разработанной по заказу ВМС фирмой «Гленн Л. Мартин». При огромном стечении пишущей и снимающей журналистской братии ракета поднялась на 1,2 м, затем опрокинулась и взорвалась. Полуторакилограммовый спутник забросило в кустарник, откуда стал доноситься жалобный писк его радиосигнала. Какая-то излишне экзальтированная дамочка-журналист не выдержала: «Пойдите же кто-нибудь, найдите и добейте его!» – рассказывает в своей книге «Вернер фон Браун. Человек, который продал Луну» американский исследователь космических программ Деннис Пишкевич.31 января 1958 года построенный фон Брауном в рекордные сроки четырехступенчатый вариант «Юпитера», получивший название «Юнона», выводит в космос первый американский ИСЗ «Экплорер-1».Больше немцев не доставали. 5 мая 1961 года через три недели после полета Юрия Гагарина фон Браун на ракете-носителе «Редстоун-3» отправляет в космос первого американца, Алана Шепарда, по программе «Меркурий». И наконец – звездный час немецкого ракетчика. 16 июля 1969 года до сих пор единственная в своем роде тяжелая ракета-носитель «Сатурн-5», способная вывести в космос 140 т груза, уносит к Луне первых землян. А 21 июля на лунной поверхности появляются первые следы человека – американского астронавта Нила Армстронга....Теперь ему можно все. Он контролирует полбюджета НАСА, запросто встречается с президентам и... мечтает о марсианской экспедиции. Но вопросы остаются. Почему так резко сократил дальность стрельбы «Редстоуна»? Как удалось, будто по проторенной дороге, разработать космические носители? Почему прозвучавшие в конце октября 1968 года первые мысли о «Спейс Шаттле» воплотились в орбитальную ступень «Колумбия», которую уже 24 марта 1979 года передали НАСА, а до этого безаварийно испытывали чуть менее четырех лет? И наконец, почему фон Браун, весьма далекий от прожектерства, так уверенно говорил о своих космических возможностях? А, может, и впрямь что-то и было в загашнике?В Америке Вернер фон Браун не уставал повторять в многочисленных интервью, что у него, конечно, в Германии были планы создать гораздо более мощные ракеты, чем «Фау», однако дальше мечты дело не продвинулось. Так ли это?Но сначала разберемся с «Редстоуном». Вспомним, эта ракета готовилась к развертыванию на юге Кореи как оружие против коммунистического Севера, то есть выполняла бы задачи, сходные с неядерной ракетой «Фау-2» в 1944–1945 годах. А каковы же, собственно, были результаты применения «оружия возмездия»?Как известно, обстрел союзников ракетами немцы начали 8 сентября 1944 года с налета на Лондон и Париж. Тогда у англичан было снесено несколько деревянных строений, но более серьезных разрушений не было вообще. До Парижа долетела не причинившая никакого вреда одна ракета. В течение последующих семи месяцев по целям в Англии немцы выпустили свыше 1300 ракет «Фау-2». Был разрушен ряд городских кварталов, при этом погибло 1055 человек. На Антверпен за тот же период обрушилось 1265 ракет; чуть больше на Париж и другие крупные европейские города. Согласно приблизительным оценкам, от ударов «Фау» в Европе погибло 2724 и серьезно ранено 6467 человек. 99% – гражданское население. Военная инфраструктура союзников ущерба не имела. Иными словами, военно-экономический, да и политический эффект от бомбардировок ракетами «Фау-2» равен нулю.Отдавал себе в этом отчет фон Браун? Естественно. Стало очевидно, что эффективное применение баллистических ракет того времени возможно только при наличии невероятно мощной боевой части, а именно – ядерной. До эры высокоточного оружия было еще далеко, а Корейская война разгоралась все яростней, поэтому решение фон Брауна оснастить «Редстоун» ядерной боеголовкой за счет дальности стрельбы – решение холодного ума прагматика.Тогда к 1944 году обратим другой вопрос. Отдавало ли себе в этом отчет руководство рейха? Если да, то серьезно говорить о перспективе «возмездия» при помощи «Фау», мягко говоря, глупо. С другой стороны, есть множество свидетельств тому, что основной немецкий военно-технический персонал, занятый в разработке ракетного оружия, рассчитывал на военный перелом именно за счет баллистических ракет. Может быть, они заблуждались, попав под зомбирующее влияние ближайшего гитлеровского руководства и самого маньяка, фюрера? Дальнейшая судьба этих людей на службе Соединенным Штатам показала, что нацистская истерия на последнем этапе войны их мало беспокоила. В таком случае разумно предположить, что немецкий арсенал передового оружия мог вот-вот пополниться чем-то совершенно неожиданным.4 января 1945 года генерал Джордж Паттон – герой американского блицкрига в Нормандии – пишет в боевом дневнике: «Мы все еще можем проиграть эту войну». Почему? Ведь последнее крупное немецкое наступление в Арденнах явно провалилось; в Верховном штабе экспедиционных сил союзников царила эйфория. Однако генералу было не до веселья.Дело в том, что генерал по роду службы знал то, что после долго оставалось под наивысшим грифом секретности и стало достоянием гласности уже в наши дни. Речь идет об американской разведывательной программе «Страсть», предусматривающей всестороннее изучение материалов, имеющих отношение к немецким разработкам в области авиации и ракетно-ядерного оружия.Согласно американским разведданным, немецкое руководство, включая Гитлера, в качестве настоящего оружия возмездия действительно рассматривало ракету «Фау-2», но только с ядерной боевой частью. В опубликованной несколько лет назад на русском языке книге американского исследователя Джозефа Фаррелла «Братство «Колокола». Секретное оружие СС» приводятся слова заместителя командующего ВВС Армии США генерал-лейтенант Донала Пата, которые он произнес в 1946 году, обращаясь к Обществу авиационных инженеров: «Немцы готовили ракетные сюрпризы для всего мира вообще и для Англии в частности, что, как считается, изменило бы ход войны, если бы вторжение в Германию было отложено всего лишь на полгода».Участники программы «Страсть» нашли свидетельства тому, что нацисты по крайней мере дважды успешно испытали осенью 1944 года на балтийском острове Рюген небольшое по мощности ядерное устройство.В таком случае становится ясной задача, казалось бы, бессмысленного наступления немцев в Арденнах зимой 1944–1945 годов. Ведь именно прорыв в западную часть Бельгии, откуда немцев выбили к декабрю 1944 года, был главной целью наступления, поскольку в этом случае появлялась возможность возобновить ракетный обстрел Великобритании ракетами «Фау-2», дальность стрельбы которых составляла всего 320 км. Ядерная бомбардировка Лондона позволила бы фюреру завершить создание и применить свое главное сверхоружие – баллистические ядерные ракеты с межконтинентальной дальностью стрельбы, то есть МБР.После войны главный администратор немецкого ракетного центра в Пенемюнде генерал Вальтер Дорнбергер признал, что еще в 1939 году целью создания центра было производство МБР, способных поражать Нью-Йорк и другие цели на восточном побережье Соединенных Штатов, а также любые цели в европейской части Советского Союза. Причем к середине лета 1940 года были изготовлены первые двухступенчатые образцы таких ракет. Оставался вопрос топлива. По всей видимости, именно на решение этой проблемы немцам чуть не хватило времени…На одном из заводов по производству ракет «Фау-2» американские специалисты обнаружили чертежи ракет с предположительной дальностью стрельбы 5 тыс. км. Примечательно и признание на допросе одного из немецких инженеров-ракетчиков: «Мы планировали уничтожить Нью-Йорк и другие американские города, начав операцию в ноябре 1944 года».Кроме того, американская разведка обнаружила в бывших соляных копях почти полностью собранные реактивные тяжелые бомбардировщики, способные бомбить промышленные объекты в восточной части США и возвращаться в Европу через Атлантику. В этой связи впечатляют трофейные фотографии высотных костюмов-скафандров немецких летчиков. По всей видимости, в планах рейха был как минимум пилотируемый суборбитальный космический полет.В 140 т немецких документов, собранных по программе «Страсть», американцы нашли подтверждения тому, что работы по «ракете для Америки» велись полным ходом. Рассматривался целый ряд вариантов системы наведения, от пилотируемого аппарата с выброской пилота на парашюте до установки на Эмпайр-стейт-билдинг радиомаяка.Были обнаружены и чертежи ракеты, использующей так называемую пакетную схему, при которой используется общий топливный бак для всех маршевых ступеней и стартовых ускорителей, которые запускаются и работают одновременно. После завершения работы ускорители сбрасываются.Иными словами, мы видим классическую компоновку будущего американского многоразового транспортного космического корабля «Спейс Шаттл». Очевидно, что и будущий «челнок», и мощные боевые ракеты и ракеты-носители существовали в рейхе не только в виде мыслеформ нашего героя. Продлись война чуть дольше, и неизвестно, какие еще знаки различия украсили бы черный эсэсовский мундир американского гражданина, барона Вернера фон Брауна.