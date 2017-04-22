Переворот "черных полковников"

21 апреля 1967 года особая дата в историческом пути Греции. 60 лет назад в этот день группа «черных полковников» в Греции совершила военный переворот, в результате которого в стране установился тоталитарный режим, просуществовавший семь лет. Главными инициаторами военного переворота явились полковники Георгиос Пападопулос, Николас Макарезос и генерал Стильянос Паттакос.Полковник Георгиос Пападопулос закончил военную академию и сделал успешную карьеру. Он стал вторым человеком в Центральной службе информации и выступал в роли связного между американскими и греческими разведывательными органами, координировал деятельность греческой контрразведки и ЦРУ, накануне переворота занимал должность заместителя начальника Третьего бюро Генерального штаба. Профессиональный сотрудник спецслужб Г. Пападопулос был крайне осторожным и замкнутым человеком. Придя к власти вместе со своими соратниками и единомышленниками, считая себя одним из равных, к концу 60-х годов Г. Пападопулос уже не сомневался, что он – единоличный правитель Греции.Другой член «революционного комитета», полковник Николас Макарезос, в течение долгого времени работал военным атташе в греческом посольстве в Бонне, где посещал занятия по экономике и политологии. Макарезос отвечал за наиболее важное направление деятельности военного правительства – экономику. Он был очень жестким, умным и талантливым организатором.Одной из главных его черт являлось умение находить и претворять в жизнь новые, оригинальные идеи.Третьим членом «триумвирата» стал генерал Стильянос Паттакос. Он закончил военную академию вместе с Пападопулосом в 1940 году, четвертым выпускником, в последующие годы принимал участие во Второй мировой войне и гражданской, сражаясь против коммунистов. Как и большинство греков, С. Паттакос испытывал острую неприязнь к гражданским политикам, считая их лживыми, неискренними. Паттакос редко пользовался услугами телохранителей. Он разъезжал по стране, выступал перед студентами, рабочими, регулярно посещал островную часть Греции.К середине 60-х годов в Греции набрал обороты кризис власти: постоянные конфликты между королем Константином II и парламентом приводили к частой смене кабинета министров, что вносило нестабильность в обществе. Король Константин II оказался неспособен существенно влиять на расстановку сил в стране и выстроить правильные отношения с военными.В начале 1967 года развитие политического кризиса в Греции достигло крайней остроты. Правительство было не в состоянии справиться с растущим недовольством, а оппозиционные силы не могли решительно повернуть развитие событий в нужную сторону. На фоне такого шаткого равновесия королевский двор и лица, финансирующие его, готовились навязать военную диктатуру «сверху» с участием генералитета. Одновременно группа греческих полковников, лояльных к НАТО, готовила план военного переворота на основе рекомендаций НАТО.В годы оккупации Греции на Ближнем Востоке был создан Союз молодых офицеров промонархической направленности, который впоследствии был расширен и переименован в Священный союз греческих офицеров. Руководители Союза, прикрываясь лозунгами «национальных идеалов», культивировали среди младших членов представление о том, что вступление в эту организацию означало для них приобщение к кругу избранных и, таким образом, открывало путь для блестящей офицерской карьеры. Все эти факторы способствовали скорейшему формированию ведущей политической силы в лице греческих военных, по мнению которых только военная диктатура, единственная, способна разрешить политический и экономический кризис в стране.30 марта 1967 года Национальный радикальный союз спровоцировал правительственный кризис, в результате которого правительство Параскевопулоса ушло в отставку. 3 апреля король Греции Константин II вручил новому лидеру Национального радикального союза Канеллопулосу мандат на формирование правительства с правом роспуска парламента и проведения досрочных выборов, если оно не получит вотума доверия. Правительство П. Канеллопулоса не только не получило поддержки большинства членов парламента, но и натолкнулось на осуждение всех парламентских фракций. 14 апреля парламент был распущен, и на 28 мая назначены парламентские выборы.Власти Греции сильно опасались, что оппозиция выиграет выборы с большой вероятностью. В этой ситуации королевский двор и генералитет видели единственным выходом из политического кризиса установление диктатуры. 20 февраля 1967 года король отдал приказ начальнику Генерального штаба ВС Греции генералу Спандидакису подготовить план военного переворота. Об этом приказе были поставлены в известность высшие офицеры: К. Колиас – командующий первым армейским корпусом, И. Манетас – командующий вторым корпусом, Г. Зоитакис – командующий третьим корпусом, О. Ангелис – заместитель начальника Генерального штаба, и некоторые другие.На Высшем военном совете, возглавившем госпереворот, Спандидакис и другие генералы проявили нерешительность в отношении сроков проведения переворота. Обсуждались даты установления военной диктатуры: 2 апреля, 23 апреля и даже 28 мая – дата проведения парламентских выборов. Видя эти колебания и нерешительность, представители малой хунты «черных полковников» и их сторонники назначили свою дату выступления на 21 апреля. Генерал Спандидакис, который вел двойную игру с обеими хунтами – генералов и полковников, полностью солидаризировался с «черными полковниками».В ночь с 20 на 21 апреля 1967 года хунта «черных полковников» ввела в действие натовский план «Прометей», который предусматривал немедленное вступление в действие вооруженных сил в случае возникновения внешней и внутренней угрозы. Ранним утром 21 апреля 1967 года жители Афин были разбужены шумом танков, двигавшихся по городу, а радио уже передавало обращение полковника Пападопулоса к греческому народу, в котором он сообщал, что в стране произошла революция. Это был военно-государственный переворот, в результате которого к власти пришло военное правительство во главе с Пападопулосом, управлявшее страной вплоть до 1974 года. Сами военные назвали переворот «Революцией 21 апреля, призванной вывести страну из состояния хаоса и разрухи».Переворот произошел бескровно, жители Греции пассивно отнеслись к установлению военной диктатуры. С одной стороны, такая реакция была вызвана страхом перед новым правительством, которое с первых часов начало арестовывать людей, симпатизировавших левым, а с другой – объяснялось тем, что греки устали от постоянных политических кризисов на протяжении последних 10 лет и связывали с военными надежды на установление стабильности. Из всех представителей прежней политической элиты только король Константин II совершил попытку открыто выступить против режима. Готовя контрпереворот, король Константин II обратился за помощью к представителям старого истеблишмента – Папандреу и Канеллопулосу. Оба согласились поддержать короля, хотя и понимали, что шансов на победу у него почти нет. Военное правительство было прекрасно осведомлено о готовившемся контрперевороте и даже само спровоцировало его, представив 12 декабря 1967 года королю ультиматум, по которому он должен был уволить премьер-министра Коллиаса и назначить на его место Пападопулоса.Утром 13 декабря король и премьер-министр отправились в Кавалу, которая должна была стать центром переворота. Само восстание планировалось начать в Ларисе, где были сосредоточены военно-воздушные силы страны, в рядах которых было максимальное количество верных Константину людей. Одновременно генерал Манетас должен был захватить пост начальника Генерального штаба греческой армии. Он был арестован, а сообщение о перевороте было передано в Афины. Король обратился к греческому народу по радио и призвал греков к восстанию. Но войска остались на стороне Пападопулоса, восстание было подавлено, а сам король отправился в добровольное изгнание в Рим, откуда больше не вернулся.На следующий день полковники сами выступили по Афинскому радио с заявлением. Из него следовало, что переворот пыталась осуществить «криминальная конспиративная организация, целью которой являлось уничтожение государства и законного порядка. Заговорщики использовали короля для удовлетворения своих глупых амбиций». Таким образом, полковники официально не обвинили короля в попытке контрпереворота, оставив его номинально главой государства. Официально военное правительство демонстрировало преданность монархии: в правительственных кабинетах были вывешены портреты членов королевской семьи. Военные понимали, что король не представляет существенной опасности режиму, но немедленное отстранение его от власти может повлечь новую волну протестов как со стороны европейских держав, так и внутри страны. Поэтому новое правительство предпочло объявить о ликвидации монархии законным способом – на референдуме 1973 года.Официально военное правительство управляло страной коллегиально, но постепенно в стране начал складываться культ личности премьер-министра Греции – Пападопулоса. Он сконцентрировал в своих руках почти неограниченную власть, одновременно являясь премьер-министром, министром обороны и министром иностранных дел.После военного переворота полковники столкнулись с серьезной оппозицией внутри армии. Генералитет и часть офицеров не готовы были идти на такую крайность, как установление диктатуры. Офицерский корпус делился не только на сторонников полковников либо генералов. После переворота выяснилось, что ряд офицеров сухопутных сил, большая часть офицеров военно-морских и военно-воздушных сил противодействовала перевороту. Позже они предприняли две попытки контрпереворота (одну попытку предприняла группировка, сконцентрировавшаяся вокруг короля Константина II в декабре 1967 года, вторую – экипаж миноносца «Велос» – в декабре 1972 года).Хунта сразу же после захвата власти вынуждена была прибегнуть к систематическим чисткам, чтобы изгнать из армии дух сопротивления и обеспечить беспрекословное подчинение и полную поддержку силы, которая установила саму диктатуру. Чтобы обеспечить преданность офицеров, оставшихся в армии, хунта предоставила им многочисленные льготы. Офицерство после судовладельцев, банкиров и крупных предпринимателей стало наиболее привилегированным слоем общества. Одновременно на ключевые посты в армии были назначены наиболее доверенные лица. Быстро продвигались по служебной лестнице в первую очередь те, кто проявил особую активность в первые дни переворота.Военные стремились установить контроль над всей жизнью страны. Представители хунты были направлены во все государственные, общественные и культурные учреждения, в университеты, молодежные и спортивные организации. Офицеры становились префектами и губернаторами провинций, на них возлагался контроль над печатью, кино и театром. Этот этап истории Греции в историографии трактуется как установление военной диктатуры, поскольку на протяжении семи лет правления военных не функционировал ни один демократический институт: придя к власти накануне парламентских выборов, новое правительство так и не провело их, все политические партии были запрещены, проведены массовые аресты, оппозиционеры отправлены в концентрационные лагеря, вся пресса находилась под жесточайшей цензурой, и любое проявление инакомыслия немедленно подавлялось.Многие западные страны осудили военный переворот и нарушение прав человека, творившиеся в Греции. Но ряд государств, прежде всего США, остались лояльны режиму «черных полковников». Однако, пытаясь поднять политический имидж, США в 1999 году официально извинились перед Грецией за поддержку режима «черных полковников».Как показывают исторические факты за последние 60 лет, военные перевороты при поддержке стран НАТО, и прежде всего США, имеют общие черты. Это подготовка, в том числе проведение комплекса мероприятий по обучению по стандартам НАТО лояльной части военных (прежде всего офицеров высшего и среднего звена), занимающих ключевые позиции в управлении вооруженных сил. Это и обеспечение со стороны НАТО «курируемых» стран политической поддержкой, оказание военной, военно-технической, финансовой и другой необходимой помощи.Все эти черты «кураторства» НАТО характерны и для Украины. Как и в Греции в 60-х годах ХХ столетия, на Украине спецслужбы НАТО активно использовались для проникновения в структуры государственной власти, в том числе силовые структуры.Так, под видом помощи национальным спецслужбам Украины под особый контроль натовскими специалистами была взята военная разведка ГШ украинской армии, а служба государственной безопасности фактически оказалась в подчинении спецслужб НАТО. Навязывая свои стандарты, специалисты спецслужб НАТО переориентировали разведку и контрразведку против России и стран СНГ, а также закрепили несвойственные спецслужбам функции по защите прав человека и демократических ценностей, которые обычно реализуются через другие органы власти.Аналогично было реформировано МВД и его силовые структуры. На реформирование системы госбезопасности по натовским критериям из госбюджета было выделено в 2008 году около 300 млн долл. Сегодня стало очевидным, что никакой системы нацбезопасности взамен разгромленной американцы на Украине не создали. Да и сама система безопасности в целом, включая все ее составляющие, оказалась бесполезной в политическом кризисе 2013–2014 годов и в последующих событиях 2015–2017 годов.Инициатива по реформированию МВД Украины легко перешла к националистам, к тем оппозиционерам, которых готовили те же натовские и американские специалисты. То есть западные союзники под ширмой безопасности Украины фактически построили систему внешнего контроля (мониторинга) и давления на государственную власть страны с помощью национальной системы безопасности.Что касается благоприятных условий для установления военной диктатуры внутри страны, то следует признать активную работу в этом направлении самого правительства Украины. Так, кабинет министров Украины издал постановление № 143 от 25 марта 2015 года о реорганизации системы военных кафедр в украинских вузах. Офицерами запаса будут только выпускники вузов Западной Украины. До 1 октября 2016 года прекратили свое существование военные кафедры в Одесской национальной юридической академии, в Донецком национальном техническом университете и Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля. Таким образом, все крупнейшие вузы юго-востока Украины отныне лишились права учить своих студентов обращению с оружием и готовить офицерские кадры. Одновременно тем же постановлением Кабмина Украины новые военные кафедры учреждены в Луцком национальном техническом университете, Львовском государственном университете безопасности жизнедеятельности, Национальном университете гражданской защиты Украины, Полтавском национальном техническом университете имени Юрия Кондратюка, Ужгородском национальном университете, Черкасском национальном университете имени Богдана Хмельницкого. Таким образом, новые военные кафедры открываются исключительно в городах самой Западной Украины (Галичины) либо в тех областных центрах (типа Полтавы), которые в Киеве, видимо, считают достаточно благонадежными. Политическая подоплека этой «реформы» видна, что называется, невооруженным глазом.Гражданам Украины навязывается идея об утверждении так называемой «титульной нации» в качестве монопольного хозяина положения на Украине, обладающего эксклюзивным правом на ношение оружие и получение военного образования. Соответственно с переводом всего остального «нетитульного» населения Украины в разряд неполноценной, второсортной, популяции, начисто лишенной гражданского полноправия и каких-либо жизненных перспектив. По сути, на Украине на государственном уровне введен военно-оккупационный режим, при котором одна, значительно меньшая часть, населения получила полномочия колонизатора и оккупанта по отношению к другой, гораздо более многочисленной.В этом собственно и заключается вековая коллективная мечта Галичины, которая всегда стремилась к тому, чтобы жить припеваючи, паразитируя на жизненных силах других регионов Украины. Свои попытки к установлению силового господства над всей страной эти люди начали еще при власти Виктора Ющенко, когда были сделаны первые подходы к теме обезоруживания «второсортного» населения юго и юго-востока Украины. Так, власти в Одессе не просто закрыли один из главных военных вузов страны – Одесский институт сухопутных войск, но и демонстративно перевели его во Львов. При этом одесситам было прямым текстом сказано, что Одесса совсем не тот город, где можно готовить офицеров – истинных патриотов Украины!Впрочем, проблема здесь зарыта гораздо глубже. А именно в том, что воспитание будущих офицеров в этих регионах неизбежно будет связано с военно-патриотическим воспитанием на примерах подвигов советских воинов времен Великой Отечественной войны, решающей роли Советского Союза и его народов в разгроме фашизма и его бандеровского филиала – ОУН-УПА. Понятное дело, что допустить такое в «свидомом» Киеве никак не могут. Ведь им нынче нужны офицеры с прямо противоположной идеологической закваской. Офицеры, которые с недрогнувшим сердцем взорвут любой памятник советским воинам-освободителям или с удовольствием встанут под знаменами с символикой, практически неотличимой от гитлеровской свастики. Таких идейных бойцов режима, естественно, можно готовить только на родине украинского национал-социализма – Галичине.На сегодня сотни офицеров Украины прошли подготовку за рубежом в военно-учебных заведениях НАТО. Украинские офицеры совершают регулярные командировки в Германию для подготовки в учебных центрах Североатлантического альянса. Специализированное обучение организуется на военных базах Польши. НАТО полностью взяло на себя расходы на образование, питание и перевозки офицеров Украины. Часть военнослужащих проходят логистическую подготовку в ВС Австралии. В целом за последние годы более 1,5 тыс. офицеров ВС Украины категорий от капитана и выше прошли обучение, подготовку и переподготовку в военно-учебных заведениях, специализированных учебных центрах подготовки НАТО. Офицерами, прошедшими обучение в военно-учебных заведениях НАТО, можно укомплектовать до 8 бригад украинских ВС.Для реализации своих планов националистам необходимы три базовых составляющих: идея, лидеры (вожди) и коллективная поддержка (партии, движения, активные сторонники). Идей национал-социалистического толка и их сторонников среди националистов на Украине сейчас предостаточно. Но главное – есть вожди, готовые на экстремальные действия ради реализации этих идей.На сегодня весьма популярные «националистические вожди» Дмитрий Ярош и Андрей Билецкий. Причем Билецкий – наиболее амбициозный националистический лидер, командир полка МВД «Азов», искренний почитатель фашистских и национал-социалистических идей. Став народным депутатом и получив титул Белый Вождь, Билецкий создал собственную политическую силу с названием «Национальный корпус», костяком которой стали боевики «Азова» и «Гражданского корпуса «Азов».По заявлениям лидеров националистов, этап размежевания трех украинских политсил, исповедующих неонацистскую идеологию, закончился. 16 марта 2017 года пресс-служба ВО «Свобода» обнародовала текст «Национального манифеста» с перечнем политических целей, ради достижения которых «Свобода» Олега Тягнибока, «Национальный корпус» Андрея Билецкого и «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация) Андрея Тарасенко приняли решение об объединении своих усилий.О том, для чего радикалы-неонацисты объединяются, объявил Билецкий. «Это документ, с которым мы начинаем свой крестовый поход против этой власти», – сообщил он. «Завтра, когда власть будет принадлежать украинским националистам, мы реализуем этот манифест», – пообещал Тягнибок. В этом объединении можно увидеть некую аналогию с Немецким союзом борьбы, прославившимся в ходе «пивного путча» 1923 года. Тогда Гитлер сумел использовать более известных и заслуженных коллег по цеху, включая генерала Людендорфа, для популяризации своей НСДАП. Сейчас Тягнибок и Ко работают на авторитет Билецкого, наращивая его политический и военно-административный ресурсы с притоком активистов в структуры «Азова» из других организаций.Украинский нацизм, который пропагандирует Билецкий, является новой формой национал-социализма с «украинской спецификой». Вот почему за ними готовы пойти десятки тысяч уже сейчас. Наивно верить ряду западных и украинским политологам, что поддержка неонацистов («радикалов») на Украине мизерна. В той или иной степени радикальных националистов поддерживают до 10% населения. И это серьезная угроза конституционным свободам для граждан Украины.Для сравнения: Гитлер в самые лучшие для него времена (выборы в рейхстаг в марте 1933 года) не смог получить даже половины голосов избирателей, несмотря на мощь государственных ресурсов. Но сила нацизма многократно возрастает из-за решимости идти на самые смелые, даже отчаянные шаги – решимости, которой нет у его противников. 10% сторонников нацистских идей могут перевесить 90% сторонников антифашистов, если нацистов возглавит организованная сила и вождь, настроенный на победу. Уже сейчас за нацистами готовы идти некоторые армейские части, что показали события на «редутах».Партия Билецкого ведет активную работу и в войсках, и среди профсоюзов. Политологи оценивают шансы Билецкого весьма высоко. Это не только жесткий, но также сильный и умный политик. Достаточен ли сегодня потенциал у националистов для военного переворота? Вполне. «Правый сектор» и «Национальный корпус», помимо политических «крыльев», обладают собственными военными структурами – ДУК «Правый сектор» и «Азов» соответственно. К тому же ДУК, «Азов», «Свобода» имеют серьезные позиции в ряде других «добровольческих» карательных подразделений. Так что при необходимости они вполне способны выставить до 20–25 тыс. вооруженных бойцов для захвата власти. А это вполне достаточно для переворота.Но напомним историю о том, как олигархи вскормили «Свободу», лидер которой, Тягнибок, обрел политический вес, позволивший ему войти в число «лидеров майдана». Что мешает Билецкому в скором времени высказать претензии на роль не Белого Вождя – лидера компактной неонацистской группировки, а уже всеукраинского фюрера?Сегодняшняя ситуация для Украины является наиболее переломной, начиная с 1991 года. Косвенные признаки говорят о том, что в ближайшие месяцы Украину ждет переломный момент. О том, что настало время перемен, говорит то, что включились сразу ряд глобальных механизмов по ее трансформации. Практически все силы внутри (и вне тоже) объединились вокруг единой цели свержения (силовой трансформации) действующей власти, но фактически такое свержение приведет к разрушению государственного аппарата и крушению страны. Ситуация очень напоминает последние месяцы команды Виктора Януковича.Сама же власть, решив законсервировать ситуацию с блокадой ДНР и ЛНР ввиду явной невозможности снять ее силовым путем, все еще строит планы на выход из кризиса без потрясений. Однако ситуация начинает раскручиваться по нарастающей и скоро приобретет более жесткие формы. Все идет к тому, что в ближайшей перспективе может произойти военно-государственный переворот, в результате которого или к власти придет новая группировка радикалов-националистов, или в дела страны вмешаются внешние игроки.