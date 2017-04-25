Москва и Минск приумножат былую мощь ПВО братской Сербии: С-300, «Байкалы» и «МиГи» для Белграда

Основные боевые элементы войскового зенитно-ракетного комплекса среднего радиуса действия «Бук». Слева направо: пункт боевого управления 9С470 (отбирал на сопровождение 46 наиболее приоритетных воздушных целей из 75, обнаруженных РЛО «Купол», инструментальный потолок сопровождаемых целей для ПБУ достигает примерно 20 км), сантиметровая обзорная РЛС для сопровождения и целеуказания 9С18 «Купол» (отличительной способностью данной когерентно-импульсной станции является высокая помехозащищённость от прицельных, ответных, заградительных и шумовых помех, что позволяет уверенно сопровождать цели противника с ЭПР 2-3 м2 на удалении 50 км), самоходная огневая установка 9А310 (с возможностью автономного поиска и захвата цели за счёт встроенного РПН) и пуско-заряжающая установка 9А39

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгусска-М1»

- 3 одноместных высокоманевренных фронтовых истребителя МиГ-29Б (оснащённых РЛПК-29Э с возможностью работы лишь по воздушным целям) и 1 МиГ-29УБ, эксплуатационный ресурс которых был продлён в 2008-м году на 700 часов в ходе совместных восстановительных работ совместно с РСК «МиГ»;

- 30 МиГ-21 (22 МиГ-21бис версий «75А/Б», 7 учебно-боевых спарок МиГ-21УМ и 1 разведывательный МиГ-29М), из которых, с целью поддержания опыта лётного состава ВВС, изредка используются лишь машины модификации «УМ»;

- 26 лёгких многоцелевых штурмовиков/учебно-разведывательных самолётов J-22 «Orao» (из которых 9 штурмовиков J-22, 7 УБС HJ-22, 8 разведчиков NJ-22 и 2 учебно-разведывательных NHJ-22).

МиГ-29А ВВС Сербии

- ракеты средней и большой дальности класса «воздух-воздух» Р-77 (РВВ-АЕ) и Р-27ЭР (первые, оснащённые АРГСН 9Б1348Э, могли бы с ног на голову перевернуть статистику по потерям натовских истребителей в воздушных баталиях 1999-го года; к сожалению, «77-х» у сербов не было, равно как и ЗРК С-300ПС);



- ракеты ближнего воздушного боя Р-73РМД-1/2, которые дадут серьёзное преимущество сербским «Фалкрумам» в «собачьей свалке» с западноевропейскими истребителями, даже при численном превосходстве авиации противника, учитывая, что «МиГи» ВВС Сербии будут оперировать лишь в собственном воздушном пространстве, под прикрытием современных наземных средств ПВО российской разработки;



- противорадиолокационные ракеты Х-31П/ПД;



- тяжёлые тактические ракеты малой дальности Х-29Т с телевизионной ГСН (обладая 320-килограммовой фугасно-проникающей БЧ, эти ракеты станут отличным высокоточным оружием для разрушения опорных пунктов косовских военизированных формирований, подконтрольных Тачи, Чеку и Кастрати);



- корректируемые авиабомбы КА-500Кр/-ОД, обладающие отличным способностями к поражению слабозащищённых бункеров, железобетонных укрытий, ВПП, мостов и т.д., благодаря корреляционной ТВГСН бомбы имеют круговое вероятное отклонение 3-4 м.

Источники информации:

http://bmpd.livejournal.com/2401422.html

http://www.rosbalt.ru/world/2017/03/24/1601744.html

https://lenta.ru/news/2013/04/24/mig29/

https://www.pravda.ru/world/europe/balkans/24-03-2009/305840-serbianwar-0/

http://ruserbia.com/culture/history/587-yugoslavskaya-vojna-1999-chast-ii-poteri-nato

https://www.pravda.ru/news/world/17-04-2000/907285-0/

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/tunguska/tunguska.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300v/c300v.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/buk/buk.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300pmu1/c300pmu1.shtml

http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig29bm.html

http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig29sm.html

http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig29m2.html

В Грделичком ущелье 24 марта 2017-го года прошла траурная церемония, посвящённая памяти 18-й годовщины с момента начала массированного ракетно-авиационного удара объединённых ВВС НАТО по гражданским и военным объектам Союзной Республики Югославия. Под элементами управляемого и неуправляемого оружия в трагическом 99-м погибло более 2 тыс. наших славянских братьев на сербской земле. В ходе той кровопролитной акции под названием «Союзная сила» по многочисленным военным и гражданским объектам Сербии, обладающей площадью 88000 кв. км, было запущено 50 тыс. ракет различного базирования, среди которых были более 700 СКР UGM/RGM-109C «Tomohawk Block IIA/III» и более 60 стратегических крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ) AGM-86C CALCM Block I. Два типа ракет запускали всем известные штатовские «Иджис»-корабли, снятая с вооружения британская многоцелевая атомная подлодка «Splendid» класса «Swiftsure» и стратегические бомбардировщики-ракетоносцы B-52.Более того, ОВВС НАТО привлекли к операции 1259 ед. тактической авиации с высокоточным ракетно-бомбовым вооружением малой и средней дальности на подвесках. Уничтожив большинство стратегических военных объектов Югославии с отмашки военных преступников генсека НАТО Хавьера Солана и экс-командующего ВС НАТО в Европе генерала Уэсли Кларка, американская и западноевропейская тактическая авиация приступила к точечным ударам по объектам энергетического сектора и нефтеперерабатывающей промышленности, автовокзалам, железнодорожным вокзалам, телецентрам, телефонным станциям, жилым массивам городов и т.д. В общей сложности по всей территории республики было разрушено 995 объектов. Уже после страшных бомбардировок СРЮ натовской авиацией в Косово и Метохии начался настоящий геноцид сербов, черногорцев и цыган, проводящийся силами более чем 200 тыс. албанских грабителей, преступников и террористов, получивших разрешение на въезд в вышеуказанные регионы Югославии. Действия бандформирований курировались натовскими специалистам. В итоге ещё 889 человек было убито, а 722 пропало без вести. Покинуть территорию Косово и Метохии пришлось 350 тыс. человек, а ещё 50 тыс. лишились крова. Вот таким образом была растоптана славянская жемчужина в центре Балкан. В результате бомбардировок общий ущерб для страны составил 30 млрд. долларов.О трагических событиях 18-летней давности на траурной церемонии вспоминал и премьер-министр Сербии Александр Вучич, полностью исключивший вероятность вступления в Североатлантический альянс, который пытался «бросить республику на колени», также он пообещал реализацию амбициозных оборонных планов государства, которые впредь не оставят без ответа любой акт агрессии против современной Сербии.Как бы ни прискорбно нам было это осознавать, но экономически и геополитически ослабленная ельцинская Россия конца 90-х практически ничего не противопоставила НАТО с целью защиты воздушного пространства Югославии от массированных ракетных ударов со стороны западной тактической авиации. По некоторым данным, имело место лишь оповещение Генерального штаба СРЮ, а также РТВ и ПВО республики о приближении американской палубной авиации, тактической авиации ВВС стран Западной Европы, стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев и о расчётной траектории «Томагавков». Данные передавались как по линии сотрудников югославских спецслужб в Италии, Франции, Греции, Македонии, Боснии и Герцеговине, так и по военным каналам от боевых НК ВМФ России в Адриатическом море и российской группировки разведывательных спутников. Между тем, это была лишь капля в море той поддержки, которую не смогла оказать Москва. Дело в том, что даже с существующими ЗРК 2К12 «Квадрат», С-125 «Нева-М», «Стрела-1»/2/10, а также кустарными ЗРК «Праща» сербы смогли перехватить F-117A «Nighthawk», 46 «Томагавков» и несколько десятков беспилотников, включая «Predator» (позднее натовские пилоты рассказывали о высоких сетецентрических возможностях югославской ПВО в сравнении с иракской). «Дуэль» против западных средств воздушного нападения была проиграна лишь из-за низких тактико-технических характеристик вышеуказанных зенитно-ракетных комплексов, состоящих на вооружении войск ПВО СРЮ (все они имели лишь один целевой канал и низкую помехозащищённость). На тот момент Югославия остро нуждалась в 6-канальных зенитно-ракетных комплексах семейства С-300ПТ/ПС; система из трёх-пяти дивизионов могла бы в корне изменить расстановку сил в воздушном пространстве республики далеко не в пользу НАТО. Увы, не состоялось...Не на руку Белграду сыграла и злополучная резолюция Совбеза ООН о наложении оружейного эмбарго на Союзную Республику Югославия. Данный документ, окончательно сковавший оборонительные возможности Югославии перед агрессией, был «благополучно» подписан и Российской Федерацией. Россия ведь всегда полагается на законодательную базу ООН, правда?! А наши заокеанские «друзья» действуют в обход, вот и вся «песня»! Следовательно, «Трёхсотки» поставлены не были. Именно на это и был сделан хитрый и стратегически продуманный расчёт командования НАТО в брюссельской штаб-квартире этого военно-политического сборища. Огромную ошибку, к огромному сожалению, в своё время допустил и президент Слободан Милошевич: в 1996-м году Российская Федерация предлагала Югославии зенитно-ракетные комплексы С-300 в рамках погашения долга СССР перед Социалистической Федеративной Республикой Югославия, но С. Милошевич отказался, что в итоге привело к ужасающим последствиям и разговору на языке силы. В ином случае были бы десятки-сотни падающих с неба натовских «Фальконов» и штатовских «Страйк Иглов».Вышеупомянутый план увеличения боеспособности ВС Сербии предусматривает комплексную модернизацию всех родов войск, но основное направление, в котором планирует двигаться будущий президент страны Александр Вучич (действующий премьер-министр Сербии) - формирование достойной противовоздушной и противоракетной компоненты 7-миллионного балканского государства. Александр Вучич, как никто другой, помнит три весенних месяца 1999-го года, а особенно 23 апреля, когда в ходе натовского авиаудара по телецентру в Белграде чудом выжила его мать Ангелина, и когда он сам едва не погиб, к счастью, опоздав на интервью CNN в качестве действующего министра информации Югославии. Несмотря на заинтересованность в упрочнении экономических связей с ЕС, Вучич твёрд в своей позиции относительно необходимости возвращения Косово и Метохии под юрисдикцию Белграда. Один только этот факт указывает на возможное противостояние в регионе.Начальным этапом модернизации войск ПВО Сербии станет получение в безвозмездное пользование 2-х дивизионов зенитно-ракетных комплексов 9К37 «Бук» в составе 12 самоходных огневых установок (СОУ) 9А310, при этом о передаче пуско-заряжающих установок 9А39 информация отсутствует (очевидно, сербы планируют заряжать СОУ с помощью транспортной машины, что увеличит время перезарядки с 12 до 16 минут). Возможно, что будет передан и радиолокационный обнаружитель (РЛО) 9С18 «Купол». Учитывая, что РЛО 9С18 обладает неплохими энергетическими и производительными параметрами с дальностью обнаружения цели типа «истребитель» 120 км и пропускной способностью по сопровождению - 75 воздушных целей, у сербского расчёта «Бука» на КП 9С470, развёрнутого в окрестностях Белграда, будет возможность отслеживать воздушную тактическую обстановку над восточной частью Боснии и Герцеговины, а также Хорватии, являющихся наиболее ракетоопасными направлениями.Двенадцати самоходных огневых установок 9А310, получающих целеуказание от пункта боевого управления 9С470, вполне достаточно для установления неплохого «противовоздушного зонтика» Белграда и окрестностей, который создаст бесполётную зону на удалении 30 км и в высотном диапазоне от 25 до 18000 м. Такой зонтик вполне сможет справиться с 18 - 20 «Томагавками», учитывая применение со стороны подлёта крылатых ракет самолётов РЭБ типа F/A-18G «Growler». Эта цифра может возрасти в полтора раза благодаря наличию в сербской ПВО таких комплексов как «Праща» и «Стрела-10», получающих целеуказание от РЛС ДРЛО. В то же время массированный удар малозаметными тактическими ракетами сверхбольшой дальности AGM-158B JASSM-ER и ПРЛР AGM-88 HARM два дивизиона «Буков» просто «не вывезут», и Александр Вучич, будучи на посту министра обороны страны с 2012 по 2013 год, очень хорошо это понимает, а поэтому инициировал второй этап обновления ПВО Сербии.Здесь на первый план выходят зенитно-ракетные комплексы семейств С-300П и С-300В. Вучич обсуждал возможность осуществления сделки по приобретению двух дивизионов данных комплексов и одного полкового командного пункта с Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. По мнению будущего главы Сербии, такая закупка станет для государства «решением на многие годы вперёд». Возникает вопрос: достаточно ли Белграду всего двух «Трёхсоток» для надёжной ПВО-ПРО воздушного пространства страны, а также возможности купирования действий СВН противника на дальних подлётных рубежах?Протяжённость Сербии от южной границы с Македонией до северной границы с Венгрией составляет порядка 480 км. Следовательно, для эффективной обороны от тактической авиации противника, оперирующей на средних и больших высотах, вполне достаточно одного дивизиона С-300ПМУ-2 с радиусом поражения 200 км и одного дивизиона ранней модификации С-300ПС с дальностью действия 75 км (первый может быть развёрнут под Белградом, второй - в южной части государства, близ города Лесковац). Эти дивизионы смогут надёжно закрыть воздушное пространство от широкого спектра высокоточного оружия и малозаметной авиации противника почти над всей территорией Сербии. Более того, благодаря С-300ПМУ-2 появится возможность уничтожения перспективных гиперзвуковых средств воздушного нападения со скоростями до 10000 км/ч в отличие от «Бука», способного уничтожать воздушные объекты со скоростью всего 3000 км/ч. Всё бы и неплохо, но по-прежнему будут серьёзно хромать способности по отражению массированных ударов «Топорами» и прочими низковысотными «невидимками» типа AGM-158B, ведь ограничительного понятия радиогоризонта ещё никто не отменял (для трёхсоток он составляет 35-38 км), да и канальность у двух дивизионов посредственная - всего 12 одновременно обстреливаемых целей.Из этого можно сделать лишь один вывод: Минобороны Сербии придётся хорошо раскошелиться. В частности, потребуется хотя бы 2 дивизиона С-300ПМУ-1, отвечающих за наиболее ракетоопасное западное воздушное направление. С-300ПС здесь исключается, потому что минимальная высота поражаемых целей в 25 метров не охватывает низковысотных возможностей современных крылатых ракет (около 20 м), в то время как ПМУ-1 работает по объектам на высотах 7-10 метров. Скорость поражаемых целей у С-300ПС также не блещет и составляет лишь 4700 км/ч против 10000 км/с у ПМУ-1. Также будет востребован «урезанный» дивизион из 2-х батарей зенитно-ракетного комплекса С-300ВМ «Антей-2500». Одна из батарей «Антея» может заступить на боевое дежурство близ Белграда: она будет контролировать Боснийское и Румынское воздушные направления. Вторая - в южной части Сербии: в её зоне ответственности окажется албанское и греческое воздушные направления (которые можно условно объединить в средиземноморское оперативное направление); именно отсюда, в случае обострения военно-политической обстановки на Балканском полуострове, можно ожидать массированного удара штатовским высокоточным ракетным вооружением морского базирования.Благодаря выраженным способностям к перехвату высокоскоростных баллистических и аэробаллистических объектов с малой радиолокационной сигнатурой (ЭПР - 0,02 м2), С-300ВМ «Антей-2500» может стать для Сербии незаменимым перспективным активом для защиты от такого вооружения, как: оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS (MGM-140B/164B), многочисленные модификации противорадиолокационных ракет, планирующие управляемые авиабомбы семейства AGM-154 JSOW, а также 3-3,5-маховые управляемые реактивные снаряды M30 GMLRS и XM30 GUMLRS. Более того, С-300ВМ имеет лучшие помехозащищённость и вычислительные способности обновлённой элементной базы, а также оснащается более дальнобойными и скоростными двухступенчатыми противоракетами 9М82М с дальностью 200 км, скоростью полёта 2600 м/с и максимальной располагаемой перегрузкой 30 ед. Важнейшей особенностью С-300ВМ можно считать возможность уничтожения гиперзвуковых воздушно-космических элементов высокоточного оружия, обладающих скоростью в 16200 км/ч, что в 2 раза быстрее, нежели расчётная скорость американских крылатых ракет, которые могут быть разработаны на базе X-51A «Waverider» в рамках амбициозной концепции БГУ («Быстрого глобального удара»). Приняв на вооружение войск ПВО «Антей-2500», Сербия может получить мощнейший сдерживающий инструмент для охлаждения особо «горячих голов» в командовании НАТО.В ту же очередь, 2 ЗРДН С-300ПМУ-1 и 2 батареи С-300ВМ обойдутся Белграду не менее, чем в 700 - 900 млн. долларов, что соответствует годовому оборонному бюджету Сербии. Очень актуальным здесь мог бы стать либо контракт по льготной цене на одни лишь «Трёхсотки», либо предоставление 1,5-2-миллиардного кредита с российской стороны на закупку вышеуказанных средств ПВО, а также дополнительных радиотехнических средств для должной информационной освещённости операторов ЗРК. На данный момент радиотехнические подразделения Сербии также нельзя относить к сильной стороне информационного осведомления противовоздушной обороны страны. Несомненно, после марта-июня 1999-го года на вооружении РТВ Сербии осталось некоторое количество дециметровых обзорных РЛС дальнего радиолокационного обнаружения типа AN/TPS-70 (ФАР-радар S-диапазона от «Northrop-Grumman» с дальностью действия 450 км), AN/TPS-63, S-605/654 от «Marconi», а также метровых П-12 «Енисей» и П-14Ф «Лена» и П-18 «Терек», но они уже практически не соответствуют вызовам современного воздушного ТВД, а срок их эксплуатации почти истёк.Единственные современные РЛС, оставшиеся на вооружении сербских РТВ - американские AN/TPS-70, но их количество очень ограниченное. Более того, штатовские радары имеют очень низкую, по современным меркам, угломестную зону сканирования (0-20°): по этой причине станция не имеет огромную «воронку мёртвой зоны» обзора в верхней полусфере, которая достигает 140 градусов. Из этого делаем вывод, что сербским РТВ необходимы такие совершенные радиотехнические комплексы, как сантиметровый ВВО 96Л6Е (максимальный угол возвышения луча 60°) или 59Н6М «Противник-Г» с аналогичными параметрами зоны обзора и способностью пеленгования низкоорбитальных космических объектов.О необходимости приобретения полкового командного пункта для «Трёхсотых» Александр Вучич упоминал также не случайно. По-видимому, речь идёт об автоматизированном пункте боевого управления действиями средств ПВО-ПРО «Байкал-1МЭ» или «Поляна-Д4М1». Для сербской ПВО это очень важный вопрос, поскольку на вооружении продолжают оставаться комплексы С-125 и «Стрела-10» и планируются к приобретению белорусские ЗРК «Бук» и российские «Бук-М2» или «Бук-М3». АСУ «Байкал» (или «Поляна») способна объединить эти комплексы в сетецентрическую увязку с С-300ПМУ-1 или С-300ВМ. Следовательно, при отражении массированного ракетно-авиационного удара или противодействии тактической авиации противника, «Трёхсотки», «Буки», С-125 и «Стрелы» смогут действовать в едином интегрированном информационном пространстве (по тому же принципу, что и «Иджис»-средства в системе «Link-16»). Радиотехнические средства тех же С-300ПМУ-1 (РЛО 64Н6Е и НВО 76Н6) будут выступать в качестве инструментов ДРЛО для всех остальных типов интегрированных ЗРК.При наличии автоматизированной системы управления «Поляна» или «Байкал» полностью исключаются такие неприятные и опасные тактические «огрехи», как «хуторное» построение системы ПВО и нерациональный расход зенитных управляемых раке по целям противника. К примеру, расчёты зенитно-ракетных комплексов «Бук» будут по телекодовому радиоканалу связи оповещены об уже захваченных и перехватываемых «Трёхсотыми» целях противника, благодаря чему смогут переключиться на борьбу с другими «свободными» средствами воздушного нападения. Автоматизированная система управления повышает производительность и живучесть бригадного/полкового звена в несколько раз. Для Балканского театра военных действий и прогнозируемого количества зенитно-ракетных средств на вооружении ПВО Сербии, одного «Байкала» будет более чем достаточно. Управляемая операторским составом из 5-11 человек АСУ «Байкал» способна одновременно осуществлять завязку 500 трасс воздушных объектов и управлять 24 ЗРК различных типов. Инструментальная дальность в 3200 км, предельная скорость обрабатываемых целей в 18432 км/ч и высотный лимит в 1200 км указывают на огромные перспективы данного пункта боевого управления в более совершенных системах ПРО дальнего радиуса действия. Для защиты сербского неба данная АСУ является уникальным концептом построения мощной эшелонированной воздушно-космической обороны.На этом расходы Минобороны Сербии вряд ли закончатся. Формирование надёжного «противоракетного щита» не увенчается успехом в случае пренебрежения самоходными зенитно-ракетными/артиллерийскими комплексами семейств «Тор-М1/2», «Панцирь-С1» или «Тунгусска». Они перекрывают 3-5-километровую «мёртвую зону» комплексов средней и большой дальности, обеспечивая дострел единичных прорвавшихся элементов высокоточного оружия противника. Именно эти системы отсутствуют в структуре сербской ПВО. Ещё одной статьёй расходов после возможных закупок комплексов «Тунгусска» и «Тор» станет их интеграция в единую систему тактической связи, организованную АСУ «Байкал». Для этого потребуется приобретение далеко не одного, а сразу нескольких унифицированных батарейных командных пунктов 9С737 «Ранжир», являющихся нижестоящим звеном, управляемым АСУ «Байкал». Один УБКП «Ранжир» способен обеспечивать целераспределение лишь для 4-х потребителей, находящихся на удалении до 5 км.Планы формирования полноценной эшелонированной ПВО-ПРО Сербии подтверждаются и тем фактом, что в ходе переговоров между А. Вучичем и В. Путиным поднимался вопрос о возможности приобретения определённого количества зенитных ракетно-артиллерийских комплексов 2К22М1 «Тунгусска-М1». Данные комплексы по сей день уникальны. Несмотря на максимальную скорость перехватываемой цели всего в 1800 км/ч, сохраняется возможность уничтожения дозвуковых стратегических КР RGM-109E «Tomahawk», AGM-86C ALCM, малозаметных тактических КР JASSM-ER и KEPD-350 «Taurus», а также тактических ракет малой дальности семейства AGM-65 «Maverick». «Тунгусска-М1», оснащённая модулями приёма тактической информации от сторонних РЛС ДРЛО через КП «Ранжир», способна открывать огонь по малозаметным средствам воздушного нападения примерно в 1,3-1,5 раза раньше, чем «Тунгусска» первой модификации (2К22) без средств телекодовой связи. Станция сопровождения цели сантиметрового диапазона (с дальностью 16 км) позволяет с точностью до нескольких метров выводить ЗУР 9М331М1 на линию визирования с целью. Такая точность удовлетворяет характеристикам нового радиолокационного взрывателя вышеуказанной ракеты, что улучшило возможности борьбы с малоразмерными целями. Улучшению помехозащищённости зенитного ракетно-пушечного комплекса 2К22М1 поспособствовал оптико-электронный визир 1А29. Тактическая авиация может быть поражена «Тунгусской» на удалении 10 км и высоте 3500 м.Для прикрытия ближних рубежей всех дальнобойных дивизионов сербской ПВО в разных частях государства потребуется до 12-15 комплексов «Тунгусска-М1» и/или «Тор-М1/2» и минимум 3-4 батарейных КП «Ранжир». Учитывая, что кредитные варианты заключения контракта между Белградом и Москвой пока не рассматривались, на приведение сербских РТВ и ПВО к современному состоянию потребуется около 6-8 лет.Если наблюдаемые сегодня подвижки в модернизации наземной компоненты ПВО Сербии подают надежды, то аналогичным образом охарактеризовать обновление истребительного авиапарка страны не представляется возможным. На сегодняшний день на вооружении ВВС Сербии состоит:Только эти машины в сербских ВВС имеют возможность эффективно работать по наземным целям самым разнообразным ракетно-бомбовым вооружением, включая высокоточные тактические ракеты малой дальности AGM-65B «Maverick» c ТВГСН и Х-66 «Гром» с управлением по радиолучу. Несмотря на низкую околозвуковую скорость полёта в 1020 км/ч, а также суммарную тягу 2-х ТРДФ 4540 кгс, «Орао» имеют практический потолок 15 км, а корпус приспособлен к маневрированию с перегрузками 8 ед. Несмотря на все лётно-технические достоинства на дозвуковой скорости, эти самолёты обладают очень малым радиусом действия в 350 - 550 км. Да, J-22 могут действовать на сверхмалых высотах, но их пилоты и командование не имеют возможности «переиграть» тактические моменты боевого задания в ходе проведения ударной или разведывательной операции из-за малой дальности действия, сопоставимой с современными ударными вертолётами.Для увеличения противовоздушных и ударных качеств тактической авиации, одновременно с ведением переговоров о будущей закупке комплексов С-300 и «Буков», по линии министерств обороны Сербии и РФ была достигнута договорённость о передаче сербской стороне 6 фронтовых истребителей-перехватчиков МиГ-29. Детали были оговорены и между президентами А. Вучичем и В. Путиным. Более того, будущий президент Сербии и министр обороны Зоран Джорджевич смогли ознакомиться с готовящимися к передаче машинами на одном из объектов РСК «МиГ». Как стало известно, три машины относятся к модификации МиГ-29С («Изделие 9.13»), одна - к версии МиГ-29А и ещё 2 - к версии МиГ-29УБ («Изделие 9.51», двухместная учебно-боевая машина). Все 6 истребителей пройдут глубокую модернизацию на мощностях авиазавода «Мома Станойлович» в сербском городе Батайница силами российских и сербских специалистов. Какой путь модернизации выбрали ВВС и Минобороны Сербии, пока не совсем ясно, но известно, что стоимость работ приблизится примерно к 200 млн. долларов. Работы охватят продление ресурса планера, а также оснащение новым бортовым радиоэлектронным оборудованием, позволяющим применять ракетное вооружение класса «воздух-земля».Принимая во внимание тот факт, что для небольшого Балканского ТВД нет необходимости в оснащении «МиГов» штангой для дозаправки в воздухе, то можно ожидать модернизации до уровня МиГ-29СМ или МиГ-29М. Судя по тому, что восстановление и обновление каждого «Фалкрума» обойдётся в 30 млн. долларов, может идти речь не только о мощных бортовых РЛС со щелевой антенной решёткой Н019МП с возможностью картографирования рельефа местности и сопровождения наземных целей, а и о более современных РЛС с АФАР типа «FGA-29» (предположение относительно последнего может быть сделано на основе очень большой стоимости модернизации всего 6 машин). Естественно, что переоборудованные «МиГи» получат всю номенклатуру ракетного вооружения для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения наземных целей, среди которого можно будет встретить:Информационное поле кабины пилота будет модернизировано новыми крупными ЖК МФИ, аналогичными тем, которые установлены МиГ-29СМТ или МиГ-29М2. Короткие сроки выполнения работ можно объяснить быстрой заменой устаревшей элементной базы на цифровую, использующую интерфейс MIL-STD-1553B. Шесть российских МиГ-29А/С/УБ не являются единственным ценным сюрпризом для ВВС Сербии. Вторая партия «Фалкрумов» будет безвозмездно передана Белграду вместе с 2 дивизионами «Буков» из состава ВВС Белоруссии. Об этом стало известно в конце января, после возвращения Вучича и Джорджевича из Минска. По договорённости с Минском, Белграду потребуется лишь оплатить модернизацию 8 передаваемых МиГ-29С до уровня МиГ-29БМ. Наиболее вероятно, что работы пройдут в цехах ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» в г. Барановичи.Белорусское предприятие предлагает более лёгкий пакет современных опций, что и РСК «МиГ». В частности, элементная база истребителей получит 23% новых цифровых модулей, а ещё 6% ранних электронных блоков будет усовершенствовано. Основой новых модулей являются аппаратные составляющие системы управления вооружением СУВ-29С, реализующие режим «воздух-поверхность», а также расширяющие номенклатуру ракет воздушного боя, в составе которой присутствует и Р-77. Благодаря этому эффективность выполнения задач воздушного перехвата и завоевания превосходства в воздухе возрастает в 2,8 раза в сравнении с ранним МиГ-29А. Ударные возможности увеличились в 4 раза. Радиолокационный прицельный комплекс Н019П получил режим картографирования рельефа местности, радиолокационное изображение которого отображается на новом цветном многофункциональном индикаторе МФИ-55 (ранние версии истребителей оснащались монохромным индикатором). Номенклатура ракетно-бомбового вооружения соответствует аналогичной у МиГ-29СМ/М. Белорусская модификация МиГ-29БМ предусматривает установку штанги для дозаправки в воздухе схемы «шланг-конус», но учитывая небольшое сербское воздушное пространство, а также невозможность действовать на большом удалении от границ государства (ввиду превосходства наземных и воздушных средств ПВО НАТО), этот элемент может и не использоваться в конструкции сербской «БМки». Скорее всего, что за счёт упрощённого индикационного оборудования кабины пилота и сохранения более чем 60% БРЭО ранних серийных МиГ-29С, модернизация сербских машин до уровня «БМ» обойдётся в разы дешевле, чем модернизация передаваемых Россией МиГ-29А/С/УБ.В заключении можно сделать вывод: пополнение авиапарка ВВС Сербии 14 модернизированными МиГ-29 значительно усилит оборонительный и ударный потенциалы страны на отдельных воздушных направлениях. В кратковременных воздушных боях звено на звено обновлённые «Фалкрумы» вполне смогут противостоять и «Тайфунам» и американским палубным F/A-18E/F. Но сложное географическое положение Сербии (в окружении стран-участниц НАТО) абсолютно не предполагает локальных стычек с авиацией противника: здесь наблюдается 30-40 кратное численное превосходство, а поэтому «МиГи» смогут действовать исключительно в воздушных границах Сербии, под прикрытием закупаемых ЗРК С-300В/ПМУ-1.Ударный потенциал новых истребителей будет распространяться и на Косово, но все их действия будут зависеть исключительно от жизнеспособности наземной компоненты ПВО Сербии. Согласно существующим угрозам в регионе, численность авиапарка Военно-воздушных сил Сербии нуждается в увеличении до 70 - 100 машин поколения типа «4++» МиГ-35, в то время как на реализацию подобных планов потребуется около десятилетия. А на сегодняшний день безопасность страны будет основана на построении мощнейшей в Юго-Восточной Европе системы противовоздушной обороны российского происхождения.