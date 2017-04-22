Новый удар ВВС Израиля по позициям сирийской армии

Вражеские самолёты Израиля запустили две ракеты с оккупированной территории (сирийское обозначение Голанских высот, - прим. «ВО») в 18:45 по одной из позиций нашей армии. Что привело к материальным потерям. Удар был нанесён в тот момент, когда сирийская армия вела боевые действия, отражая нападение террористической группировки.

Самолёты ВВС Израиля накануне нанесли очередной удар по позициям вооружённых сил Сирии в районе Голанских высот. Авиаудар был произведён по провинции Эль-Куйнетра (района Хан-Арнаба). РИА Новости приводит заявление информационного источника:Израильские военные прокомментировали нанесение удара в привычном для себя ключе, заявив, что удар «стал ответом на обстрел Голанских высот со стороны Сирии». Было заявлено, что было выпущено три снаряда. Тот факт, что снаряды с территории Сирии выпускались террористами, атаковавшими позиции армии САР, израильское военное командование не интересует. Это особенно странно, ведь буквально несколько дней назад террористы обстреляли территорию Израиля со стороны Синайского полуострова (Египет). И на тот обстрел никаких «ответных» мер предпринято не было.Нужно отметить, что накануне президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости заявил, что Дамаск заинтересован в приобретении зенитных ракетных комплексов российского производства. По его словам, после многочисленных провокаций и откровенных вторжений (включая американский удар по аэродрому «Шайрат») Сирия рассматривает вопрос закупки у РФ и таких ЗРК как С-300 и С-400. По заявлению Асада, реализация интереса зависит от ряда критериев, включая цены и конкретные технические характеристики для сирийских реалий (включая ТТХ при учёте рельефа местности).