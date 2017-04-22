10:53 22 апреля

Новый удар ВВС Израиля по позициям сирийской армии

Самолёты ВВС Израиля накануне нанесли очередной удар по позициям вооружённых сил Сирии в районе Голанских высот. Авиаудар был произведён по провинции Эль-Куйнетра (района Хан-Арнаба). РИА Новости приводит заявление информационного источника:
Вражеские самолёты Израиля запустили две ракеты с оккупированной территории (сирийское обозначение Голанских высот, - прим. «ВО») в 18:45 по одной из позиций нашей армии. Что привело к материальным потерям. Удар был нанесён в тот момент, когда сирийская армия вела боевые действия, отражая нападение террористической группировки.


Новый удар ВВС Израиля по позициям сирийской армии


Израильские военные прокомментировали нанесение удара в привычном для себя ключе, заявив, что удар «стал ответом на обстрел Голанских высот со стороны Сирии». Было заявлено, что было выпущено три снаряда. Тот факт, что снаряды с территории Сирии выпускались террористами, атаковавшими позиции армии САР, израильское военное командование не интересует. Это особенно странно, ведь буквально несколько дней назад террористы обстреляли территорию Израиля со стороны Синайского полуострова (Египет). И на тот обстрел никаких «ответных» мер предпринято не было.


Нужно отметить, что накануне президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости заявил, что Дамаск заинтересован в приобретении зенитных ракетных комплексов российского производства. По его словам, после многочисленных провокаций и откровенных вторжений (включая американский удар по аэродрому «Шайрат») Сирия рассматривает вопрос закупки у РФ и таких ЗРК как С-300 и С-400. По заявлению Асада, реализация интереса зависит от ряда критериев, включая цены и конкретные технические характеристики для сирийских реалий (включая ТТХ при учёте рельефа местности).

Использованы фотографии: Jerusalem Post
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 153

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  1. vorobey Сегодня, 06:26
    Жду комментарии израильских читателей...

    цитата... Это особенно странно, ведь буквально несколько дней назад террористы обстреляли территорию Израиля со стороны Синайского полуострова (Египет). И на тот обстрел никаких «ответных» мер предпринято не было.

    которые , убежденно доказывали что во всех случаях отвечали и отвечают ударом на удар...
    vorobey
    1. Александр романов Сегодня, 06:32
      Цитата: vorobey
      Жду комментарии израильских читателей...

      Профессор подоиди,тут блудная птица вернулась laughing
      Александр романов
      1. vorobey Сегодня, 06:39
        Цитата: Александр романов
        тут блудная птица вернулась


        ато... грачи прилетели...

        а че это ты тыкой желтенький весь болеешь? кстати не один.. laughing
        vorobey
        1. vovanpain Сегодня, 06:46
          Цитата: vorobey
          а че это ты тыкой желтенький весь болеешь? кстати не один..

          Да вот подпиской заболели,давно не было. laughing
          vovanpain
          1. vorobey Сегодня, 06:53
            Цитата: vovanpain
            Цитата: vorobey
            а че это ты тыкой желтенький весь болеешь? кстати не один..

            Да вот подпиской заболели,давно не было. laughing


            привет желтолицие братья.. drinks а вообще под пиской надо лечить.. lol
            vorobey
            1. Ингвар 72 Сегодня, 07:45
              Цитата: vorobey
              а вообще под пиской надо лечить..

              А то нос отвалится! good
              Меня терзают смутные сомнения - Аскет пропадал, Ты то же - был слёт антисемитов? bully Тогда почему меня не пригласили?!!! am
              Ингвар 72
        2. Александр романов Сегодня, 07:42
          Цитата: vorobey
          болеешь?

          Жертва Боярышника
          Александр романов
      2. профессор Сегодня, 07:16
        Цитата: Александр романов
        Профессор подоиди,тут блудная птица вернулась

        wink

        Кто автор этой "статьи"? Хотя по перу догадываюсь. lol

        Тот факт, что снаряды с территории Сирии выпускались террористами, атаковавшими позиции армии САР, израильское военное командование не интересует.

        Факт? Автор свечку держал? Повторяю в 100500-й раз. асад ответственен за всё, что происходит с территории Сирии. Если не ответственен, то пусть валит в свой Тегеран и оставит трон тому кто ответственен.

        Это особенно странно, ведь буквально несколько дней назад террористы обстреляли территорию Израиля со стороны Синайского полуострова (Египет). И на тот обстрел никаких «ответных» мер предпринято не было.

        Это особенно странно, ведь автор и здесь свечку не держал... Тем не менее:
        1. У нас с Египтом мир и мы поддерживаем их в борьбе с исламистами.
        2. Египтяне сообщали, что какой-то дрон уничтожил исламистов на Синае после обстрела территории Израиля.

        Сирия рассматривает вопрос закупки у РФ и таких ЗРК как С-300 и С-400.

        Я тоже рассматриваю вопрос закупки Ферари, но как и в случае с Сирией мне это не позволяют сделать финансовые ограничения и также как и в случае с Сирией приходится ждать его в качестве подарка. laughing

        PS
        профессор
        1. vorobey Сегодня, 07:28
          Профессор .. hi А на минуточку вариант - случайно выстрелившему три раза минометчику прилюдно сделали больно и миномет сломали как официальное заявление от Асада таки прокатывает?
          vorobey
          1. профессор Сегодня, 07:33
            Цитата: vorobey
            Профессор .. hi А на минуточку вариант - случайно выстрелившего три раза минометчику прилюдно сделали больно и миномет сломали как официальное заявление от Асада таки прокатывает?

            Ваш сосед "случайно" периодически будет обстреливать ваш дом ссорясь со своей женой. Ваши действия?
            профессор
            1. vorobey Сегодня, 07:36
              Цитата: профессор
              Цитата: vorobey
              Профессор .. hi А на минуточку вариант - случайно выстрелившего три раза минометчику прилюдно сделали больно и миномет сломали как официальное заявление от Асада таки прокатывает?

              Ваш сосед "случайно" периодически будет обстреливать ваш дом ссорясь со своей женой. Ваши действия?


              а таки Голланы Ваш дом? кем признано?
              vorobey
              1. Арон Заави Сегодня, 07:56

                Нами. Кто не согласен может идти лесом.
                Арон Заави
                1. vorobey Сегодня, 07:58
                  Цитата: Арон Заави
                  Нами. Кто не согласен может идти лесом.


                  Не задавайте больше вопросов по Крыму... laughing
                  vorobey
                  1. Арон Заави Сегодня, 08:08
                    Цитата: vorobey

                    Не задавайте больше вопросов по Крыму... laughing

                    Я лично никогда и не задавал. Мне по барабану чей Крым ,ваш или украинский.
                    Арон Заави
                    1. хрыч Сегодня, 09:36
                      Цитата: Арон Заави
                      Я лично никогда и не задавал. Мне по барабану чей Крым ,ваш или украинский.

                      И это правильно, потому, что живым мертвецам содомитам нужно о самих заботиться, тем более когда живешь на проклятом месте Содома am
                      хрыч
                2. Ольгович Сегодня, 10:11
                  Цитата: Арон Заави
                  Кто не согласен может идти лесом.


                  Лесом-то и вы пойдете. Со временем, конечно: матка арабской женщины намного более сильное оружие, чем , гм, да.
                  Тогда и о законах начнете вспоминать, о справедливости..
                  Но-пошлют вас ...... request
                  Ольгович
                  1. Арон Заави Сегодня, 10:23
                    Цитата: Ольгович

                    Лесом-то и вы пойдете. Со временем, конечно: матка арабской женщины намного более сильное оружие, чем , гм, да.
                    Тогда и о законах начнете вспоминать, о справедливости..
                    Но-пошлют вас ...... request

                    Вы живете прошлым.
                    Арон Заави
                    1. Ольгович Сегодня, 10:24
                      Цитата: Арон Заави
                      Цитата: Ольгович

                      Лесом-то и вы пойдете. Со временем, конечно: матка арабской женщины намного более сильное оружие, чем , гм, да.
                      Тогда и о законах начнете вспоминать, о справедливости..
                      Но-пошлют вас ...... request

                      Вы живете прошлым.

                      Будущим.
                      Ольгович
              2. профессор Сегодня, 08:19
                Цитата: vorobey
                а таки Голланы Ваш дом? кем признано?

                А мы ни у кого разрешения не спрашивали и мнением Кремля не интересуемся.
                профессор
                1. самый главный Сегодня, 09:21
                  Цитата: профессор
                  профессор Сегодня, 08:19 ↑
                  Цитата: vorobey
                  а таки Голланы Ваш дом? кем признано?
                  А мы ни у кого разрешения не спрашивали и мнением Кремля не интересуемся.

                  А для чего Ваш лидер каждый месяц в Кремль приезжает??? Вероятно, что бы в очередной раз заявить, что мнение Кремля ему не интересно!!!
                  самый главный
                  1. профессор Сегодня, 09:24
                    Цитата: самый главный
                    Цитата: профессор
                    профессор Сегодня, 08:19 ↑
                    Цитата: vorobey
                    а таки Голланы Ваш дом? кем признано?
                    А мы ни у кого разрешения не спрашивали и мнением Кремля не интересуемся.

                    А для чего Ваш лидер каждый месяц в Кремль приезжает??? Вероятно, что бы в очередной раз заявить, что мнение Кремля ему не интересно!!!

                    Уж точно не спрашивать, что Вова думает о территориальной целостности Израиля. Они обсуждают Сирию, а не Израиль.
                    профессор
                2. Zaurbek Сегодня, 10:13
                  У вас другой "Обком"
                  Zaurbek
            2. роман66 Сегодня, 08:32
              профессор, ну почему бы , в порядке исключения, не нанести-тки удар и по игиловцам,? и пользы больше будет и не так обидно
              роман66
              1. профессор Сегодня, 09:09
                Цитата: роман66
                профессор, ну почему бы , в порядке исключения, не нанести-тки удар и по игиловцам,? и пользы больше будет и не так обидно

                Нам не зачем разбираться в сортах их дерьма. асад ответственен за происходящее с территории Сирии или уже не ответственен? Кстати, мы наносим ответный удар по источнику огня. Иногда и ИГИЛ отгребает.

                Цитата: самый главный
                Нормальный бы мужик разобрался с соседом...

                Именно этим мы и занимаемся. А сосед и его друг кричит:" Это не мы. Это сын недоросток. По нему и бей."
                профессор
                1. serkhan Сегодня, 10:12
                  Нам не зачем разбираться в сортах их дерьма. асад ответственен за происходящее с территории Сирии или уже не ответственен? Кстати, мы наносим ответный удар по источнику огня. Иногда и ИГИЛ отгребает.
                  как в старом анекдоте: "... а глаза такие наивные/добрые" laughing
                  serkhan
            3. самый главный Сегодня, 08:58
              Цитата: профессор
              профессор Сегодня, 07:33 ↑ Новый
              Цитата: vorobey
              Профессор .. А на минуточку вариант - случайно выстрелившего три раза минометчику прилюдно сделали больно и миномет сломали как официальное заявление от Асада таки прокатывает?
              Ваш сосед "случайно" периодически будет обстреливать ваш дом ссорясь со своей женой. Ваши действия?

              Нормальный бы мужик разобрался с соседом... А вот Израиль бежит лупить жену, ну а чё...она же не двинет в ответ! А под шумок и .... её можно wassat . Да тут попахивает сговором с соседом, который продает свою жену всем, кто заплатит! laughing drinks
              самый главный
            4. ИванИванов Сегодня, 09:28
              Цитата: профессор
              Повторяю в 100500-й раз. асад ответственен за всё, что происходит с территории Сирии.

              Замечательная логика..к соседу в вломился грабитель, вам мешает спать шум драки, вы приходите и помогаете пинать соседа? (оправдываясь тем что его недолюбливали)
              ИванИванов
        2. Ингвар 72 Сегодня, 07:33
          Цитата: профессор
          асад ответственен за всё, что происходит с территории Сирии.

          Профессор, евреи гордятся своей сплоченностью и избранностью - так может и ответственность то же должна быть коллективной? Т.е. Израиль по логике тоже в ответе за преступников, которых он не выдает.
          Ингвар 72
          1. профессор Сегодня, 07:36
            Цитата: Ингвар 72
            Цитата: профессор
            асад ответственен за всё, что происходит с территории Сирии.

            Профессор. евреи гордятся своей сплоченностью и избранностью - так может и ответственность то же должна быть коллективной? Т.е. Израиль по логике тоже в ответе за преступников, которых он не выдает.

            Правительство Израиля ответственно за всё происходящее с его территории. Суверинитет это называется или "рибонут" на иврите.

            Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, в ответ на падение минометных снарядов в северной части Голанских высот, ЦАХАЛ атаковал позиции сирийской армии.

            "ЦАХАЛ не потерпит попыток нанести удар по суверенитету нашей страны и по безопасности ее жителей. ЦАХАЛ рассматривает сирийский режим в качестве ответственного за происходящее на его территории", - говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.

            Несколькими часами ранее на территории Голанских высот упали три минометных снаряда, выпущенных в ходе столкновений между армией Асада и повстанцами.
            профессор
            1. ЛукичЪ Сегодня, 08:33
              Цитата: профессор
              Несколькими часами ранее на территории Голанских высот упали три минометных снаряда, выпущенных в ходе столкновений между армией Асада и повстанцами.

              а если голову включить, кому выгоден этот обстрел? Сирии? ей зачем вона на 2 фронта? бармалеям? да. они прекрасно знают, что будут вас в наглую бомбить, но всё равно ответку Сирия получит
              ЛукичЪ
              1. ВадимЖивов Сегодня, 08:56
                hi У них логика и правда свои...Вам +++++ hi
                ВадимЖивов
              2. профессор Сегодня, 09:10
                Цитата: ЛукичЪ
                Цитата: профессор
                Несколькими часами ранее на территории Голанских высот упали три минометных снаряда, выпущенных в ходе столкновений между армией Асада и повстанцами.

                а если голову включить, кому выгоден этот обстрел? Сирии? ей зачем вона на 2 фронта? бармалеям? да. они прекрасно знают, что будут вас в наглую бомбить, но всё равно ответку Сирия получит

                Под чьм суверенитетом Сирия? асад утверждает, что под его. Он и ответ держит.
                профессор
                1. ИванИванов Сегодня, 09:36
                  Цитата: профессор
                  Под чьм суверенитетом Сирия? асад утверждает, что под его. Он и ответ держит.


                  хмм.. Вы действительно не осознаете странность подобных рассуждений или прикидываетесь? но в любом случае это объясняет реакцию рук.ва израиля на ракетный обстрел сирии
                  ИванИванов
                2. ЛукичЪ Сегодня, 10:25
                  Цитата: профессор
                  Под чьм суверенитетом Сирия? асад утверждает, что под его. Он и ответ держит.

                  а израИль не знает на, что бармалеи способны????? не знает, что там происходит????
                  ЛукичЪ
            2. serkhan Сегодня, 10:31
              судя по вашей логике:
              Нам не зачем разбираться в сортах их дерьма.. ... Кстати, мы наносим ответный удар по источнику огня. Иногда и ИГИЛ отгребает.; ЦАХАЛ рассматривает сирийский режим в качестве ответственного за происходящее на его территории

              Асад имеет полное право ударить по Израилю, т.к. "ЦАХАЛ атаковал позиции сирийской армии" не разбираясь в связи с чем этот инцидент и будет прав. Не чувствуется ваше наплевательское отношение к международному праву или "нам присуще быть впереди планеты всей"?
              serkhan
        3. Ихрек Сегодня, 07:40
          Цитата: профессор
          Факт? Автор свечку держал? Повторяю в 100500-й раз. асад ответственен за всё, что происходит с территории Сирии. Если не ответственен, то пусть валит в свой Тегеран и оставит трон тому кто ответственен.

          Думаешь таки придёт другой и воцарится мир? Я лично сомневаюсь, просто Вам не нужно чтобы в Сирии был мир. А то, что Асад не как не может одолеть тех кто также обстреливает Израиль и ваша заслуга. У Вас задача чтобы не кто там не победил а был всё время хаос, если бы ИГИЛ сейчас побеждал вы по нему палалили бы.
          Ихрек
          1. ИванИванов Сегодня, 09:41
            Цитата: Ихрек
            Думаешь таки придёт другой и воцарится мир? Я лично сомневаюсь, просто Вам не нужно чтобы в Сирии был мир

            Они сами все понимают, их позиция - цинизм полный, добивают слабого несмотря на договоренности о прекращении огня, валяют дурочку насчет юрисдикции итп
            ИванИванов
          2. Аскет Сегодня, 09:49
            Цитата: Ихрек
            Цитата: профессор
            Факт? Автор свечку держал? Повторяю в 100500-й раз. асад ответственен за всё, что происходит с территории Сирии. Если не ответственен, то пусть валит в свой Тегеран и оставит трон тому кто ответственен.

            Думаешь таки придёт другой и воцарится мир? Я лично сомневаюсь, просто Вам не нужно чтобы в Сирии был мир. А то, что Асад не как не может одолеть тех кто также обстреливает Израиль и ваша заслуга. У Вас задача чтобы не кто там не победил а был всё время хаос, если бы ИГИЛ сейчас побеждал вы по нему палалили бы.

            Израиль, точнее его право-радикальноое сионисткое руководство близнецы -братья с салафитами, как говорится те же яйца, только вид сбоку, как бы они не пытались по -страусиному прятать голову в песок, прикрываясь позицией невмешательства и нейтралитета, задница все равно снаружи.
            Напрашивается вывод, что Израиль сегодня — это не изолированный отстранённый наблюдатель событий, происходящих на «Большом Ближнем Востоке», а теневой кукловод, к которому тянутся нити управления исламскими радикальными
            группировками, плотно «увязанный» с другими «заказчиками» и спонсорами «салафитского интернационала»: США, Саудовской Аравией и Катаром.

            Аскет
        4. самый главный Сегодня, 08:52
          Цитата: профессор
          Повторяю в 100500-й раз. асад ответственен за всё, что происходит с территории Сирии. Если не ответственен, то пусть валит в свой Тегеран и оставит трон тому кто ответственен.

          Значит Ваш Нетаньяху виновен за всё,что происходит с территории Израиля! За обстрел ХАМАЗ из сектора Газа (территория Израиля!!!), террористов с ножами..
          самый главный
        5. активатор Сегодня, 09:11
          Цитата: профессор
          Повторяю в 100500-й раз. асад ответственен за всё, что происходит с территории Сирии. Если не ответственен, то пусть валит в свой Тегеран и оставит трон тому кто ответственен.

          Клас професор я вас поддержу ,надо об этом сказать порошенку ,а то он считает ,что во всем ,что происходит на украине виноват путин .И америкосам надо сказать хоть трампа и путин назначил ,но выборы на територии сша значит виноват обама ,ну он то уже снова полез на пальму на пенсию, но вот спецслужбы то остались может им застрелится? А еще надо сказать прибалтам,полякам и прочим ,то ,что прроисходит на вашей територии вина ваша, не можете навести порядок сидите молча и не гавкайте или валите куда нибудь.
          активатор
        6. Stas157 Сегодня, 09:57
          Цитата: профессор
          Повторяю в 100500-й раз. асад ответственен за всё, что происходит с территории Сирии.

          Цитата: профессор
          асад ответственен за происходящее с территории Сирии или уже не ответственен?

          Кто только не воюет в Сирии! Игил, Нусра, турецкая армия, американские подразделения, авиация со всей Европы... И вы хотите возложить за это все ответственность на Асада? Это же внешнее воздействие! Соглашаясь с вашей логикой, Сталин тоже получается виноват был, что немцы под Москвой были? А в холокосте были виноваты сами евреи!
          Знаете что, Пофессор, вам бы больше подошел другой ник. Демагог!))
          Stas157
    2. рич Сегодня, 06:33
      не Сирия, а полигон какой-то!!! Кому не лень все бомбят а виноватыми опять будут Асад с Путиным
      рич
      1. samarin1969 Сегодня, 07:01
        А причем тут Путин?... wink "Партнёр" Нетаньяху перезванивается и встречается с Путиным, чаще чем Асад. Химическое оружие зачистили; системы ПВО Асада/Россиив Сирии ведут себя "скромно"....Иранцы, во время традиционных проклинаний, не особо различают Израиль и Россию...
        samarin1969
    3. victorsh Сегодня, 06:57
      Комментарии?Вы хоть РАЗ слышали от них,что они НЕ правы?Я ни одного коммента не помню.
      А по Египту "не ответили".Хотя у египтян в техническом отношении армия и послабее,но ответку израильтяне могут получить хорошую.
      victorsh
      1. vorobey Сегодня, 07:00
        Цитата: victorsh
        Комментарии?Вы хоть РАЗ слышали от них,что они НЕ правы?Я ни одного коммента не помню.
        А по Египту "не ответили".Хотя у египтян в техническом отношении армия и послабее,но ответку израильтяне могут получить хорошую.


        и герои тоже бздят?
        vorobey
    4. Victor Jnnjdfy Сегодня, 07:01
      Асаду помогает Иран, а с Ираном дружит Хезболла и тоже помогает Асаду. Те решают свои задачи, а "" богоизбранные"" свои. Тем более первые считают, что вторых, вроде, и существовать в виде государства не должно...Кого евреям ещё бомбить? А не бомбить, как-то не по-еврейски...Мы там тоже решаем свои задачи. И все там так.
      Victor Jnnjdfy
    5. Арон Заави Сегодня, 08:03
      Цитата: vorobey
      Жду комментарии израильских читателей...
      цитата... Это особенно странно, ведь буквально несколько дней назад террористы обстреляли территорию Израиля со стороны Синайского полуострова (Египет). И на тот обстрел никаких «ответных» мер предпринято не было.
      которые , убежденно доказывали что во всех случаях отвечали и отвечают ударом на удар...
      во первых автор враль. На Голанах стационарные позиции нашей артиллерии вместе со средствами арт.разведки. Били точно по точке откуда производилась стрельба. Во вторыхна Синае нам предоставлена Египтом почти полная свобода рук. По сообщению игиловцев израилские БЛА десятки раз атаковали их позиции. А группа ,выпустившая НУРС несколько дней назад , была уничтожена в машине при отходе.
      Арон Заави
      1. serkhan Сегодня, 10:43
        во первых автор враль

        враль автор или не враль, еще будем посмотреть
        ЦАХАЛ рассматривает сирийский режим в качестве ответственного за происходящее на его территории
        но то, что написано пером, не вырубишь и топором.
        serkhan
    6. Ramzaj99 Сегодня, 09:36
      Цитата: vorobey
      Жду комментарии израильских читателей...

      Да тут всё просто. Израиль так же как и США поддерживают разнообразные террористические группировки , в том числе и ИГИЛ. Логика там проста , чем лучше чувствуют там себя террористы , тем хуже там себя чувствует регулярная армия и тем меньше претензий на оккупацию территорий....
      Ramzaj99
    7. mr.fafes Сегодня, 10:50
      Ударом на удар, не ответили территории Израиля со стороны Синайского полуострова потому что команды из Фашинктона не получили вот и не ответили, тем более там их Фашинктонские союзники, ещё бы прибили Фашинктонских фрицев они бы тогда им новый гетто устроили.
      А Сирию обстреливать Фашинктон им разрешил, надо же им где то свои еврейски комплексы выплёскивать.
      mr.fafes
  2. oleg-gr Сегодня, 06:26
    Израиль наглеет. Пользуется моментом ослабления Сирии. Не до мелких пакостей Асаду сейчас. Есть дела поважнее.
    oleg-gr
    1. Мар.Тира Сегодня, 06:38
      Израиль всегда вёл агрессивную политику против соседей.А наглеет он от того,что получил добро,от нового хозяина Пентагона,и от молчания Российского президента,на его бандитские налёты.Выразят протест,а то может и вообще промолчат.А потом обижаются на терракты.Ну как тут не помогать Сирии,и Хезболла?Конечно надо помогать.Создавать лагеря подготовки ,вооружать.Ну не хочет Израиль мирно жить,совсем не хочет.
      Мар.Тира
  3. Сергей уи Сегодня, 06:26
    Геи мягко говоря
    Сергей уи
    1. ЛукичЪ Сегодня, 06:40
      Цитата: Сергей уи
      Геи мягко говоря

      как этот. а то и хуже
      ЛукичЪ
      1. Александр романов Сегодня, 07:44
        Цитата: ЛукичЪ
        как этот.

        Вангую-победитель Евровидения
        Александр романов
        1. AlexDARK Сегодня, 08:14
          100%, можно даже пойти и поставить крупную сумму в букмекерскую контору. Хотя, может опять Украина с какой нибудь политотой, в языческой стилистике...
          AlexDARK
        2. askort154 Сегодня, 10:21
          Александр романов...Вангую-победитель Евровидения

          Это не "победитель". Это жертва разврата 21 века. yes
          askort154
  4. Ольгович Сегодня, 06:27
    обнаглели вконец.
    Ольгович
  5. ОТДЕЛ Сегодня, 06:27
    Вот наглецы, то ..У меня просто слов нет. Опять стерпим..?
    ОТДЕЛ
    1. Wiskar Сегодня, 09:58
      Конечно стерпите и будете терпеть и терпеть wink , пока Израиль ставит на место режим Асада,который ответственен за всё,что происходит на его территории и всё,что прилетает с его территории на территорию Израиля, тем более, что Израиль и Сирия находятся в состоянии войны.
      А получает и Асад и прочие террористы, если были источником огня.
      Если он не может удержать территории около границы с Израилем -пускай собирает вещи и сваливает, либо будет продолжать получать вместе с другими террористами.
      Wiskar
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:00
        Молодец ,прогиб засчитан Вискарь..)))
        ОТДЕЛ
        1. Wiskar Сегодня, 10:12
          Цитата: ОТДЕЛ
          Молодец ,прогиб засчитан Вискарь..)))


          Пока прогибается только Россия и Сирия wassat
          Wiskar
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:33
            Цитата: Wiskar
            Цитата: ОТДЕЛ
            Молодец ,прогиб засчитан Вискарь..)))

            Пока прогибается только Россия и Сирия wassat

            Пока радуйтесь , но это все временно...Считаю Израиль нужно брать за одно место и мир в регионе будет обеспечен...Как..? Ну есть много вариантов , задача выбрать оптимальный ! Израиль это не страна , а чирик болевой в мире..Тронешь весь мир заноет и гноем затекет..
            Здесь хирург нужен профессиональный с опытом, чтобы быстро "корень" вырвал и никто не заметил даже...))) А пока присыпки примочки , а он все набухает и набухает..! (я медицинскими терминами, а то забанят..))))
            ОТДЕЛ
            1. Wiskar Сегодня, 10:50
              Цитата: ОТДЕЛ
              Пока радуйтесь , но это все временно...


              Да мы и не радуемся. Израиль в войну не лезет и поэтому с Россией у Израиля вполне понятный договор по которому Израиль наносит удары при определённых ситуациях и при этом не вмешивается в войну и не оказывает на неё никакого влияния.
              Ну сколько там погибло за всё время сирийских военных от ударов Израиля? Ну?

              При этом Асад находит время и ресурсы, чтобы передавать оружие террористам Хизбалла, помогать им окопаться у границ Израиля, тратить ресурсы для хранения оружия, которым Хизбалла потом будет стрелять по Израилю.


              Цитата: ОТДЕЛ
              Считаю Израиль нужно брать за одно место и мир в регионе будет обеспечен...


              Такое наивное понимание Вами происходящего на Ближнем Востоке реально огорчает recourse



              Цитата: ОТДЕЛ
              Здесь хирург нужен профессиональный с опытом, чтобы быстро "корень" вырвал и никто не заметил даже...))) А пока присыпки примочки , а он все набухает и набухает..!


              Какой вы фантазёр то классный wassat
              Wiskar
  6. ЛукичЪ Сегодня, 06:27
    [quoteЭто особенно странно, ведь буквально несколько дней назад террористы обстреляли территорию Израиля со стороны Синайского полуострова (Египет). И на тот обстрел никаких «ответных» мер предпринято не было.][/quote]
    так это террористы обстреляли. родственные души. сашины дети. а саша для израИля старший брат
    ЛукичЪ
    1. Wiskar Сегодня, 10:08
      Цитата: ЛукичЪ
      так это террористы обстреляли. родственные души. сашины дети. а саша для израИля старший брат


      Смешно на самом деле и вот почему -

      1) У Израиля и Египта мирное соглашение и Израиль договаривается с Египтом о своих действиях против террористов там,а не ударяет по Египту сразу после атаки террористов,в отличии от Сирии, с которой Израиль в состоянии войны и которая помогает террористам Хизбалла осесть около границы с Израилем и передаёт им вооружение для борьбы с Израилем.

      2) Из Египта (Синайского полуострова) террористы исламского государства уже ракетные удары наносили удары по Израилю и в ответ уничтожались - одни говорят Израилем (по утверждению ИГИЛ и прочих) ,другие Египтом , но уничтожались и не раз.Более того Израиль оказывает содействие Египту в борьбе с ИГИЛ и поэтому обвинения о связи Израиля с террористами просто абсурдны . Не говоря уж о том, что террористы ИГИЛ,что наносили удар по Израилю с Сирии тоже уничтожались. Более того террористы ИГИЛ и из Сектора Газа стреляли ракетами по Израилю .
      Поэтому прекращайте глупые и неадекватные нападки на Израиль. hi
      Wiskar
  7. Spartanez300 Сегодня, 06:28
    Сирийцам как можно быстрее надо закрывать небо ЗРК , подставы сыпятся одна за другой .
    Spartanez300
  8. GRF Сегодня, 06:30
    А почем ядрен батон на черном рынке?
    Поможем кредитом Сирии?
    GRF
    1. Александр романов Сегодня, 08:01
      Цитата: GRF
      Поможем кредитом Сирии?

      Легко,только за ваш счет
      Александр романов
  9. кедр Сегодня, 06:37
    Что удивлятся-то? Израйль с 1967 года , как оттяпал у Сирии Голаны находится с ней в состоянии войны. А на войне говорят стреляют и не всегда из пистолей, бывает прилетают снаряды, бомбы и ракеты.
    Зрим на войну Израйля с Сирией, уважаемые.
    кедр
  10. Langf Сегодня, 06:42
    Не помня о фашизме
    Langf
    1. профессор Сегодня, 07:21
      Интересуюсь, арабы уже признали план ООН по разделу Подмандатной Палестины? А к чему тогда собственно сопли?
      профессор
      1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 08:19
        Стоп стоп стоп не надооо таккк

        Кстате а почему до сих пор ватничка нет ?
        Спайков Джавелин Тоувич
        1. Александр романов Сегодня, 08:27
          Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
          Кстате а почему до сих пор ватничка нет ?

          Ему инет отрубили за неуплату
          Александр романов
    2. igor67 Сегодня, 09:00
      Интересная карта последняя, пунктирами ПА возле Иорданской границы обозначена, но почему то не оранжевого цвета, там кстати два пограничных пункта въезд в ПА и выезде, и арабские палестинские кфары( села) , что уже Израильские? Да это самая спокойная часть Палестины, регулярно езжу, вот месяц назад был, даже покупки сделал.Мне даже палестинец фарами поморгал, ГАИшники с радаром стояли
      igor67
  11. rotmistr60 Сегодня, 06:44
    Этот израильский беспредел будет длиться вечно, пока Сирия действительно не начнет сбивать их самолеты. Уже сейчас видно, что Израиль давно выступает на стороне радикальных боевиков прикрываясь то угрозой со стороны "Хейсболы", то своими национальными интересами. Государство постоянно трындящее о холокосте само становится фашистким и представляет угрозу в этом регионе.
    rotmistr60
    1. Maskom Сегодня, 08:27
      Ротмистр - пытаться сбить наши самолёты- смертельно опасное для жизни мероприятие. Для доказательства чистоты вашего праведного гнева хотелось бы Вас увидеть в кабине ЗРК в Сирии , пытающегося открыть огонь по нашим самолетам
      Maskom
      1. brelok Сегодня, 09:41
        Цитата: Maskom
        Ротмистр - пытаться сбить наши самолёты- смертельно опасное для жизни мероприятие. Для доказательства чистоты вашего праведного гнева хотелось бы Вас увидеть в кабине ЗРК в Сирии , пытающегося открыть огонь по нашим самолетам

        Бесмертные что-ли? Может просто обнаглевшие от безнаказанности?
        brelok
      2. rotmistr60 Сегодня, 09:58
        хотелось бы Вас увидеть в кабине ЗРК в Сирии , пытающегося открыть огонь по нашим самолетам

        А вас в кабине самолета залетевшего на нашу территорию. Хватит гонять понты. Или очень хочется проверить боеспособность России при поддержке Сша?
        rotmistr60
        1. Maskom Сегодня, 10:14
          Я действующий офицер боевых частей ЦАХАЛа , знаю цену войны, знаю , что на войну нужно идти только в крайних случаях и поэтому осознаю, что самая лучшая война - это предотвращенная. И мне очень хочется, чтобы диванный воин и урякалка Ротмистр понимал , что когда он призывает к войне , то будут гибнуть люди , а он продолжит лежать на диване с планшетом. Если бы Ротмистр разок увидел своего друга со снесенным осколком Сагера половиной черепа, то он бы не так призывал к войне
          Maskom
          1. rotmistr60 Сегодня, 10:21
            "Уважаемый", не надо ля.ля о том кто и что видел. Вы действующий, я пенсионер. И подскажите когда я призывал к войне? То, что вы наносите удары по суверенной территории и помогаете боевикам - вот это можно назвать поддержкой войны. Поэтому скромно уткнитесь в свой планшетик и не надувайте хохолок.
            rotmistr60
            1. Maskom Сегодня, 10:45
              Наносим и будем продолжать наносить , чтобы предотвратить вооружение Хизбаллы или стрельбу по нашей территории. А диванный воин диванного казачьего войска Ротмистр будет со своего дивана продолжать осуждать израильскую военщину ,брызгать слюной и прославлять братские сирийскую северокорейскую и иранскую "народные демократии". А Ватник , Ингвар и все "прогрессивное человечество " ему помогут.
              Maskom
              1. rotmistr60 Сегодня, 10:50
                Ваша ущербность прет через край. На "брызгать слюной" отвечу - купи шампунь. Обратил внимание, что новая израильская аудитория сайта брызжит русофобией и ненавистью к России.
                Наносим и будем продолжать наносить

                Не удивительно. Есть у кого учиться лезть на суверенную территорию.
                rotmistr60
  12. Стройбат запаса Сегодня, 06:44
    Эта шнобелеватая "любимая жена" матрасов вконец страх потеряла. Шваль подзаборная, а в каждой бочке затычка. Чтоб их "ненароком" плутонием угостили.
    Стройбат запаса
    1. Арон Заави Сегодня, 08:04
      Цитата: Стройбат запаса
      Эта шнобелеватая "любимая жена" матрасов вконец страх потеряла. Шваль подзаборная, а в каждой бочке затычка. Чтоб их "ненароком" плутонием угостили.

      И вам того же желаем.
      Арон Заави
  13. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:46
    Игиловцам видать где то яйца армия Сирии защемила, вот израильтяне и вписались за "своих девочек "!Искренне жалко что у сирийский армии очень слабое ПВО!
    Изгоняющий либероидов
    1. Wiskar Сегодня, 10:29
      Очень смешно, учитывая, что все удары Израиля точечные и не оказывают никакого влияния на войну,а призваны лишь напомнить Асаду, чтобы тот следил за своей территорией . Террористы,что наносят удар по Израилю получают так же ответку - Израиль наносит удар и по источнику удара. Например, была уничтожена там ячейка ИГИЛ, что нанесла удар по Израилю из заброшенного здания, ранее принадлежавшее ООН, которое террористы использовали для обстрела военнослужащих ЦАХАЛа.

      Если бы Израиль захотел вписаться за террористов, то Асаду и его армии оторвали бы давно то, что он по вашим словам защемил террористам.
      Wiskar
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:36
        Вы бы во Франции сначала террористам оторвали это. Теракт за терактом, а Оланд даже не чешется. А вы тут защищаете Израиль и машете в сторону Асада.
        rotmistr60
        1. Wiskar Сегодня, 10:52
          Я из Израиля, просто сайт глючит с флагами.
          Wiskar
  14. tanit Сегодня, 06:54
    Ударил Израиль, Израиль сказал, что по войскам Асада...Да нет там у Голанов сирийских правительственных войск. Бармалеяем прилетело, причем не в первый раз. Но - официальная версия -по Асаду. Все просто. Израиль и его жителей можно ненавидеть, но и.д.и.т.о.в там мало -а в правительстве -так и вовсе нет. Ударили по тем, кто стрелял(а это не САР), и громогласно объявили, что по Асадовцам.
    tanit
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:44
      .Да нет там у Голанов сирийских правительственных войск.

      Есть. И Израиль не раз уже наносил удар по ним о чем и не скрывал. Якобы ответка за снаряд с той стороны.
      rotmistr60
      1. tanit Сегодня, 10:09
        Ну, скрывал. Цели нанесения ударов - обозначил аж через пару лет. Было. И есть.
        С Уважением.
        tanit
  15. МРоманович Сегодня, 07:00
    израиль снова показал свою гнилую душонку. Интересно, а чем они попробуют нас отвлечь в этот раз, что бы мы не особо серчали - очередным монументом или новым днем в честь победы над фашизмом?
    МРоманович
    1. профессор Сегодня, 07:24
      Цитата: МРоманович
      израиль снова показал свою гнилую душонку. Интересно, а чем они попробуют нас отвлечь в этот раз, что бы мы не особо серчали - очередным монументом или новым днем в честь победы над фашизмом?

      Да нам плевать на то серчаете вы или одобряете. Мы защищаем своих граждан. Так было и так будет. А на каждый обстрел нас с Сирии она будет отгребать. И не поможет им несбившийниодногосамолета С-300 или С-400.
      профессор
      1. 31rus4 Сегодня, 07:35
        Уважаемые ,а ведь Прфессор прав,Именно без задач политика Кремля и дает и право и возможности наносить удары по территории Сирии.Так чего возмущался,что только в Сирии,а на Украине,обстрелы вообще не прекращаются и что,?Тишина.
        31rus4
      2. МРоманович Сегодня, 07:43
        Цитата: профессор
        Да нам плевать на то серчаете вы или одобряете. Мы защищаем своих граждан. Так было и так будет. А на каждый обстрел нас с Сирии она будет отгребать. И не поможет им несбившийниодногосамолета С-300 или С-400.

        гражданам может и плевать, а вот вашей верхушке однозначно нет. Неужели защита своих граждан подразумевает поддержку исламистов с которыми борется Сирия? С одним согласен, что так было и так будет - политика израиля как была гнилой, такой она и останется в ближайшее время.
        МРоманович
        1. профессор Сегодня, 08:14
          Цитата: МРоманович
          гражданам может и плевать, а вот вашей верхушке однозначно нет.

          Неужели детки Биби в России живут? Может у Либернмана недвижимость на Рублевке? Или может экономика Израиля повязана на России? Ну тогда может наш хайтек живет на ваших инвестициях? Тоже нет? Так какого нашему руководству переживать?

          Цитата: МРоманович
          Неужели защита своих граждан подразумевает поддержку исламистов с которыми борется Сирия?

          Израиль не поддерживает ни одну из сторон в гражданской войне в Сирии.

          Цитата: МРоманович
          С одним согласен, что так было и так будет - политика израиля как была гнилой, такой она и останется в ближайшее время.

          Я не буду писать Россия с маленькой буквы и не буду выкладывать видеo братания российских солдат с террористами.

          Цитата: кволту
          "Да нам плевать на то серчаете вы или одобряете"-да нам на вас тоже

          Так обходите эту стороной раз вам плевать. Вот я тему Индонезии обхожу стороной так как мне плевать, что там происходит.
          профессор
      3. rotmistr60 Сегодня, 07:46
        несбившийниодногосамолета

        Профессор, судя по вашим комментариям вам точно в голову что-то прилетело, но это был конечно не С-400.
        rotmistr60
      4. кволту Сегодня, 07:47
        "Да нам плевать на то серчаете вы или одобряете"-да нам на вас тоже
        кволту
  16. filatik Сегодня, 07:05
    Скорее бы передать Асаду С-400. Взглянуть на лица израильтян
    filatik
    1. Александр романов Сегодня, 08:02
      Цитата: filatik
      Скорее бы передать Асаду С-400.

      Не свое ,не жалко да? У нас же их валом
      Цитата: filatik
      Взглянуть на лица израильтян

      Они улыбнуться,прилетят и разбомбят его
      Александр романов
    2. Maskom Сегодня, 08:31
      Передать можно С-400. Но денег у Асада нет и он только в подарок может брать. Готовы ради подарка Асаду урезать свой военный бюджет? Или уменьшить зарплаты врачам и учителям?
      Maskom
      1. jonhr Сегодня, 10:05
        последнюю рубашку готовы отдать laughing
        так слова. сотрясание воздуха
        jonhr
  17. Ихрек Сегодня, 07:06
    Это называется Россию они не во что не ставят, если говорить честно - они плюют на Россию, вытирают об неё ноги. Если это позволяет себе Израиль, о каком уважении к России можно говорить со стороны других более серьёзных стран. Израиль обязательно должен ответить за все свои грехи, а иначе грош цена России. Сирия всё таки союзник России или нет...
    Ихрек
    1. 31rus4 Сегодня, 07:41
      Уважаемый,не надо путать Россия и Кремль,в данном случае руководство ведет себя ,очень странно,если есть причины их нужно озвучивать ,только "накапливаем"проблемы,а решать или не могут ,или не хотят
      31rus4
      1. Ихрек Сегодня, 07:45
        Цитата: 31rus4
        Уважаемый,не надо путать Россия и Кремль

        Думаешь мне приятно это, но тем не менее правде надо смотреть в глаза.
        Ихрек
    2. Wiskar Сегодня, 10:44
      Что вы так напрягаетесь?

      Россия и Израиль договорились, что Израиль будет защищать свои интересы, то есть наказывать террористов, что хотят нанести ущерб Израилю, окопаться около границ, наказывать тех, кто не следит за своей территорией и тех, кто пытается перевозить оружие или передать его террористам.

      При этом Израиль не вмешивается в войну. Все удары Израиля точечные, за годы войны в Сирии, сирийских военных от ответный ударов Израиля погибло очень мало.
      Wiskar
  18. Skarpzd Сегодня, 07:12
    Цитата: vorobey
    Жду комментарии израильских читателей...
    цитата... Это особенно странно, ведь буквально несколько дней назад террористы обстреляли территорию Израиля со стороны Синайского полуострова (Египет). И на тот обстрел никаких «ответных» мер предпринято не было.
    которые , убежденно доказывали что во всех случаях отвечали и отвечают ударом на удар...

    чего странного? там то и ответить могут. а Сирии не до них. воюют ведь.
    Skarpzd
  19. РусланНН Сегодня, 07:13
    Террористы авиацией поддерживают террористов.
    РусланНН
  20. Neputin Сегодня, 07:48
    Суверенитет богоизбранной страны, говорите, или "рибанут", защищаете? Ну, ну. С такой защитой все больше желающих возникает "ибанут" по вашему "рибанут"
    Neputin
  21. ОТДЕЛ Сегодня, 08:03
    Чую Израиль доиграется, мы русские терпеливые,но всему есть предел..Когда нибудь что нибудь прилетит в вашу сторону серьезное(модернезированная водопроводная труба сверхзвуковая..))))! Вой будет стоять в "мировых сми", хоть уши затыкай..
    ОТДЕЛ
    1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 08:17
      Ну ешкин кот Михан ты в своем репертуаре

      Спайков Джавелин Тоувич
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:30
        Помнится в 80-90-х меня пытались лечить всякая либерастня..Переболел слава Богу ! Теперь иммунитет стабильный..Березовские(удавился от злобы))),Ходорковские(отсидел убийца..) ,Абрамовичи(струсил и сбежал)))) и т.д. разбежались из страны Сейчас Израиль нам мстит (там у них еще много скрывается воров и убийц..))) Им хаус нужен, тогда можно огромные состояния делать на крови и обмане..Вот такие дела в палате № 6)))))
        ОТДЕЛ
        1. jonhr Сегодня, 10:07
          о да это всемирный заговор прям laughing
          jonhr
  22. Кандибобер Сегодня, 08:04
    израиль наглел и будет наглеть еще больше !! А почему ?!
    Да потому что.У ВВП,нет политической воли,осадить эту
    недострану.Посмотрите кто ходит у него в друзьях,ротеберг,михельсон,вексельберг и прочие.
    Не говоря уж про менделя.
    Или эти потомки-местечковых,
    имеют на ВВП,нехилый
    компромат,который позволяет им,вертеть ВВП как они захотят.
    Кандибобер
    1. Александр романов Сегодня, 08:28
      Цитата: Кандибобер
      .Посмотрите кто ходит у него в друзьях,ротеберг,михельсон,вексельберг и прочие.

      А они в курсе,что они его друзья?
      Александр романов
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:17
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Кандибобер
        .Посмотрите кто ходит у него в друзьях,ротеберг,михельсон,вексельберг и прочие.

        А они в курсе,что они его друзья?

        Березовский помнится тоже в дружбе клялся и в любви к России.. bully
        ОТДЕЛ
        1. Кандибобер Сегодня, 09:21
          А шо, они не друзья ?
          А он так надеялся.
          Когда то,в СПБ,его знали как,шестерку
          Собчака.А шо теперь ?
          Он,шестерка Ротенбергов ?! Ну дела !
          Кандибобер
          1. Александр романов Сегодня, 10:04
            Цитата: Кандибобер
            Когда то,в СПБ,его знали как,шестерку
            Собчака.А шо теперь ?

            Я бы тоже в таких шестерках побегал
            Цитата: Кандибобер
            Он,шестерка Ротенбергов ?! Ну дела !

            В твоем влажном вооброжении
            Александр романов
  23. olimpiada15 Сегодня, 08:09
    Израиль заинтересован в уничтожении Сирийского государства: нет Сирии-нет проблем Голанских высот.
    Потому нанести удар по воюющим с террористами сирийцам, чтобы помочь бармалеям-вполне предсказуемый ход, на что и рассчитывают бармалеи, нанося удар по высотам: на ответку от Израиля по САР в нужный момент для поддержки террористов.
    В данном, далеко не единственном, инциденте Израиль не смущает общая упряжка с террористами. Обычная национальная изворотливость в пользу себя, последствиями своих действий для других народов евреи пренебрегают.
    olimpiada15
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 08:57
      Цитата: olimpiada15
      Израиль заинтересован в уничтожении Сирийского государства: нет Сирии-нет проблем Голанских высот.


      жы очень узко смотрите на стратегические задачи и их решения.
      Маки Авелльевич
  24. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 08:11
    а где ети. Те. ну которые неимеюшиеаналогов

    Спайков Джавелин Тоувич
    1. Александр романов Сегодня, 08:29
      Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
      а где ети. Те. ну которые неимеюшиеаналогов

      Прилетят бомбить нас,увидишь.
      Александр романов
  25. 72jora72 Сегодня, 08:12
    Цитата: Александр романов
    Цитата: ЛукичЪ
    как этот.

    Вангую-победитель Евровидения

    Это тот редкий случай когда я согласен с Александром............
    72jora72
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:21
      Цитата: 72jora72
      Это тот редкий случай когда я согласен с Александром.....

      Романов НАШ , всегда таким был ..Его острый ум просто иногда сбои дает! hi
      ОТДЕЛ
  26. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 08:19
    АУУУУУУ!!!!!!!!!!!! Ватничек ты гдеее?????7
    Спайков Джавелин Тоувич
    1. профессор Сегодня, 08:26
      Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
      АУУУУУУ!!!!!!!!!!!! Ватничек ты гдеее?????7

      У него мотоблока нет. Пашет в ручную на огороде.
      профессор
      1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 08:38
        Наверно меняет свой чип на компе Made in İsrael на Made in Iran laughing
        Спайков Джавелин Тоувич
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:24
        Цитата: профессор
        Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
        АУУУУУУ!!!!!!!!!!!! Ватничек ты гдеее?????7

        У него мотоблока нет. Пашет в ручную на огороде.

        Вот именно пашет, а не как вы тут с утра до вечера ехидной изгаляетесь....
        ОТДЕЛ
    2. Александр романов Сегодня, 08:30
      Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
      Ватничек ты гдеее?????7

      По ходу Ватника накрыло ударом ВВС Израиля,в себя еще не пришел .
      Александр романов
      1. Маки Авелльевич Сегодня, 08:59
        Цитата: Александр романов
        По ходу Ватника накрыло ударом ВВС Израиля,в себя еще не пришел .


        улыбнули в Субботное утро.
        Маки Авелльевич
      2. профессор Сегодня, 09:13
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
        Ватничек ты гдеее?????7

        По ходу Ватника накрыло ударом ВВС Израиля,в себя еще не пришел .

        Всё гораздо проще. Он ждет методичек из Тегерана.
        профессор
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:27
          Цитата: профессор
          Всё гораздо проще. Он ждет методичек из Тегерана.

          А вы уже методичками глянцевыми многих уже снабдили..? Сейчас к вечеру все подтянуться..не переживайте соколов..
          ОТДЕЛ
        2. сайгон Сегодня, 10:27
          Уже говорил вам ,что отсутствие такта и здравомыслия национальное у некоторых .
          Господа привычка плевать в колодец обычно не доводит до хорошего , просто иногда доводит прям до воспетого ВАМИ господа израильтяне холокоста !
          И вдумайтесь Адольф который Алойзычь в своё время ни чегошеньки нового не изобрел .Просто несколько (в виду германской исполнительности ) жертв было много. Алойзовичь продолжил привычное для власть придержавших переведенье стрелок на евреев , что имеет древние и очень стойкие традиции (прям от императоров Рима )
          сайгон
  27. Farid05 Сегодня, 08:51
    ну что товарищи израильтяне, "союзникам" помогаете?
    Farid05
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:30
      Цитата: Farid05
      ну что товарищи израильтяне, "союзникам" помогаете?

      Хаус и кровь ,это их стихия..
      ОТДЕЛ
      1. Cat Man Null Сегодня, 09:38
        Цитата: ОТДЕЛ
        Хаус и кровь ,это их стихия..

        Хаус - это "дом" по-ангельски.

        МИХАН, не бухай с утра, не оведет до добра (с) wink
        Cat Man Null
        1. Farid05 Сегодня, 09:52
          Цитата: Cat Man Null
          , не оведет до добра (с)

          Доведет)))
          Farid05
          1. Cat Man Null Сегодня, 09:54
            Цитата: Farid05
            Цитата: Cat Man Null
            , не оведет до добра (с)

            Доведет)))

            - точно. Ноут. Клаву пылесосить пора request
            Cat Man Null
            1. Farid05 Сегодня, 09:58
              бывает) сам такой, уж вы то знаете).
              Farid05
          2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:11
            Цитата: Farid05
            Цитата: Cat Man Null
            , не оведет до добра (с)

            Доведет)))

            Не дождетесь..! Я свой мотор подремонтировал и опять в бой! покой мне только снится... soldier
            ОТДЕЛ
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:07
          Цитата: Cat Man Null
          МИХАН, не бухай с утра, не оведет до добра (с

          С утра на сайте водятся самые интересные экземпляры..(опыт..))
          Ладно вместо "хауса" пусть будет беспредел! Устраивает Кот?
          ОТДЕЛ
  28. Zomanus Сегодня, 09:01
    Вот бы где нашу "Вербу" испытать в реальных боевых...
    Zomanus
  29. Monster_Fat Сегодня, 09:16
    Война в Сирии развязана израильтянами-как и в Ливии. Израильтяне поставили своей целью расчленение сильных арабских государств и не позволять создать новые крупные арабские государства и объединения. Стратегической целью израиля является создание на ближнем востоке карликовых псевдо-государств или государств-анклавов находящихся по протекционистким контролем международных транс- национальных(а на поверку-еврейских или с еврейским капиталом) корпораций. Остальная территория ближнего востока должна быть отброшена в каменный век, где Израиль будет самым сильным и технологически продвинутым государством. За саудитов и прочих "князей" примутся когда покончат с Сирией, да собственно уже взялись- те вон, в Йемене накрепко завязли не просто, так же. Расчленение Сирии важно для Израиля по причине юридического закрепления за собой захваченных сирийских земель, где сосредоточены основные запасы пресной воды в регионе (басни про "опреснители"-это для "домохозяек", тем более что контроль за водой важен для Израиля не только для потребления воды, но и для более полного контроля окружающего региона).
    Monster_Fat
  30. Вас Влад Сегодня, 09:17
    Игорь Беркут. Часть I. Украина-Израиль: один народ, одна судьба
    Вас Влад
  31. kirillovleva Сегодня, 09:20
    Что на этом сайте делает свора сионистов?
    kirillovleva
    1. Арон Заави Сегодня, 10:29
      Цитата: kirillovleva
      Что на этом сайте делает свора сионистов?

      Сионизм пропагандирует. tongue
      Арон Заави
  32. Runoway Сегодня, 09:25
    Я вот не пойму почему евреи скромничают, слушая крики про долгожданную "ответку" со стороны РФ или хотя бы "ноту протеста", С-300,С400 и тп. Кто кому должен предъявы слать?Одни евреи другим?)))) Сами сказали "евреи дружный сплоченный народ" и как может протестоват правительство РФ против колыбели своего рода?
    Runoway
  33. Холуай Сегодня, 09:42
    Интересно какие самолёты ВВС задействовало? F-35?
    Холуай
    1. Арон Заави Сегодня, 09:48
      Цитата: Холуай
      Интересно какие самолёты ВВС задействовало? F-35?

      Нет конечно. Не исключено,что вообще БЛА выпустили две легкие ракеты,что бы обазначить намерения.
      Арон Заави
  34. кирпич Сегодня, 09:45
    Опять мразиКартавые беспределят .
    кирпич
  35. tanit Сегодня, 10:18
    Ну раз Олег "Профессор" снова появился - так это здорово!.
    Асада убили при минометном обстреле много лет назад. Олег "профессор" - Вы же сами все в лицах и расписали тогда(много лет назад). Били по Асаду много раз, теперь(много лет спустя) - оказывается -не только по нему. Лужа и лицо, они - совместимы.
    Нор -Ваши переводы импортных статей - без них скучно было.
    tanit
  36. Кандибобер Сегодня, 10:25
    Сегодня,22апреля,147лет назад.
    Родился В.И.Ленин.
    После революции,,которую он с подельниками,устроил.
    евреи,бронштейн,розенфельд,
    апфельбаум и другие.
    Устроили в России,кровавую
    вакханалию.
    А сейчас,тоже Володя.И при нем,теже потомки местечковых.
    Кандибобер
Картина дня