10:54 22 апреля

Суд Сиэтла приговорил похищенного россиянина к 27 годам лишения свободы

Американский суд Сиэтла приговорил россиянина Романа Селезнёва к 27 годам тюремного заключения. Селезнёв был признан виновным в совершении киберпреступлений. Приговор суда основывался на решении коллегии присяжных заседателей от августа 2016 года, которые постановили, что россиянин виновен по 38 из 40 пунктов, по которым проходило обвинение. Каждый из этих пунктов касается совершения преступлений, так или иначе связанных с кражей номеров банковских карт. Именно так решили присяжные. Американская прокуратура представила присяжным заседателям материалы, в которых заявлено, что Селезнёв «украл» три миллиона номеров банковских карт.

Адвокаты россиянина уговорили его признать свою вину и пойти на сделку со следствием, чтобы приговор был смягчён. И приговор смягчили... Вместо требуемых прокурором 30 лет Селезнёв получил 27. По его словам, это для него равносильно смертному приговору. Себя похищенный американскими спецслужбами гражданин России при этом назвал политическим заключённым.

Суд Сиэтла приговорил похищенного россиянина к 27 годам лишения свободы



Его письменное заявление приводит РИА Новости :
Я был похищен США, и они знают, что это правда. Теперь они хотят послать сигнал всему миру, используя меня в качестве пешки. Я уважаю и понимаю необходимость правосудия, но сегодня правосудия не было. Для меня, с моими ранами и в моём физическом состоянии из-за травмы головы, сегодняшний приговор был смертным. Я не связан с политической войной между США и Россией, я просто человек, гражданин России. Я превратился в политического заключённого.


Напомним, что Роман Селезнёв является сыном депутата Государственной Думы Валерия Селезнёва (ЛДПР). Романа Селезнёва американские спецслужбы похитили в 2014 году во время его отдыха вместе с семьёй на Мальдивах. Несмотря на то, что у этого островного государства не было соглашения с США об экстрадиции, россиянина просто посадили в самолёт и переместили в тюрьму на остров Гуам. МИД РФ назвал такие действия американских спецслужб похищением человека.

Использованы фотографии: NYT
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 57

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  1. oleg-gr Сегодня, 06:40
    Действия страны, называющей себя "совестью мира".
    oleg-gr
    1. GRF Сегодня, 06:42
      Сажаем десятерых...
      Глядишь тоже "совестью мира" станем
      GRF
      1. антивирус Сегодня, 10:10
        Великая страна-- пригнала к островам эскадру и "попросила" передать должностных лиц, причастных к незаконной передаче нашего гражданина. Они нарушили международное право? и мы чуть -чуть.
        ---значит есть предел нашему "возрождению"- восстановлению
        антивирус
    2. vorobey Сегодня, 06:44
      Цитата: oleg-gr
      Действия страны, называющей себя "совестью мира".


      ну теперь то можно на улице американцев бить.. или это все же противозаконно?
      vorobey
      1. GRF Сегодня, 06:49
        Это глупый террор.
        Бить надо представителей всех 4х властей сга
        GRF
        1. электроОлег Сегодня, 09:42
          Цитата: GRF
          Это глупый террор.
          Бить надо представителей всех 4х властей сга


          А я считаю, что раз у них в стране при попустительстве обычных избирателей к власти приходит всякая слизь, то и обычный избиратель вполне себе достоин в рыло получить разок laughing С разъяснением конечно, за что получил. Пускай сами учатся влиять на представителей своих 4 властей, а не то регулярно будут в рыло получать.
          электроОлег
      2. Александр романов Сегодня, 07:48
        Цитата: vorobey
        ну теперь то можно на улице американцев бить..

        Нужно! И лучше ногами
        Александр романов
      3. Zibelew Сегодня, 08:26
        А у нас сын Селезнева мог депутатом стать. Вор должен сидеть в тюрьме, а не греться на Мальдивах. Теперь вкусную американскую колбасу 27 лет есть будет fellow
        Zibelew
    3. ЛукичЪ Сегодня, 06:58
      Цитата: oleg-gr
      Действия страны, называющей себя "совестью мира".

      и несущую с помощью бомб и ракет "демократию" по всему миру
      ЛукичЪ
    4. сибиралт Сегодня, 07:22
      У нас на Мальдивах отдыхают самые честные по определению. Руки прочь от Селезнева!
      сибиралт
      1. Николай К Сегодня, 07:38
        Ага. Бессовестный американский суд. За воровство каких-то кредитных карт 27 лет. То ли дело наш суд. Украла Васильева, посидела дома пару лет и на свободу с чистой совестью.
        Николай К
        1. Александр романов Сегодня, 07:48
          Впервые его фотку увидел по ТВ,подумал сначала Ковальчука повязали
          Александр романов
    5. APASUS Сегодня, 10:36
      Цитата: oleg-gr
      Действия страны, называющей себя "совестью мира".

      Да при чем тут совесть мира? По данным Prison Population Total ICPS (2016) год в США было 2217947 заключенных.Это первое место в мире по наличию уголовных преследований .
      Где вы совесть мира правозащитники ,едрена вош заткнулись?
      APASUS
  2. Mystery12345 Сегодня, 06:40
    Адвокаты россиянина уговорили его признать свою вину и пойти на сделку со следствием, чтобы приговор был смягчён. И приговор смягчили... Вместо требуемых прокурором 30 лет Селезнёв получил 27
    красавцы... нашим стоит наверное посадить на такой же срок Майкла Бома...за шпионаж например...а что?
    Mystery12345
    1. vorobey Сегодня, 06:43
      Цитата: Mystery12345
      Адвокаты россиянина уговорили его признать свою вину и пойти на сделку со следствием, чтобы приговор был смягчён. И приговор смягчили... Вместо требуемых прокурором 30 лет Селезнёв получил 27
      красавцы...


      и скоко таки на минуточку стоит такая услуга? Кстати дяд Минахер из Бердичева по любому сделал бы дешевле..
      vorobey
      1. Mystery12345 Сегодня, 06:44
        Цитата: vorobey
        и скоко таки на минуточку стоит такая услуга?

        я думаю Митрий Анатолич,может себе позволить воспользоваться ИХ услугой... wassat
        Mystery12345
        1. vorobey Сегодня, 06:46
          Цитата: Mystery12345
          Цитата: vorobey
          и скоко таки на минуточку стоит такая услуга?

          я думаю Дмитрий Анатолич,может себе позволить воспользоваться ИХ услугой... wassat


          ты че... у него вообще денег нет... сам не знаю как держится..
          vorobey
    2. GRF Сегодня, 06:45
      Учимся граждане. как надо и не надо....

      Кстати а после нового года дипломатов сга мы послали из страны?
      Не?
      Не учимся....
      GRF
      1. тол100в Сегодня, 06:59
        Цитата: GRF
        Не учимся....

        А давно пора! И дипломатов выслать, и по освобождению Бута работать , и далее по списку настало время браться!
        тол100в
    3. PValery53 Сегодня, 08:36
      Было бы "справедливей" с тех же Мальдив достать пятОк американских душ и усадить их на те же 27 лет. Раз США не понимают через свой моск(мозг), - поймут через пОрку.
      PValery53
  3. рич Сегодня, 06:41
    Реклама: "Российские жулики! В Крыму надо отдыхать, а не в Мальдивах и т.п.." Безопасность гарантирована и Крыму помощь.
    рич
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 06:47
      Цитата: рич
      Реклама: "Российские жулики! В Крыму надо отдыхать, а не в Мальдивах и т.п.." Безопасность гарантирована и Крыму помощь.

      Вы очень метко подметили.. good
      ОТДЕЛ
      1. GRF Сегодня, 06:51
        И это печально, что им гарантирована безопасность....
        GRF
  4. кедр Сегодня, 06:48
    Если с в Сирии испарится... группа амерских спецназовцев, а Селезнёва досрочно выпустят, я сильно не удивлюсь совпадению этих двух событий во времени.., хотя по законам жанра громогласно заявленно об этом не будет. И это правильно.
    кедр
    1. vorobey Сегодня, 06:52
      Цитата: кедр
      Если с в Сирии испарится... группа амерских спецназовцев, а Селезнёва досрочно выпустят, я сильно не удивлюсь совпадению этих двух событий во времени.., хотя по законам жанра громогласно заявленно об этом не будет. И это правильно.


      Да ну... я сейчас жду другого события... что г-н Селезнев громогласно заявит что это он именно тот хакер который продвинул трампа.. laughing
      vorobey
      1. Orionvit Сегодня, 07:25
        Зря он признал "вину", в обмен на "смягчение" приговора. Вспоминается случай из американской судебной практики. Чуваку по совокупности, вкатили 830 лет тюрьмы, он соответственно пишет апелляцию. Суд повторно рассмотрел его дело, и сократил срок на 300 лет. На недовольство осуждённого, что он не отсидит 530 лет, суд искренне удивился. Мол чем не доволен, тебе целых 300 лет скостили. Вот такая система.
        Orionvit
  5. Стройбат запаса Сегодня, 06:49
    А чего еще ждать от недостраны наследников бандитов и рабов? Они понимают только приставленный к виску ствол. По-человечески с матрасами говорить бесполезно. Слишком тупы.
    Стройбат запаса
    1. Orionvit Сегодня, 07:44
      В штатах, если адвокат только узнает, что при аресте, подозреваемому к примеру не правильно зачитали его права, или были нарушения при аресте, то дело уже выиграно. А тут человека выкрали в чужой стране, и вдобавок доставили в США вопреки всем международным законам, и всё шито крыто. А 12 тупых присяжных, рады стараться, надо же, "врага" америки засудили. Зря Селезнёв до конца в отказ не пошёл, сейчас бы имел полное право считать себя жертвой самоуправства американской политической системы.
      Orionvit
      1. AwaZ Сегодня, 10:53
        ну , человек же воспитан на американской идеалогии и их кино. Надеялся что все там у них по честноку .. Виновен он или не виновен, вопрос конечно интересный, но само по себе судилище полностью незаконно, по всем американским меркам. Но больше всего меня удивляет поведение властей РФ. На такие вещи нужно давно научится отвечать и после посадки в Мордовию или Вятлаг , пары тройки родственников американских чиновников , тема бы была закрыта навсегда
        AwaZ
  6. Spartanez300 Сегодня, 06:49
    Полнейший беспредел со стороны янки , надо было в отказ идти до упора .
    Spartanez300
    1. GRF Сегодня, 06:54
      Для идти до конца...
      Душок нужен и вера в свою правоту...
      GRF
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:51
    Утремся, увы, нам не привыкать! НО, если бы я был как минимум премьер, то у меня весь американский дипломатический корпус уже лежал бы на земле обвешанный с головы до пяток "изъятой у них при обыске наркотой"-по 100 кг на морду , и по три п/ж без права амнистии и пересмотра дела.
    Изгоняющий либероидов
  8. rotmistr60 Сегодня, 06:52
    Все по накатанной американцами схеме. Похищение, вывоз в Сша, недолгое судебное разбирательство, срок по максимуму, отказ в оказании медпомощи. В этот период американские "дяди" наблюдают со стороны за реакцией России потирая руки. А, что Россия? На выдворение 35 наших дипломатов ответила "хитрущим" способом - не тронула американских. На арест российского имущества ответила еще "хитрее" - не наложила арест на американское. Вот только возникает закономерный вопрос - а кто действительно хитрее? Это вам не пенсию повышать на 0,38%.
    rotmistr60
  9. василий50 Сегодня, 06:53
    При всём этом утверждается о *независимом суде* и прочей лабуде. Заказали и суд вместе со всем кагалом оформили *законность* и кражи человека и тюремную камеру. Вот когда в РОССИИ создадут независимые суды, которые начнут сажать и воров и предателей и граждан США?
    Кстати при освобождении Р АБЕЛЯ американцам передали помимо Пауэрса ещё несколько шпионов. Может пора создавать *обменный фонд*? Слишком много у нас тех кто работают на США.
    василий50
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:38
      Может пора создавать *обменный фонд*?

      Хорошее предложение. В советское время у англосаксов был отличный спрос на советских диссидентов.
      rotmistr60
  10. Severok Сегодня, 06:55
    Его пример - другим наука. Нечего делать за границей, особенно родственникам госслужащих!
    Severok
  11. фа2998 Сегодня, 06:57
    Да,"справедливый" суд США отличился.У нас бандитов-убийц на такие сроки не приговаривают.Слышим по ТВ- 22-23 года за многочисленные убийства.Вот как они ценят зеленые бумажки.
    Надо американцам предложить выдать "преступника" на родину,для отбытия наказания.Здесь будет полегче,может в последствие(когда подзабудется) уже российский суд пересмотрит дело. hi
    фа2998
  12. кедр Сегодня, 07:00
    Цитата: rotmistr60
    Все по накатанной американцами схеме. Похищение, вывоз в Сша, недолгое судебное разбирательство, срок по максимуму, отказ в оказании медпомощи. В этот период американские "дяди" наблюдают со стороны за реакцией России потирая руки. А, что Россия? На выдворение 35 наших дипломатов ответила "хитрущим" способом - не тронула американских. На арест российского имущества ответила еще "хитрее" - не наложила арест на американское. Вот только возникает закономерный вопрос - а кто действительно хитрее? Это вам не пенсию повышать на 0,38%.


    После сдачи СССР нагло-саксам повышения пенсии на 38 процентов каждый месяц не ждите...
    И уважения к дипломатам и гражданам сдавшим свою страну тоже...
    Зрим в корень наших по бед.., рождённых 1991 годом, уважаемые.
    кедр
    1. osoboye_mneniye Сегодня, 08:32
      вот тоже озадачивает публика здесь - да я, да мы, да надо в отказ итп. И что это меняет?
      При слабой государственности без хитрых экономических и социальных механизмов принуждения, неизбежной при власти буржуйской, люди каждый в отдельности, и само государство в целом ничего действенного противопоставить беспределу сильных мира сего не смогут. Как бы ни пыжились.
      Пока у нас нет таких же механизмов как в штатах, у нас относительная свобода и все рады. Но помяните моё слово, дети и внуки современников уже будут жить в тисках, как у забугорников. Другого варианта нет - или народная власть или кастовое / классовое общество. Модель, которую сейчас подают нам, уже показала, что без войн и захвата ресурсов существовать не может. Имеющиеся ресурсы уходят к буржуям, и чтобы народ сносно жил, надо захватывать новые.
      Взрослеть пора и правильное государство строить, а не переться как бараны в стойла, выпуская попутно пар на форумах с детской озабоченностью.
      osoboye_mneniye
  13. Razvedka_Boem Сегодня, 07:06
    Неужто в России негде отдохнуть?.. Я бы в каждый отпуск посещал разные регионы. Один Алтай или Камчатка чего стоят.
    Razvedka_Boem
  14. vlad-58 Сегодня, 07:08
    Сериал такой есть - "Пересекая границы". Хватать можно - и нужно! - любого, кого "им" захочется! Не получилось схватить - убей на месте...Старпёр Дональд Сазерленд там с гранатомётом по крышам прыгает как козлик...
    --------------------
    США - давным-давно страна не только вне закона, но и вне морали и этики... Практически - со дня создания!
    vlad-58
  15. loginovich Сегодня, 07:11
    Хорошая новость- пусть сидит . Почему-то не жалко депутатов ,что думы ,что рады и членов их семей .А я тем временем годовщину В.И. Ленина отмечу- главного врага Временного правительства и Государственной думы.Доброй памяти борцу с мировым жлобством.Удивительно что дума 1917 пода преследовала ,что дума 2017 ненавидит а помню время когда в тех же зданиях ,причем в каждом , этому Человеку стоял бюст , правда здания назывались советами.Похоже все дело в названиях .Поздравляю всех кто помянит память этого Человека.
    loginovich
    1. osoboye_mneniye Сегодня, 08:43
      странный у вас ход мыслей. Сами их выбираем, поддерживаем, а потом вдруг "не жалко депутатов".
      Это вы своих бросаете, выходит... как-то безответственно звучит.
      Или наше государство вслед за штатниками его осуждает, или уже бороться за своего надо, или не бросать хотя бы. Иначе нас с потрохами съедят.
      Или мы поддерживаем власть безусловно, разбираемся с внешними угрозами, а потом власть приводим в чувство (что маловеротно, потому как плохиши во власти могут быть заинтересованы, чтобы внешний враг всегда был поблизости). Или мы делаем как в Украине/Сирии/Ливии/итп - меняем власть и разваленным государством пытаемся противостоять интервенции (военной или экономической). Вот такой гамбит выходит.
      Выбирайте, что вам нравится. Но пока от власти народ не отмежевался, её сдавать нельзя. Иначе страну ждут майданы и ато.
      osoboye_mneniye
      1. loginovich Сегодня, 10:04
        Если бы его папа вас за своего держал когда Ротенбергам отменял налоги,тогда бы и я, его за своего держал.
        loginovich
  16. olimpiada15 Сегодня, 07:21
    Не может не возмущать похищение гражданина на отдыхе.
    Но ответ на вопрос о похищении данных банковских карточек, что является безусловно преступлением ? Он признал себя виновным по совету адвоката, но такой совет мог быть дан лишь при наличии доказательств в краже таких данных, значит он действительно совершил это преступление, у него с собой на отдыхе был компьютер, который подтверждал причастность к совершению преступления. Конечно , я скептически отношусь к " честно заработанным" миллиардам, но преступление -это преступление. Конечно, если бы он находился в РФ, то ему даже не светило разбирательство типа " а ля Васильева" , он был уверен, что за преступление ему отвечать не придётся. Оказалось зря.
    olimpiada15
    1. сирота 63 Сегодня, 07:44
      То что его похитили - это бесспорная наглость и подлость
      Но так ли уж он "невиновен" ?!
      Господин Селезнев в марте направил судье Джонсу несколько писем, в которых говорилось о признании им вины и раскаянии в совершенных преступлениях.
      "Совершенные преступления приносят мне большую скорбь и стыд. Я раскаиваюсь в совершенном",— обратился хакер к суду перед оглашением приговора. Из его письменного обращения к судье Ричарду Джонсу следует, что прежде он настаивал на невиновности, следуя советам недобросовестных адвокатов.
      Российский хакер был осужден в точности по таблице расчета срока наказаний, практикуемой в федеральных судах США. Исходя из состава преступлений, таблица рекомендовала срок заключения в 27 лет и выплату компенсации в размере $169 млн. Такую сумму нанесенного Романом Селезневым ущерба признали присяжные, и россиянин уже выплатил ее часть, продав собственность на Бали и переведя в США свои накопления, хранившиеся в российских банках.
      Прокуратура же утверждала, что потери американских юридических и физических лиц превышали $1,2 млрд, и запросила для господина Селезнева 30 лет заключения. Обвинение объясняло свою суровость отказом россиянина сотрудничать со следствием после ареста. О его готовности бороться с киберпреступностью стало известно слишком поздно, говорится в документах прокуратуры.
      Прокуратура считает, что Роман Селезнев не только взламывал компьютерные сети американских ресторанов и магазинов, но и создал в сети инструкцию для желающих воспользоваться номерами кредитных карт, украденными преступной группировкой, лидером которой, по утверждению американских спецслужб, он являлся.
      https://www.kommersant.ru/doc/3280151
      сирота 63
    2. osoboye_mneniye Сегодня, 08:45

      Цитата: olimpiada15
      Не может не возмущать похищение гражданина на отдыхе.
      Но ответ на вопрос о похищении данных банковских карточек, что является безусловно преступлением ? Он признал себя виновным по совету адвоката, но такой совет мог быть дан лишь при наличии доказательств в краже таких данных, значит он действительно совершил это преступление, у него с собой на отдыхе был компьютер, который подтверждал причастность к совершению преступления. Конечно , я скептически отношусь к " честно заработанным" миллиардам, но преступление -это преступление. Конечно, если бы он находился в РФ, то ему даже не светило разбирательство типа " а ля Васильева" , он был уверен, что за преступление ему отвечать не придётся. Оказалось зря.

      очень поддерживаю. Одна из самых здравых оценок.
      osoboye_mneniye
  17. Томпсон Сегодня, 07:26
    А наши сопли жуют и в демократию навязанную играют.
    Томпсон
  18. Orionvit Сегодня, 07:29
    Цитата: василий50
    Может пора создавать *обменный фонд*? Слишком много у нас тех кто работают на США.

    У них ценятся только граждане США. На тех, кто работает на штаты в России, штатам наплевать, для америки это мусор.
    Orionvit
  19. Горный стрелок Сегодня, 07:49
    На Мальдивах, говоришь! Хакерские атаки на банковские системы? В это - верю. Ощущение своей безнаказанности - верю. Гегемоны ощущают себя "владыками мира"? - верю.
    И в то, что будут хватать "интересных" ей людей по всему миру, не обращая внимания НИ НА КАКИЕ законы - охотно верю. Ну так если ты хакер и не особо ограничен в средствах - ну организуй свой отдых "поумнее", не подставляйся. А то в сетях - ты Бог, а в жизни ...лох?
    Горный стрелок
  20. AlexDARK Сегодня, 08:00
    Вот говорят - "и правильно, за дело". Ежели виноват, может и заслужил. Но хочу учесть тот факт, что сейчас обвинения в "хакерстве/кибермошенничестве" это такая удобная лазеечка, хамут, который можно накинуть на кого угодно и при этом, мало чего доказать можно, сложно оправдать. Это что-то на уровне домогательств, которые вешают всем неугодным. Но там заплатить нужно, какой нибудь марамойке, а тут вообще бесплатно. Хакер и все тут. Какие ваши доказательства что не хакер? Больше чем уверен, это ложь!
    AlexDARK
  21. Кент0001 Сегодня, 08:27
    В очередной раз.....улыбается и маршем. Получается, что наших граждан можно покидать и что угодно с ними делать. Это уже не первый раз и к сожалению наверно и не последний. Мы лишь выражаем озабоченность.
    Кент0001
  22. Лесник Сегодня, 08:29
    Хм... Вот мы и узнали собственно фамилию очередного агента-влияния в нашей гос.дуре...
    Лесник
  23. komrad buh Сегодня, 08:36
    Нефиг ездить за бугор сынкам чинуш, сейчас бы сидел пивко в баре попивал в России
    komrad buh
  24. Vitalson Сегодня, 08:44
    В ответ надо "похитить" и посадить в Чёрный дельфин 10 американских подданых.
    Vitalson
  25. Alekseits Сегодня, 08:47
    Мальдивы говоришь...? Ну... ну...
    Очередного в Испании взяли. https://topwar.ru/114076-zaderzhannogo-v-ispanii-
    rossiyanina-levashova-amerikanskaya-prokuratura-o
    bvinila-v-kiberatakah-na-ssha.html
    Что же им в России не живется? А то вспоминают о том, что они россияне только когда за одно место возьмут.
    Alekseits
  26. forsait Сегодня, 09:50
    Наша, так называемая элита, очень любит отдыхать на Мальдивах. Теперь пусть задумаются, а стоит ли... И ещё. Появился новый агент влияния. Теперь, чтоб сынку пайку вкусную давали и не посадили к голубым в камеру, как надо проголосует.
    forsait
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