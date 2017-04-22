Суд Сиэтла приговорил похищенного россиянина к 27 годам лишения свободы

Я был похищен США, и они знают, что это правда. Теперь они хотят послать сигнал всему миру, используя меня в качестве пешки. Я уважаю и понимаю необходимость правосудия, но сегодня правосудия не было. Для меня, с моими ранами и в моём физическом состоянии из-за травмы головы, сегодняшний приговор был смертным. Я не связан с политической войной между США и Россией, я просто человек, гражданин России. Я превратился в политического заключённого.

Американский суд Сиэтла приговорил россиянина Романа Селезнёва к 27 годам тюремного заключения. Селезнёв был признан виновным в совершении киберпреступлений. Приговор суда основывался на решении коллегии присяжных заседателей от августа 2016 года, которые постановили, что россиянин виновен по 38 из 40 пунктов, по которым проходило обвинение. Каждый из этих пунктов касается совершения преступлений, так или иначе связанных с кражей номеров банковских карт. Именно так решили присяжные. Американская прокуратура представила присяжным заседателям материалы, в которых заявлено, что Селезнёв «украл» три миллиона номеров банковских карт.Адвокаты россиянина уговорили его признать свою вину и пойти на сделку со следствием, чтобы приговор был смягчён. И приговор смягчили... Вместо требуемых прокурором 30 лет Селезнёв получил 27. По его словам, это для него равносильно смертному приговору. Себя похищенный американскими спецслужбами гражданин России при этом назвал политическим заключённым.Его письменное заявление приводит РИА Новости Напомним, что Роман Селезнёв является сыном депутата Государственной Думы Валерия Селезнёва (ЛДПР). Романа Селезнёва американские спецслужбы похитили в 2014 году во время его отдыха вместе с семьёй на Мальдивах. Несмотря на то, что у этого островного государства не было соглашения с США об экстрадиции, россиянина просто посадили в самолёт и переместили в тюрьму на остров Гуам. МИД РФ назвал такие действия американских спецслужб похищением человека.