10:46 22 апреля

Задержанного в Испании россиянина Левашова американская прокуратура обвинила в кибератаках на США

На фоне оглашения сурового вердикта американского суда в отношении россиянина Романа Селезнёва (об этом в предыдущей новости) обращает на себя внимание очередная попытка вершить «американское правосудие» над россиянами «фемидой» США. Так, задержанному в Барселоне (Каталония, Испания) гражданину РФ Петру Левашову прокуратура американского штата Коннектикут выдвинула обвинения в кибератаках на США во время президентской кампании.

Пресс-служба прокуратуры штата сообщает о том, что суд города Бриджпорт 20 апреля вынес предварительный обвинительный акт в отношении гражданина России Петра Левашова. Левашов обвиняется в организации управления компьютерной сетью «Келихос», состоящей из десятков тысяч заражённых компьютеров.

Задержанного в Испании россиянина Левашова американская прокуратура обвинила в кибератаках на США



Из сообщения:
Сеть использовалась для осуществления вредоносных действий, включая сбор информации для входа в системы, рассылку спам-писем, установки вымогающих программ и пр.


На данный момент Левашов находится в тюрьме Каталонии. Испанские органы правосудия ожидают от США предъявления доказательства тех заявлений, которые прозвучали в Бриджпорте. Есть мнение, что такие «доказательства» американская сторона Испании предоставит, даже если никаких реальных доказательств нет, и, несмотря на то, что задержание иностранных граждан в третьих странах по притянутым за уши обвинениям – нарушение международного права, о защите которого на всех углах трубит западная пресса.

Если документы из США придут, Испания будет рассматривать вопрос экстрадиции.

Дело 36-летнего Петра Левашова, обвиняемого во вторжении в американские сети, в США ведёт судья Роберт Четини. После решения суда Сиэтла по делу Романа Селезнёва вряд ли стоит рассчитывать на то, что в отношении Левашова приговор будет много мягче.

Использованы фотографии: vladtime.ru
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Комментарии 26

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  1. vorobey Сегодня, 06:56
    только прокомментировал про Селезнева... еще один нарисовался... счас фэнси бир укомплектуют
    vorobey
    1. рич Сегодня, 07:09
      Можно в ответ закрыть пару десятков американских контор (иностранных агентов). И арестовать несколько либералов с двойным гражданством.
      рич
      1. vorobey Сегодня, 07:12
        Цитата: рич
        закрыть


        на такие же сроки.. вы это имели ввиду? laughing

        свидетели Иеговы мстят... wassat
        vorobey
        1. ЛукичЪ Сегодня, 07:17
          Цитата: vorobey
          на такие же сроки.. вы это имели ввиду?

          ЖЁСТЧЕ!!!! намного
          ЛукичЪ
    2. сибиралт Сегодня, 07:26
      Если с Селезневым более менее понятно, то Левашов, наверное, тоже родился с серебряной ложкой во рту? Что его понесло в Испанию?
      сибиралт
    3. vovanpain Сегодня, 07:38
      Так, задержанному в Барселоне (Каталония, Испания) гражданину РФ Петру Левашову прокуратура американского штата Коннектикут выдвинула обвинения в кибератаках на США во время президентской кампании.

      А не хрен шляться где не надо,еще в 2014 году об этом предупреждали блин,на тепленький песочек потянуло,да думали крутые папики отмажут ну ну,головенкой думать надо,а не есть в нее.
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:00
        С такими темпами матрасам можно смело задерживать бабку Гундю что торгует русскими газетами на Брайтоне - сто пудов хакер ! fool
        bouncyhunter
  2. Spartanez300 Сегодня, 06:56
    Долго мы еще будем сопли вытирать .
    Spartanez300
    1. рич Сегодня, 07:10
      Очень поражает. Умные у нас хакеры, взломают сети за бугром и за бугор на отдых
      рич
  3. Alex_Rarog Сегодня, 06:57
    Нефига какие скорые! Вот на тебе и виноват в кибератаках... а они вообще были?
    Alex_Rarog
    1. ALLxANDr Сегодня, 08:23
      Вообще, это камень в огород Трампа (наш огород они уже давно закидали камнями... одним больше, одним меньше..). Если признают, что там работали русские хакеры, то тогда выходит по ситуации, что Трамп занимает место незаконно. А это пахнет импичментом. Поэтому нашим послам надо использовать именно эту карту при контактах с доверенными лицами Трампа. Пусть спасает свою легитимность своими руками.
      ALLxANDr
  4. Razvedka_Boem Сегодня, 07:00
    Возможно стоит арестовать пару американцев в России.
    Razvedka_Boem
  5. XYZ Сегодня, 07:11
    Не поможет. Вы представляете сколько наших "заложников" находится на территории США и какие обвинения им можно быстро сочинить? Скверно, но их туда как мух на мед тянет и ничего с этим не поделаешь! Нужны другие идеи.
    XYZ
    1. ser-pov Сегодня, 07:31
      С бандитским госудаством надо и бороться по бандитски- захват граждан СГА на отдыхе и обвинения во всех грехах... По другому не поймут...
      ser-pov
      1. ser-pov Сегодня, 07:32
        А мы всё сопли жуём... am
        ser-pov
    2. просто экспл Сегодня, 07:34
      поэтому сидеть и утираться ?
      закрывать надо амеров не тех кто к нам ездит , а тех кто издалека гадит и их так же похищать как делают штаты .
      просто экспл
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:27
    Хакеры у нас - безбашенные абсолютно. Ясно же, что их "сдают", кто то из их же среды. Значит, будут и доказательства. Ну забава у них такая, сети "заражать", и заработок хороший...
    А то, что "халява" на самом деле потребует заплатить за себя - не догадываются.
    Отдыхать им в Испании приспичило. А чего сразу не во Флориде, или Санта-Барбаре?
    Дураков - не жалко.
    Горный стрелок
    1. Alekseits Сегодня, 08:51
      Согласен на все 100%. good
      Alekseits
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:27
    Да, что же им дома не сидится? Сначала светятся на хакерских форумах, после чего отдохнуть нужно. Вылавливают по заграницам, а потом докажи американской Фемиде, что ты не верблюд. Тем более, что
    выдвинула обвинения в кибератаках на США во время президентской кампании.
    Американцы наизнанку вывернутся, чтобы "доказать" причастность.
    rotmistr60
  8. Altona Сегодня, 08:16
    США как мне помнится сами рекламировали "свободу передвижения по миру", что человек должен быть "гражданином мира". Ну вот в общем то вся цена их "рекламы". Трансграничное правосудие, захват граждан чужих стран без доказанных обвинений. Фактически-это необъявленная война. Ну и нашим "хакерам" надо бы быть умнее, чтобы так беспечно вести себя. Захватят за "хакерство", а на суде будет предъявлена "антиамериканская деятельность" за политический пост в социальной сети. А это уже потянет на пожизненное или электротабуретку. В общем, граждане, думайте головой, когда едете в третьи страны.
    Altona
  9. Altona Сегодня, 08:17
    Цитата: XYZ
    Не поможет. Вы представляете сколько наших "заложников" находится на территории США и какие обвинения им можно быстро сочинить? Скверно, но их туда как мух на мед тянет и ничего с этим не поделаешь! Нужны другие идеи.

    -------------------------
    А сколько у нас активов на Западе. Их же тоже арестуют.
    Altona
  10. AID.S Сегодня, 08:29
    Опыт программиста Виктора Багрова , арестованного в Чикаго почти 17лет назад, после прибытия на конференцию по компьютерным технологиям и защите компьтерных программ, ничему не учит его нынешних коллег.

    AID.S
  11. komrad buh Сегодня, 08:47
    А кто он вообще такой?
    komrad buh
  12. кедр Сегодня, 08:50
    Жизнь полна иллюзий, именно поэтому народная пословица советует, от тюрьмы и от сумы не зарекаться.
    Хакеры на языке у всех после избрания Трампа, а задержать вас могут по ЛЮБОМУ в любой стране "свободного" мира и надолго... Пока Россия не обретёт политический вес СССР другого не ждите. Поэтому если вы даже сто раз не хакер, уезжая в западню сушите сухари...
    Зрим в корень свободы... и демократии... западного мира, уважаемые.
    кедр
  13. demon666 Сегодня, 09:30
    Духо не хватить чтобы арестоват амеракоса.
    demon666
  14. volodya Сегодня, 09:39
    Дак они и всю Россию в хакерских атаках подозревают! Жалеют наверное,что всю Россию посадить не могут! Переживают!
    volodya
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