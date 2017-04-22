Задержанного в Испании россиянина Левашова американская прокуратура обвинила в кибератаках на США
На фоне оглашения сурового вердикта американского суда в отношении россиянина Романа Селезнёва (об этом в предыдущей новости) обращает на себя внимание очередная попытка вершить «американское правосудие» над россиянами «фемидой» США. Так, задержанному в Барселоне (Каталония, Испания) гражданину РФ Петру Левашову прокуратура американского штата Коннектикут выдвинула обвинения в кибератаках на США во время президентской кампании.
Пресс-служба прокуратуры штата сообщает о том, что суд города Бриджпорт 20 апреля вынес предварительный обвинительный акт в отношении гражданина России Петра Левашова. Левашов обвиняется в организации управления компьютерной сетью «Келихос», состоящей из десятков тысяч заражённых компьютеров.
Из сообщения:
На данный момент Левашов находится в тюрьме Каталонии. Испанские органы правосудия ожидают от США предъявления доказательства тех заявлений, которые прозвучали в Бриджпорте. Есть мнение, что такие «доказательства» американская сторона Испании предоставит, даже если никаких реальных доказательств нет, и, несмотря на то, что задержание иностранных граждан в третьих странах по притянутым за уши обвинениям – нарушение международного права, о защите которого на всех углах трубит западная пресса.
Если документы из США придут, Испания будет рассматривать вопрос экстрадиции.
Дело 36-летнего Петра Левашова, обвиняемого во вторжении в американские сети, в США ведёт судья Роберт Четини. После решения суда Сиэтла по делу Романа Селезнёва вряд ли стоит рассчитывать на то, что в отношении Левашова приговор будет много мягче.
Пресс-служба прокуратуры штата сообщает о том, что суд города Бриджпорт 20 апреля вынес предварительный обвинительный акт в отношении гражданина России Петра Левашова. Левашов обвиняется в организации управления компьютерной сетью «Келихос», состоящей из десятков тысяч заражённых компьютеров.
Из сообщения:
Сеть использовалась для осуществления вредоносных действий, включая сбор информации для входа в системы, рассылку спам-писем, установки вымогающих программ и пр.
На данный момент Левашов находится в тюрьме Каталонии. Испанские органы правосудия ожидают от США предъявления доказательства тех заявлений, которые прозвучали в Бриджпорте. Есть мнение, что такие «доказательства» американская сторона Испании предоставит, даже если никаких реальных доказательств нет, и, несмотря на то, что задержание иностранных граждан в третьих странах по притянутым за уши обвинениям – нарушение международного права, о защите которого на всех углах трубит западная пресса.
Если документы из США придут, Испания будет рассматривать вопрос экстрадиции.
Дело 36-летнего Петра Левашова, обвиняемого во вторжении в американские сети, в США ведёт судья Роберт Четини. После решения суда Сиэтла по делу Романа Селезнёва вряд ли стоит рассчитывать на то, что в отношении Левашова приговор будет много мягче.
Использованы фотографии: vladtime.ru
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