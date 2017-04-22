Фёдор Конюхов и Карен Шахназаров попали в списки одиозного сайта "Миротворец"

Антиукраинская агитация. Оправдание российской агрессии. Манипулирование общественно значимой информацией. Вмешательство в дела суверенного государства.

Я люблю Украину и украинский народ. Это красивый народ, добрый и великодушный. Пройдёт время, и все эти списки "врагов", всё это станет не интересно никому.