10:52 22 апреля

Фёдор Конюхов и Карен Шахназаров попали в списки одиозного сайта "Миротворец"

Украинский экстремистский сайт с циничным названием «Миротворец» пополнил свои списки ещё несколькими фамилиями известных людей. Напомним, что сайт ведёт свою деятельность при кураторской поддержке со стороны украинского нардепа Антона Геращенко, который сам в свою очередь причастен к деятельности радикалов и западных спецслужб на Украине. На лиц, чьи фамилии вместе с личными данными оказываются в списках одиозного «Миротворца», фактически объявляется охота – если они оказываются на территории Украины. Так был убит известный писатель Олесь Бузина.

На сей раз в списках сайта Геращенко оказались две фамилии известных граждан России. Это путешественник Фёдор Конюхов и кинорежиссёр Карен Шахназаров. Озвучены причины внесения этих людей в «чёрные» списки раздела с громким названием «Чистилище». Конюхова, как сообщают радикалы, внесли в списки, так как он посещал Крым. А «объяснение» по поводу Шахназарова выглядит следующим образом:
Антиукраинская агитация. Оправдание российской агрессии. Манипулирование общественно значимой информацией. Вмешательство в дела суверенного государства.


Фёдор Конюхов и Карен Шахназаров попали в списки одиозного сайта "Миротворец"



Внесение своей фамилии в список на радикальном сайте Фёдор Конюхов, который презентовал в Крыму книгу для детей о Крымской войне и обороне Севастополя, назвал проблемами не его, а создателей этого сайта.

Фёдор Конюхов (цитата Украина.ру ):
Я люблю Украину и украинский народ. Это красивый народ, добрый и великодушный. Пройдёт время, и все эти списки "врагов", всё это станет не интересно никому.


Напомним, что ранее в списках скандально известного сайта оказалась российская исполнительница Юлия Самойлова.

Использованы фотографии: ФильмПро
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Комментарии 51

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  1. vasilev Сегодня, 07:18
    Вальцман наверное боится что Конюхов со своего шарика бомбу на здание верховной рады сбросит. smile
    vasilev
    1. vovanpain Сегодня, 07:32
      Коллеги,надо подсказать шароварным чубоносцам,что все ВО обсуждает территорию 404 и многие отдыхали в Крыму.пускай всех скопом заносят в списки хоть поржем. laughing
      vovanpain
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:50
        Цитата: vovanpain
        Коллеги,надо подсказать шароварным чубоносцам,что все ВО обсуждает территорию 404 и многие отдыхали в Крыму.пускай всех скопом заносят в списки хоть поржем. laughing

        Меня первого пусть вносят в список ! wassat
        ОТДЕЛ
        1. bouncyhunter Сегодня, 07:53
          Влад , Виталя - категорически приветствую ! hi drinks
          Цитата: vovanpain
          все ВО обсуждает территорию 404 и многие отдыхали в Крыму.пускай всех скопом заносят в списки хоть поржем

          Цитата: ОТДЕЛ
          Меня первого пусть вносят в список

          Я буду участвовать . soldier
          bouncyhunter
          1. Дамир Сегодня, 09:58
            ................. я все приму —
            Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
            Но желательно – в июле,
            И желательно – в Крыму.
            "Про Федота-стрельца, удалого молодца" Филатов Л.А.
            Пока в Крыму не был!!!!! обещаю летом исправится!!!!!
            Дамир
        2. WKS Сегодня, 07:54
          Этого толстомордого Геращенко, надо бы тоже в эти списки, за манипуляцию этими отморозками в интересах западных разведок.
          WKS
          1. bulvas Сегодня, 09:15
            Цитата: WKS
            Этого толстомордого Геращенко, надо бы тоже в эти списки, за манипуляцию этими отморозками в интересах западных разведок.


            И его и Кофтуна и остальных.
            Так как эти персонажи опускают Украину и вредят ей - никто не сможет

            bulvas
      2. сибиралт Сегодня, 07:57
        В СССР быть "личным врагом Гитлера" было почетно.
        сибиралт
        1. Venceremos Сегодня, 08:12
          Цитата: сибиралт
          В СССР быть "личным врагом Гитлера" было почетно.


          Тоже,сравнили...
          Хряку американскому,до бесноватого фюрера,как нам до Киева.

          НО ДО КИЕВА,МЫ ВСЁ РАВНО ДОЙДЁМ !
          Venceremos
        2. Лелёк Сегодня, 10:28
          Цитата: сибиралт
          В СССР быть "личным врагом Гитлера" было почетно.


          Привет.
          Ну, в Руине с этим делом тоже не "заржавеет". Вчера нацика Мирошниченко "полюбил" в Киевсовете Орест Гаранджа.
          Лелёк
      3. vasilev Сегодня, 08:50
        Они и иностранных политиков,посетивших Крым туда занесли,Пусть почаще посещают Крым политики из разных стран-вот прикол будет когда в нём будут все политики из всех стран ЕС и НАТО-украина сама себя изолирует от Европы
        vasilev
      4. Zoldat_A Сегодня, 08:51
        Володя, hi !
        Цитата: vovanpain
        все ВО обсуждает территорию 404 и многие отдыхали в Крыму.пускай всех скопом заносят в списки хоть поржем.
        Да пусть уж сразу в списки скопом вносят 147 миллионов фамилий, всю Россию. Ну, за исключением пары-тройки тысяч Гозманов-Надеждиных-Каспаровых-Касьяновых...
        Zoldat_A
      5. Лелёк Сегодня, 10:20
        Цитата: vovanpain
        все ВО обсуждает территорию 404 и многие отдыхали в Крыму.пускай всех скопом заносят в списки хоть поржем.


        Привет.
        Если бы только юзеры ВО, намедни все флаги в Крыму. У каклов бумаги не хватит для реестра "нон-грата".
        Лелёк
      6. Наблюдатель 33 Сегодня, 10:31
        Цитата: vovanpain
        Коллеги,надо подсказать шароварным чубоносцам,что все ВО обсуждает территорию 404 и многие отдыхали в Крыму.пускай всех скопом заносят в списки хоть поржем. laughing

        А вместе соберемся, нехреновый бат получится... Ну лан, партизанский отряд...
        Наблюдатель 33
    2. рич Сегодня, 07:33
      Вальцман наверное боится что Конюхов со своего шарика бомбу на здание верховной рады сбросит
      Или пролетая в очередной раз над Украиной, из корзины воздушного шара на какой-нибудь военный склад выпадет. Да черт с ним со складом, а если на самого Герашенка?
      рич
      1. ЛукичЪ Сегодня, 07:55
        Цитата: рич
        Или пролетая в очередной раз над Украиной

        не надо там летать. они сбивают всё подряд.
        ЛукичЪ
      2. Avis Сегодня, 08:12
        Цитата: рич
        пролетая в очередной раз над Украиной, из корзины воздушного шара на какой-нибудь военный склад выпадет. Да черт с ним со складом, а если на самого Герашенка?

        Так вот что он отрабатывал, когда уронил баллон на учебный центр ФСБ под Ярославлем... И не зря это был объект ФСБ — секретность обеспечивали своему кровавому наймиту.
        Avis
    3. сибиралт Сегодня, 07:49
      Этот список для Конюхова, как - то вертикально, а для Карена, как награда за вклад в российское патриотическое движение.
      сибиралт
  2. Ferdinant Сегодня, 07:19
    Туда еще Пушкина А.С.и Ломоносова М.В. внести все забывают,а так же еще много кого.
    Ferdinant
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:34
      Они просто их вычеркнули из упоминания на предметах литературы и точных наук.
      rotmistr60
  3. vorobey Сегодня, 07:20
    Деб. Б.. (Лавров С.В.)

    Миротворец, куда тебе выслать телефонную книгу чтобы записал всех кто побывал в Крыму... а также кто обсуждает на ВО события в стране 404 . (я не стукач у меня нервы слабые)

    меня тоже впишите 12 раз.. именно столько я побывал в Крыму.. и 100500 раз обсуждал 404
    vorobey
  4. tanit Сегодня, 07:21
    Еще два достойных человека. Уж в чем - в чем, но в этом украинцам можно верить. Те, кто опубликован на Миротворце - либо хорошие люди, либо просто Люди(по Горькому - про Человека) hi
    tanit
  5. Перейра Сегодня, 07:26
    Кому надо приплатить, чтобы и меня занесли в этот список, не дожидаясь моего приезда в Крым? Я тоже хочу быть членом этого элитного клуба.
    Перейра
    1. vorobey Сегодня, 07:32
      Цитата: Перейра
      Кому надо приплатить, чтобы и меня занесли в этот список, не дожидаясь моего приезда в Крым? Я тоже хочу быть членом этого элитного клуба.


      Вам надо выполнить два обязательных условия..

      1.- посетить Крым
      2.- назвать украинскую полит элиту балбесами.. laughing
      vorobey
      1. сирота 63 Сегодня, 08:05
        Есть способ лучше - сделайте как Владимир Меньшов.

        Писатель Захар Прилепин сообщил о пожертвованиях Донбассу от Владимира Меньшова. По словам автора, режиссер пожертвовал 1 млн рублей, которые пошли на закупку медикаментов.
        В связи с этим режиссеру грозит до 15 лет заключения. Правда, пока украинская СБУ Меньшова не беспокоила. «Мне-то они не звонят. СБУ пока не объявилась. Мне только журналисты и звонят по этому поводу. Это была гуманитарная помощь, средства на госпиталь пошли», заявил режиссер.
        «Это финансирование терроризма, оказание материальной и иной помощи. Если действительно будет зарегистрировано такое уголовное производство, то наказание может быть серьезным до 15 лет лишения свободы при условии, что Меньшова возможно будет задержать, арестовать и судить. Если речь идет об оказании гуманитарной помощи, то, конечно, не должно быть уголовного производства, заметил начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк в разговоре с «Коммерсантъ FM». Это очень тонкая грань, все перемешано здесь: в госпитале лечатся все и немощные пенсионеры, и раненые боевики. Поэтому к этим вопросам нужно подходить аккуратно».
        сирота 63
        1. Venceremos Сегодня, 08:46
          Цитата: сирота 63
          Писатель Захар Прилепин сообщил о пожертвованиях Донбассу от Владимира Меньшова.

          Майор,КОМБАТ,МАЙОР ВС ДНР Захар Прилепин. О ТАКИХ ЧЕЛОВЕКАХ,только так,и с большой буквы !
          Venceremos
    2. ЛукичЪ Сегодня, 07:57
      Цитата: Перейра
      Я тоже хочу быть членом этого элитного клуба.

      в очередь...в очередь. Вы тут не стояли
      ЛукичЪ
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:08
        Цитата: ЛукичЪ
        Цитата: Перейра
        Я тоже хочу быть членом этого элитного клуба.

        в очередь...в очередь. Вы тут не стояли

        "Я стояла , я бегала за деньгами !" (с) х/ф "Служебный роман"
        bouncyhunter
        1. ЛукичЪ Сегодня, 08:43
          Цитата: bouncyhunter
          , я бегала за деньгами

          какие деньги? всё оплачено
          ЛукичЪ
    3. pv1005 Сегодня, 08:51
      Цитата: Перейра
      Кому надо приплатить, чтобы и меня занесли в этот список, не дожидаясь моего приезда в Крым? Я тоже хочу быть членом этого элитного клуба.

      Дешевле съездить в Крым. Да и пользы будет больше. yes
      pv1005
    4. Venceremos Сегодня, 09:08
      Цитата: Перейра
      Кому надо приплатить, чтобы и меня занесли в этот список

      Не берусь утверждать,но у нас ходит байка,что для того,чтоб попасть в эту клоаку,достаточно лишь ввести свои данные в окно поиска ...
      Я один раз так сглупил. После этого не перепроверял. Бережёного Бог бережёт yes
      Хотя... Наверняка,мои данные "уплыли" в укропию ещё из военкомата... Тоже ходит такая байка,причём имеющая право быть правдой, ещё более чем первая...
      Venceremos
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:36
    Скоро НЕ ЗАНЕСЕНИЕ в списки "Миротворца" будет обидным неуважением.
    Всего ничего по времени - я был на конференции в Харькове - нормальный русскоязычный город, абсолютно адекватные ученые... Статьи, выходящие на РУССКОМ ЯЗЫКЕ ( ну невозможно писать научные статьи на украинском - слов нужных в этом языке просто НЕТ). Прошло ШЕСТЬ лет!
    И во что нацики превратили страну!
    Горный стрелок
    1. ЛукичЪ Сегодня, 07:59
      Цитата: Горный стрелок
      ( ну невозможно писать научные статьи на украинском - слов нужных в этом языке просто НЕТ

      скоро придумают. перевернут те которые есть и выдадут за мову
      ЛукичЪ
      1. mikh-korsakov Сегодня, 08:20
        Рационализаторское предложение - переименовать "стул" в "пiдсрачник"
        mikh-korsakov
        1. APASUS Сегодня, 10:23
          Цитата: mikh-korsakov
          Рационализаторское предложение - переименовать "стул" в "пiдсрачник"

          Что касаемо переименования ,то Украину (если так дальше пойдет)ждет проблема украинского языка и обострение будет еще сильнее.Только теперь рагули будут объяснять народу что в связи с тем что украинских терминов в химии ,медицине,физике вообще нет ,то придется их выдумывать!
          Что они придумают представить сложно,но можно.От этого язык измениться просто колоссально.Просто бараны не должны быть допущены в лингвистику,а получается наоборот
          APASUS
    2. Avis Сегодня, 08:18
      Цитата: Горный стрелок
      слов нужных в этом языке просто НЕТ

      У беларусов же есть. :) У меня есть "Словарь физических и астрономических терминов", изданный в Минске в 1986 году. Там есть белорусско-русский словник. Встречаются забавные термины. :)
      К тому же, если серьёзно, то Харьков это Харьков — интеллектуальный центр УССР с самого её создания. Одни ХАИ и ХАЗ чего стоят.
      Avis
    3. Лелёк Сегодня, 10:38
      Цитата: Горный стрелок
      ну невозможно писать научные статьи на украинском - слов нужных в этом языке просто НЕТ


      Привет. А каклы по этой части не заморачиваются. Они объявили единственным государственным "украинску мову", а обязательным иностранным (тоже единственным) - англицкий. Вот такие пироги. fool
      Лелёк
  7. mikh-korsakov Сегодня, 08:18
    Ленин говорил, что нужно добиться такого уровня образования, чтобы каждая кухарка могла управлять государством. Наши украинские "братья" успешно доказали, что государством может управлять каждый... (пусть каждый вставит по вкусу). Один пример. Украинское руководство недавно посетила долгожданная радость. Суд в Гааге постановил возродить в Крыму меджлис и открыть украинские школы. Так это против вас, панове! Я уверен, что по первому пункту все будет сделано, наши власти организуют там Меджлис для нужд татарского народа (хоть десять Меджлисов!) под бдительным наблюдением компетентных органов. А Соловьев и компания будут жарко спорить на тему чей Меджлис "меджлисестей". Что касается украинских школ, то если они в Крыму еще не открыты, то это надо сделать немедленно для того чтобы воспитывать там детей в духе дружбы братских народов, а не с позиций Бандеры, Можно найти в этих школах способных украинских ребят, пестовать их на замену сегодняшней маразматической власти. Так что сему радуетесь, господа? А от Карена не убудет, внесение в список для таких как он - награда.
    mikh-korsakov
  8. Altona Сегодня, 08:21
    Секта украинского Райха повышает свою значимость. Эти ничтожные бы-длоумные и полупьяные хунтята.
    Altona
  9. Старый26 Сегодня, 08:30
    Цитата: Ferdinant
    Туда еще Пушкина А.С.и Ломоносова М.В. внести все забывают,а так же еще много кого.

    Ну перечень таких людей можно до бесконечности увеличивать.Я вот удивляюсь, почему они в этот список не внесли и Александра Васильевича Суворова. А что. Ведь брал (по ныне существующей терминологии не брал, а захватил) Измаил. А это сверхдревний украинский город. Потом, спустя десятки тысяч лет на его месте возникло древнегреческой поселение Антифила. А заложили его они, когда начали копать Черное море....
    Блин, я вот в список не попадаю. Все родственники зовут в Евпаторию в отпуск приехать, но все не получается... Да и о 404 как-то не вспоминал в своих постах. Невезуха....
    Старый26
    1. Лелёк Сегодня, 10:47
      Цитата: Старый26
      А заложили его они, когда начали копать Черное море....


      Вот чего-чего, а фантазий у банделогов не счесть. Территориальное образование богатое на произведения "нью-фольклора". Вот недавно Мишико-галстукоедо объявили адептом Путина. В высших эшелонах по этому поводу объявлены дебаты. Явно сюжет для пульцеровской премии.
      Лелёк
  10. Vitalson Сегодня, 08:41
    кастрюлеголовые деградируют в геометрической прогрессии.
    Vitalson
  11. gorgo Сегодня, 08:51
    Карен Шахназаров... Мда... И вроде как смешно, и не смешно вовсе, и горько, и страшно... понимаю, что если бы провести некий всенародный опрос на этот счет, то даже сейчас, я уверен, не менее 80% жителей Украины высказались бы против и списка этого и самого сайта. Но! Как ужасно, как так получилось, что в этой прекрасной стране - всегда гостеприимной, терпимой - у власти оказалась такая мразь, что волосы встают дыбом? Как?! ... А я вот знаю, как. От бездуховности все...
    Тут вот все спорят о Ленине, большевиках, царях и попах... А я вам скажу, что ведь без православия, без веры никаких "братских народов" нет. Как сказал какой-то умный человек, "Россия и Украина у Бога, наверное, как дети-двойняшки - внешне различны, но внутренне одинаково любимы своим Небесным Отцом. Насколько мы Православны, настолько мы и вместе, насколько мы отступаем от веры, настолько и отходим друг от друга." Ну разве это не так, скажите? Ведь очевидно же, что даже сегодняшние российские креаклы-либероиды, поливающие грязью все русское и поклоняющиеся Ельцын-центру, они же так же ненавидят и Церковь с попами. И у наших "украинцев" то же самое - "проклятый Путин, проклятый Гундяев" - два столпа, на которых держится все пекло... Еще немного, еще чуть-чуть, еще один шажок - дайте только сигнал и эта свора опять набросится на бедных этих монахов с епископами и будут резать, рвать, топить, распинать, жечь, приколачивать к церковным вратам, вырезать кресты на теле и еще многое их того, что творили радетели за светлое будущее пролетариата под знаменами Троцкого и Ленина, которого сегодня даже здесь на ВО (???!!!!) кто-то еще умудряется называть "спасителем русской цивилизации"... Ох, бедный народ... Бедных русский народ, не умеющий учить свою историю...
    gorgo
  12. chinararem Сегодня, 09:06
    Ну что? Создаём им в помощь свой "черный список" россиян, побывавших в Крыму? С кого начать? Екатерина, Потёмкин... Майданов, Самойлова, ночные волки, Конюхов , я и др. Это получается новая всероссийская перепись населения.
    chinararem
    1. tanit Сегодня, 10:03
      Не, "это не наш метод" Предлагаю создать список тех, кто не был в Крыму. )))
      tanit
  13. volodya Сегодня, 09:28
    Значит уважают!
    volodya
    1. tanit Сегодня, 10:05
      Нет, от крыс Вы лично уважения ждете? Ну - так и с ними. ))
      tanit
  14. Принц_Пенсии Сегодня, 10:09
    Маньяки тешат себя болезных. Но придет их время всех до смерти залечим никакие сайты не помогут
    Принц_Пенсии
  15. Александр Абдрахманов Сегодня, 10:11
    Они всех вносят в список - кто недовольный фашистским режимом . Они пускай у Шойгу спросят , он их случайно не занес в список " Калибр " . Они наверно из первых кто в том списке . Эти " Миротворцы " добиваются от России , чтобы уйти в МИР иной . Кто хочет - он всегда своего добьется .
    Александр Абдрахманов
  16. Принц_Пенсии Сегодня, 10:11
    Цитата: сибиралт
    В СССР быть "личным врагом Гитлера" было почетно.

    И Русским! И сегодня и завтра и на века.
    Принц_Пенсии
  17. Перейра Сегодня, 10:25
    Цитата: vorobey
    Цитата: Перейра
    Кому надо приплатить, чтобы и меня занесли в этот список, не дожидаясь моего приезда в Крым? Я тоже хочу быть членом этого элитного клуба.

    Вам надо выполнить два обязательных условия..
    1.- посетить Крым
    2.- назвать украинскую полит элиту балбесами.. laughing


    Балбесы, балбесы, балбесы.
    Перейра
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