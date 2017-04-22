Фёдор Конюхов и Карен Шахназаров попали в списки одиозного сайта "Миротворец"
Украинский экстремистский сайт с циничным названием «Миротворец» пополнил свои списки ещё несколькими фамилиями известных людей. Напомним, что сайт ведёт свою деятельность при кураторской поддержке со стороны украинского нардепа Антона Геращенко, который сам в свою очередь причастен к деятельности радикалов и западных спецслужб на Украине. На лиц, чьи фамилии вместе с личными данными оказываются в списках одиозного «Миротворца», фактически объявляется охота – если они оказываются на территории Украины. Так был убит известный писатель Олесь Бузина.
На сей раз в списках сайта Геращенко оказались две фамилии известных граждан России. Это путешественник Фёдор Конюхов и кинорежиссёр Карен Шахназаров. Озвучены причины внесения этих людей в «чёрные» списки раздела с громким названием «Чистилище». Конюхова, как сообщают радикалы, внесли в списки, так как он посещал Крым. А «объяснение» по поводу Шахназарова выглядит следующим образом:
Внесение своей фамилии в список на радикальном сайте Фёдор Конюхов, который презентовал в Крыму книгу для детей о Крымской войне и обороне Севастополя, назвал проблемами не его, а создателей этого сайта.
Фёдор Конюхов (цитата Украина.ру ):
Напомним, что ранее в списках скандально известного сайта оказалась российская исполнительница Юлия Самойлова.
На сей раз в списках сайта Геращенко оказались две фамилии известных граждан России. Это путешественник Фёдор Конюхов и кинорежиссёр Карен Шахназаров. Озвучены причины внесения этих людей в «чёрные» списки раздела с громким названием «Чистилище». Конюхова, как сообщают радикалы, внесли в списки, так как он посещал Крым. А «объяснение» по поводу Шахназарова выглядит следующим образом:
Антиукраинская агитация. Оправдание российской агрессии. Манипулирование общественно значимой информацией. Вмешательство в дела суверенного государства.
Внесение своей фамилии в список на радикальном сайте Фёдор Конюхов, который презентовал в Крыму книгу для детей о Крымской войне и обороне Севастополя, назвал проблемами не его, а создателей этого сайта.
Фёдор Конюхов (цитата Украина.ру ):
Я люблю Украину и украинский народ. Это красивый народ, добрый и великодушный. Пройдёт время, и все эти списки "врагов", всё это станет не интересно никому.
Напомним, что ранее в списках скандально известного сайта оказалась российская исполнительница Юлия Самойлова.
Использованы фотографии: ФильмПро
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