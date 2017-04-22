Американские СМИ возмутились тем, что истребители ВВС США не поднимались для перехвата Ту-95МС

В американских и канадских СМИ публикуются материалы, в которых выражается озабоченность тем, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС уже четвёртые сутки подряд патрулируют северо-западное побережье двух североамериканских государств. Отмечается «высокая активность» самолётов ВКС РФ «у побережья Канады».При этом в ряде американских СМИ было высказано возмущение тем фактом, что на определённом этапе полётов Ту-95МС ВКС РФ американские истребители для сопровождения (перехвата) в районе Аляски не поднимались.Свои самолёты пришлось поднимать военному командованию Канады. Это первый случай за последние два с половиной года, когда самолёты именно канадских ВВС сопровождали российские «стратеги» в зоне работы NORAD (Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки).По сообщения канала CTV, канадские самолёты сопровождали российские Ту-95 «в районе воздушных границ Канады и на подлёте к американскому штату Аляска». Речь идёт о двух истребителях CF-18 Hornet королевских (де-юре главой Канады считается британская королева) канадских ВВС.Пожалуй, впервые за долгое время командование ВВС и ПВО США и Канады сообщило, что российские лётчики «действовали безопасно и профессионально». Ранее западные «партнёры» постоянно обвиняли российских лётчиков в «непрофессионалных сближениях» то с американскими самолётами, то с «воздушными рубежами».