10:53 22 апреля

Американские СМИ возмутились тем, что истребители ВВС США не поднимались для перехвата Ту-95МС

В американских и канадских СМИ публикуются материалы, в которых выражается озабоченность тем, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС уже четвёртые сутки подряд патрулируют северо-западное побережье двух североамериканских государств. Отмечается «высокая активность» самолётов ВКС РФ «у побережья Канады».

При этом в ряде американских СМИ было высказано возмущение тем фактом, что на определённом этапе полётов Ту-95МС ВКС РФ американские истребители для сопровождения (перехвата) в районе Аляски не поднимались.

Американские СМИ возмутились тем, что истребители ВВС США не поднимались для перехвата Ту-95МС



Свои самолёты пришлось поднимать военному командованию Канады. Это первый случай за последние два с половиной года, когда самолёты именно канадских ВВС сопровождали российские «стратеги» в зоне работы NORAD (Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки).

По сообщения канала CTV, канадские самолёты сопровождали российские Ту-95 «в районе воздушных границ Канады и на подлёте к американскому штату Аляска». Речь идёт о двух истребителях CF-18 Hornet королевских (де-юре главой Канады считается британская королева) канадских ВВС.

Пожалуй, впервые за долгое время командование ВВС и ПВО США и Канады сообщило, что российские лётчики «действовали безопасно и профессионально». Ранее западные «партнёры» постоянно обвиняли российских лётчиков в «непрофессионалных сближениях» то с американскими самолётами, то с «воздушными рубежами».

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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Комментарии 34

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  1. oleg-gr Сегодня, 08:27
    Американские и канадские СМИ возбудились. Прецедент Сирии уже есть. Теперь бегом к дочери Трампа и требовать наказания экипажей патрулирующих самолетов.
    oleg-gr
    1. сибиралт Сегодня, 08:35
      Отвыкли от наше системного патрулирования.
      сибиралт
      1. hirurg Сегодня, 08:44
        Так они же безопасно действовали. Таки че пдниматься?)))
        hirurg
      2. Наблюдатель 33 Сегодня, 10:17
        Цитата: сибиралт
        Отвыкли от наше системного патрулирования.

        Стервятники живому "Медведю"...? Пфи...
        Наблюдатель 33
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:51
      Аляска ,как много в этом слове сокрыто для русской души...Это наша территория и там все практически русское, так что просто охраняем и присматриваем с воздуха (пока..)))
      ОТДЕЛ
      1. Greenwood Сегодня, 09:18

        Я просто оставлю это здесь. Лучше бы свою территорию в порядок привели.
        Greenwood
        1. Orionvit Сегодня, 09:31
          Хватит тыкать америку как "образец", всё её богатство, в печатном станке. Если бы Россия жила за счёт всего остального мира, то было бы ещё по круче. Вот только Русские не могут себе позволить грабить весь мир, по этическим соображениям. Так что америка нам не показатель.
          Orionvit
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:52
            Цитата: Orionvit
            Хватит тыкать америку как "образец", всё её богатство, в печатном станке. Если бы Россия жила за счёт всего остального мира, то было бы ещё по круче. Вот только Русские не могут себе позволить грабить весь мир, по этическим соображениям. Так что америка нам не показатель.

            Отличный ответ.. good На западе нет такого понятия , как "отдать последнюю рубаху.." или "Сам погибай, а товарища спасай.." За это нас и ненавидят и пытаются уничтожить..Россия просто ломает их понятие о мироустройстве и "заражает" этим другие страны ..Поклонение "золотому тельцу " в России не прижилось (у большинства населения) ..Мы просто другие! Нас боятся и правильно делают , потому что Русские хребты ломает всем "исключительным" в мире за свою историю, с большими потерями и все же !
            Сейчас опять "оглоблей по хребту" учить некоторых придется порядочности и миру...
            Видать судьба у России такая ...
            ОТДЕЛ
          2. Greenwood Сегодня, 10:37
            Цитата: Orionvit
            Хватит тыкать америку как "образец", всё её богатство
            Т.е. нормальные асфальтированные дороги с разметкой, постриженные газоны, аккуратные домики и благоустроенная территория - это показатель неимоверных богатств? И почему это нельзя взять за образец?
            Цитата: Orionvit
            Так что америка нам не показатель.
            Вполне показатель нормальной работы муниципалитетов и городских служб на примере одного отдельно взятого города.
            Greenwood
        2. Принц_Пенсии Сегодня, 10:07
          Приведем обязательно. Вернем и приведем.
          Принц_Пенсии
          1. Greenwood Сегодня, 10:38
            Цитата: Принц_Пенсии
            Вернем и приведем.
            Это вам не Крым, жители Аляски возвращаться не захотят. На видео, приведённом мной, прекрасно видно, почему.
            Greenwood
      2. рич Сегодня, 09:38
        Виталя: Аляска ,как много в этом слове сокрыто для русской души...
        рич
  2. Хагалаз Сегодня, 08:28
    Шутка. Вот наверно было бы прикольно, если б наш пилот, на амерской частоте выразил беспокойство отсутствием американских перехватчиков. Типа "Вы где???? Не случилось ли чего?????"
    Хагалаз
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:31
      Надо нашим в ответ возмутиться проявлением неуважения в связи с отсутствием почётного эскорта истребителей ВВС СЩА .
      bouncyhunter
      1. Zoldat_A Сегодня, 08:37
        Павел, hi !
        Цитата: bouncyhunter
        Надо нашим в ответ возмутиться проявлением неуважения в связи с отсутствием почётного эскорта истребителей ВВС СЩА .

        Американские СМИ ещё бы возмутились (попробовали бы!) тем, что наших "Медведей" не сбили... С них станется... Когда извилины в мозгу прямые как полоски на американском флаге - можно возмущаться чем угодно. Всё вокруг бесит. fool
        Zoldat_A
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:42
          Бодрое утро , Алексей ! hi
          Цитата: Zoldat_A
          Когда извилины в мозгу прямые как полоски на американском флаге - можно возмущаться чем угодно. Всё вокруг бесит.

          Напоминает истерику барышни в "эти" дни ... lol
          bouncyhunter
        2. AVA77 Сегодня, 08:46
          Это называется белая горячка , в простонародье (белочка) Уних саечас трамп не знает в какую дырку сунуть а если сунул ,то сколько откусят.
          AVA77
        3. SSR Сегодня, 09:21
          Цитата: Zoldat_A
          Когда извилины в мозгу прямые как полоски на американском флаге - можно возмущаться чем угодно

          А ха ха!!!
          Украду в цитатник! laughing
          SSR
        4. Хагалаз Сегодня, 09:21
          Если уж обращаться к сравнения, то прямые извилины начинают распадаться на фрагменты, как звездочки на том же флаге.
          Хагалаз
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 08:34
    Если честно, то никогда не понимал этих воздушных "вальсирований". Ведь известно, что самолет находится в зоне поражения ПВО дальнего действия. Любая провокация и с-300 или "патриот" не промахнуться в летающую мишень типа бомбардировщик.
    Вождь краснокожих
    1. Avis Сегодня, 09:07
      Цитата: Вождь краснокожих
      Если честно, то никогда не понимал этих воздушных "вальсирований". Ведь известно, что самолет находится в зоне поражения ПВО дальнего действия. Любая провокация и с-300 или "патриот" не промахнуться в летающую мишень типа бомбардировщик.

      Тренировка своих перехватчиков, демонстрация паритета, посмотреть не появилось ли что новенького на обшивке, традиция (не всегда были ЗРК большой дальности)... Да мало ли...
      Avis
    2. vovanpain Сегодня, 09:19
      Цитата: Вождь краснокожих
      Ведь известно, что самолет находится в зоне поражения ПВО дальнего действия.

      А нарушал ли экипаж госграницу?Нет?Тогда какое ПВО должно работать?,только наготове быть и все. yes
      Цитата: Вождь краснокожих
      Если честно, то никогда не понимал этих воздушных "вальсирований"

      Да вообще то коллега,это рутинная работа,они летают у наших границ,мы их сопровождаем,мы летаем у их границ,они нас сопровождают и сейчас экипажи "Медведей" сами наверняка в шоке от того,что их не сопровождали. hi
      vovanpain
  4. birs Сегодня, 08:36
    Это были "умеренные" бомбардировщики, малоопасные
    birs
  5. Altona Сегодня, 08:45
    Империя Добра не подняла свои перехватчики, какая досада! laughing
    Altona
  6. avg-mgn Сегодня, 08:55
    Американцы уже достаточно потренировались в перехвате наших стратегов (даже риторику сменили), уступили место канадским летчикам, пускай учатся - сколько можно на горбу старшего брата выезжать.
    avg-mgn
    1. Ст.пропорщик Сегодня, 09:03
      Рука Трампа. А теперь пусть Канада на керосин потратится (заплатит). Бобло превыше всего. Как в России во властных структурах.
      Ст.пропорщик
  7. К-50 Сегодня, 08:55
    В американских и канадских СМИ публикуются материалы, в которых выражается озабоченность тем, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС уже четвёртые сутки подряд патрулируют северо-западное побережье двух североамериканских государств

    Что м рази не нравится, когда чужие самолёты около границ государства крутятся?
    А теперь представьте какого России смотреть на все ваши и ваших шавок выкрутасы около наших границ.
    Не зря ведь сказано: Не относись к другим так, как не хочешь чтобы отнеслись к тебе. Что сеете, то и пожинаете. request am
    К-50
  8. vasilev Сегодня, 08:57
    В советское время "Медведи" там часто летали и никто не возмущался.Вроде летают,ничего не бомбят,зато у американских и канадских СМИ уже "бомбит".
    vasilev
  9. Zomanus Сегодня, 08:59
    Да видимо американцы понимают, что если что, то никакие сопровождения не помогут.
    Ну а канадцам дали почувствовать себя нужными.
    Zomanus
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 09:07
    ряде американских СМИ было высказано возмущение


    ... а если на их бестолковки холодный компресс? laughing
    a.s.zzz888
  11. XYZ Сегодня, 09:25
    А чего возмущаться? Это и есть воплощение трамповских идей. Типа мы не одни должны жечь керосин и напрягать личный состав. На оборону должны работать все и платить все. Канада доставай кошелек и вперед.
    XYZ
  12. Баракуда Сегодня, 09:52
    Сопровождать нужно ЗАЧЕМ ? Cледить - "бомболюк" открылся, уже палец на сбитие, ракета упала-маршевый заработал - СБИВАТЬ. Потому как потом уже будет поздно. Из револьверного барабана еще 5-ть ВПЕРЕД , А у Ту-160-го в два раза больше такого добра - привет Вашингтон, округ Колумбия.
    Только вот в случае Ту-95 нужно сопровождать рядом, иначе "бездельник"- стрелок ГШ в хвосте , разрежит напополам.
    Баракуда
  13. rotmistr60 Сегодня, 10:05
    Свои самолёты пришлось поднимать военному командованию Канады

    Канадцы обиделись, что пришлось свой керосин тратить, а американцы при этом отреагировали слишком спокойно. А так хотелось в очередной раз подпеть фальцетом соседу о "российской угрозе".
    rotmistr60
  14. синоби Сегодня, 10:10
    Вообще интереснное кино получатся,верещание сми тут дело десятое.У сверных границ в ранешние вермена на постоянной основе болтался АВАКС и звеоно истребителей.На ародромах перехватчики постоянной готовности.Сейчас этого нет,как и какого либо заметного усиления систем ПВО на этом направлении,наиболее вероятном направлении ответного удара наших РВСН из сибири и зауралья куда их евроПРО недотягивается.Медведям,Лебедям и прочим стратегам для пуска крылатых там вобще за границу выходить не надо.Взлетел и шмаляй.Кто-то чего-то недоговаривает.
    синоби
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