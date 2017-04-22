10:51 22 апреля

Массовые беспорядки в Венесуэле под лозунгом "Мадуро должен уйти"

Венесуэла переживает самые масштабные беспорядки за всё последнее время. В ночь на пятницу 21 апреля, по последним данным, в ходе беспорядков погибли 11 человек. Более 50 получили травмы и ранения.

Страна испытывает раскол. Он выражается в противостоянии между председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхесом, лидером оппозиции Энрике Каприлесом и главой государства Николасом Мадуро.

Газета El National приводит заявление Борхеса, который обвинил Мадуро в «узурпации власти и раздаче своим сторонникам оружия»:
Мы хотим дать отпор правительству, которое, выведя на улицы своих людей и раздав им оружие, теперь пытается сказать, что не имеет отношения к насилию.



Массовые беспорядки в Венесуэле под лозунгом "Мадуро должен уйти"



Протесты в Каракасе и других городах начались с того, что оппозиция бросила клич в свою поддержку после запрета со стороны официальных властей оппозиционному лидеру Энрике Каприлесу участвовать в выборах президента в ближайшие 15 лет. Беспорядки продолжаются с начала апреля, но именно перед этими выходными они превратились в настоящее кровавое побоище между сторонниками и противниками Мадуро.

Бразильские средства массовой информации сообщают о том, что в разы вырос поток беженцев из Венесуэлы. Если верить публикациям, то с начала месяца в Бразилию перебрались более 60 тысяч венесуэльских граждан.

Не обходится без вмешательства американских структур. Прозападные активисты используют американские СМИ для публикации лозунгов, в которых эксплуатируется известный лозунг, трансформировавшийся в венесуэльский вариант: «Мадуро должен уйти». И столь любимые западом кадры, когда «обезумевшая от горя» мать с ребёнком направилась прорываться через полицейские кордоны, а её «недемократично» встречают сотрудники полиции страны. Фото Reuters :


Обращает на себя внимания важная деталь.



В том же материале Reuters публикуется и фотография с украинского майдана, фактически доказывающая, что и в венесуэльском случае западная «демократия» готова «прийти на помощь».

Использованы фотографии: Reuters
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 40

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  1. xetai9977 Сегодня, 10:12
    Конечно ДОЛЖЕН! Неуч,который привел народ к голоду, не только должен уйти, но и должен предстать перед судом! и долго будет продолжатся глупая риторика типа "прозападные структуры","любимые западом" ? как будто венесуельцы должны терпеть профанов у себя во власти,лишь бы не прослыть "ппродавшимися Западу" в угоду некоторых пользователей данного сайта
    xetai9977
    1. mad Сегодня, 10:17
      Цитата: xetai9977
      Неуч,который привел народ к голоду, не только должен уйти, но и должен предстать перед судом!

      Печеньки подвезли? По секретному рецепту ведьмы Нуланд.
      mad
      1. BlackMokona Сегодня, 10:18
        Почитайте про экономическую ситуацию в Венисуэле, можете на РТ
        BlackMokona
        1. mad Сегодня, 10:20
          Если бы те баксы, что пендocы ввалили в развал экономики Венесуэлы потратили на ее поддержку, то это была бы цветущая страна...
          Но к сожалению у них есть нефть (
          mad
          1. BlackMokona Сегодня, 10:22
            И каким образом они её разваливали? laughing
            BlackMokona
            1. mad Сегодня, 10:31
              А то не знаете? МВФ, санкции, финансирование оппозиции и дешевая нефть.
              mad
              1. BlackMokona Сегодня, 10:38
                МВФ дело добровольное, санкции ведь только на пользу и нефть США как покупали так и покупают, оппозиция не у власти и решать ничего не может, себестоимость добычи нефти в разы ниже её текущей цены.
                BlackMokona
    2. хрыч Сегодня, 10:18
      Цитата: xetai9977
      Неуч,который привел народ к голоду, не только должен уйти, но и должен предстать перед судом!

      Вроде Ильхам хоть и по блату но получил образование laughing
      хрыч
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:27
        Наверное обидели "тонкую и одухотворенную" душу очень грамотного азербайджанца, который "знает" положение в Венесуэле. +
        rotmistr60
    3. Наблюдатель 33 Сегодня, 10:24
      Цитата: xetai9977
      Конечно ДОЛЖЕН! Неуч,который привел народ к голоду, не только должен уйти, но и должен предстать перед судом! и долго будет продолжатся глупая риторика типа "прозападные структуры","любимые западом" ? как будто венесуельцы должны терпеть профанов у себя во власти,лишь бы не прослыть "ппродавшимися Западу" в угоду некоторых пользователей данного сайта

      Домой- то не хош..? Власти народа..? Неуч? А на улицах одни спецы..?
      От всей своей, широченной души, желаю тебе демократии, в твоем доме, в твоей семье! Да придут в твой дом освободители! От всей души!
      Защиты потом, не проси... Пошлю нах..!
      Наблюдатель 33
    4. vovanpain Сегодня, 10:31
      Цитата: xetai9977
      Конечно ДОЛЖЕН! Неуч,который привел народ к голоду, не только должен уйти, но и должен предстать перед судом!

      А вы кто,Бог,Прокурор или Судья что бы решать кому идти на панель,а кому на плаху?Без Вас и Нас разберутся,тоже мне,должен предстать negative Не судите,не судимы будете сами. negative
      Цитата: xetai9977
      и долго будет продолжатся глупая риторика типа "прозападные структуры","любимые западом" ?

      Посмотрел бы я на вашу риторику,когда не дай Бог конечно,начнется в Азербайджане,привезут печеньки от Вики Нуланд и одна половина страны начнет стрелять в другую,вот посмотрю на вашу риторику тогда.
      Цитата: xetai9977
      как будто венесуельцы должны терпеть профанов у себя во власти,лишь бы не прослыть "ппродавшимися Западу" в угоду некоторых пользователей данного сайта

      Успокойтесь,уважаемый,не читают там ВО,и Мадуро это не Чавес,у того фаберже намного крепче были. hi
      vovanpain
      1. Farid05 Сегодня, 10:50
        не сравнивайте положение в Азербайджане и в Венесуэле, благо живу у южной границы и могу с уверенностью заявить - Ильхам очень неплохой восточно/кавказский правитель, при котором люди все таки не голодают, при котором экономика все таки развивается, наши за товаром все туда едут, а кто едет в Венесуэлу кроме как за нефтью? У азеров есть нефть, но живут они не только на ней, а эти только на ней. Тирания конечно, но на кавказе только Грузия и Армения избавились от этого зла.
        Farid05
  2. Mystery12345 Сегодня, 10:13
    судя по всему,"водителю автобуса" скоро придёт капец...
    Mystery12345
  3. Spartanez300 Сегодня, 10:13
    Назревает гражданская война , и думаю не без участия США .
    Spartanez300
    1. BlackMokona Сегодня, 10:16
      Маловероятно, почти всё насселение уже против действующей власти.
      BlackMokona
      1. vovanpain Сегодня, 10:49
        Цитата: BlackMokona
        Маловероятно, почти всё насселение уже против действующей власти.

        Вы считали?Или прямо из Венесуэлы пишите?насселение может и против laughing
        У Венисуэлы своей нефти залейся, смысл бежать?
        У Венисуэлы не знаю,а у Венесуэлы вроде одни из самых первых по запасам нефти.Только кому она достается?
        vovanpain
    2. сибиралт Сегодня, 10:22
      Судя по кадрам, где женщина с ребенком, то точно - дело рук США. Но почему протестующие не рвутся в Штаты, как украинцы в Европу? belay
      сибиралт
      1. BlackMokona Сегодня, 10:25
        У Венисуэлы своей нефти залейся, смысл бежать? wink
        BlackMokona
    3. ranger Сегодня, 10:31
      Цитата: Spartanez300
      Назревает гражданская война , и думаю не без участия США .

      А народ одной из крупнейших нефтедобывающих стран Мадуро довел самостоятельно или ему США помогали разваливать экономику?... recourse Похоже,в силу своей необразованности, население не понимает, что громкие лозунги важнее молока для голодных детишек....
      ranger
  4. хрыч Сегодня, 10:14
    Эту тупую надо в дурдом, еще малыша притащила.
    Все хотят, чтоб Иванка расплакалась
    хрыч
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:19
      Цветной сценарий в чистом виде . Автор и режиссёр всё тот же ...
      bouncyhunter
      1. Spartanez300 Сегодня, 10:25
        Не даром США славится кино индустрией .
        Spartanez300
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:27
          Эти голливудские кинопостановщики везде со своим сценарием норовят влезть . Кое-где удаётся .
          bouncyhunter
  5. BlackMokona Сегодня, 10:14
    Чтобы так загубить экономику своей страны нужно иметь талант.
    BlackMokona
    1. Хагалаз Сегодня, 10:24
      Ну да-нуда! А если еще и Большой брат помогает губить......
      Хагалаз
      1. BlackMokona Сегодня, 10:26
        Давайте простую аналогию.
        Какая доля экономических проблем в РФ вызвано санкциями, а какая доля правительством Медведева?
        BlackMokona
        1. Хагалаз Сегодня, 10:46
          Для начала давайте определим, какая доля, среди правительства всех уровней являются иностранными агентами влияния. Их щедро начали внедрять при Горбачева иЕльцине.
          Хагалаз
          1. BlackMokona Сегодня, 10:49
            Как так Путин всех хвалит, и рассказывает какие они хорошие и каждый раз назначает их снова. Знаете, что всех министров и главу ЦБ назначает Путин? Или по вашему он тоже агент ЦРУ?
            BlackMokona
  6. ОТДЕЛ Сегодня, 10:15
    США за своим континентом строго следят..! Уго Чавеса убили , а сейчас чисто технически все сделают..Мы помочь не сможем, увы (своих проблем в Евразии куча..)
    ОТДЕЛ
  7. рич Сегодня, 10:17
    А чего мы стесняемся выдать Мадуре Навального? Он уже давно его через батьку просит. А нам Навальный по большому счету и на "тыдык-тыдык" не нужен. Вой поднимется в ЕС? Тоже наплевать. Главное, чтобы в Венесуэле все было спокойно wassat
    рич
  8. megajob Сегодня, 10:21
    Если Модуро не одумается и не пустит в расход, по примеру китайцев, всю это "либеральную" сволочь - и сам умрет и страну угробит! recourse
    Площадь таньнянмень прекрасно показала КАК надо поступать с "рЭвоюсионерами" являющимися марионеками США - танками их ДАВИТЬ надо, на фонарях ВЕШАТЬ!! И будет в твоей стране тогда - расцвет экономики, науки и общее благосостояние. good
    Желающие оспорить - оспорьте Китай laughing bully
    megajob
    1. BlackMokona Сегодня, 10:23
      В столице голодные бунты, а вы про либералов. lol
      BlackMokona
  9. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 10:28
    Венесуела достойна лучшей доли,и прекрасной жизни,

    Так теперь ответьте - сколько Россия выдала кредита Чавесу и Мадуре ????
    Спайков Джавелин Тоувич
  10. Горный стрелок Сегодня, 10:28
    Да, что значит личность в истории Латиноамериканской истории. Уго Чавес - это была ФИГУРА! Мадуро - его бледная и БЕСТОЛКОВАЯ тень. Вангую, задушат полосатоухие Венесуэлу, и получат её нефть как бонус. И сразу обнаружится, что дешевый "сланец"- это фейк, и США изо всех сил старалась кредитовать этот пузырь ( благо, кредит дешевый, и пирамиду можно( с перекредитованием)) строить много лет. Международная политика - она такая. Замешкался - и нет тебя.
    Горный стрелок
  11. rotmistr60 Сегодня, 10:31
    Как все знакомо и чувствуется тот же режиссер. Да и Сша уже практически и не скрывают своего участия (судя по недавнему заявлению представительницы Сша в ООН).
    rotmistr60
  12. Баракуда Сегодня, 10:34
    И как там по цвету фрукта пиносы затеяли революцию ? Я их уже две прошел - ничем хорошим это не кончится, как и контракт по "Калашникову" и не только.
    Правительство прошлое все продажное, простите , но платить не будем. И до лампочки нам весь ваш суд. И иски куда нибудь.
    Нужно было кучку изночально ( я не кровожадный и не призываю ) стрелять недовольных. Опыт Китая как-то уже никто и не вспоминает. Площадь what .И никто уже и не "жжужит" . Довольны все, кроме матрасни и Далай-ламы.
    Баракуда
    1. BlackMokona Сегодня, 10:40
      Так у КНР капитализм
      BlackMokona
  13. prostotak Сегодня, 10:41
    Цитата: mad
    Если бы те баксы, что пендocы ввалили в развал экономики Венесуэлы потратили на ее поддержку, то это была бы цветущая страна...
    Но к сожалению у них есть нефть (

    к сожалению это так!
    prostotak
  14. Farid05 Сегодня, 10:44
    нет лучшего помощника революции чем президент неумный человек...
    Farid05
  15. Тургон Сегодня, 10:50
    Если народу есть нечего и он дискредитировал имя коммуниста своим бездарным правлением его расстрелять мало.
    Тургон
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