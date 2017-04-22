Массовые беспорядки в Венесуэле под лозунгом "Мадуро должен уйти"

Мы хотим дать отпор правительству, которое, выведя на улицы своих людей и раздав им оружие, теперь пытается сказать, что не имеет отношения к насилию.

Венесуэла переживает самые масштабные беспорядки за всё последнее время. В ночь на пятницу 21 апреля, по последним данным, в ходе беспорядков погибли 11 человек. Более 50 получили травмы и ранения.Страна испытывает раскол. Он выражается в противостоянии между председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхесом, лидером оппозиции Энрике Каприлесом и главой государства Николасом Мадуро.Газетаприводит заявление Борхеса, который обвинил Мадуро в «узурпации власти и раздаче своим сторонникам оружия»:Протесты в Каракасе и других городах начались с того, что оппозиция бросила клич в свою поддержку после запрета со стороны официальных властей оппозиционному лидеру Энрике Каприлесу участвовать в выборах президента в ближайшие 15 лет. Беспорядки продолжаются с начала апреля, но именно перед этими выходными они превратились в настоящее кровавое побоище между сторонниками и противниками Мадуро.Бразильские средства массовой информации сообщают о том, что в разы вырос поток беженцев из Венесуэлы. Если верить публикациям, то с начала месяца в Бразилию перебрались более 60 тысяч венесуэльских граждан.Не обходится без вмешательства американских структур. Прозападные активисты используют американские СМИ для публикации лозунгов, в которых эксплуатируется известный лозунг, трансформировавшийся в венесуэльский вариант: «Мадуро должен уйти». И столь любимые западом кадры, когда «обезумевшая от горя» мать с ребёнком направилась прорываться через полицейские кордоны, а её «недемократично» встречают сотрудники полиции страны. Фото Reuters Обращает на себя внимания важная деталь.В том же материале Reuters публикуется и фотография с украинского майдана, фактически доказывающая, что и в венесуэльском случае западная «демократия» готова «прийти на помощь».