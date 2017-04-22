Мощь военно-морского флота России

Военно-Морской Флот (ВМФ) является видом Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ). Он предназначен для вооруженной защиты интересов России, ведения боевых действий на морских и океанских театрах войны.ВМФ способен наносить ядерные удары по наземным объектам противника, уничтожать группировки его флота в море и базах, нарушать океанские и морские коммуникации противника и защищать свои морские перевозки, содействовать Сухопутным войскам в операциях на континентальных театрах военных действий, высаживать морские десанты, участвовать в отражении десантов противника и выполнять другие задачи.