10:49 22 апреля

Мощь военно-морского флота России

Военно-Морской Флот (ВМФ) является видом Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ). Он предназначен для вооруженной защиты интересов России, ведения боевых действий на морских и океанских театрах войны.

ВМФ способен наносить ядерные удары по наземным объектам противника, уничтожать группировки его флота в море и базах, нарушать океанские и морские коммуникации противника и защищать свои морские перевозки, содействовать Сухопутным войскам в операциях на континентальных театрах военных действий, высаживать морские десанты, участвовать в отражении десантов противника и выполнять другие задачи.




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Комментарии 2

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  1. Spartanez300 Сегодня, 10:18
    Флот пока еще мал и практически стар ( на 2017г : кораблей и катеров-210 , под.лодок-72 ) .
    Spartanez300
    1. Mystery12345 Сегодня, 10:19
      патриотизм-великая вещь...но к нему,ещё флот бы современный.
      Mystery12345
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