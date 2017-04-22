Уникальные кадры: Российский комплекс РЭБ сбивает ракеты в полёте
На Западе преуспели в создании высокоточных ударных систем. Действительно, крылатые «Томагавки», пущенные, к примеру, с боевых кораблей где-то в Средиземном море или Индийском океане, пролетев тысячи километров, находят свои цели на территории Афганистана, Балкан, Ирака и поражают цель с точностью до метра.
Казалось бы, спасения нет. Но, как говорят наши оборонщики, на всякую хитрую штуковину у нас найдется… ну, в общем, достойный ответ.
Комплекс радиоэлектронной борьбы «Ртуть-БМ». Последние две буквы означают, что размещен он на боевой машине. Это может быть автомобиль, бронетранспортер или широко распространенный бронированный артиллерийский тягач МТЛБ.
Суть защиты в следующем. Машина с комплексом «Ртуть» устанавливается в том месте, где вероятен артиллерийско-ракетный удар противника. Передний край обороны прикрывается своеобразным облаком радиоэлектронного излучения. Есть и еще одна тонкость. Если системы РЭБ включены, то они сами демаскируют своим излучением прикрываемые позиции. А вот «Ртуть» включается в момент артналета на миллисекунды. Электроника системы отечественной разработки практически мгновенно определяет рабочую частоту вражеского радиовзрывателя.
Помеха, излучаемая в течение долей секунды, тем не менее создает сигнал, обеспечивающий такое воздействие на радиовзрыватель, что он срабатывает раньше времени.
Казалось бы, спасения нет. Но, как говорят наши оборонщики, на всякую хитрую штуковину у нас найдется… ну, в общем, достойный ответ.
Комплекс радиоэлектронной борьбы «Ртуть-БМ». Последние две буквы означают, что размещен он на боевой машине. Это может быть автомобиль, бронетранспортер или широко распространенный бронированный артиллерийский тягач МТЛБ.
Суть защиты в следующем. Машина с комплексом «Ртуть» устанавливается в том месте, где вероятен артиллерийско-ракетный удар противника. Передний край обороны прикрывается своеобразным облаком радиоэлектронного излучения. Есть и еще одна тонкость. Если системы РЭБ включены, то они сами демаскируют своим излучением прикрываемые позиции. А вот «Ртуть» включается в момент артналета на миллисекунды. Электроника системы отечественной разработки практически мгновенно определяет рабочую частоту вражеского радиовзрывателя.
Помеха, излучаемая в течение долей секунды, тем не менее создает сигнал, обеспечивающий такое воздействие на радиовзрыватель, что он срабатывает раньше времени.
Первоисточник: https://rg.ru/
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