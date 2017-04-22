18:42 22 апреля

Уникальные кадры: Российский комплекс РЭБ сбивает ракеты в полёте

На Западе преуспели в создании высокоточных ударных систем. Действительно, крылатые «Томагавки», пущенные, к примеру, с боевых кораблей где-то в Средиземном море или Индийском океане, пролетев тысячи километров, находят свои цели на территории Афганистана, Балкан, Ирака и поражают цель с точностью до метра.

Казалось бы, спасения нет. Но, как говорят наши оборонщики, на всякую хитрую штуковину у нас найдется… ну, в общем, достойный ответ.

Комплекс радиоэлектронной борьбы «Ртуть-БМ». Последние две буквы означают, что размещен он на боевой машине. Это может быть автомобиль, бронетранспортер или широко распространенный бронированный артиллерийский тягач МТЛБ.


Суть защиты в следующем. Машина с комплексом «Ртуть» устанавливается в том месте, где вероятен артиллерийско-ракетный удар противника. Передний край обороны прикрывается своеобразным облаком радиоэлектронного излучения. Есть и еще одна тонкость. Если системы РЭБ включены, то они сами демаскируют своим излучением прикрываемые позиции. А вот «Ртуть» включается в момент артналета на миллисекунды. Электроника системы отечественной разработки практически мгновенно определяет рабочую частоту вражеского радиовзрывателя.

Помеха, излучаемая в течение долей секунды, тем не менее создает сигнал, обеспечивающий такое воздействие на радиовзрыватель, что он срабатывает раньше времени.

Первоисточник: https://rg.ru/


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Комментарии 9

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  1. НЕКСУС Сегодня, 17:38
    Что-то я не понял...это по моему не Красуха-4...не вижу антенны в виде "чебурашки"... Помнится,что некоторые товарищи утверждали,что Красуха не способна бороться с КР и вообще с ракетами,а заточена лишь под перехват БПЛА...
    НЕКСУС
    1. Alex_Rarog Сегодня, 17:48
      Блин чето у автора каша в голове. В статье про ртуть. На видео красуха... которая на красуху не похожа)) сплошная деза однако))))
      Alex_Rarog
      1. IGAR Сегодня, 17:51
        Если глаза разуть, то можно и "Ртуть" заметить
        IGAR
        1. Sevastiec Сегодня, 18:38
          Ага, красушную ртуть lol
          Sevastiec
      2. Cat Man Null Сегодня, 18:34
        Цитата: Alex_Rarog
        сплошная деза однако...

        - это инфовойна laughing
        - враг-то, он того... не дремлет, в смысле yes
        Cat Man Null
      3. Sevastiec Сегодня, 18:42
        Может каши нет, а просто на видео ртуть, а вовсе не "красуха, не похожая на красуху"
        Sevastiec
    2. Bronevick Сегодня, 17:54
      С БПЛА борется Автобаза
      Bronevick
      1. Mystery12345 Сегодня, 18:26
        крылатые «Томагавки», пущенные, к примеру, с боевых кораблей где-то в Средиземном море или Индийском океане, пролетев тысячи километров,
        Цитата: Alex_Rarog
        Блин чето у автора каша в голове. В статье про ртуть. На видео красуха... которая на красуху не похожа)) сплошная деза однако))))

        забористая травка...даже комментpировать
        нечего...источник "авторитетный"... Админы!!!! ХР !!! am мы не "стадо" !
        Mystery12345
    3. Sevastiec Сегодня, 18:40
      Так речь вроде о ртути какой-то? Причем тут красуха?
      Sevastiec
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