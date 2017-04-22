Уникальные кадры: Российский комплекс РЭБ сбивает ракеты в полёте

На Западе преуспели в создании высокоточных ударных систем. Действительно, крылатые «Томагавки», пущенные, к примеру, с боевых кораблей где-то в Средиземном море или Индийском океане, пролетев тысячи километров, находят свои цели на территории Афганистана, Балкан, Ирака и поражают цель с точностью до метра.Казалось бы, спасения нет. Но, как говорят наши оборонщики, на всякую хитрую штуковину у нас найдется… ну, в общем, достойный ответ.Комплекс радиоэлектронной борьбы «Ртуть-БМ». Последние две буквы означают, что размещен он на боевой машине. Это может быть автомобиль, бронетранспортер или широко распространенный бронированный артиллерийский тягач МТЛБ.Суть защиты в следующем. Машина с комплексом «Ртуть» устанавливается в том месте, где вероятен артиллерийско-ракетный удар противника. Передний край обороны прикрывается своеобразным облаком радиоэлектронного излучения. Есть и еще одна тонкость. Если системы РЭБ включены, то они сами демаскируют своим излучением прикрываемые позиции. А вот «Ртуть» включается в момент артналета на миллисекунды. Электроника системы отечественной разработки практически мгновенно определяет рабочую частоту вражеского радиовзрывателя.Помеха, излучаемая в течение долей секунды, тем не менее создает сигнал, обеспечивающий такое воздействие на радиовзрыватель, что он срабатывает раньше времени.