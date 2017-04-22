15:06 22 апреля

Новым постпредом РФ в ООН станет Василий Небензя

В министерстве иностранных дел РФ определились с основной кандидатурой постпреда страны в Организации Объединённых Наций. Постпредом в ООН станет заместитель министра иностранных дел Василий Небензя. В МИД считают, что Василий Алексеевич является наиболее подходящей кандидатурой, так как обладает способностями «великолепного переговорщика». Так пишет газета «Известия» .

Василий Небензя – уроженец Волгограда (родился в 1962 году). Окончил МГИМО в 1983 году и сразу же вступил на дипломатическую службу. Через пять лет - в 1988 году был назначен на должность атташе посольства СССР в Таиланде. Есть у дипломата и опыт работы в Организации Объединённый Наций. С 1996 по 2000 год он работал в должности старшего советника постоянного представительства Российской Федерации при ООН. С 2013 по настоящее время – заместитель министра иностранных дел РФ.

Новым постпредом РФ в ООН станет Василий Небензя



Виталий Небензя имеет государственные награды: Орден Дружбы, орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени.

Виталий Небензя женат. У него есть сын 1994 г.р.

Предполагается, что утверждение на пост постоянного представителя РФ при ООН состоится в понедельник 24 апреля.

Ранее в СМИ обсуждалась информация о назначении на эту должность Владимира Сафронкова, ставшего известным после своего прямого обращения к британскому постпреду Райкрофту со словами "Не смей больше оскорблять Россию!" На днях глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Сафронкова за переход на "ты" в отношении британского фейкомёта.

Использованы фотографии: zhirinovskiy2012.ru
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Комментарии 51

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  1. bouncyhunter Сегодня, 11:46
    Ну что же , будем надеяться что он станет достойным продолжателем дела В.И.Чуркина . Удачи В.А.Небензя на этом нелёгком поприще !
    bouncyhunter
    1. Комментарий был удален.
    2. vovanpain Сегодня, 11:58
      Цитата: bouncyhunter
      Ну что же , будем надеяться что он станет достойным продолжателем дела В.И.Чуркина

      Будем смотреть.А В.Софронков лучше бы смотрелся на этой должности,вот он себя зарекомендовал уже,а кто такой Небензя,темная лошадка.
      На днях глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Сафронкова за переход на "ты" в отношении британского фейкомёта.

      Ути пути,если твою страну оскорбляют,надо погладить по головке,ну ну. negative Самой пора внуков нянчить.
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:01
        Цитата: vovanpain
        кто такой Небензя,темная лошадка.

        Надеюсь , он оправдает наши надежды . wink
        Цитата: vovanpain
        Ути пути,если твою страну оскорбляют,надо погладить по головке,ну ну.

        Либерастничает . no
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 12:21
          Паша доброго времени , он должен стать преградой на пути антироссийской линии ООН и имеет для этого все данные.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:24
            Согласен , Витя . Остаётся посмотреть его , так сказать , в деле . Думаю что таковое не заставит себя долго ждать ...
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 12:30
              Нам надо выиграть время у "бешенных псов войны" - США и еже с ними , при этом развивая БРИКС и ШОС , а потом можно и в ООН "попихаться" , но это очень тяжело.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:38
                В этом крысятнике , для приличия именуемом ООН , не то что "тяжело" . Это как в компьютерном шутере выставить уровень сложности "Ад" .
                bouncyhunter
            2. Alikos Сегодня, 15:05
              Цитата: bouncyhunter
              Согласен , Витя . Остаётся посмотреть его , так сказать , в деле . Думаю что таковое не заставит себя долго ждать ...


              Гм!
              В. Небензя... Весьма "одухотворенное" лицо
              Alikos
          2. 13воин Сегодня, 13:00
            Это для нас он тёмная лошадка, а в сообществе дипломатов , думаю, широко известен. Не первый год же в этой сфере работает.
            Тем не менее пожелаем ему удачи и терпения в работе в ООН.
            Кстати, Организации с давней историей, с основами заложенными ещё при СССР, одним из создателей которого был Ленин.
            С праздником, с днём рождения В.И.Ленина!
            13воин
            1. Cat Man Null Сегодня, 13:03
              Цитата: 13воин
              С праздником, с днём рождения В.И.Ленина

              - о, блин, забыл совсем... у моей бывшей тоже сёдни день рождения laughing
              - юбилей, кстати - полтинник, как-никак request
              Cat Man Null
      2. Монос Сегодня, 12:06
        Цитата: vovanpain
        Будем смотреть.А В.Софронков лучше бы смотрелся на этой должности,вот он себя зарекомендовал уже,а кто такой Небензя,темная лошадка.

        Софронков, всё таки, слишком прямолинеен. Я его понимаю, но надо как-то тоньше, изящнее "опускать" супостатов. Так, чтобы надолго вводить их в ступор.
        Монос
        1. Pirogov Сегодня, 12:43
          Цитата: Монос
          Софронков, всё таки, слишком прямолинеен. Я его понимаю, но надо как-то тоньше, изящнее "опускать" супостатов. Так, чтобы надолго вводить их в ступор.

          Хватит шакалам в рот заглядывать !
          Pirogov
        2. Orionvit Сегодня, 13:27
          Что то супостаты, за изящество слога не заморачиваются. Охаивают Россию как попало.
          Orionvit
        3. faridg7 Сегодня, 14:27
          Цитата: Монос
          Софронков, всё таки, слишком прямолинеен. Я его понимаю, но надо как-то тоньше, изящнее "опускать" супостатов. Так, чтобы надолго вводить их в ступор.

          Ага, ботиночком по трибуне, желательно подкованым берцем, а потом в аппонента его. да порезче, чтобы увернуться не успел
          faridg7
      3. ivan5572 Сегодня, 12:12
        Нельзя этой бабке внуков доверять,воспитает толерастами.
        ivan5572
      4. dauria Сегодня, 12:24
        Будем смотреть.А В.Софронков лучше бы смотрелся на этой должности,вот он себя зарекомендовал уже


        Софронков не дипломат. Нет хладнокровия. Да и кучи всего. Важно всё- даже "второстепенные" внешность, жесты, мимика, голос. А уж горячность минус огромный - "партнеры" легко подготовят ловушку и посадят в лужу . Правильно сделали, что не взяли.
        dauria
      5. активатор Сегодня, 12:44
        Цитата: vovanpain
        Будем смотреть.А В.Софронков лучше бы смотрелся на этой должности,вот он себя зарекомендовал уже,а кто такой Небензя,темная лошадка.

        Не соглашусь насчет Сафронкова ,речь его в отношении брита получилась нервной, скомканой как по мне он просто вышел из себя ,чего собственно и добивались ,а на это вестись нельзя, человек на такой должности должен обладать спокойствием удава и его же хваткой, а от тона сказаным им вполне приличных слов мурашки по коже бежали ну и английский должен знать ,что бы смог всегда донести смысл им сказанного без политкоректных поправок переводчика.
        активатор
        1. faridg7 Сегодня, 14:29
          Цитата: активатор
          Цитата: vovanpain
          Будем смотреть.А В.Софронков лучше бы смотрелся на этой должности,вот он себя зарекомендовал уже,а кто такой Небензя,темная лошадка.

          Не соглашусь насчет Сафронкова ,речь его в отношении брита получилась нервной, скомканой как по мне он просто вышел из себя ,чего собственно и добивались ,а на это вестись нельзя, человек на такой должности должен обладать спокойствием удава и его же хваткой, а от тона сказаным им вполне приличных слов мурашки по коже бежали ну и английский должен знать ,что бы смог всегда донести смысл им сказанного без политкоректных поправок переводчика.

          Ну тогда надо Громыко поднимать, тот мог
          faridg7
      6. Комментарий был удален.
      7. Верба Сегодня, 13:48
        Цитата: vovanpain
        Будем смотреть.А В.Софронков лучше бы смотрелся на этой должности,вот он себя зарекомендовал уже,а кто такой Небензя,темная лошадка.

        Сафронков Матвиенко не угодил ,посмел брита на место поставить ,а это не как не можно ,а вдруг Матвиенко в британии жить придётся .............
        Верба
        1. Karayakupovo Сегодня, 14:41
          Вообще то написано, что Матвиенко отчитала за "ты". Вроде правильно, или Вы знаете, что Сафронков с бритом вместе пили и могут переходить на "ты"?
          Karayakupovo
      8. SSR Сегодня, 13:53
        Цитата: vovanpain
        Ути пути,если твою страну оскорбляют,надо погладить по головке,ну ну. Самой пора внуков нянчить

        Г-жа Матвиенко, после всех белоленточных и прочих, боится что по её "душу", начнут Питерские дела копать, вот и строит из себя в СМИ правильной и пушистой, хотя ещё полоода назад, она вообще ни как не отсвечивала в СМИ.
        Пиарится. Имха.
        SSR
      9. Офицер запаса Сегодня, 14:11
        "На днях глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Сафронкова за переход на "ты" в отношении британского фейкомёта"

        Ну вы посмотрите, какая "воплощенная совесть народа" отыскалась в лице Матвиенко. Чья бы мычала, а ее бы точно помолчала. Ее у нас в Питере очень хорошо помнят. И у нашей семьи к ней личный счет - родителей моей жены, блокадников, просто вышвырнула из центра города в Пушкин, а их дом отошел к азербайджанской диаспоре. Причем переселяли со всеми правилами блокады - отключили лифт, потом газ, потом электричество. Подавали на нее в суд - ответ суда не удивил. Отказ, естественно.
        Кстати, людей, которые еле ходят, переселили в пятиэтажку на 4-ый этаж без лифта. Как в отместку - нечего, дескать, возмущаться. Она только на трибунах бьет себя в грудь - как радеет за ветеранов и блокадников. А на деле ветераны ее на дух не переносят.
        И эта дама будет учить морали?
        Офицер запаса
      10. Стирбьорн Сегодня, 14:23
        Цитата: vovanpain
        Будем смотреть.А В.Софронков лучше бы смотрелся на этой должности,вот он себя зарекомендовал уже,а кто такой Небензя,темная лошадка.

        Коллега, может сразу рэпера Сяву поставить? уверен в плане фени, он Софронкову не уступит - всем врагам, как надо ответит wassat
        Стирбьорн
      11. Zoldat_A Сегодня, 14:26
        Цитата: vovanpain
        Софронков лучше бы смотрелся на этой должности,вот он себя зарекомендовал уже

        Зря Матвиенко затроллила мужика... Хоть в Випикедии и написано, что она знает английский, но, видимо, у неё просто строчка в дипломе есть "Английский язык", а знает не очень. "Британскому фейкомёту" наше "ты" всё равно ведь переведут как английское "you" - так в чём фамильярность? Если весь английский мир (кроме наших переводчиков - не знаю, как они ориентируются) не понимает разницы между "ты" и "вы".
        Тем более, кто бы уж скулил о приличиях... К старости "благородну мадаму" можно из себя состроить? Я как-то всегда далёк был от комсомольской и политической работы, оставляя её замполитам. Сам больше внимания уделял учебно-боевой и физической подготовке. Зато мой одноклассник выбился в секретари горкома и разок пригласил меня на закрытый пикник горкома в загородный дом отдыха. Вот там-то я и понял основные служебные обязанности молоденьких 20-25-летних девочек - инструкторов отделов да завсекторами... Ну, а когда подрастают, свежесть и комсомольский задор теряют - можно и послом на Мальту.... А в старшем пенсионном возрасте все мы, конечно, становимся особо нетерпимы к бескультурью, фамильярности и прочему адюльтеру..... Зря хорошего дядьку со стальными шарами сгнобила... Мадам, блин...
        Zoldat_A
      12. evge-malyshev Сегодня, 15:04
        Что же тебе )(Матвиенко) не молчалось?
        Цитата: vovanpain
        Самой пора внуков нянчить.
        evge-malyshev
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 11:59
      Цитата: bouncyhunter
      Ну что же , будем надеяться что он станет достойным продолжателем дела В.И.Чуркина . Удачи В.А.Небензя на этом нелёгком поприще !

      Я тоже надеюсь...И В.Чуркин будет наблюдать, он с нами остался в наших душах...

      Настоящий русский дипломат!
      И вот еще для нового кандидата..
      ОТДЕЛ
    4. Spartanez300 Сегодня, 13:49
      С этими гоблинами из ООН нужно разговаривать только как Сафронков , другого языка они не понимают .
      Spartanez300
      1. Cat Man Null Сегодня, 14:08
        Цитата: Spartanez300
        С этими гоблинами из ООН нужно разговаривать только как Сафронков , другого языка они не понимают .

        - и снова вы сказали глупость...
        - Чуркин, что, матюками всех крыз? Нет же ж, так?
        - а его там реально побаивались. Почему бы так, интересно?
        Cat Man Null
  2. alkor Сегодня, 11:48
    "Не смей больше оскорблять Россию!"....Да надо было еще встать и по голове британца стукнуть. Заслужил, п...дла
    alkor
    1. Стирбьорн Сегодня, 14:28
      Правильно, именно так и надо laughing
      Стирбьорн
  3. ЛукичЪ Сегодня, 11:59
    ох и трудно ему будет стать достойным приемником Чуркина. Удачи поспред!!!!!
    ЛукичЪ
  4. yuriy55 Сегодня, 12:02
    Мне Сафронков больше понравился...А этого дяденьку я ни разу не видел и не слыхал о нём...Так что, посмотрим на него, как на достойную замену Чуркину...
    А вот эта мадам:
    На днях глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Сафронкова за переход на "ты" в отношении британского фейкомёта.

    могла бы присесть и прижать...её деятельность ой как эпически ярка...Прямо без неё СовФед рассыпался...Сама сможет привести пример своей безупречной деятельности во благо? А показывать свою беззубость даже на дипломатическом уровне просто позорно. Только поэтому разные-всякие в своих излияниях любви к России открывают рот на ширину плеч...
    yuriy55
    1. kepmor Сегодня, 12:26
      Да уж, явно "перестарался" т.Сафронков в своем стремлении занять должность полпреда.
      Что не помню таких "всплесков эмоций" у Лаврова и покойного Чуркина.
      Хороший дипломат на крик не срывается и по трибуне башмаком не стучит...профиль другой...здесь "матом батальоны в атаку поднимать" не к месту...мудрость,выдержка и ирония куда эффективнее в дипломатии, чем "кавалерийская атака сходу"...
      Удачи в этой нелёгкой работе новому полпреду!
      kepmor
      1. Ст.пропорщик Сегодня, 14:50
        Есно удачи Постпреду. Эмоции есть у всех неравнодушных, и у С. Лаврова тоже "Д. Б.". Есть в народе выражение - "Самые высокоморальные личности это завязавшие алкоголики и бывшие дамы с низкой социальной ответственностью".
        Ст.пропорщик
  5. keeper03 Сегодня, 12:10
    Ранее в СМИ обсуждалась информация о назначении на эту должность Владимира Сафронкова, ставшего известным после своего прямого обращения к британскому постпреду Райкрофту со словами "Не смей больше оскорблять Россию!" На днях глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Сафронкова за переход на "ты" в отношении британского фейкомёта.
    Видимо поэтому Сафронкова и не назначили на эту должность ! В ООН главное получается уметь лизать, а не на место ставить дерь.мократов !!!
    keeper03
    1. Cat Man Null Сегодня, 12:32
      Цитата: keeper03
      Видимо поэтому Сафронкова и не назначили на эту должность! В ООН главное...

      - главное то, что в ООН должны работать дипломаты, а не хамы-замполиты
      - это специфика такая... дипломат хамить не должен, просто по определению yes
      Cat Man Null
    2. слепой67 Сегодня, 13:07
      Вы так уверенно "говорите" о происходящем в стенах МИДа,что создаётся впечатление вашей "кровной" заинтересованности. Сафронков сорвался на "личности"?, сорвался,что для дипработника НЕДОПУСТИМО! Пару лет поработает "на подхвате,подрастёт" и поверьте-быть ему на ведущих ролях. Ну а вам никогда не выиграть переговоры "бескровно" с вашей логикой и лексиконом. Как-то так...
      слепой67
  6. ИванИванов Сегодня, 12:11
    Валентина Ивановна Матвиенко лучше бы с ЕБЦ разобралась. 3 месяца с доклада Михалкова в совфеде прошло. Кроме "мы вас услышали" ничего нового.
    ИванИванов
    1. Метан Сегодня, 12:26
      Матвиенко...это...эээээ...как бы это,помягше...эээээ...Не получается помягше.Там один сынок еще тот экземпляр.Черти не нашего Богу...христопродавци!...За борт.
      Метан
  7. voyaka uh Сегодня, 12:20
    Да... Этот Сафронков, который по бумажке полу-ругался, то и дело сверяясь с текстом, изрядно ОНН встряхнул от скуки.
    voyaka uh
    1. Appraiser Сегодня, 14:24
      Нужно вспомнить речь еще речь Хрущева Н.С. ну и что же тут такого..... good
      Appraiser
  8. pafegosoff Сегодня, 12:24
    Матвиенко? О! Великий дипломат! Член Римского клуба. Это она подписывала там обязательства о сокращении населения России...
    Ну, забыли, забыли... Не удалось.
    pafegosoff
  9. ЦУС-ВВС Сегодня, 12:28
    лично я за Софронкова !!!
    ЦУС-ВВС
    1. kepmor Сегодня, 13:20
      Слава богу, что к Вашему мнению не прислушались...
      kepmor
  10. APASUS Сегодня, 12:34
    Честно говоря не слежу за судьбой наших дипломатов и попытался найти немного инфы и был очень удивлен написанному ,я конечно понимаю это это дипломат от Бога ,но все же:
    Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Л. Э. Слуцкий считает, что Небензя «очень сильный дипломат, блестящий переговорщик»
    Бывший заместитель генерального секретаря ООН, дипломат С. А. Орджоникидзе полагает, что Небензя «опытный, профессиональный и, что немаловажно, с чувством юмора» и «очень нестандартный дипломат»

    Пожелаем удачи!
    APASUS
  11. askort154 Сегодня, 12:57
    Я, честно, не понимаю, что некоторые узрели в Сафронкове "настоящего бойца". Лично мне, было стыдно смотреть, как он изливал свой " гнев" читая по бумажке, причём, наигранно эмоционально. Он пытался превзойти Чуркина. Показать - на этой должности кроме меня, только "Я". В итоге, полный провал. Мы здесь - ля...ля, а Лавров сделал конкретный вывод. yes
    askort154
  12. Altona Сегодня, 13:39
    Цитата: vovanpain
    если твою страну оскорбляют,надо погладить по головке,ну

    ----------------------------
    Ну Валя то против... hi
    Altona
  13. А.Каледин Сегодня, 14:00
    Слили таки Сафронкова... !
    А.Каледин
  14. rotmistr60 Сегодня, 14:12
    На днях глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Сафронкова за переход на "ты" в отношении британского фейкомёта.

    Ну если сама Матвменко, которая в Питере боролась с "сосулями" (я по началу не понял кого она так обозвала, а оказывается что) тогда конечно. Маразм. Нас в СБ ООН кроют как хотят, а ты не смей даже одернуть зарвавшихся англосаксов. А они там как на подбор, что американка, что британец - в словах не стесняются.
    rotmistr60
  15. Appraiser Сегодня, 14:21
    Может быть Владимир Сафронков и выступил жестко, но зато объективно, данному субъекту нужно поставить лайк.
    Appraiser
  16. Москаль 55 Сегодня, 15:01
    Сафронков - постпред "холодной войны", а этот Небензя, вероятнее всего продолжатель прежнего курса, но, во всяком случае на первых порах, здесь будет получаться хуже, чем у Чуркина. Многим, в том числе и мне, ближе "холодная война". Тут все понятно, и от "горячей" войны это почти гарантирует. Но "партия и правительство" продолжают прежнюю линию. В любом случае желаю удачи новому постпреду.
    Москаль 55
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