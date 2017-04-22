Новым постпредом РФ в ООН станет Василий Небензя
В министерстве иностранных дел РФ определились с основной кандидатурой постпреда страны в Организации Объединённых Наций. Постпредом в ООН станет заместитель министра иностранных дел Василий Небензя. В МИД считают, что Василий Алексеевич является наиболее подходящей кандидатурой, так как обладает способностями «великолепного переговорщика». Так пишет газета «Известия» .
Василий Небензя – уроженец Волгограда (родился в 1962 году). Окончил МГИМО в 1983 году и сразу же вступил на дипломатическую службу. Через пять лет - в 1988 году был назначен на должность атташе посольства СССР в Таиланде. Есть у дипломата и опыт работы в Организации Объединённый Наций. С 1996 по 2000 год он работал в должности старшего советника постоянного представительства Российской Федерации при ООН. С 2013 по настоящее время – заместитель министра иностранных дел РФ.
Виталий Небензя имеет государственные награды: Орден Дружбы, орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени.
Виталий Небензя женат. У него есть сын 1994 г.р.
Предполагается, что утверждение на пост постоянного представителя РФ при ООН состоится в понедельник 24 апреля.
Ранее в СМИ обсуждалась информация о назначении на эту должность Владимира Сафронкова, ставшего известным после своего прямого обращения к британскому постпреду Райкрофту со словами "Не смей больше оскорблять Россию!" На днях глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Сафронкова за переход на "ты" в отношении британского фейкомёта.
Василий Небензя – уроженец Волгограда (родился в 1962 году). Окончил МГИМО в 1983 году и сразу же вступил на дипломатическую службу. Через пять лет - в 1988 году был назначен на должность атташе посольства СССР в Таиланде. Есть у дипломата и опыт работы в Организации Объединённый Наций. С 1996 по 2000 год он работал в должности старшего советника постоянного представительства Российской Федерации при ООН. С 2013 по настоящее время – заместитель министра иностранных дел РФ.
Виталий Небензя имеет государственные награды: Орден Дружбы, орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени.
Виталий Небензя женат. У него есть сын 1994 г.р.
Предполагается, что утверждение на пост постоянного представителя РФ при ООН состоится в понедельник 24 апреля.
Ранее в СМИ обсуждалась информация о назначении на эту должность Владимира Сафронкова, ставшего известным после своего прямого обращения к британскому постпреду Райкрофту со словами "Не смей больше оскорблять Россию!" На днях глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Сафронкова за переход на "ты" в отношении британского фейкомёта.
Использованы фотографии: zhirinovskiy2012.ru
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