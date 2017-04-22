СМИ называют имя человека, стоящего за терактом в метро Санкт-Петербурга
СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают о том, что стало известно имя человека, вероятно, стоящего за терактом в метро Санкт-Петербурга. По сообщениям «Газеты.ру» , организатором взрыва в вагоне питерской подземки может являться Абу Салах аль-Узбеки, который возглавляет среднеазиатскую ячейку группировки «Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Известно, что боевики из состава этой группировки воюют на стороне «Джебхат-ан-Нусра» (запрещена в РФ) на территории Сирии.
В материале говорится о том, что Абу Салах аль-Узбеки – это прозвище боевика, который проживал в киргизском городе Ош. На Абу Салаха следствию, как сообщается, удалось выйти после допроса задержанных в Подмосковье братьев Азимовых и показаний осуждённого около двух месяцев назад Исломжона Захидова.
Абу Салах был связан с отцом 19-летнего Захидова, который и втянул сына в террористическую группировку. Известно о том, что Абу Салах, который первоначально работал водителем автомобиля «Газель», получил от Захидова-старшего, занимавшегося бизнесом, крупную сумму денежных средств и прошёл обучение в так называемом медресе, в котором обучение проходил и Исломжон Захидов. После обучения Абу Салах отправился в Сирию, где получил «звание» эмира и группу боевиков под своё управление.
По данным следствия, Абу Салах осуществлял контакты с выходцами из Оша в Российской Федерации, занимаясь фактической вербовкой в террористическую структуру, в которой состоит сам.
Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
Напомним, что в результате взрыва в вагоне метро погибли и в последствии скончались от ран 16 человек.
В материале говорится о том, что Абу Салах аль-Узбеки – это прозвище боевика, который проживал в киргизском городе Ош. На Абу Салаха следствию, как сообщается, удалось выйти после допроса задержанных в Подмосковье братьев Азимовых и показаний осуждённого около двух месяцев назад Исломжона Захидова.
Абу Салах был связан с отцом 19-летнего Захидова, который и втянул сына в террористическую группировку. Известно о том, что Абу Салах, который первоначально работал водителем автомобиля «Газель», получил от Захидова-старшего, занимавшегося бизнесом, крупную сумму денежных средств и прошёл обучение в так называемом медресе, в котором обучение проходил и Исломжон Захидов. После обучения Абу Салах отправился в Сирию, где получил «звание» эмира и группу боевиков под своё управление.
По данным следствия, Абу Салах осуществлял контакты с выходцами из Оша в Российской Федерации, занимаясь фактической вербовкой в террористическую структуру, в которой состоит сам.
Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
Напомним, что в результате взрыва в вагоне метро погибли и в последствии скончались от ран 16 человек.
Использованы фотографии: Полуостров Новостей
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