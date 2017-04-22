15:02 22 апреля

СМИ называют имя человека, стоящего за терактом в метро Санкт-Петербурга

СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают о том, что стало известно имя человека, вероятно, стоящего за терактом в метро Санкт-Петербурга. По сообщениям «Газеты.ру» , организатором взрыва в вагоне питерской подземки может являться Абу Салах аль-Узбеки, который возглавляет среднеазиатскую ячейку группировки «Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Известно, что боевики из состава этой группировки воюют на стороне «Джебхат-ан-Нусра» (запрещена в РФ) на территории Сирии.

В материале говорится о том, что Абу Салах аль-Узбеки – это прозвище боевика, который проживал в киргизском городе Ош. На Абу Салаха следствию, как сообщается, удалось выйти после допроса задержанных в Подмосковье братьев Азимовых и показаний осуждённого около двух месяцев назад Исломжона Захидова.

Абу Салах был связан с отцом 19-летнего Захидова, который и втянул сына в террористическую группировку. Известно о том, что Абу Салах, который первоначально работал водителем автомобиля «Газель», получил от Захидова-старшего, занимавшегося бизнесом, крупную сумму денежных средств и прошёл обучение в так называемом медресе, в котором обучение проходил и Исломжон Захидов. После обучения Абу Салах отправился в Сирию, где получил «звание» эмира и группу боевиков под своё управление.


По данным следствия, Абу Салах осуществлял контакты с выходцами из Оша в Российской Федерации, занимаясь фактической вербовкой в террористическую структуру, в которой состоит сам.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

СМИ называют имя человека, стоящего за терактом в метро Санкт-Петербурга


Напомним, что в результате взрыва в вагоне метро погибли и в последствии скончались от ран 16 человек.

Использованы фотографии: Полуостров Новостей
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Комментарии 41

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  1. bouncyhunter Сегодня, 12:45
    Ну назвали имя , а дальше-то что ?
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 12:49
      Цитата: bouncyhunter
      Ну назвали имя , а дальше-то что ?


      Зачем делается такой вброс ? Спешат получить медальки и звездочки.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:52
        Цитата: cniza
        Зачем делается такой вброс ? Спешат получить медальки и звездочки.

        Я об этом же . Вот смотрите , мол , какие мы оперативные . Вот если бы этого выродка завалили или изловили - тогда бы и трубили !
        bouncyhunter
    2. svp67 Сегодня, 12:52
      Цитата: bouncyhunter
      Ну назвали имя , а дальше-то что ?

      Так опять же назвали просто имя, а вот Имя его саудовского или катарского вдохновителя и спонсора, вновь не назвали. А ведь уже не секрет КТО стоял за терактов на Дубровке.
      А на счет "этого", уберут его не наши, так хозяева. Он сейчас точно им не нужен.
      svp67
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:55
        Цитата: svp67
        Он сейчас точно им не нужен.

        Он им УЖЕ не нужен .
        Цитата: svp67
        Так опять же назвали просто имя, а вот Имя его саудовского или катарского вдохновителя и спонсора, вновь не назвали.

        И не назовут . Все "серые кардиналы" должны оставаться в тени . Ну или для вида "стрелочника" выделят ...
        bouncyhunter
        1. svp67 Сегодня, 13:01
          Цитата: bouncyhunter
          И не назовут . Все "серые кардиналы" должны оставаться в тени . Ну или для вида "стрелочника" выделят ...

          А жаль. Вполне уже пора одному маленькому, но жутко "вонючему" государству на Ближнем Востоке показать если не "кузькину мать", в действии, то указать ему "где раки живут" уж точно. И это не взирая на наличие у них американской базы.
          svp67
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:11
            Цитата: svp67
            А жаль. Вполне уже пора одному маленькому, но жутко "вонючему" государству на Ближнем Востоке показать если не "кузькину мать", в действии, то указать ему "где раки живут" уж точно. И это не взирая на наличие у них американской базы.

            Полностью с Вами солидарен . hi
            bouncyhunter
            1. Кент0001 Сегодня, 13:22
              Так они теперь наши партнеры через "Роснефть
              Кент0001
              1. Cat Man Null Сегодня, 13:43
                Цитата: Кент0001
                Так они теперь наши партнеры через "Роснефть

                - децкий сад, штаны на лямках request
                - как вас мама в интернет выпускает, вы ж там вирусов нахватаетесь
                Cat Man Null
            2. Zoldat_A Сегодня, 13:50
              Цитата: bouncyhunter
              Цитата: svp67
              А жаль. Вполне уже пора одному маленькому, но жутко "вонючему" государству на Ближнем Востоке показать если не "кузькину мать", в действии, то указать ему "где раки живут" уж точно. И это не взирая на наличие у них американской базы.

              Полностью с Вами солидарен . hi
              Лет 5-7 назад читал книгу из того, что называют "альтернативная история". Ну, типа "Человек в высоком замке" Филипа Дика. Автора и название книги, к сожалению, не помню, но сюжет прямо по комментарию выше.
              Вкратце. Вместо Горбатой Собаки пришёл молодой, умный и со стальными шарами генсек. И нанёс обалденный неядерный удар по "маленькому, но жутко вонючему государству на Ближнем Востоке". Да-да, по ТОМУ САМОМУ! Разрушил всю нефтянку и т.д. СССР автоматом вышел на первое место по добыче нефти в мире (причём с обалденным отрывом), а потом осталось только нефтедоллары вложить не а мериканские долговые бумажки, а в собственную экономику. А поскольку молодой Генсек был умный, он так и сделал.... Ну, а дальше в красках расписывается, чем бы мы могли бы быть, если бы... Запад, конечно, повонял порядочно, но СССР середины 80-х - это не Россия первой половины 90-х. Связываться цыканули.....
              Вот такая вот утопия... Это я читал лет 5-7 назад, а написана книга была лет, по-моему, 10-15 назад. Удивительно?
              Zoldat_A
              1. bouncyhunter Сегодня, 14:03
                Нет , Алексей , ничего в этом удивительного я не вижу . Многие авторы-фантасты оказываются провидцами . Пусть не точными , но всё же . Как говорит наша старая пословица :
                - Сказка - ложь , да в ней намёк ! Добрым молодцам - урок !
                bouncyhunter
        2. cniza Сегодня, 13:02
          Да имя то известно - США.
          cniza
        3. Zoldat_A Сегодня, 13:37
          Цитата: bouncyhunter
          Он им УЖЕ не нужен .

          Цитата: bouncyhunter
          Все "серые кардиналы" должны оставаться в тени

          Когда убили Листьева, так и Алкаш Свердловский под личный контроль, и фотороботы по телевизору и прочее пускание кишечных газов... А мы с мужиками на работе это обсуждали, естественно, так я на следующий день сказал, что искать некого. Те двое, которых искали, наверняка уже через час лежали мирно на дне Москвы-реки, привязанные к одной рельсе...
          Ну, примерно так и тут...
          Zoldat_A
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:39
            Алексей , самое интересное что когда я писал свой комментарий , который ты цитируешь - именно история с Листьевым вертелась в голове ... hi
            bouncyhunter
      2. cniza Сегодня, 12:57
        Я бы дальше прощупал нить и уверен что дошли бы до звездно полосатых хозяев.
        cniza
    3. сибиралт Сегодня, 12:58
      Если оперативную информацию слили, значит так надо. Будем ждать официальной, но с конкретным результатом.
      сибиралт
      1. Верба Сегодня, 13:12
        Цитата: сибиралт
        Если оперативную информацию слили, значит так надо. Будем ждать официальной, но с конкретным результатом.

        Кому надо ? Абу Салах аль-Узбеки ,что бы успел спрятаться ?
        Верба
        1. APASUS Сегодня, 13:29
          Цитата: Верба
          Кому надо ? Абу Салах аль-Узбеки ,что бы успел спрятаться ?

          А я бы засыпал Сирию или где он там ,листовками где за его голову предложил бы бабки и чем хуже дела идут у бандформирований ,тем шанс предательства увеличивается.Это всегда стоит учесть при делах с арабами ,да и прочими.
          Если он не в Сирии ,можно под тему борьбы с терроризмом выкупить или просто пригрозить,шансы всегда есть.
          APASUS
          1. Pirogov Сегодня, 13:44
            Цитата: APASUS
            А я бы засыпал Сирию или где он там ,листовками где за его голову предложил бы бабки и чем хуже дела идут у бандформирований ,тем шанс предательства увеличивается.Это всегда стоит учесть при делах с арабами ,да и прочими.
            Если он не в Сирии ,можно под тему борьбы с терроризмом выкупить или просто пригрозить,шансы всегда есть.

            А потом с Саудитами устроить аукцион ,кто больше даст за его голову ? На мой взгляд кроме геморроя это не чего не даст.
            Pirogov
            1. APASUS Сегодня, 13:59
              Цитата: Pirogov
              А потом с Саудитами устроить аукцион ,кто больше даст за его голову ? На мой взгляд кроме геморроя это не чего не даст.

              Страх человека сильнее тюрьмы,это во первых.А вообще то не должно быть вариантов где его достать и чем.Предложить выкупить хоть у саудитов,а не отдадут .............при точном местонахождении я бы уничтожил хоть ракетой.
              APASUS
              1. Pirogov Сегодня, 14:10
                Цитата: APASUS
                Страх человека сильнее тюрьмы,это во первых.А вообще то не должно быть вариантов где его достать и чем.Предложить выкупить хоть у саудитов,а не отдадут .............при точном местонахождении я бы уничтожил хоть ракетой.

                Уничтожить нужно в любом случае согласен и любыми способами !
                Pirogov
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 13:10
      Цитата: bouncyhunter
      Ну назвали имя , а дальше-то что ?

      Дальше Паш как всегда...у нас ! До следующего теракта..Черт их всех подери..!
      Как действуют сша и израиль , мы должны нанести калибрами по Киргизии..Но увы это не наш уровень.. hi
      ОТДЕЛ
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:13
        Цитата: ОТДЕЛ
        Дальше Паш как всегда...у нас ! До следующего теракта..Черт их всех подери..!

        Твоя горькая правда , Виталя ...
        bouncyhunter
      2. семург Сегодня, 14:07
        Цитата: ОТДЕЛ

        Как действуют сша и израиль , мы должны нанести калибрами по Киргизии..Но увы это не наш уровень.. hi

        Наверно точнее это не наш метод а не уровень. И зачем дорогие калибры тратить когда можно чугунием со штурмовиков которые находятся в Киргизии на базе в Канте.
        семург
    5. SSR Сегодня, 13:37
      Цитата: bouncyhunter
      Ну назвали имя , а дальше-то что ?

      Дело в том что узбеков с юга Киргизии и их связи, достаточно легко, если известны несколько звеньев цепочки. Уверен что по ним работу провели на несколько ходов вперёд, а этот уже отработанный материал.
      Многие отщепенцы с фамилиями известны со времён Ошских событий 1 и 2, теперь это "семейство" анклав... не знаю как назвать, переключились на Сирию и Россию, там, в Киргизии они гадить уже не могут, так как их быстро снесут вместе со всеми родственниками.
      Ошские, Джалал Абадские, Узгенские узбеки, легко сожрали овно так называемого "исламизма" а в Узбекистане у них не срослось, Каримов жОстко придавил их ногтём к ногтю, за это ему реально респект.
      SSR
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:51
        Спасибо , Роман hi Стала немного понятнее ситуация с этими бармалеями .
        bouncyhunter
    6. Самаритянин Сегодня, 13:43
      Цитата: bouncyhunter
      Ну назвали имя , а дальше-то что ?

      ответ будет ПО «Джебхат-ан-Нусра»? ВОТ ЕСЛИ В ПЫЛЬ СОТРУТ - БУДЕТ СМЫСЛ!
      Самаритянин
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:04
        Цитата: Самаритянин
        Цитата: bouncyhunter
        Ну назвали имя , а дальше-то что ?

        ответ будет ПО «Джебхат-ан-Нусра»? ВОТ ЕСЛИ В ПЫЛЬ СОТРУТ - БУДЕТ СМЫСЛ!

        Мочить то мы умеем , но нужно подумать зачем это все, может с ними договориться проще..? Может нам всем собраться вместе , без (сша и Израиля) на нейтралке..? Просто пообщаться ..Хватит уже мочить друг друга ? Давайте будем договариваться..Хватит воевать с друг другом..Враг у нас один все же..! soldier
        ОТДЕЛ
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:18
          Цитата: ОТДЕЛ
          Давайте будем договариваться..Хватит воевать с друг другом..Враг у нас один все же..!

          Верно говоришь , Виталя . Худой мир лучше доброй войны . Но видишь в чём закавыка - некоторым по-доброму не доходит , только люлями и удаётся втолковать миролюбие . Такой вот парадокс ...
          bouncyhunter
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:52
            Цитата: bouncyhunter
            Худой мир лучше доброй войны . Но видишь в чём закавыка - некоторым по-доброму не доходит , только люлями и удаётся втолковать миролюбие . Такой вот парадокс ...

            Паш перемирие , это хуже войны! а вот договариваться и объединятся против тех кто стравил нас, это уже очень высокий уровень и взаимопонимание !
            А еще главное , что мы возле Израиля закрепились и стоим насмерть там.. wassat Можем влиять на геополитику мировую...ха ха ха..А так и есть!
            ОТДЕЛ
    7. Oden280 Сегодня, 14:24
      Назвали СМИ, а это из разряда ОБС.
      Oden280
  2. Pirogov Сегодня, 12:46
    Абу Салах аль-Узбеки.......................................
    .................................................
    ..........Вот его поймать ,зашить в свиную шкуру и живым в земельку ........
    Pirogov
    1. cniza Сегодня, 12:51
      Для начала его надо поймать , а потом уже решат , что с ним сделать.
      cniza
      1. Верба Сегодня, 13:05
        Цитата: cniza
        а потом уже решат , что с ним сделать.

        Вот это и плохо ,а бармалеи ,это знают ,что посадят ,ещё и кормить будут не плохо ,а если бы знали ,что с ними поступят жёстко ,была бы другая песня ! А так привет либералам !
        Верба
  3. Гаврила Сегодня, 12:49
    Опять, эти продажные СМИ, в погоне за дешевой сенсацией!
    им кто-то сказал, что кто-то слышал, что как кто-то видел, что кто-то ..... итд итп..
    Гаврила
    1. askort154 Сегодня, 13:22
      Гаврила.......Опять, эти продажные СМИ, в погоне за дешевой сенсацией!


      А мы, обыватели, заглатываем это без закуси. Ещё и устраиваем дискуссии. fool



      ]
      askort154
  4. mitrich Сегодня, 12:54
    Мы все смеёмся над ЕС, что к ним прут толпы арабов и африканцев, а они их мило принимают. А чем мы отличаемся? С бывшими азиатскими республиками границы нет, едь кто хочешь. У нас работу найти не проблема, легализоваться, официально или нет, тоже. Купить гражданство, не проблема, были бы деньги. Да ещё собственных кавказских "братьев" хватает. Но наши бонзы только милуются да слюнявятся с азиатскими царьками, им трубы с газом-нефтью важнее, границы никогда не закроют. Они то себя защитят, заборами, секюрити, собаками. Мы- нет. И не какие крутые спецслужбы не помогут, упарятся вылавливать всю эту тв.рь .
    mitrich
    1. Pirogov Сегодня, 13:21
      Цитата: mitrich
      Мы все смеёмся над ЕС, что к ним прут толпы арабов и африканцев, а они их мило принимают. А чем мы отличаемся? С бывшими азиатскими республиками границы нет, едь кто хочешь. У нас работу найти не проблема, легализоваться, официально или нет, тоже. Купить гражданство, не проблема, были бы деньги. Да ещё собственных кавказских "братьев" хватает. Но наши бонзы только милуются да слюнявятся с азиатскими царьками, им трубы с газом-нефтью важнее, границы никогда не закроют. Они то себя защитят, заборами, секюрити, собаками. Мы- нет. И не какие крутые спецслужбы не помогут, упарятся вылавливать всю эту тв.рь

      Полностью с Вами согласен ! А эти царьки в благодарность , ещё кириллицу на латиницу меняют и т.д.!
      Pirogov
  5. ГУМАНОИД Сегодня, 13:00
    Что вы голосите,награда обязательно найдёт своего героя
    ГУМАНОИД
  6. Громобой Сегодня, 13:49
    и прошёл обучение в так называемом медресе
    А что не так с этим медресе, почему оно так называемое?
    Громобой
  7. Appraiser Сегодня, 14:07
    У нас как всегда, машут "кулаками" после драки, не пора ли установить жесткий контроль за всеми приезжими и потенциально опасными субъектами. Уж слишком они расслабились на территории РФ. am
    Appraiser
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