15:01 22 апреля

Радиотехнический комплекс А-100 "Премьер" испытан в воздухе

Радиотехнический комплекс перспективного самолета дальнего радиолокационного дозора и наведения А-100 "Премьер" впервые испытан в полете на летающей лаборатории. Об этом сообщил генеральный конструктор РФ по системам и комплексам разведки, дозора и управления авиационного базирования, генеральный директор концерна "Вега" (входит в объединенную "Росэлектронику" госкорпорации Ростех) Владимир Верба, передает ТАСС

Сегодня после длительной стоянки в рамках подготовки к предварительным испытаниям состоялся полет самолета-лаборатории А-100ЛЛ. Особенностью сегодняшнего полета стало первое включение аппаратуры радиотехнического комплекса "Премьер" в реальной воздушной обстановке в условиях выполнения полета самолетом А-100ЛЛ,
- сказал Верба.

Радиотехнический комплекс А-100 "Премьер" испытан в воздухе

Летающая лаборатория А-100ЛЛ



По его словам, новый полет А-100ЛЛ с задействованием аппаратуры радиотехнического комплекса "Премьер" в реальной воздушной обстановке переводит испытания на качественно новую ступень.

Испытательные полеты самолета-лаборатории дают нам уникальную информацию о работоспособности комплекса в реальной обстановке, которую невозможно смоделировать на наземных стендах,
- отметил он.

Самолет А-100ЛЛ создан на платформе одного из самолетов А-50, выведенного из боевого состава ВКС России. В конструкцию фюзеляжа самолета внесены некоторые изменения, в частности демонтирован характерный "гриб"-обтекатель антенны радиолокатора. На борту самолета установлены системы радиотехнического комплекса нового поколения, выполненные на основе самых современных технологий и элементной базы. Это касается как средств получения информации, так и вычислительного комплекса для ее обработки и автоматизированных рабочих мест операторов.

А-100 - следующее поколение самолетов дальнего радиолокационного дозора и наведения, которые применяются для обнаружения и сопровождения воздушных целей и надводных кораблей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления о воздушной и надводной обстановке. Кроме того, они могут применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.
А-100 создается на базе самолета предыдущего поколения А-50 (на базе военно-транспортного Ил-76). В перспективе оборудование А-100 будет перенесено в модернизированный Ил-76МД-90А, на базе которого будут выпускаться серийные образцы "Премьера".


Использованы фотографии: © "ТАНТК им. Г.М. Бериева"
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 4

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  1. bouncyhunter Сегодня, 14:52
    Дождались , наконец-то ! good Отличная новость ! drinks
    bouncyhunter
    1. Pirogov Сегодня, 14:55
      Цитата: bouncyhunter
      Дождались , наконец-то ! good Отличная новость !

      Что да то да ,ещё бы побыстрей ими стали самолёты оснащать !
      Pirogov
    2. Cat Man Null Сегодня, 15:00
      Цитата: bouncyhunter
      Дождались, наконец-то !

      - а если бы читали еще что-нить, кроме ВО, могли бы еще вчера порадоваться
      - при всем уважении - ВО "притормаживает" с публикацией вполне профильных новостей. Пичалька request
      Cat Man Null
  2. НЕКСУС Сегодня, 15:00
    Интересно...сверху нет того "блина-тарелки" радара...
    НЕКСУС
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