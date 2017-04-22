Радиотехнический комплекс А-100 "Премьер" испытан в воздухе

Сегодня после длительной стоянки в рамках подготовки к предварительным испытаниям состоялся полет самолета-лаборатории А-100ЛЛ. Особенностью сегодняшнего полета стало первое включение аппаратуры радиотехнического комплекса "Премьер" в реальной воздушной обстановке в условиях выполнения полета самолетом А-100ЛЛ,

Летающая лаборатория А-100ЛЛ

Испытательные полеты самолета-лаборатории дают нам уникальную информацию о работоспособности комплекса в реальной обстановке, которую невозможно смоделировать на наземных стендах,