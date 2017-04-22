Израиль не поверил аргументам России в отношении базы Ирана в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не считает убедительными аргументы России по поводу установки военно-морской базы Ирана в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.
Нетаньяху ранее обвинял Иран в намерении создать военно-морскую базу в Сирии. Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции Расул Санаи Рад ранее заявлял, что у Ирана таких планов нет.
Нетаньяху посетил Москву в марте. Визит, который продолжался несколько часов, имел своей главной целью противодействие попыткам Ирана закрепиться в Сирии в контексте процесса урегулирования конфликта в этой стране, сообщила канцелярия израильского премьера.
Нетаньяху ранее обвинял Иран в намерении создать военно-морскую базу в Сирии. Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции Расул Санаи Рад ранее заявлял, что у Ирана таких планов нет.
Они (иранцы) пришли в Сирию, они попытались создать там военно-морскую базу у Средиземного моря. Вы можете представить себе иранские подводные лодки в Средиземном море? У вас там Шестой флот (оперативный флот ВМС США, действующий в Средиземном море), у нас свое морское судоходство. Вы ходите, чтобы там были иранцы? Нет,— сказал Нетаньяху в интервью американскому телеканалу.
И я сказал это президенту Путину, что это не лучшая идея… Я сказал, что это не входит ни в чьи интересы, в том числе России. И не услышал убедительных аргументов,— рассказал израильский премьер.
Нетаньяху посетил Москву в марте. Визит, который продолжался несколько часов, имел своей главной целью противодействие попыткам Ирана закрепиться в Сирии в контексте процесса урегулирования конфликта в этой стране, сообщила канцелярия израильского премьера.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›Нетаньяху Биньямин фото
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