18:41 22 апреля

Израиль не поверил аргументам России в отношении базы Ирана в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не считает убедительными аргументы России по поводу установки военно-морской базы Ирана в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Нетаньяху ранее обвинял Иран в намерении создать военно-морскую базу в Сирии. Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции Расул Санаи Рад ранее заявлял, что у Ирана таких планов нет.

Израиль не поверил аргументам России в отношении базы Ирана в Сирии



Они (иранцы) пришли в Сирию, они попытались создать там военно-морскую базу у Средиземного моря. Вы можете представить себе иранские подводные лодки в Средиземном море? У вас там Шестой флот (оперативный флот ВМС США, действующий в Средиземном море), у нас свое морское судоходство. Вы ходите, чтобы там были иранцы? Нет,
— сказал Нетаньяху в интервью американскому телеканалу.

И я сказал это президенту Путину, что это не лучшая идея… Я сказал, что это не входит ни в чьи интересы, в том числе России. И не услышал убедительных аргументов,
— рассказал израильский премьер.

Нетаньяху посетил Москву в марте. Визит, который продолжался несколько часов, имел своей главной целью противодействие попыткам Ирана закрепиться в Сирии в контексте процесса урегулирования конфликта в этой стране, сообщила канцелярия израильского премьера.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Нетаньяху Биньямин фото
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 76

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  1. oleg-gr Сегодня, 17:52
    Его мнение кому интересно? Америку и Израиль по Сирии уже никто и не спрашивает. РФ, Иран и Турция нормализуют ситуацию.
    oleg-gr
    1. Владимир 38 Сегодня, 17:56
      Не спрашивают нас, когда бомбят сирийскую армию. Где и когда захотят, а наши с 400 внимательно наблюдают и протестуют
      Владимир 38
      1. израильнам Сегодня, 17:59
        Цитата: Владимир 38
        Где и когда захотят, а наши с 400 внимательно наблюдают и протестуют

        А кто такой подполковник госбезопастности В.Путин против хабадника лазара?Не ужели непонятно,что как кагал скажет ,так и будет вестись военная операция.
        израильнам
        1. cniza Сегодня, 18:03
          Не занимайтесь бравадой , не спешите с выводами , все ещё только начинается , наберитесь терпения и все увидите своими глазами.
          cniza
          1. израильнам Сегодня, 18:11
            Цитата: cniza
            е занимайтесь бравадой

            Какая-то бравада непонятная
            Цитата: cniza
            не спешите с выводами , все ещё только начинается

            Спешка?Так ужо более 18 месяцев прошло.
            Цитата: cniza
            наберитесь терпения и все увидите своими глазами.

            И так всё видно
            израильнам
          2. hirurg Сегодня, 18:17
            Кто его спрашивает. Как говаривал Жиглов: Твой номер шестой.
            Путин не предоставил убедительных чего?...
            Статьей ниже вам доводы.
            Оборзели совсем.
            hirurg
            1. commbatant Сегодня, 18:24
              Цитата: hirurg
              Кто его спрашивает. Как говаривал Жиглов: Твой номер шестой.
              Оборзели совсем.


              Думаю харизма израильский евреев исчезнет, когда в Хмеймим прибудут специалисты 12-го ГУ МО РФ....
              commbatant
            2. СРЦ П-15 Сегодня, 18:25
              Нетаньяху ранее обвинял Иран в намерении создать военно-морскую базу в Сирии.

              Ну конечно: Израилю захватывать Голанские высоты можно, а Ирану иметь военно-морскую базу, с согласия Сирии, нельзя? fool
              СРЦ П-15
          3. demo Сегодня, 18:34
            Да как-то хотелось бы увидеть. И желательно то, что нам интересно и выгодно.
            Только сколько ждать то?
            Не хотелось бы уподобляться китайцам, сидящим у реки.
            demo
      2. cniza Сегодня, 18:01
        Цитата: oleg-gr
        Его мнение кому интересно? Америку и Израиль по Сирии уже никто и не спрашивает. РФ, Иран и Турция нормализуют ситуацию.


        Не все так просто , Турция вопрос вопросов и не понятно куда она склонится , что касаясь Ирана то у Израиля на него "изжога" давняя и не проходящая , а России не нужна лишняя напряженность , вот и придется решать такую головоломку.
        cniza
        1. Shurik70 Сегодня, 18:11
          То одна Псаки находит подводные лодки в степях Белоруссии, теперь другой Беньямин нашёл иранскую морскую базу в Сирии.
          Приём старый, как мир - что бы отвлечь от внутренних проблем, людям нужен внешний враг. Вот и выдумывают.
          Ясно, что никакой базы нет и не будет, Ирану нафиг не нужны базы за рубежом, слишком многим натовцам и их вассалам поперёк горла островок мирной жизни в Ближней Азии, так что все базы внутри страны. За рубежом только временное присутствие, как сейчас в Сирии.
          Shurik70
        2. Владимир 38 Сегодня, 18:14
          В Сирии все преследуют свои интересы и Турция в том числе, куда она склоняется стало понятно после убийства Пешкова. Вот тогда, по нашей реакции "партнеры"поняли, что все понты.
          Цитата: cniza
          Не все так просто , Турция вопрос вопросов и не понятно куда она склонится
          Владимир 38
      3. МПК105 Сегодня, 18:05
        good Причём,Володь,протестуют,по-бумажке обычно читая текст...А мы в ладошки хлопаем-ай,красавы,ай молодцы мы какие-как же все нас боятся и уважают... laughing Совсем от внутренних дел голову заморочили Сириями,Америками,Украиной,Кореей,кто там ещё-никого не забыл...?
        МПК105
    2. Maskom Сегодня, 17:57
      Пусть строят базу тратят деньги, когда достроят - один налет пингвинов и летающих утюгов Ф-35- и сотни миллионов иранских нефтедолларов псу под хвост. Так что пущай строят
      Maskom
      1. cniza Сегодня, 18:05
        Не мечтайте , не будет Иран там строить никакой базы.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:28
          Вить , пусть помечтают - оно пользительно бывает . Ждут заклятого друга , понимаешь ... lol
          bouncyhunter
      2. хрыч Сегодня, 18:06
        Цитата: Maskom
        один налет пингвинов и летающих утюгов Ф-35

        Вот видимо содомская проклятая земля лишает вас рассудка (аура, химикаты в воздухе, магнитные волны или еще т.п.), нападение на базу этож так-то война. Тем более Иран не Хезболла, которая и так нанесла Цахалу неприемлемые потери. Короче видимо напрашиваетесь разделить судьбу ваших содомских предков. am Не жаль своих граждан и детей belay
        хрыч
        1. Wiskar Сегодня, 18:13
          Что-то вы часто про содомитов писать стали - уже сегодня 5 сообщений laughing
          Наводит на мысли о вас lol
          Wiskar
          1. Pirogov Сегодня, 18:20
            Цитата: Wiskar
            Что-то вы часто про содомитов писать стали - уже сегодня 5 сообщений laughing
            Наводит на мысли о вас

            Да нет ,просто когда Хрыч видит флаг Израиля у него нет других мыслей ,кроме как о содоме.))) Бывает не разделённая любовь , и тут не чего не поделаешь .)))
            Pirogov
          2. хрыч Сегодня, 18:20
            Цитата: Wiskar
            Что-то вы часто про содомитов писать стали - уже сегодня 5 сообщений

            Спасибо за внимание. Читал нынче историю про Лота и про археологические изыскания. Оказывается Израиль расположен на месте Содома, а родня евреев (сами пишут в своих побасенках) оттуда выходцы. Посему для меня лично израильтяне (не евреи) территориально содомляне (не путать с содомитами). Хотя геев и умалишенных по статистике Ломброзо ... читайте сами короче laughing
            хрыч
            1. Wiskar Сегодня, 18:34
              Цитата: хрыч
              Оказывается Израиль расположен на месте Содома


              Если вы верите во всё,что написано в Библии laughing


              Цитата: хрыч
              а родня евреев (сами пишут в своих побасенках) оттуда выходцы.


              Нет, Содом населяли хананеи.

              Цитата: хрыч
              Посему для меня лично израильтяне (не евреи) территориально содомляне (не путать с содомитами).


              Учитывая, что содомляне это жители Содома, а не всей территории, то это скорее говорит о вашей неграмотности в вопросе.
              Это всё равно,что взять кусок России и россиян территориально называть как-то по какому-то нехорошему событию.. Глупость какая-то и только wassat
              Wiskar
        2. Pirogov Сегодня, 18:15
          Цитата: хрыч
          Вот видимо содомская проклятая земля лишает вас рассудка (аура, химикаты в воздухе или еще т.п.), нападение на базу этож так-то война. Тем более Иран не Хезболла, которая и так нанесла Цахалу неприемлемые потери. Короче видимо напрашиваетесь разделить судьбу ваших содомских предков. am Не жаль своих граждан и детей belay

          Надеются на плечо Сша и не понимают, что страна не способная сбить российский БЛА ,не сможет остановить ракеты Ирана !
          Pirogov
          1. Wiskar Сегодня, 18:20
            Цитата: Pirogov
            сбить российский БЛА


            израильский , что Россия делает по израильской лицензии, так как свои не способна такого уровня делать
            Wiskar
            1. хрыч Сегодня, 18:26
              Цитата: Wiskar
              так как свои не способна такого уровня делать

              Вот совершенно беспросветно глуп вы батенька, просто особо не заморачивалась делая такие вещи в ядерно-космической сфере, что израильтянам не снилось laughing Просто пришел момент, когда потребовалось вести войны наподобие израильских с попуасами типа игиловцев laughing где эта лабуда востребована
              хрыч
              1. Верба Сегодня, 18:34
                Цитата: хрыч
                Вот совершенно беспросветно глуп вы батенька, просто особо не заморачивалась делая такие вещи в ядерно-космической сфере, что израильтянам не снилось Просто пришел момент, когда потребовалось вести войны наподобие израильских с попуасами типа игиловцев где эта лабуда востребована

                Он не глуп ,а просто пишет по шпаргалке. ..
                Верба
              2. Wiskar Сегодня, 18:38
                Цитата: хрыч
                Вот совершенно беспросветно глуп вы батенька


                Скорее вы.

                В 2009 году Россия заключила с израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI) контракт на покупку беспилотных летательных аппаратов.

                На разработку БПЛА Минобороны РФ потратило, по сообщениям источников, 5 млрд рублей По заявлению замминистра обороны РФ, генерал-полковника Владимира Поповкина, эти вложения не принесли искомого результата. 7 апреля 2010 генерал Поповкин сообщил прессе:

                В прошлом году мы провели испытания всех представленных российской промышленностью беспилотных летательных аппаратов. Ни один из них не выдержал программу испытаний

                По словам замминистра, российские беспилотники очень сильно уступают продукции других стран, поэтому рассматриваются планы совместного производства с IAI по созданию БПЛА.

                К 2014 г. БПЛА “Форпост”, сделанные на базе БПЛА Searcher Mk. II, по лицензии компании IAI, произведены на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге


                http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2010/04/1
                00407_rn_drones_five_bln_russia.shtml


                Цитата: хрыч
                Просто пришел момент, когда потребовалось вести войны наподобие израильских с попуасами типа игиловцев где эта лабуда востребована


                Утешайте себя, утешайте laughing
                Wiskar
            2. Pirogov Сегодня, 18:28
              Цитата: Wiskar
              израильский , что Россия делает по израильской лицензии, так как свои не способна такого уровня делать

              Россия пока не способна,думаю к концу года ,таких как Вы неприятно удивят ! А какая разница чей БЛа лицензионный или нет ,главное ,что ПВО Израиля просто НОЛЬ . А значит и Сша ,потому как в Израиле стоят американские системы . ..... Так ,что передавайте там привет Мари Ле пен ,как бы вам скоро снова не пришлось страну проживания менять.
              Pirogov
              1. Wiskar Сегодня, 18:40
                Цитата: Pirogov
                Россия пока не способна,думаю к концу года ,таких как Вы неприятно удивят !


                Да да, ждём lol

                Цитата: Pirogov
                какая разница чей БЛа лицензионный или нет ,главное ,что ПВО Израиля просто НОЛЬ .


                У вас есть выводы почему Израиль не смог сбить и на основании чего вы делаете такие глупые заявления,тем более говоря об вообще ПВО Израиля? wassat


                Цитата: Pirogov
                А значит и Сша ,потому как в Израиле стоят американские системы . .....


                И тут вы показываете незнание.

                Цитата: Pirogov
                Так ,что передавайте там привет Мари Ле пен ,как бы вам скоро снова не пришлось страну проживания менять.


                Я в Израиле живу-это сайт глючит с флагами.
                Главное,что у вас в стране всё хорошо lol
                Wiskar
      3. Лопатов Сегодня, 18:08
        Цитата: Maskom
        один налет пингвинов и летающих утюгов Ф-35- и сотни миллионов иранских нефтедолларов псу под хвост.

        То есть удар по иранской военной базе с иранскими военнослужащими на ней.
        Это однозначно война.
        Лопатов
      4. Uryukc Сегодня, 18:08
        Цитата: Maskom
        один налет пингвинов и летающих утюгов Ф-35- и сотни миллионов иранских нефтедолларов псу под хвост.

        Пингвинов и утюги, посадят иранские с-300, и тогда вам придется еще на 2,5 лярда раскошелится.
        Uryukc
      5. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 18:09
        нет. не построят никакую базу по крайнем мере ближайшее 20 лет. А нефтедоллары уже не те и никогда они больше не достигнут той цены выше 100$
        Спайков Джавелин Тоувич
        1. Uryukc Сегодня, 18:16
          Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
          А нефтедоллары уже не те и никогда они больше не достигнут той цены выше 100$

          Джавелин Тоувич, а вы на русский это перевидите))
          Если вы про нефть, то ее запасы как бы ограничены, так что рано или поздно цена на нее будет выше 100$ за баррель, а может даже выше 1000$, а со временем и 10000$, инфляции все покорны))
          Uryukc
      6. рич Сегодня, 18:13
        Это как? База ВМС Ирана будет строится в Латакии недалеко от базы Средиземноморской эскадры ВМФ РФ. Планируется совместное использование портовой инфраструктуры и причальных сооружений. И вы, Maskom, заявляете, что ваша страна готова произвести авианалет на эту инфраструктуру? То есть вы напрямую угрожаете нам? Вы отдаете себе отчет?
        рич
      7. Taran 75 Сегодня, 18:38
        а как вариант красивые фото и видео обломков пингвинов и утюгов laughing
        Taran 75
    3. МПК105 Сегодня, 17:57
      Ну зачем так категорично...Как раз их мнение там поболе нашего весит...А ещё там есть мнение Ирана,а ещё...Короче,если,конечно,можно так выразиться со стороны Сирии-"все Флаги в гости к нам"...
      МПК105
      1. мордвин 3 Сегодня, 18:08
        Цитата: МПК105
        есть мнение Ирана,а ещё..

        А ещё, там наши будут... Надеюсь.
        мордвин 3
      2. vovanpain Сегодня, 18:27
        Цитата: МПК105
        Ну зачем так категорично...Как раз их мнение там поболе нашего весит

        Леша сегодня суббота,в баню,баню,а то вон причиндалы их поболее весят уже. fellow
        vovanpain
    4. Лопатов Сегодня, 18:02
      Ну почему... Израиль тоже имеет свои национальные интересы.
      Но вот в чём фикус-пикус: не к тем он обращается. Надо бы прежде всего к Брюсселю, Вашингтону, Парижу, Анкаре и Лондону. К тем, кто, собственно, и создал в Сирии ситуацию, когда там может быть организована иранская военно-морская база. Ну и у себя самих спросить насчёт этого же. Они не меньше приложили сил к дестабилизации обстановке в этой стране.

      Россия то здесь причём? Иран помогает Дамаску бороться с террористами на их территории, посему вполне имеет право договориться о преференциях.
      Лопатов
  2. Ferdinant Сегодня, 17:54
    Израиль всегда всем недоволен,кроме того ,что ему нужно.
    Ferdinant
    1. Wiskar Сегодня, 18:14
      Как и Россия hi
      Wiskar
  3. fzr1000 Сегодня, 17:54
    Верю-не верю. Нам то что?
    fzr1000
  4. Maskom Сегодня, 17:58
    Цитата: oleg-gr
    Его мнение кому интересно? Америку и Израиль по Сирии уже никто и не спрашивает. РФ, Иран и Турция нормализуют ситуацию.


    Ну и союзнички у вас. Одни русский самолет сбили , другие учавствовали в развале "красного сатаны".
    Америку не спросили про применение химического оружия- и получили 59 Топоров
    Maskom
    1. cniza Сегодня, 18:07
      У нас только два союзника - армия и флот , а это "партнеры" , пока есть общие интересы , что касается сбитого самолета то Турция все компенсировала с достатком.
      cniza
    2. Ихрек Сегодня, 18:10
      Цитата: Maskom
      и получили 59 Топоров

      Не надо лукавить, не 59 а только 23. Остальные благополучно были утоплены нашими РЭБ. А ведь только так в полсилы мы постарались, и то задействовали только РЭБ. А если подошли бы серьёзно, то не один не долетел бы. Ваши союзники потратили 100 "лямов" зелёных и нанесли ущерб Асаду на 5 "лямов" lol Кому американцы нанесли ушерб, Асаду или собственному налогоплательшику вопрос открытый.. Да уж, ну и союзнички у вас, мои поздравления drinks
      Ихрек
      1. Wiskar Сегодня, 18:23
        Цитата: Ихрек
        Остальные благополучно были утоплены нашими РЭБ. А ведь только так в полсилы мы постарались, и то задействовали только РЭБ. А если подошли бы серьёзно, то не один не долетел бы. Ваши союзники потратили 100 "лямов" зелёных и нанесли ущерб Асаду на 5 "лямов"


        Да вы что? Да ещё и в пол силы? И только РЭБ задействовали?
        И всего 23 из 59 ?

        laughing laughing laughing
        Wiskar
      2. lFelix Сегодня, 18:27
        Цитата: Ихрек
        Не надо лукавить

        Вот именно, америка хоть озаботилась спутниковыми снимками о минимум 44 попаданий, а Конашев озаботился только невнятным мычанием о 23 обнаруженных КР неимеющимианалоговвмире радарами.
        lFelix
        1. Uryukc Сегодня, 18:31
          Цитата: lFelix
          америка хоть озаботилась спутниковыми снимками о минимум 44 попаданий

          А вы видели те снимки? Там просто кружков понатыкали))
          Я не иронизирую, я их старательно рассматривал, но во-первых качество не очень, во-вторых половина "кружков" вызывают вопросы.
          Цитата: lFelix
          только невнятным мычанием о 23 обнаруженных КР неимеющимианалоговвмире радарами.

          Все лучше чем ваши радары и ракеты которые один беспилотник сбить не могут))
          Uryukc
    3. Хагалаз Сегодня, 18:15
      Выше, cniza прав. Что там Турция компенсировала, я не знаю, но пусть. И союзники\рартнеры\возможно не ах какие суперы. Но и присоединиться к Израилю и иже с ними - тошноте подобно.
      Хагалаз
  5. 1536 Сегодня, 18:01
    То есть, одним можно всё, другим ничего? И с такими идеями прожили 17 лет в XXI-м веке? Мир устал от политиканов XX века, когда год за годом, десятилетие за десятилетием всё человечество отсчитывало дни до войны, во время войны и после войны, по их милости. Сегодня, как сказал некогда великий ученых, мы не должны ждать милостей от природы, взять их у нее, наша задача. Природа капитализма, в том числе и растовщического, финансового, себя изжила. В информационном обществе ей нет места. Отсюда злоба и ненависть ко всему и всем тех стран, которые всегда жили в прошлом.
    1536
  6. Рабинович Сегодня, 18:05
    Иран враг Израиля.

    На параде в Тегеране провезли ракету с надписью «Смерть Израилю»
    https://vz.ru/news/2017/4/18/866853.html
    Рабинович
    1. Киса77 Сегодня, 18:09
      Иран слабенький, но союзник России, а про израил нам не интересно
      Киса77
      1. Рабинович Сегодня, 18:17
        Эти ребята не отличаются от тех, кто взрывал метро в Питере или в Беслане убивал детей.
        Россия своеобразная страна...

        Я к этому отношусь так -
        То что Россия сейчас делает это не русские. Нынешние правители России представляют только свои личные интересы, но не россиян.
        Рабинович
        1. Uryukc Сегодня, 18:23
          Цитата: Рабинович
          То что Россия сейчас делает это не русские. Нынешние правители России представляют только свои личные интересы, но не россиян.

          Прям все за границей озабочены интересами Россиян и Русских, и конечно же лучше знают что в наших интересах))
          Цитата: Рекс Тиллерсон
          которая, как мы считаем, не будет отвечать интересам России в долгосрочной перспективе
          Uryukc
        2. Ихрек Сегодня, 18:36
          Цитата: Рабинович
          Эти ребята не отличаются от тех, кто взрывал метро в Питере или в Беслане убивал детей

          А вы вместе со своим союзником чем лучше, делаете то же самое, но в открытую и другими способами. Только жертв намного больше.
          Ихрек
    2. БывшийРоссиянин Сегодня, 18:19
      И правильно написали! Надо не только написать , но осуществить! laughing
      БывшийРоссиянин
      1. Рабинович Сегодня, 18:22
        СССР тоже был глуп, обучал и помогал немцам. Обучал лётчиков у себя. Потом было соглашение о ненападении. Потом эти лётчики бомбить начали , обученные им же.

        Тут ситуация аналогичная. Да и взять того же Кадырова - прекратить давать ему деньги или приравнять к другим регионам (заставить исполнять законы России) - вот вам и игил будет.
        Рабинович
        1. МПК105 Сегодня, 18:29
          Снова согласен...НЕ шучу сейчас.И с первым абзацем.А,особенно,со вторым.ОСОБЕННО со вторым,Рабинович... good
          МПК105
        2. Ихрек Сегодня, 18:38
          Цитата: Рабинович
          Тут ситуация аналогичная. Да и взять того же Кадырова - прекратить давать ему деньги или приравнять к другим регионам (заставить исполнять законы России) - вот вам и игил будет.

          Сильно сомневаюсь.
          Ихрек
  7. изя топ Сегодня, 18:07
    а не послать ли евреев...море оживлять
    изя топ
    1. Wiskar Сегодня, 18:16
      пупок порвёте wassat
      Wiskar
      1. изя топ Сегодня, 18:23
        Цитата: Wiskar
        пупок порвёте wassat

        от чего? belay от посылания? request
        изя топ
  8. behemot Сегодня, 18:09
    богом избранный народ если постоянно нападаете на соседей, что ж вы обижаетесь на чужие военные базы?
    behemot
    1. ватник Сегодня, 18:13
      В принципе тут ничего удивительного нет недавно Израиль посетил министр обороны США и дал режиму Тель-Авива карт-бланш на его действия в отношении Сирии и высказал ему полную поддержку Трампа поэтому израильский режим и обнаглел.
      ватник
      1. ватник Сегодня, 18:23
        Кстати говоря из Израиля раздаются пока достаточно "робкие" голоса "экспертов"о том что он совместно с США Саудовской Аравией и другими спонсорами терроризма должен "остановить" Россию и Иран.
        Нетаниягу может помочь Трампу остановить Россию и Иран
        Визит министра обороны США Джеймса Мэттиса в ближневосточный региона связан с попытками Вашингтона лишить влияния блок Москва-Тегеран-Дамаск.
        ........главный элемент в стратегии администрации Трампа на Ближнем Востоке – создание мощного антииранского блока, в который войдут суннитские государства региона, во главе с Саудовской Аравией.
        Надежды в Вашингтоне и других западных столиц на то, что удастся разрушить партнерские отношения между Ираном и Россией, рухнули 14 апреля, когда во время встречи министров иностранных дел РФ, САР и Ирана была подвергнута резкому осуждению американская политика в регионе.
        В этой ситуации, как отмечает Эльдар, Израиль мог бы помочь Вашингтону в создании антииранской коалиции, продемонстрировав гибкость в израильско-палестинском процессе – тем более, что США готовы исключить Голаны из повестки дня арабо-израильских мирных переговоров.
        http://cursorinfo.co.il/netaniyagu-mozhet-pomoch-
        trampu-ostanovit-rossiyu-i-iran/

        Всё больше "вырисовывается" ситуация в которой Израиль "сбрасывает маску" и открыто встаёт на строну террора.
        ватник
  9. Владимир 38 Сегодня, 18:19
    Цитата: cniza
    Не занимайтесь бравадой

    И вообще , наша элита не готова к серьезному противостоянию с западом, так как зависит полностью от запада. Они с своими непосильно нажитыми средствами расставаться не хотят. Не для того они трудились, что бы в раз все потерять. От того ничего мы не дождемся.
    Владимир 38
    1. Лопатов Сегодня, 18:29
      Цитата: Владимир 38
      И вообще , наша элита не готова к серьезному противостоянию с западом, так как зависит полностью от запада. Они с своими непосильно нажитыми средствами расставаться не хотят.

      Здрасьте, приехали...
      Вы забыли про западные санкции?
      Спасибо Обаме, наша элита больше не хранит "непосильно нажитое" в западных банках.
      Лопатов
  10. Подрезчик Сегодня, 18:20
    Надо наверное продать Сирии С-300 (С-400 может быть), закрыть небо от всех "желающих", а вот потом думать .....будет база, или нет...
    Подрезчик
    1. ватник Сегодня, 18:29
      Честно говоря когда вижу вот такие выпады израильского режима против Сирии против Ирана а теперь по всей видимости и против России я понимаю зачем нужна Ирану ядерная бомба она нужна иранцем исключительно в целях самообороны чтобы противостоять агрессивным и непредсказуемым режимам вроде Вашингтонского и Тель-Авивского.
      ватник
    2. Лопатов Сегодня, 18:31
      Цитата: Подрезчик
      Надо наверное продать Сирии С-300 (С-400 может быть), закрыть небо от всех "желающих", а вот потом думать .....будет база, или нет...

      Если бы это было так просто. Эффективная система ПВО с нуля строится десятилетиями, и стоит столько, что кредит Сирии на это Россия точно не потянет.
      Лопатов
  11. commbatant Сегодня, 18:26
    Я так и не понял, что больше всего беспокоит
    Нетаньяху
    Шестой флот (оперативный флот ВМС США, действующий в Средиземном море
    или судьба жителей государства Израиль?
    commbatant
  12. aleksandrs95 Сегодня, 18:28
    Хотят мира и покоя надо договариваться, а не бомбить,что захочется.
    aleksandrs95
    1. гдв Сегодня, 18:38
      .блин трудно бодаться с израилем, это же такая мощь, очень серьёзно надо отнестись к их заявлениям.
      гдв
  13. Сибиряк13 Сегодня, 18:30
    А кто его спрашивать то будет. Шавка подзаборная.
    Сибиряк13
    1. Арон Заави Сегодня, 18:37
      Цитата: Сибиряк13
      А кто его спрашивать то будет. Шавка подзаборная.

      А вот его то ваш президент и спрашивает, а вот твое мнение Путина похоже вообще не интересует.
      Арон Заави
  14. dvina71 Сегодня, 18:34
    Ну..таки хотя бы сделал вид...шо поверил?
    dvina71
  15. Приговор Сегодня, 18:40
    Да и хрен с ним. И с Израилем и с Нетаньяху и с тем, что они там себе считают... страна тотального вранья, беглых воров и химических фруктов. Оооо... простите забыл, ещё и бывших соотечественников, живших тут с вечной фигой в кармане.
    Приговор
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