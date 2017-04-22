Израиль не поверил аргументам России в отношении базы Ирана в Сирии

Они (иранцы) пришли в Сирию, они попытались создать там военно-морскую базу у Средиземного моря. Вы можете представить себе иранские подводные лодки в Средиземном море? У вас там Шестой флот (оперативный флот ВМС США, действующий в Средиземном море), у нас свое морское судоходство. Вы ходите, чтобы там были иранцы? Нет,

И я сказал это президенту Путину, что это не лучшая идея… Я сказал, что это не входит ни в чьи интересы, в том числе России. И не услышал убедительных аргументов,