ЛНР: ВСУ планируют диверсию на Счастьенской ТЭС

архивное фото 2014 года





Поскольку изношенность оборудования на электростанции составляет почти 80%, угля для работы нет, то Украина не придумала ничего лучшего, как подорвать ТЭС и обвинить в этом Народную милицию ЛНР,

По информации нашей разведки, в населенный пункт Станица Луганская для усиления подразделений 14 отдельной мотострелковой бригады прибыл батальон Национальной гвардии,

Хочу заверить жителей республики: мы готовы к каким-либо внештатным ситуациям. Республика не будет обесточена. Разработан план мероприятий на случай отключения: произойдет переключение в течение трех-четырех часов, и будем жить в штатном режиме. Электроэнергии, поступающей со смежных территорий, нам хватает, никакого сбоя не будет,