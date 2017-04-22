ЛНР: ВСУ планируют диверсию на Счастьенской ТЭС
Украинские власти готовят диверсию против жителей ЛНР, следствием которого станет отключение электричества на территории самопровозглашенной республики, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает РИА Новости
По его словам, в пятницу директор департамента регионального развития, промышленности, инфраструктуры и энергосбережения Луганской областной администрации Сергей Шелест "заявил о полном прекращении подачи электроэнергии на территорию ЛНР с 00.00 часов 25 апреля 2017 года".
По данным оборонного ведомства республики, до этого ЛНР зафиксировала, что на территорию Счастьенской ТЭС, которая находится на контролируемой Киевом части Луганской области рядом с линией соприкосновения, было завезено 200 неустановленных контейнеров.
Он также отметил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР продолжает оставаться напряженной.
Также по поводу прекращению подачи электроэнергии со стороны Украины, сообщил журналистам и. о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин.
Он уточнил, что украинская сторона не направляла никаких официальных уведомлений о прекращении подачи электроэнергии.
По его словам, в пятницу директор департамента регионального развития, промышленности, инфраструктуры и энергосбережения Луганской областной администрации Сергей Шелест "заявил о полном прекращении подачи электроэнергии на территорию ЛНР с 00.00 часов 25 апреля 2017 года".
архивное фото 2014 года
По данным оборонного ведомства республики, до этого ЛНР зафиксировала, что на территорию Счастьенской ТЭС, которая находится на контролируемой Киевом части Луганской области рядом с линией соприкосновения, было завезено 200 неустановленных контейнеров.
Поскольку изношенность оборудования на электростанции составляет почти 80%, угля для работы нет, то Украина не придумала ничего лучшего, как подорвать ТЭС и обвинить в этом Народную милицию ЛНР,— пояснил спикер. Марочко предостерег украинскую сторону от "необдуманных действий" и попросил принять к сведению эту информацию.
Он также отметил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР продолжает оставаться напряженной.
По информации нашей разведки, в населенный пункт Станица Луганская для усиления подразделений 14 отдельной мотострелковой бригады прибыл батальон Национальной гвардии,— сообщил Марочко.
Также по поводу прекращению подачи электроэнергии со стороны Украины, сообщил журналистам и. о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин.
Хочу заверить жителей республики: мы готовы к каким-либо внештатным ситуациям. Республика не будет обесточена. Разработан план мероприятий на случай отключения: произойдет переключение в течение трех-четырех часов, и будем жить в штатном режиме. Электроэнергии, поступающей со смежных территорий, нам хватает, никакого сбоя не будет,— заверил спикер.
Он уточнил, что украинская сторона не направляла никаких официальных уведомлений о прекращении подачи электроэнергии.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›Счастьенская ТЭС
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