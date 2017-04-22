21:57 22 апреля

ЛНР: ВСУ планируют диверсию на Счастьенской ТЭС

Украинские власти готовят диверсию против жителей ЛНР, следствием которого станет отключение электричества на территории самопровозглашенной республики, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает РИА Новости

По его словам, в пятницу директор департамента регионального развития, промышленности, инфраструктуры и энергосбережения Луганской областной администрации Сергей Шелест "заявил о полном прекращении подачи электроэнергии на территорию ЛНР с 00.00 часов 25 апреля 2017 года".

ЛНР: ВСУ планируют диверсию на Счастьенской ТЭС

архивное фото 2014 года


По данным оборонного ведомства республики, до этого ЛНР зафиксировала, что на территорию Счастьенской ТЭС, которая находится на контролируемой Киевом части Луганской области рядом с линией соприкосновения, было завезено 200 неустановленных контейнеров.

Поскольку изношенность оборудования на электростанции составляет почти 80%, угля для работы нет, то Украина не придумала ничего лучшего, как подорвать ТЭС и обвинить в этом Народную милицию ЛНР,
— пояснил спикер. Марочко предостерег украинскую сторону от "необдуманных действий" и попросил принять к сведению эту информацию.

Он также отметил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР продолжает оставаться напряженной.

По информации нашей разведки, в населенный пункт Станица Луганская для усиления подразделений 14 отдельной мотострелковой бригады прибыл батальон Национальной гвардии,
— сообщил Марочко.

Также по поводу прекращению подачи электроэнергии со стороны Украины, сообщил журналистам и. о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин.

Хочу заверить жителей республики: мы готовы к каким-либо внештатным ситуациям. Республика не будет обесточена. Разработан план мероприятий на случай отключения: произойдет переключение в течение трех-четырех часов, и будем жить в штатном режиме. Электроэнергии, поступающей со смежных территорий, нам хватает, никакого сбоя не будет,
— заверил спикер.

Он уточнил, что украинская сторона не направляла никаких официальных уведомлений о прекращении подачи электроэнергии.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Счастьенская ТЭС
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Комментарии 32

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  1. Incvizitor Сегодня, 20:17
    На Украине произошла революция достоинства. Но достоинство оказалось таким маленьким, что Европа отказалась признавать его своим членом.﻿
    Incvizitor
    1. oleg-gr Сегодня, 20:28
      Любые провокации и действия против "недочеловеков" нормальны для нациков Окраины. Учение Адольфа живет и процветает. Не удивлюсь, если вдруг появится новость, что книга с названием "Моя борьба", автор А. Гитлер, является настольным учебником Поросенка.
      oleg-gr
      1. bouncyhunter Сегодня, 21:19
        Цитата: oleg-gr
        Не удивлюсь, если вдруг появится новость, что книга с названием "Моя борьба", автор А. Гитлер, является настольным учебником Поросенка.

        Не знаю как насчёт настольного учебника , но методички скакуасам явно пишут опираясь на это творение бесноватого ефрейтора .
        bouncyhunter
      2. рич Сегодня, 21:35
        Хунта в Киеве с самого начала была убийцей — ещё когда снайперы нынешнего спикера Рады Парубия расстреливали людей на Майдане «ради победы революции», а он потом прятал их винтовки. Но теперь она стала напоминать стервозную брошенную жену, которая дня не может прожить, если не поцарапает машину, не отравит кошку или не подожжёт дверь бывшего мужа. По крайней мере, только такой вывод и остаётся сделать после наблюдения за последними потугами Киева сугубо бытовым террором вернуть Донбасс в лоно «единой Украины».
        рич
    2. cniza Сегодня, 20:29
      Ну что можно сказать , скакуны во всей красе показывают именно фашизм и им уже никогда не отмыться.
      cniza
      1. МПК105 Сегодня, 20:31
        Агония...Хотелось бы так думать,мужики...Загнанный волк завсегда на флажки идёт...
        МПК105
        1. мордвин 3 Сегодня, 20:36
          Цитата: МПК105
          .Загнанный волк завсегда на флажки идёт...

          А много такого было, что бы волк через них переступал?
          мордвин 3
          1. cniza Сегодня, 20:39
            Цитата: МПК105
            Агония...Хотелось бы так думать,мужики...Загнанный волк завсегда на флажки идёт...


            Хотелось бы что бы это была уже агония ,но пока очень тревожно , зверь очень опасен и не предсказуем.
            cniza
          2. МПК105 Сегодня, 20:46
            Так идёт же,загнанный и совсем голодный да отчаявшийся-и кидается.Я раз видел-и всё равно ему было-и запах человека,и тряпочки эти...Обычно нет,конечно...Да в жизни ВСЁ бывает,Володь...Вот и Украине-НЕ УДИВЛЮСЬ,что бы они не сделали...
            МПК105
            1. мордвин 3 Сегодня, 20:50
              Лёха, я не охотник, но у меня трое дядек тайгу исходили. Спорить не буду, но есть вопрос, какого хрена они так боятся, флажки эти?
              мордвин 3
              1. МПК105 Сегодня, 21:06
                Да при чём тут флажки красные-это для людей,так видать лучше,где они...Волкам без разницы-ты их хоть как покрась,флажки энти.ЗАПАХ ТВОЙ на них-а волк,он умный и хитрый,и осторожный.ЗАПАХ твой от флажков их пугает,не цвет...Хотя,очень редко,но и это их не остановит-тогда держись.
                МПК105
                1. мордвин 3 Сегодня, 21:29
                  Цитата: МПК105
                  Хотя,очень редко,но и это их не остановит-тогда держись.

                  Ну, это я не знаю, брехать не буду. Я и волков-медведей в жизи не видел , только в зоопарке. Наверно дядьки меня пугали. laughing А , вот, братан мой, на Урале, малину собирал. Спросил у мужика, скоко время. Мужик не ответил. Брат поближе подошел, эй, говорит, ты чё, глухой, что ли? А как разглядел, кто перед ним, так и ноги в гору дал. laughing
                  мордвин 3
      2. Zibelew Сегодня, 20:34
        Следующего отопительного сезона вряд ли стоит ждать. Это все янкесы украинцам поставки своего угля навязали и заблокировали Донбасс. Между тем сегодня в Ялте открыли памятник американскому президенту. А где памятник Сталину в Нью-Йорке?
        Zibelew
        1. Верба Сегодня, 21:05
          Цитата: Zibelew
          Следующего отопительного сезона вряд ли стоит ждать. Это все янкесы украинцам поставки своего угля навязали и заблокировали Донбасс. Между тем сегодня в Ялте открыли памятник американскому президенту. А где памятник Сталину в Нью-Йорке?

          Вы забыли ,что Сталина на западе считают Тираном ,а наше мнение не кто не спрашивает.
          Верба
    3. сибиралт Сегодня, 20:31
      "Миньские угоды" - тормоз для ЛДНР, но не для Куева.
      сибиралт
    4. Владыка Ситх Сегодня, 20:51
      А у нас за четверг у ВСУ потери: 2 убитых и 8 раненых.
      За пятницу потери: 2 раненых это на утро информация.
      Владыка Ситх
  2. Berkut24 Сегодня, 20:36
    Как-то мелко для настоящих му.. скакунов. АЭС, плотина ГЭС - вот масштаб! Что всё себе в ногу да в ногу стрелять... пора уже в голову.
    Berkut24
    1. Zibelew Сегодня, 20:46
      У нас масштабы не хуже. В Татарстане с 1 мая 2017 после остановки Уруссинской ГРЭС единственным источником горячей воды для жителей многоквартирных домов в Уруссу станут двухконтурные котлы
      Работники Уруссинской ГРЭС протестуют против решения о ее ликвидации, принятого в начале июля собственником — загадочным офшором на Виргинских островах. Получив станцию в 2007 году из рук Ильшата Фардиева, владельцы, не вложив ни копейки, накопили долгов за газ на 685 млн. рублей и умыли руки. В минпромторге оказались не в курсе этих событий, а глава района спешно переводит жилье на индивидуальные котлы.

      Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/319911

      Zibelew
      1. Berkut24 Сегодня, 21:54
        Ну в Татарстан - известная черная дыра. Разберутся. Газпром за долги по суду заберет объект.
        Berkut24
  3. Баракуда Сегодня, 20:36
    А чего хотели ? Война однако.
    Если типа украина рубит все концы. Куда податься остается - Россия . И рано или поздно ( надеюсь плотницкие-пушилины вымрут ) регион будет в составе Федерации.
    А типа-украиине останется от мертвого осла уши.
    wink
    Баракуда
    1. oleg-gr Сегодня, 20:43
      Тут прочитал предсказание А. Вассермана, что Донбасс и его любимая Одесса скоро будут в составе нового федерального округа РФ. И сроки установил небольшие. Вот и подождем.
      oleg-gr
      1. Баракуда Сегодня, 20:46
        Вассерман в жизни бабы не видел, хотя и не святой, несмотря на бороду. Все видать в мозг ушло..
        Но хочется верить ! winked
        Баракуда
        1. Pirogov Сегодня, 21:53
          Цитата: Баракуда
          Вассерман в жизни бабы не видел, хотя и не святой, несмотря на бороду. Все видать в мозг ушло..
          Но хочется верить !

          А бабы та причём ? Как аналитик Вассерман ,очень грамотный ,но всего предугадать не кто не может.
          Pirogov
      2. Владыка Ситх Сегодня, 20:56
        Ну такое мое предсказание с декабря. В конце мая все решится
        Владыка Ситх
        1. Баракуда Сегодня, 21:12
          Ну буду держать кулаки Владыка, и в астрале помогу. На полном серьезе. Но противник уж очень серьезен, может не получиться с первого раза.
          Баракуда
    2. УВБ Сегодня, 21:05
      Цитата: Баракуда
      надеюсь плотницкие-пушилины вымрут

      Как будто Плотницкий и Захарченко ЛДНР назад в руину толкают или что-то решают. Судьба Донбасса зависит совсем от других людей.
      УВБ
      1. Баракуда Сегодня, 21:15
        Вот именно , от КАКИХ людей ? Что перебор власти устраивают. ? Cтреляют неугодных ? Про Мотора забыли и всех остальных резко - вабло тырить. sad война все спишет ?
        Где помощь гумконвоев России - половина на базаре.
        Баракуда
  4. domnich Сегодня, 20:39
    Грустно все это. У меня жена со Счастья, там живут ее родственники и одноклассники. Тихий красивый городок был. Почти все население - работники Счастьинской ТЭС...
    domnich
  5. Rinat79 Сегодня, 20:48
    Не как не угамантся
    Rinat79
  6. мичман Сегодня, 20:54
    А у нашего Правительства есть вариант подачи электроэнергии из России? Прошу сообщить об этом у кого имеется информация. Честь имею.
    мичман
  7. Rinat79 Сегодня, 21:00
    Или Россия танцует под дудку запада, то что ДНР и ЛНР не могут взять в свой состав, или же Россия хочет всю Украину присоединить. Одно из двух
    Rinat79
  8. Горный стрелок Сегодня, 21:37
    Все там странно и не понятно. Эти обстрелы - и одновременно торговля, да не мелочишка рыночная - а миллионы тонн угля. Электроэнергия с оккупированных территорий и бог знает что ещё.
    Вроде война - и торговля. Предприятия, работающие на Внакраину, и платящие налоги туда...
    Ох недаром наше руководство, не испытывающее недостатка в информации, НЕ ХОЧЕТ ДАЖЕ ЗАИКАТЬСЯ о присоединении ЛДНР. Героизм простых ополченцев, и как минимум странная экономика республик. Фашистики периодически останавливают работу Донецкой фильтровальной станции, и могли бы даже выпустить на свободу несколько десятков тонн хлора, но не делают этого.
    Горный стрелок
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