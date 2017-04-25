09:19 25 апреля
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«Водный» метод строительства пирамид

В эпохи небесных «концов света» были разные методы возведения культовых сооружений. Покажем “водный” метод строительства пирамид (“святая святых” храмов стихии «Огонь»), который применялся в Гизе Древнего Египта (Та-Кемет). По проекту культового комплекса, на главной площадке строительства пирамиды подготавливался котлован с бортами: по периметру выкладывалась водонепроницаемая окружная стена с культовыми вратами и/или производилась выемка грунта (рис. a). К котловану прокладывались рвы для устройства грузовых водных каналов, входящих в транспортную систему, связывающую собой реку Нил, склады и каменоломни, где добывались, обрабатывались и хранились строительные блоки (водная логистика минимизации грузопотерь). В местах перепадов высот на каналах строились шлюзы с водоподъёмными механизмами (шадуф, тамбур), вокруг комплекса — система водоотведения.



Когда система водоотведения, канал и котлован с подготовленными основанием (упрочнённым, выровненным фундаментом), бортами (гидроизоляция чаши, глиняный замок) были готовы и заполнены водой, по водной глади на лодках и плотах (из тростника, из деревьев амбач, бальза) запускался сплав с каменоломен, складов строительных блоков и материалов.


На 1-м этапе возведения пирамиды сначала возводилась окружная защитная стена (высота равна примерно 10 метрам) с культовыми вратами. Внутри заполненного водой котлована выкладывались по разметкам (упоры-фиксаторы) периметров 1-го и 2-го рядов (парное возведение) водонепроницаемые борта из подогнанных массивных блоков (рис. b). Так получали ванну в бассейне (1÷2-й бьефы). Проходные ворота в бьефах и шлюзах возводились с опережением, строились в виде подъёмно-опускных плит, деревянных щитов, набора брусьев.

Когда 1-й бьеф был выложен, его ванна, заполненная водой, укладывалась по порядку (порядный монтаж по водяному уровню) поступающими блоками из грубых материалов. Блоки разгружались (сваливались) с плотов и лодок при регулируемом водоспуске непосредственно над донной (“веревочной”) разметкой (прямая доставка по воде), где подгонялись по месту.

Плоты и лодки обратно спускались по сливной схеме, эксплуатировались до физического списания.

Когда 1-й ряд (1-й ярус) пирамиды был закончен (осушен, размечен), он использовался как основание для 2-го бьефа (2-й ярус): в надстроенную на ряд шлюзовую камеру (камера №1) приходила следующая партия плотов со строительными блоками (рис. с).

Так, ряд за рядом, возводились пирамида и примыкающий к ней водно-шлюзовой каскад (рис. e, “Водный пандус”).

Особенностью “водного” метода является то, что кладку облицовки пирамиды технологичнее производить сразу, при укладке очередного ряда борта, одновременно с ним. Облицовочные плиты укладывались и подгонялись по порядку, когда ванны бьефов были “открытыми”, что улучшало их гидроизоляцию, упрощало доводку поверхностей внешних граней и соблюдения общей геометрии, добротности пирамиды (по водяному уровню и строительному отвесу).

Проходы, восходящие лабиринты (до верхнего бьефа), смотровые площадки (для эксплуатации и косметических ремонтов фасада пирамид), камеры, задвижки, изоляторы, массогабаритная культовая утварь закладывались на стадии возведения пирамид.

Паразитные объёмы (пустоты) шлюзов “водного пандуса” заполнялись наполнителем (грунт, песок, каменный лом). Главным этапом в возведении пирамиды была установка в ритуале “Великое оживление «Мер-Ка-Ба»” на самом верхнем бьефе пирамидиона «Бен-Бен» (рис. e).

На завершающей стадии строительства в обратном порядке разбирался (с заделкой “следов” на грани пирамиды) шлюзовой каскад с отправкой блоков и наполнителя на другие стройки (примыкающий “погребальный храм”), после чего проводилась чистовая шлифовка внешней облицовки пирамиды. Частично разобранный “водный пандус” и водоканал использовались в качестве “погребальной дороги”, которая, в свою очередь, демонтировалась после проведения ритуалов отправки душ Великого в «Дуат».

Принципиально этот метод строительства отличается тем, что в нём нет нужды в тяжёлой строительной технике типа современной, всё обходилось наборами инструментов и оснастки, плотами, лодками, естественными вентиляцией и освещением (надземной части), навыками каменщиков и строителей.
Автор: Бондаренко Александр


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Комментарии 12

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  1. Ольгович Сегодня, 06:10
    Интересно, но сомнитльно: в первую очередь, из-за очень сложных гидроизоляционнвх работ сооружений над уровнем земли и давления воды изнутри там же.
    На мой взгляд, реалистичнее насыпание земли ярус за ярусом и строительство с ее поверхности.
    Ольгович
    1. Александр романов Сегодня, 06:15
      Цитата: Ольгович
      из-за очень сложных гидроизоляционнвх работ сооружений над уровнем земли и давления воды изнутри там же

      Хорош париться с теориями их строительства. Построили и построили,кто ,почему ,зачем и как,загадка вечная .
      Александр романов
    2. антивирус Сегодня, 06:22
      Водный вариант-это более реалистично , чем на катках тыс тонн тащить
      много раз отмечалось --идеальная подгонка наружных облицовочных блоков-- иголку не вставить
      антивирус
      1. Fitter65 Сегодня, 08:18
        Цитата: антивирус
        Водный вариант-это более реалистично , чем на катках тыс тонн тащить
        много раз отмечалось --идеальная подгонка наружных облицовочных блоков-- иголку не вставить

        Что на катках,расчитать сколько человеко-тонн в час должно получится-население Египта того времени с окресностями не вписывалось ,что водный вариант.Плюс расчитать сколько дерева,канатов,тягловых животных,фуража и продуктов надо на всё это потратить,само собой нужны те же смотрители за работами,сами работники...Да ещё надо учесть что Египет в это время обязательно вёл какую-то войну,куда тоже шли ресурсы,продукты и фураж,металл(медь-бронза и тд.).Само собой опять людские ресурсы.Вроде всё хорошо,все теории имеют право быть,но вот количество личного состава-и того что строил и того что воевал,а ещё ведь кто-то должен был всю эту массу воинов и пирамидостроевцев кормить-ни как не стыкуется с потребностями для этих мероприятий.
        Fitter65
      2. andj61 Сегодня, 08:28
        Цитата: антивирус
        Водный вариант-это более реалистично , чем на катках тыс тонн тащить
        много раз отмечалось --идеальная подгонка наружных облицовочных блоков-- иголку не вставить

        Водный вариант малореалистичен именно из-за сложности гидросооружений и практической невозможности надежной гидроизоляции. И для каждонго слоя блоков нужно почти заново строить гидросооружение.
        А вот подгонка наружных блоков - когда иголку трудно вставить - вообще ставит крест на любые теории. Сейчас так обработать такие крупные блоки тоже не получится - отклонения в геометрических размерах составят весьма заметную на глаз величину, пусть даже это будут и миллиметры. Далее - идеальное позиционирование блоков по вертикали-горизонтали тоже задача очень сложная.
        Как это сделано - вообще не ясно. Так станешь верить версии какого-то нашего инженера, выложенной в ютубк - блоки, мол вобще не перемещались и не вырезались из камня, а делалась опалубка и проливался песок раствором со связующим на основе растительных компонентов (соки, настои, отвары каких-то растений), песок брался на месте. Каждый слой делался год, через год после застывания - следующий слой. Земляная насыпь делалась для того, чтобы песок таскать. Вот и объяснение - и многотонные глыбы таскать не надо, и про зазоры между блоками, куда иголку не всунешь - тоже объясняется. hi
        andj61
        1. Баракуда Сегодня, 09:01
          Ага ! И Сфинка так-же отлили...и был у них спеццемент для других всяких монолитов- Гранит называется., и супермарка Черный гранит. laughing
          Баракуда
      3. Денимакс Сегодня, 09:08
        Цитата: антивирус
        Водный вариант-это более реалистично , чем на катках тыс тонн тащить

        Насыпь вроде затратнее выходит чем сама пирамида, а тут насыпь еще со шлюзами. Катки действительно не подходят, как показали эксперименты, из за разницы деаметров и неровности поверхности блоков, все катки собираются в кучу. Думаю проще толкать на деревянных полозьях смазанных маслом.
        Денимакс
    3. сибиралт Сегодня, 08:21
      А что ж тогда древние египтяне, заодно, не построили Суэцкий канал? laughing
      сибиралт
    4. лигр Сегодня, 08:40
      БРЕД это всё, построить эти шлюзы и каналы, и сооружения под них, намного затратнее и с инженерной точки зрения сложнее чем пирамиду эту.
      лигр
  2. Bastinda Сегодня, 06:19
    Сет ждет тебя! Но фантазия богатая.
    Bastinda
  3. CONTROL Сегодня, 06:51
    Отличная идея!
    ...жаль, что из разряда "безумных"...
    CONTROL
  4. Баракуда Сегодня, 08:32
    Автор явно в Египте не был, и кирпичи на стройке не ворочал. Такой бред нести. Майя,Инки,Ацтеки ( или кто до них ) наверное так же в гористых районах строили wink
    Баракуда
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