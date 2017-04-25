В эпохи небесных «концов света» были разные методы возведения культовых сооружений. Покажем “водный” метод строительства пирамид (“святая святых” храмов стихии «Огонь»), который применялся в Гизе Древнего Египта (Та-Кемет). По проекту культового комплекса, на главной площадке строительства пирамиды подготавливался котлован с бортами: по периметру выкладывалась водонепроницаемая окружная стена с культовыми вратами и/или производилась выемка грунта (рис. a). К котловану прокладывались рвы для устройства грузовых водных каналов, входящих в транспортную систему, связывающую собой реку Нил, склады и каменоломни, где добывались, обрабатывались и хранились строительные блоки (водная логистика минимизации грузопотерь). В местах перепадов высот на каналах строились шлюзы с водоподъёмными механизмами (шадуф, тамбур), вокруг комплекса — система водоотведения.Когда система водоотведения, канал и котлован с подготовленными основанием (упрочнённым, выровненным фундаментом), бортами (гидроизоляция чаши, глиняный замок) были готовы и заполнены водой, по водной глади на лодках и плотах (из тростника, из деревьев амбач, бальза) запускался сплав с каменоломен, складов строительных блоков и материалов.На 1-м этапе возведения пирамиды сначала возводилась окружная защитная стена (высота равна примерно 10 метрам) с культовыми вратами. Внутри заполненного водой котлована выкладывались по разметкам (упоры-фиксаторы) периметров 1-го и 2-го рядов (парное возведение) водонепроницаемые борта из подогнанных массивных блоков (рис. b). Так получали ванну в бассейне (1÷2-й бьефы). Проходные ворота в бьефах и шлюзах возводились с опережением, строились в виде подъёмно-опускных плит, деревянных щитов, набора брусьев.Когда 1-й бьеф был выложен, его ванна, заполненная водой, укладывалась по порядку (порядный монтаж по водяному уровню) поступающими блоками из грубых материалов. Блоки разгружались (сваливались) с плотов и лодок при регулируемом водоспуске непосредственно над донной (“веревочной”) разметкой (прямая доставка по воде), где подгонялись по месту.Плоты и лодки обратно спускались по сливной схеме, эксплуатировались до физического списания.Когда 1-й ряд (1-й ярус) пирамиды был закончен (осушен, размечен), он использовался как основание для 2-го бьефа (2-й ярус): в надстроенную на ряд шлюзовую камеру (камера №1) приходила следующая партия плотов со строительными блоками (рис. с).Так, ряд за рядом, возводились пирамида и примыкающий к ней водно-шлюзовой каскад (рис. e, “Водный пандус”).Особенностью “водного” метода является то, что кладку облицовки пирамиды технологичнее производить сразу, при укладке очередного ряда борта, одновременно с ним. Облицовочные плиты укладывались и подгонялись по порядку, когда ванны бьефов были “открытыми”, что улучшало их гидроизоляцию, упрощало доводку поверхностей внешних граней и соблюдения общей геометрии, добротности пирамиды (по водяному уровню и строительному отвесу).Проходы, восходящие лабиринты (до верхнего бьефа), смотровые площадки (для эксплуатации и косметических ремонтов фасада пирамид), камеры, задвижки, изоляторы, массогабаритная культовая утварь закладывались на стадии возведения пирамид.Паразитные объёмы (пустоты) шлюзов “водного пандуса” заполнялись наполнителем (грунт, песок, каменный лом). Главным этапом в возведении пирамиды была установка в ритуале “Великое оживление «Мер-Ка-Ба»” на самом верхнем бьефе пирамидиона «Бен-Бен» (рис. e).На завершающей стадии строительства в обратном порядке разбирался (с заделкой “следов” на грани пирамиды) шлюзовой каскад с отправкой блоков и наполнителя на другие стройки (примыкающий “погребальный храм”), после чего проводилась чистовая шлифовка внешней облицовки пирамиды. Частично разобранный “водный пандус” и водоканал использовались в качестве “погребальной дороги”, которая, в свою очередь, демонтировалась после проведения ритуалов отправки душ Великого в «Дуат».Принципиально этот метод строительства отличается тем, что в нём нет нужды в тяжёлой строительной технике типа современной, всё обходилось наборами инструментов и оснастки, плотами, лодками, естественными вентиляцией и освещением (надземной части), навыками каменщиков и строителей.