Сергей Караганов: «Они могут сорваться…»

Известный кремлёвский аналитик Сергей Караганов в программе «Право знать!» на вопрос о возможных новых агрессивных действиях США в мире ответил вполне определённо и жёстко: «Они могут сорваться… мы должны быть готовы очень жёстко сдерживать. Мы имеем непредсказуемого американского президента, неполную администрацию. Японцы в панике…» «Не все же советники Трампа в Пентагоне идиоты…» - внёс оптимистичную струю в дискуссию присутствовавший на встрече американский журналист Игорь Туфельд. Не все советники идиоты, но сорваться США могут…Пора признать: гибридная мировая война между США (Западом) и Россией, и другими незападными странами, в первую очередь Китаем, консолидирующимися вокруг России, уже идёт полным ходом. На таком фоне, «Китай и Россия никогда не были так близки исторически», - заявляют официальные лица в Пекине, Москва неизменно подчёркивает стратегические отношения с Китаем.О росте конфронтации между Западом и Востоком буквально во всех областях, включая медиа, спорт и культуру, написано уже столь много, что нет смысла повторяться. Военные приготовления растут во всём мире, НАТО впервые в истории размещает свои войска на границе с Россией. Американские морпехи делают провокационные фото на фоне российского Ивангорода…Скатится ли гибридная война в горячую фазу, в результате какой-нибудь провокации, или военного инцидента? Единственным сдерживающим фактором остаются атомные силы сторон, однако, развитие ПРО и высокоточного оружия нивелирует и этот защитный барьер. Мировые западные СМИ вполне осознанно внедряют в головы людей идею возможности третьей мировой войны, подготавливают оправдание будущих превентивных ударов и вторжений Запада?Только что мир был свидетелем удара США «Томагавками» по Сирии на основании всего лишь провокационных пропагандистских материалов «умеренной» Аль-Каиды в соцсетях, затем они применили «матерь бомб» в Афганистане, возможно, на очереди удар по Северной Корее. Американские ястребы, вроде сенаторов Маккейна и Грэма, получили желаемое в Сирии, а президент Трамп успешно избавляется от клейма «агента Путина» в западных СМИ. Но в Северной Корее всё может быть много хуже.В Северной Корее США хотели бы, кажется, применить сирийский вариант: долбануть ракетами и отвалить, без последствий для себя. Но последствия могут наступить для Токио и Сеула. Роза ветров обещает им радиоактивные осадки, а Южная Корея может быть подвергнута ответным бомбардировкам и даже атакована Северной Кореей.Корейская авантюра США может спровоцировать мировой экономический кризис, экономическую войну США с Китаем. Председатель Си Цзиньпин явно примеряет сирийский удар США на Северную Корею: шоколадный торт, которым его угощал Трамп, вряд ли сгладит это впечатление. Но Северная Корея - буфер Китая, это будет очевидный геополитический удар по Китаю.В чём может состоять шанс для мира? Возможно, Дональд Трамп всё же не президент-одиночка, но представляет значительную часть американских элит, которые называют «национальными». Тогда военная провокация в Сирии, и возможная провокация в Северной Корее, могут быть способом вывести президента Трампа, и его ближайшее окружение, из-под пропагандистского прессинга глобалистских элит, снять навешиваемый ему ярлык марионетки Путина и обвинения в сдаче национальных интересов. После этого Трамп может создавать свою повестку дня в СМИ.Удар «Томагавками» по сирийской базе ВВС действительно изменил тон американской прессы, Трамп снял обвинения в свой адрес в некой измене, и, наоборот, даёт основания для патриотических комментариев, что он стремится занять сильную позицию в будущих переговорах с Владимиром Путиным. Но что будет дальше? У Дональда Трампа всего два пути: или он перейдёт к выполнению своей предвыборной программы по восстановлению Америки, отвернувшись от советников-идиотов в Пентагоне, или он поставит крест на своих планах «сделать Америку снова великой», продолжит череду военных провокаций, и тогда США могут сорваться в большую войну. Эти два сценария не совместимы.Вообще, в западном мире сошлись две глобальные тенденции.1.Общим местом в западной прессе стал тезис, что Америка теряет лидерство в мире, поэтому под угрозой мировая стабильность. Действительно, США теряют, только не лидерство, а господство в мире, своё стабильно привилегированное положение. Однако, разоблачение этой лжи делу мира не поможет, ибо это сознательная ложь глобалистских элит Запада. Они вознамерились своё лидерство-господство вернуть, даже если для этого придётся развязать региональные войны и, наконец, мировую войну. В этом состоял, судя по всему, план глобалистской элиты для президента Клинтон, доказательством этому – полное одобрение Клинтон удара «Томагавками» по Сирии и требование расширить агрессию.2.По словам Сергея Караганова, сегодня «демократия вышла из-под управления западных элит» и в Америке, и в Европе. Добавим: глобалистских элит. Поэтому в Америке появился «несистемный» Трамп, а в Европе – «несистемные» евроскептики. В этом, в общем, и заключается шанс для мира, его вероятность каждый может оценить самостоятельно.Сейчас многие говорят, что президент Трамп оказался хуже Клинтон. Это не корректная постановка вопроса: Трамп перешёл к военному плану, подготовленному для Клинтон. Трамп отличается от Клинтон тем, что у неё вообще не было мирного плана для Америки и мира. Мы забыли: «Клинтон – это война», - кричали заголовки статей во время президентской кампании в США. В случае прихода к власти Клинтон, Сергей Караганов советовал руководству, фигурально выражаясь, сразу «взвести курок револьвера и приставить его к голове Америки». Сейчас речь идёт о «готовности жёстко сдерживать», - почувствуйте разницу между Трампом и Клинтон.