Пхеньян пригрозил ядерным ударом Австралии
Если Австралия продолжит «слепо следовать» политике Соединенных Штатов, то это может закончиться для нее ядерным ударом со стороны стратегических сил Северной Кореи, передает Интерфакс заявление МИД КНДР.
Таким образом во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали выступление главы МИД Австралии Джули Бишоп, назвавшей ядерные амбиции Пхеньяна «серьезной угрозой для всего мира». Министр также не исключила введения новых санкций против Северной Кореи.
Нынешнее правительство Австралии слепо и рьяно следует по линии США. Если Австралия и дальше будет поддерживать США в попытках изолировать и подавлять КНДР, это будет для нее суицидальным актом попадания в зону поражения ядерным ударом стратегических сил КНДР,цитирует агентство представителя МИД страны.
Таким образом во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали выступление главы МИД Австралии Джули Бишоп, назвавшей ядерные амбиции Пхеньяна «серьезной угрозой для всего мира». Министр также не исключила введения новых санкций против Северной Кореи.
Министру иностранных дел Австралии стоит дважды подумать о последствиях, к которым приведут ее безрассудные упреки, прежде чем льстить США,добавил северокорейский дипломат.
Использованы фотографии: TASS/Zuma
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