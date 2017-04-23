Пхеньян пригрозил ядерным ударом Австралии

Нынешнее правительство Австралии слепо и рьяно следует по линии США. Если Австралия и дальше будет поддерживать США в попытках изолировать и подавлять КНДР, это будет для нее суицидальным актом попадания в зону поражения ядерным ударом стратегических сил КНДР,

Министру иностранных дел Австралии стоит дважды подумать о последствиях, к которым приведут ее безрассудные упреки, прежде чем льстить США,