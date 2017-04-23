08:59 23 апреля

Пхеньян пригрозил ядерным ударом Австралии

Если Австралия продолжит «слепо следовать» политике Соединенных Штатов, то это может закончиться для нее ядерным ударом со стороны стратегических сил Северной Кореи, передает Интерфакс заявление МИД КНДР.



Нынешнее правительство Австралии слепо и рьяно следует по линии США. Если Австралия и дальше будет поддерживать США в попытках изолировать и подавлять КНДР, это будет для нее суицидальным актом попадания в зону поражения ядерным ударом стратегических сил КНДР,
цитирует агентство представителя МИД страны.


Таким образом во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали выступление главы МИД Австралии Джули Бишоп, назвавшей ядерные амбиции Пхеньяна «серьезной угрозой для всего мира». Министр также не исключила введения новых санкций против Северной Кореи.

Министру иностранных дел Австралии стоит дважды подумать о последствиях, к которым приведут ее безрассудные упреки, прежде чем льстить США,
добавил северокорейский дипломат.

Использованы фотографии: TASS/Zuma
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Комментарии 35

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  1. bouncyhunter Сегодня, 08:11
    Ну вот ... Оказалось что страхи кенгуру были вполне обоснованы . Или это Ын их так тонко троллит ? bully
    bouncyhunter
    1. Хагалаз Сегодня, 08:16
      Тонко? laughing Я бы это слово в кавычки поставил.
      Хагалаз
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:19
        Если учесть заявления Австралии о готовности участвовать во вторжении в КНДР - кавычки лишние .
        bouncyhunter
    2. Spartanez300 Сегодня, 08:26
      Пхеньян как тот кот распускает когти во все стороны , которого окружают собаки .
      Spartanez300
      1. ЛукичЪ Сегодня, 08:41
        Цитата: Spartanez300
        Пхеньян как тот кот распускает когти во все стороны , которого окружают собаки .

        и правильно делает, иначе разорвут. а это всем достанется. пусть думают
        ЛукичЪ
    3. рич Сегодня, 08:32
      Умные люди в старину утверждали, что Австралия - миф, что ее не существует
      рич
      1. ЛукичЪ Сегодня, 08:46
        Цитата: рич
        Умные люди в старину утверждали, что Австралия - миф, что ее не существует

        а потом туда уголовников свозить начали. вот гены и играют
        ЛукичЪ
    4. Александр романов Сегодня, 08:38
      Цитата: bouncyhunter
      Или это Ын их так тонко троллит ?

      Он просто полный неадекват. Потерял связь с реальностью
      Александр романов
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:41
        Цитата: Александр романов
        Он просто полный неадекват. Потерял связь с реальностью

        Александр, Вы неисправимы! yes
        СРЦ П-15
        1. Александр романов Сегодня, 08:44
          Цитата: СРЦ П-15
          Александр, Вы неисправимы!

          Мне не нравиться КНДР,мне не нравиться США .Я люблю лишь Россию и в этом я деиствительно не исправим.
          Александр романов
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:48
            Цитата: Александр романов
            Цитата: СРЦ П-15
            Александр, Вы неисправимы!

            Мне не нравиться КНДР,мне не нравиться США .Я люблю лишь Россию и в этом я деиствительно не исправим.

            А я думал Вам не нравится Ким Чен ЫН, а Вы оказывается не любите весь корейский народ. А чем собственно народ-то вас достал?
            СРЦ П-15
            1. Александр романов Сегодня, 08:54
              Цитата: СРЦ П-15
              . А чем собственно народ-то вас достал?

              А при чем тут народ.мне не нравиться страна,а не люди. Да и девочки там есть ,ни че такие.
              Александр романов
          2. bouncyhunter Сегодня, 08:50
            Цитата: Александр романов
            Мне не нравиться КНДР,мне не нравиться США

            "Мне не нравится эта экспедиция . Мне не нравятся эти матросы . Что ? Да ! Нет ! Мне вообще ничего не нравится !"
            (с) Капитан Александр Смолетт , м/ф "Остров сокровищ" . wink
            bouncyhunter
      2. профессор Сегодня, 08:52
        Цитата: Александр романов
        Цитата: bouncyhunter
        Или это Ын их так тонко троллит ?

        Он просто полный неадекват. Потерял связь с реальностью

        Всё было бы ничего если бы у него не было ЯО и средств его доставки. А неадекватов в мире было много и не стало меньше. Этот пончик может и жахнуть по кому-нибудь. На ответку ему плевать. Народ там и так дохнет.
        Кстати, у тебя бомбоубежище есть?
        профессор
        1. Александр романов Сегодня, 08:58
          Цитата: профессор
          Всё было бы ничего если бы у него не было ЯО и средств его доставки.

          Олег,ты посмотри на парад в Пхеньяне 5 лет назад и сейчас. Китаю за это надо сказать огромное спасибо. Да и само ЯО похоже от него.
          Сейчас Китаицы сидят и репу чешут,понимая,что перечудили.
          Цитата: профессор
          Кстати, у тебя бомбоубежище есть?

          Конечно,подвал в моем доме,правда он закрыт на замок ,а ключ у слесареи ЖКХ.
          Александр романов
      3. APASUS Сегодня, 08:57
        Цитата: Александр романов
        Он просто полный неадекват. Потерял связь с реальностью

        Это вы мыслите устарелыми догмами.В С Корее идут реформы уже 3 года
        Итак, политических послаблений ждать не следует — по крайней мере, в обозримом будущем, а вот в экономике ситуация меняется. Пусть и запоздало, пусть и очень неспешно, но Северная Корея вступает на путь авторитарных рыночных реформ, выбирая модель, блестяще сработавшую в Китае и Вьетнаме.
        Андрей Ланьков профессор университета Кукмин (Сеул)
        APASUS
    5. Deniska999 Сегодня, 08:46
      Не будет КНДР этого делать. Им же хуже будет потом...
      Deniska999
  2. GRF Сегодня, 08:13
    Лучше б они китайские лекарства от диареи отправили...

    Кенгуру ато жалко...
    GRF
    1. ЛукичЪ Сегодня, 08:47
      Цитата: GRF
      Кенгуру ато жалко.

      да и весь уникальный животный мир
      ЛукичЪ
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:14
    Пхеньян пригрозил ядерным ударом Австралии
    Вот так и бойтесь теперь.Напомнили о себе милитаристкие австралийцы lol Теперь сидите и переживайте что вам сев. корейцы в бухту Сиднея притащат.И рванут там.
    Австралия не лезла бы ты куда не нужно .Живи спокойно.И люди к тебе потянутся laughing
    Наблюдатель2014
    1. профессор Сегодня, 08:56
      Цитата: Наблюдатель2014
      Вот так и бойтесь теперь.Напомнили о себе милитаристкие австралийцы Теперь сидите и переживайте что вам сев. корейцы в бухту Сиднея притащат.И рванут там.

      Вообще-то Австралия теперь имеет полное право в соответствии со статьей 51 Устава ООН нанести по Корее превентивный удар.
      профессор
  4. птс-м Сегодня, 08:21
    Ын Кимыч,да забей ты на этих шавок,хай полают,им привычно гавкать на проходящие мимо них Российские корабли.Видать их скучняк достал и кенгуру их уже не удовлетворяют.
    птс-м
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:22
    Я уже писал, что угрозы нанести ядерный удар по Сша, а теперь и по Австралии конечно пропаганда для поднятия боевого духа своей армии и народа. Что поделаешь такая политика. Но вот Сша (Трампу) почему-то это показалось опасным при том, что не КНДР лезет к их берегам, а они к корейским.
    rotmistr60
    1. Masya Masya Сегодня, 08:33
      конечно пропаганда для поднятия боевого духа своей армии и народа.

      Согласна, пропоганда... но, с другой стороны пусть тоже трижды подумают... блеф, али как... проверять, думаю не решается...
      Masya Masya
  6. Монархист Сегодня, 08:22
    Ын прав лишь в одном: кингурятники излишне "омотрасились",а это здоровья и ума для кенгуру не добовляет
    Монархист
  7. Jovanni Сегодня, 08:22
    Нынешнее правительство Австралии слепо и рьяно следует по линии США. Если Австралия и дальше будет поддерживать США в попытках изолировать и подавлять КНДР, это будет для нее суицидальным актом попадания в зону поражения ядерным ударом стратегических сил КНДР,
    цитирует агентство представителя МИД страны.

    Первая часть цитаты, ну прямо очень хороша! Ну а насчет попадания в зону поражения, это из области фантастики. Ненаучной...
    Jovanni
  8. Горный стрелок Сегодня, 08:32
    А вообразим себе на миг, что КНДР ещё десяток лет СОВЕРШЕНСТВУЕТ средства доставки и ядерные заряды ( с точки зрения миниатюризации). И у него реально оказывается пара сотен ракет с дальностью до 10 тыс. км и мощностью в 300-500 кТ? Вот тогда и начнётся НАСТОЯЩИЙ троллинг.
    А сейчас то что? Никто и ухом не ведёт. Ну делают вид, что очень испугались, прям под кровать забились, денег для преодоления "страшной" КНДР-воской угрозы просят... wassat
    Горный стрелок
  9. изя топ Сегодня, 08:33
    ын разбушевался fellow
    что то сейчас пришло в башку,разбушевался-не от семейки ли бушей термин то? belay
    изя топ
  10. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:34
    Любопытно было бы посмотреть на результаты психиатрического обследования лиц, отдавших распоряжение об этом заявлении. Неужели северным корейцам непонятно, что их и без того воспринимают как фанатиков с ядерным оружием в руках? И что однажды у соседних стран может закончится терпение и они решат избавиться от угрозы внезапного ядерного нападения со стороны КНДР раз и навсегда. Причем с высокой долей вероятности, это повлечет летальный исход для "товарища Ына" и его подчиненных.
    ПоручикТетеринъ
    1. Александр романов Сегодня, 08:42
      Цитата: ПоручикТетеринъ
      Любопытно было бы посмотреть на результаты психиатрического обследования лиц, отдавших распоряжение об этом заявлении

      Александр романов
  11. Nemo35 Сегодня, 08:36
    Уважаемый товарищь Кем Чен Ын, смилуйтесь, не бросайте на нас, пожалуйста, атомную бомбу.
    Nemo35
    1. GRF Сегодня, 08:46
      Да не будет бросать...
      Не переживайте, успакойтесь...
      Ее проще привезти )
      Поэтому аборигены скорее всего не пострадают.
      GRF
    2. behemot Сегодня, 08:50
      Да кому вы нужны. Крутышки.
      behemot
  12. Подрезчик Сегодня, 08:44
    Цитата: rotmistr60
    Я уже писал, что угрозы нанести ядерный удар по Сша, а теперь и по Австралии конечно пропаганда для поднятия боевого духа своей армии и народа. Что поделаешь такая политика. Но вот Сша (Трампу) почему-то это показалось опасным при том, что не КНДР лезет к их берегам, а они к корейским.

    Но ведь лезут к ним, лезут. А что делать стране прижатой с трех сторон к стене? Да еще всякие дешевые подлизы подсявкивают. Австралия давно плывет в фарватере политики США, схватывая дерьмо, которое сбрасывают. Своей политики никакой, мозг заплыл маргарином от сытой жизни.
    Подрезчик
    1. Александр романов Сегодня, 08:46
      Цитата: Подрезчик
      . А что делать стране прижатой с трех сторон к стене?

      Вести переговоры и стремиться к миру
      Александр романов
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