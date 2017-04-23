Согласована цена модернизации «Адмирала Кузнецова»

В сентябре "Звездочка" подпишет с флотом контракт на второй этап ремонта с модернизацией "Адмирала Кузнецова". Цена сделки уже согласована – это почти 40 млрд. рублей. Работы начнутся в том же месяце на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском,

Во время ремонта и модернизации на авианесущем крейсере его ракетный комплекс "Гранит" будет заменен на ракетный комплекс "Калибр-НК",

Также будет модернизирован взлетно-посадочный комплекс, чтобы гарантированно обеспечить безопасность взлета и посадки истребителей,