08:59 23 апреля

Согласована цена модернизации «Адмирала Кузнецова»

Работы по ремонту и модернизации на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» должны начаться в сентябре текущего года, их стоимость составит около 40 млрд. рублей, передает ТАСС .

Согласована цена модернизации «Адмирала Кузнецова»


В сентябре "Звездочка" подпишет с флотом контракт на второй этап ремонта с модернизацией "Адмирала Кузнецова". Цена сделки уже согласована – это почти 40 млрд. рублей. Работы начнутся в том же месяце на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском,
сказал агентству источник в российском ОПК.


По его словам, модернизацию планируют закончить в 4-ом квартале 2020 года. «То есть продолжительность работ составит полных три года и еще два-три месяца», – уточнил собеседник.

Во время ремонта и модернизации на авианесущем крейсере его ракетный комплекс "Гранит" будет заменен на ракетный комплекс "Калибр-НК",
сказал он.

Источник добавил, что универсальные вертикальные пусковые установки комплекса "Калибр-НК" – 3С14 – унифицированы под запуск сверхзвуковых крылатых ракет "Оникс" и гиперзвуковых – "Циркон".

В ходе работ будет отремонтирована вся электромеханическая часть корабля, включая главную силовую установку – там заменять несколько пришедших в негодность котлов.

Также будет модернизирован взлетно-посадочный комплекс, чтобы гарантированно обеспечить безопасность взлета и посадки истребителей,
сообщил собеседник.

Он добавил, что авиагруппа, базирующаяся на крейсере, останется смешанной, «в ее состав по-прежнему будут входить тяжелые истребители Су-33 и легкие МиГ-29К/КУБ».

Справка агентства: «"Адмирал Кузнецов" был спущен на воду еще в 1985 году, вступил в строй в 1990. Его длина составляет 305 м, ширина летной палубы – 72 м, полное водоизмещение – 59 тыс. т.
Корабль вооружен крылатыми ракетами "Гранит", расположенными в 12 наклонных пусковых установках под палубой в носу корабля. Несет на борту до 30 истребителей МиГ-29К/КУБ и Су-33 плюс ударные вертолеты Ка-52К и противолодочные Ка-27 и Ка-29».

Использованы фотографии: http://army-news.ru
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Комментарии 7

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:42
    Корабль вооружен крылатыми ракетами "Гранит", расположенными в 12 наклонных пусковых установках
    Наверное на "Циркон" заменят feel
    Также будет модернизирован взлетно-посадочный комплекс, чтобы гарантированно обеспечить безопасность взлета и посадки истребителей,
    А это, результат интенсивного применения авиации после похода к берегам Сирии
    Наблюдатель2014
    1. просто экспл Сегодня, 08:45
      Источник добавил, что универсальные вертикальные пусковые установки комплекса "Калибр-НК" – 3С14 – унифицированы под запуск сверхзвуковых крылатых ракет "Оникс" и гиперзвуковых – "Циркон".
      просто экспл
    2. Монархист Сегодня, 08:58
      Наблюдатель, читайте внимательно:"пусковые установки комплекса унифицированы под запуск сверхзвуковых крылатых ракет"оникс" и гиперзвуковых"циркон",а какие конкретно будут стоять....пусть будет маленькая интрига
      Монархист
  2. bouncyhunter Сегодня, 08:43
    Вот и стоимость модернизации согласовали , и со сроками определились , чудненько . А то некоторые уже похоронили "Адмирала Кузнецова" . good
    bouncyhunter
    1. Masya Masya Сегодня, 08:52
      Паша, приветик! love считаешь, что согласованы?
      «То есть продолжительность работ составит полных три года и еще два-три месяца»,

      Где ещё два- три месяца, там три- четыре, а там глядишь, и год и два...
      Masya Masya
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:54
        Привет , Мариша ! love
        Цитата: Masya Masya
        Где ещё два- три месяца, там три- четыре, а там глядишь, и год и два...

        Типун тебе на язык ! Переводить модернизацию в плоскость переливания из пустого в порожнее смерти подобно !
        bouncyhunter
  3. Донской Сегодня, 08:43
    Вот это уже более-менее реальные сроки, хотя, учитывая ремонт Горшкова и других крупных кораблей, скорее будут сдвинуты вправо минимум на год. А вот цены кажутся заниженными для капитального ремонта с модернизацией. Надеюсь через четыре-пять лет увидеть полностью боеготовый авианесущий крейсер с полным авиакрылом, бороздящим просторы мирового океана.
    Донской
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