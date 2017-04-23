Согласована цена модернизации «Адмирала Кузнецова»
Работы по ремонту и модернизации на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» должны начаться в сентябре текущего года, их стоимость составит около 40 млрд. рублей, передает ТАСС .
По его словам, модернизацию планируют закончить в 4-ом квартале 2020 года. «То есть продолжительность работ составит полных три года и еще два-три месяца», – уточнил собеседник.
Источник добавил, что универсальные вертикальные пусковые установки комплекса "Калибр-НК" – 3С14 – унифицированы под запуск сверхзвуковых крылатых ракет "Оникс" и гиперзвуковых – "Циркон".
В ходе работ будет отремонтирована вся электромеханическая часть корабля, включая главную силовую установку – там заменять несколько пришедших в негодность котлов.
Он добавил, что авиагруппа, базирующаяся на крейсере, останется смешанной, «в ее состав по-прежнему будут входить тяжелые истребители Су-33 и легкие МиГ-29К/КУБ».
Справка агентства: «"Адмирал Кузнецов" был спущен на воду еще в 1985 году, вступил в строй в 1990. Его длина составляет 305 м, ширина летной палубы – 72 м, полное водоизмещение – 59 тыс. т.
Корабль вооружен крылатыми ракетами "Гранит", расположенными в 12 наклонных пусковых установках под палубой в носу корабля. Несет на борту до 30 истребителей МиГ-29К/КУБ и Су-33 плюс ударные вертолеты Ка-52К и противолодочные Ка-27 и Ка-29».
В сентябре "Звездочка" подпишет с флотом контракт на второй этап ремонта с модернизацией "Адмирала Кузнецова". Цена сделки уже согласована – это почти 40 млрд. рублей. Работы начнутся в том же месяце на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском,сказал агентству источник в российском ОПК.
По его словам, модернизацию планируют закончить в 4-ом квартале 2020 года. «То есть продолжительность работ составит полных три года и еще два-три месяца», – уточнил собеседник.
Во время ремонта и модернизации на авианесущем крейсере его ракетный комплекс "Гранит" будет заменен на ракетный комплекс "Калибр-НК",сказал он.
Источник добавил, что универсальные вертикальные пусковые установки комплекса "Калибр-НК" – 3С14 – унифицированы под запуск сверхзвуковых крылатых ракет "Оникс" и гиперзвуковых – "Циркон".
В ходе работ будет отремонтирована вся электромеханическая часть корабля, включая главную силовую установку – там заменять несколько пришедших в негодность котлов.
Также будет модернизирован взлетно-посадочный комплекс, чтобы гарантированно обеспечить безопасность взлета и посадки истребителей,сообщил собеседник.
Он добавил, что авиагруппа, базирующаяся на крейсере, останется смешанной, «в ее состав по-прежнему будут входить тяжелые истребители Су-33 и легкие МиГ-29К/КУБ».
Справка агентства: «"Адмирал Кузнецов" был спущен на воду еще в 1985 году, вступил в строй в 1990. Его длина составляет 305 м, ширина летной палубы – 72 м, полное водоизмещение – 59 тыс. т.
Корабль вооружен крылатыми ракетами "Гранит", расположенными в 12 наклонных пусковых установках под палубой в носу корабля. Несет на борту до 30 истребителей МиГ-29К/КУБ и Су-33 плюс ударные вертолеты Ка-52К и противолодочные Ка-27 и Ка-29».
Использованы фотографии: http://army-news.ru
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