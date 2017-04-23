ВМС Японии начали совместное учение с американским авианосцем «Карл Винсон»

Совместное учение с военно-морскими силами США начинаются 23 апреля. Место учений – западная часть Тихого океана. С японской стороны учением командует контр-адмирал Второй эскортной флотилии Хироюки Изуми. Принимают участие эскадренные миноносцы "Самидарэ" и "Асигара". Со стороны США – авианосец "Карл Винсон" и другие корабли. Будут отработаны все виды тактических действий,

Оборонное ведомство Японии объявило сегодня о начале совместных маневров с авианосцем ВМС США «Карл Винсон» в Тихом океане, передает РИА Новости говорится в релизе морских сил самообороны Японии.Японские корабли соединились с ударной авианосной группой США в Тихом океане около Филиппин. Ожидается, что после маневров, которые продлятся несколько дней, корабельная группировка США будет развернута у Корейского полуострова.Напомним, на этой неделе Пентагон сообщил, что «Карл Винсон» пробудет у берегов Корейского полуострова около месяца. Авианосец отправился в западную часть Тихого океана из Сингапура, хотя по плану должен был следовать с визитом в Австралию.По данным агентства, на борту авианосца "Карл Винсон" находятся около 70-ти военных самолетов и вертолетов, «в том числе 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18, десять самолетов-заправщиков, десять противолодочных самолетов S-3A, шесть противолодочных тактических вертолетов SH-3H, четыре самолета радиоэлектронной разведки EA-6B, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2».Авианосец сопровождают ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108).