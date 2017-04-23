12:13 23 апреля

ВМС Японии начали совместное учение с американским авианосцем «Карл Винсон»

Оборонное ведомство Японии объявило сегодня о начале совместных маневров с авианосцем ВМС США «Карл Винсон» в Тихом океане, передает РИА Новости .



Совместное учение с военно-морскими силами США начинаются 23 апреля. Место учений – западная часть Тихого океана. С японской стороны учением командует контр-адмирал Второй эскортной флотилии Хироюки Изуми. Принимают участие эскадренные миноносцы "Самидарэ" и "Асигара". Со стороны США – авианосец "Карл Винсон" и другие корабли. Будут отработаны все виды тактических действий,
говорится в релизе морских сил самообороны Японии.


Японские корабли соединились с ударной авианосной группой США в Тихом океане около Филиппин. Ожидается, что после маневров, которые продлятся несколько дней, корабельная группировка США будет развернута у Корейского полуострова.

Напомним, на этой неделе Пентагон сообщил, что «Карл Винсон» пробудет у берегов Корейского полуострова около месяца. Авианосец отправился в западную часть Тихого океана из Сингапура, хотя по плану должен был следовать с визитом в Австралию.

По данным агентства, на борту авианосца "Карл Винсон" находятся около 70-ти военных самолетов и вертолетов, «в том числе 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18, десять самолетов-заправщиков, десять противолодочных самолетов S-3A, шесть противолодочных тактических вертолетов SH-3H, четыре самолета радиоэлектронной разведки EA-6B, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2».

Авианосец сопровождают ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108).

Использованы фотографии: AFP
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. bouncyhunter Сегодня, 09:20
    Вроде бы обычные учения , но это смотря под каким соусом подать ...
    bouncyhunter
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:38
      Приветствую, Паша! hi
      Цитата: bouncyhunter
      Вроде бы обычные учения , но это смотря под каким соусом подать ...

      И смотря в каком месте! yes
      СРЦ П-15
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:42
        И тебе привет , Саша ! hi drinks
        Цитата: СРЦ П-15
        И смотря в каком месте!

        А то вон давеча к соседям зашла старушка воды попить , хватились - а фортепиано-то и нет ! laughing
        bouncyhunter
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:41
      Паша hi это обычная провокация, чтобы у Ына нервы не выдержали, янки мастера на провокации-с виду самые простые учения, но, если их повторить в этом регеоне несколько раз исподволь заявляя кого именно сша желают ими напугать , вероятна обратная реакция того что будто бы случайно сша подтолкнут Ына к началу войны hi
      Изгоняющий либероидов
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:47
        Серёг , да ежу понятно какого дракона матрасы тягают за усы и проверяют из чего его фаберже . Но Ына считать лопухом , поддающимся на провокации , не совсем правильно . Да - непредсказуемый , да - вспыльчивый , но - не лопух .
        bouncyhunter
  2. Ихрек Сегодня, 09:21
    Желаю удачного провала учений.
    Ихрек
    1. МПК105 Сегодня, 09:47
      Присоединяюсь к предыдущему оратору. good
      МПК105
      1. рич Сегодня, 11:13
        Лети, лети, лепесток, Через запад на восток, Через север, через юг, Возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли - Быть по-моему вели.
        рич
  3. ОТДЕЛ Сегодня, 09:22
    Ын уже не раз пуганный, так что господа все это смешно..! КНДР вам не по зубам уже,поздно, хлопать крыльями!

    wink
    ОТДЕЛ
    1. Александр романов Сегодня, 09:42
      Цитата: ОТДЕЛ
      ,поздно, хлопать крыльями!

      Хрен твои пост наберет 1000 плюсов wassat
      Александр романов
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:14
        Цитата: Александр романов
        Цитата: ОТДЕЛ
        ,поздно, хлопать крыльями!

        Хрен твои пост наберет 1000 плюсов wassat

        Наверное да...Если бы в пятницу вечером! drinks
        ОТДЕЛ
    2. Вадим237 Сегодня, 10:14
      И всех граждан КНДР завалю.
      Вадим237
    3. voyaka uh Сегодня, 10:16
      Если этот пост наберет 1000 лайков, я получу 1000 Томагавков.
      Не лайкайте меня, долболайки! am
      Ын
      voyaka uh
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:40
        Цитата: voyaka uh
        Если этот пост наберет 1000 лайков, я получу 1000 Томагавков.
        Не лайкайте меня, долболайки! am
        Ын

        Израиль тут как тут )))) Вам кстате очень выгодно, если там начнется бойня ...России уже не до Сирии будет и вы там можете творить ,что хотите ...)))
        Хотя мы из Сирии не уйдем, рядом с вами надежнее и Хезболла под рукой..! laughing
        ОТДЕЛ
        1. voyaka uh Сегодня, 10:57
          "рядом с вами надежнее и Хезболла под рукой"////

          Взаимно! drinks good
          Россия помогает держать весь сирийский бардак под
          контролем, и Хизбаллу тоже. С Путиным нам легче договориться,
          чем с человеком по фамилии Насрала, сами понимаете... wink
          Мы Вам продадим хороших беспилотников, не угодите, ребята.
          voyaka uh
    4. Deniska999 Сегодня, 11:29
      А в ответ на одну ракету получит тысячи.
      Deniska999
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 09:28
    ... а потом ипенцы будут жалиться на весь мир, когда Ын жахнет по ним... забыли как идрёна бомба рвёт...
    a.s.zzz888
  5. Masya Masya Сегодня, 09:28
    А мы шли, шли, шли и наконец дошли... плутали, плутали и доплутали...
    Masya Masya
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:31
      Точно. "Корабли лавировали, лавировали да не вылавировали". По Трампу 25.04 уже у берегов КНДР (на приличном расстоянии) должны быть и ракетами шевелить.
      rotmistr60
  6. samarin1969 Сегодня, 09:28
    Ну, воевать американцы вряд ли настроены (прямой выгоды мало, дорого, опасно). А превратить Йонбен в МегаШайрат - это возможно: и риски отгребут только дальневосточные "партнёры", и хорошее заявление о серьёзных намерениях "другу Си". ...Ждём сообщения о "неизвестных самолётах"....
    samarin1969
  7. Горный стрелок Сегодня, 09:37
    Самураи! Враг под вами. Это они сбросили ДВЕ атомные бомбы на ваших женщин и детей. Вспомните, как ваши предки мстили врагам за кровь ... wassat
    Не, самураи уже только в фильмах Акиро Куросавы...не потопят не гордые потомки самураев амеровские авианосцы, давно считающие японские острова придатком Гавайских пляжей.
    Горный стрелок
  8. wanderer_ Сегодня, 09:39
    Это спецом " американцы " учения начали,т.к. 25-го должны пройти испытания в КНДР....да и не зря на наших восточных рубежах движуха тоже началась....остаётся только ждать. angry
    wanderer_
  9. изя топ Сегодня, 09:45
    Оборонное ведомство Японии объявило сегодня о начале совместных маневров с авианосцем ВМС США «Карл Винсон» в Тихом океане
    а ын знает?
    изя топ
  10. masiya Сегодня, 09:55
    Трамп по привычке плутает лесом, то туда то сюда, что то АУГ оказалась не в том углу Тихого океана, и учения какие то подвернулись, а япошки как марионетки американские, самурайской честью давно не пахнут, иначе никогда бы не простили ядреные бомбардировки практически мирных городов...и не поставляли своих баб на потеху американских вояк на базах.Так что как бы события не развернулись, счастья главным организаторам (сша и японии) не будет...
    masiya
  11. Андрей из Челябинска Сегодня, 10:35
    По данным агентства, на борту авианосца "Карл Винсон" находятся около 70-ти военных самолетов и вертолетов, «в том числе.. ... десять противолодочных самолетов S-3A

    Они там совсем с ума посходили? "Викинг" снят с вооружения 8 лет назад
    Андрей из Челябинска
  12. Александр War Сегодня, 10:51
    А тут ближе к нам ВМФ РФ закрыло акваторию в Средиземном море для проведения ракетных стрельб с 20 по 30 апреля В районе проведения ракетных стрельб ВМФ РФ ведут наблюдение уже два самолета P-8A Poseidon ВМС США Первый - идентификатор 168853, P-8A Poseidon бортовой номер 853, MSN 44145 , Line No. 5338. Второй - идентификатор 168756, P-8A Poseidon бортовой номер 756, MSN 42252, Line No. 4673, приблизился на расстояние менее 20 миль от российской военно-морской базы Тартус.
    Александр War
    1. ватник Сегодня, 10:53
      А тем временем:
      Пхеньян заявил, что Северная Корея мирное государство и не боится войны
      ватник
  13. Jovanni Сегодня, 11:17
    Небось думают подучиться чутка, и жахнуть по КНДР...
    Jovanni
  14. Нормаль ок Сегодня, 11:58
    Интересный состав авиакрыла, много противолодочных и танкеров, - это похоже серьёзно.
    Нормаль ок
Картина дня