Бомба замедленного действия разметала любопытных боевиков

Недавно появилось видео, снятое с разведывательного БПЛА, на котором запечатлен момент эффектного поражения лагеря боевиков неподалёку от города Хан-Шейхун. Да, несмотря на лживые нападки Запада, сирийские лётчики продолжают работать по боевикам в тех местах.Заслуживает внимания то, что бомба сдетонировала несколько позднее, чем приземлилась. На ролике заметно, как боевики «Хаят Тахрир аль-Шам» (бывшая «Ан-Нусра») решили осмотреть место падения боеприпаса. И только после того, как фугас собрал вокруг себя группу любопытных бородачей, сработал детонатор.