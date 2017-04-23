Бомба замедленного действия разметала любопытных боевиков
Недавно появилось видео, снятое с разведывательного БПЛА, на котором запечатлен момент эффектного поражения лагеря боевиков неподалёку от города Хан-Шейхун. Да, несмотря на лживые нападки Запада, сирийские лётчики продолжают работать по боевикам в тех местах.
Заслуживает внимания то, что бомба сдетонировала несколько позднее, чем приземлилась. На ролике заметно, как боевики «Хаят Тахрир аль-Шам» (бывшая «Ан-Нусра») решили осмотреть место падения боеприпаса. И только после того, как фугас собрал вокруг себя группу любопытных бородачей, сработал детонатор.
Заслуживает внимания то, что бомба сдетонировала несколько позднее, чем приземлилась. На ролике заметно, как боевики «Хаят Тахрир аль-Шам» (бывшая «Ан-Нусра») решили осмотреть место падения боеприпаса. И только после того, как фугас собрал вокруг себя группу любопытных бородачей, сработал детонатор.
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