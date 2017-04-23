12:11 23 апреля

Бомба замедленного действия разметала любопытных боевиков

Недавно появилось видео, снятое с разведывательного БПЛА, на котором запечатлен момент эффектного поражения лагеря боевиков неподалёку от города Хан-Шейхун. Да, несмотря на лживые нападки Запада, сирийские лётчики продолжают работать по боевикам в тех местах.

Заслуживает внимания то, что бомба сдетонировала несколько позднее, чем приземлилась. На ролике заметно, как боевики «Хаят Тахрир аль-Шам» (бывшая «Ан-Нусра») решили осмотреть место падения боеприпаса. И только после того, как фугас собрал вокруг себя группу любопытных бородачей, сработал детонатор.




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Комментарии 3

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  1. фа2998 Сегодня, 09:59
    На описании одно-на картинке-другое.Что то я "группу бородачей любопытных" не заметил.Один человек виден,но он бежит не к месту падения.А бомба скорее всего настроена с замедлением,что бы заглубится- поразить подземные объекты. hi
    фа2998
    1. Dimid Сегодня, 10:15
      Цитата: фа2998
      На описании одно-на картинке-другое.Что то я "группу бородачей любопытных" не заметил.Один человек виден,но он бежит не к месту падения.

      Вы это серьёзно?? А увеличить картинку не пробовали?
      Dimid
  2. sabakina Сегодня, 10:53
    А мне музыка понравилась. И удачно наложили на видеоряд.
    sabakina
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