Тренировочный лагерь боевиков взлетел на воздух от удара ВКС РФ

Как сообщает агентство Almasdar, российский самолет нанес бомбово-штурмовой удар по тренировочному лагерю «Тахрир аль-Шам» (бывшая «Нусра»). Координаты были переданы боевиками группировки «Джейш аль-Изза». О количестве уничтоженных боевиков не сообщается, однако после удара никаких движений на периметре нет и есть основания полагать, что «накрыло» всех.