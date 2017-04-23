12:12 23 апреля

Тренировочный лагерь боевиков взлетел на воздух от удара ВКС РФ

Как сообщает агентство Almasdar, российский самолет нанес бомбово-штурмовой удар по тренировочному лагерю «Тахрир аль-Шам» (бывшая «Нусра»). Координаты были переданы боевиками группировки «Джейш аль-Изза». О количестве уничтоженных боевиков не сообщается, однако после удара никаких движений на периметре нет и есть основания полагать, что «накрыло» всех.




0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Смог Сегодня, 12:04
    видео кажись от 19.04.2017
    Смог
Картина дня