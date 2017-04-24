Октябрьская революция Игоря Додона
С точки зрения адептов западной демократии, совершенно не понятно, что ещё нужно этой Молдавии, чтобы стать очередным демократическим и экономически успешным светочем на просторах Восточной Европы. Из «совковой» Молдавии в «мило звучащую» Молдову превратились? – превратились. С «отсталой» кириллицы на «прогрессивную» латиницу перешли? – перешли. О «страшной российской угрозе» говорили? – говорили. Молдавский язык основная часть населения румынским назвала? – назвала. О страстном желании оказаться в Евросоюзе заявляли? – заявляли. Ну, что им, скажите, ещё нужно, чтобы стать свободными, независимыми, экономически развитыми и европейскими?..
Эти вопросы задаёт сегодня очень узкая группа европейских «партнёров» Кишинёва, которая хотя бы знает о существовании Молдавии. Всем остальным европейским кругам на Молдавию наплевать, как и на её экономику, которая за время шагов так называемой евроинтеграции сжалась до такого состояния, которое принято называть коллапсом. И с каждым новым годом «интеграции» в Европу, куда теперь путь заказан, но куда продолжают пытаться тянуть страну отдельные молдавские чиновники с румынскими паспортами в карманах, экономическая ситуация в Молдавии лишь усугубляется. И это отнюдь не голословно.
Вот некоторые цифры и факты о положении дел в некогда успешной Советской республике. Для начала – с точки зрения глобального рынка. Глобальному рынку молдавская финансово-экономическая система, как показывают данные крупнейших международных рейтинговых агентств, давно перестала быть интересна. Moody’s присваивает молдавской экономике рейтинг B3, что соответствует экономике со спекулятивными долговыми обязательствами, подверженными предельно высокому кредитному риску. Это ниже уровня доверия со стороны кредиторов таким странам как, к примеру, Никарагуа и Уганда и на уровне Замбии и Республики Конго.
В переводе с экономического на общечеловеческий язык это означает только одно: эй, мир, есть ещё такие мазохисты, которые готовы предоставить Кишинёву кредит?
Fitch и S&P, устраивая заочную перекличку с Moody’s, дают на этот вопрос однозначный ответ: таких нет! Эти рейтинговые агентства попросту вычеркнули Молдавию (Молдову) из своих рейтинговых списков, чтобы кредиторы не теряли время, обсуждая возможность предоставления молдавскому правительству хоть какого-то кредитного объёма средств.
Молдавская экономика входит в шестёрку государств (там же, к примеру, Таджикистан), экономики которых «держатся» на переводах денежных средств гражданами страны, работающими за рубежом. За 2016 год в Молдавию так называемые гастарбайтеры перечислили 1,079 млрд долларов. Это эквивалентно примерно 15% экономики Молдовы (оценка IMF). При этом эксперты отмечают снижение объёмов переводов в долларовом исчислении, что связано и с падением курса рубля по отношению к американской валюте (а наибольшие потоки средств идут именно от граждан Молдавии, работающих в РФ - данные Международной организации по миграции говорят о том, что около 67% молдавских гастарбайтеров работают именно в России). К примеру, в 2008 году сумма переводов в Молдавию составила более 1,65 млрд долларов.
Даже несмотря на уверенный рост экономики в 2013 году – рекордные 8,9%, молдавская финансово-экономическая система так и не смогла найти то русло, в котором темпы роста сохранялись бы на уровне, позволяющем государству выбраться из глубочайшего экономического кризиса. Свою роль здесь сыграли поддержанные официальным Кишинёвом антироссийские санкции, которые априори выглядели суицидальными для самой молдавской экономики. Более 80% молдавского экспорта приходилось на Россию. После ответных российских санкционных мер, молдавский экспортный рынок перешёл в состояние комы. Вместе с экспортным рынком Молдовы посыпались и остатки того, что принято называть экономикой. Основная причина состоит в том, что около 30% ВВП Молдавии – это доходы от сельскохозяйственной отрасли. И в Россию в первую очередь шла именно сельхозпродукция. Когда пути поставок были перекрыты, в экономике страны случился новый удар.
Ситуация стала налаживаться лишь после того, как роль главного молдавского дипломата взял на себя победивший на президентских выборах в Молдове Игорь Додон. Российский рынок двери приоткрыл после поездок Додона в Москву и достаточно продуктивных переговоров. Национальное бюро статистики по итогам 2016 отчиталось о новом росте ВВП страны – на 4,1%. А это после настоящего крутого пике в 2015 в сравнении с 2014-м. По данным Международного валютного фонда (IMF) экономика Молдавии тогда просела аж на 22%! Свою роль сыграло, безусловно, и курсовое падение.
Осознав, что экономический рост в Молдавию никак не связан с пылом заявлений о евроинтеграции, зато напрямую связан с молдавско-российскими отношениями, далее в дело вступила прагматика.
На минувшей неделе стало известно о том, что Кишинёв фактически готов отказаться от идеи дальнейшего движения в сторону Брюсселя. По крайней мере, президент Додон настроен именно на это. Посещая ранее с визитом столицу евробюрократии, Игорь Додон открыто заявил о том, что Евросоюз фактически обманул Молдову. По его словам, подавляющее большинство граждан страны разочаровались в так называемой «европейской мечте». Даже долгожданный безвизовый режим с ЕС оказался на деле пшиком, так как у молдаван при пересечении границы Евросоюза теперь требуют целый пакет других документов, сводящий «интеграцию» к очередному по счёту нулю: биометрический паспорт, обратный билет и наличную валюту, кредитные карточки, гарантийное письмо или приглашение. Удивительно, но от молдавских студентов евротаможенники при посещении теми ЕС требуют справку о стипендии (это не шутка, а свидетельства многочисленных, если можно так выразиться, участников процесса).
Обращает на себя внимание заявление президента Молдавии газете «Известия» , в котором тот определил молдавский курс на Евразийскую интеграцию. По словам Додона, прорабатываемая сегодня в ЕАЭС новая процедура сотрудничества может позволить Молдове стать наблюдателем при Евразийском экономическом союзе уже к октябрю текущего года. Именно на осень 2017-го намечена очередная встреча участников ЕАЭС на высшем уровне. Разве не «октябрьская революция» для Кишинёва? Смена вектора в пользу ЕАЭС – поворот, который выглядит вполне революционно.
Ранее – 3 апреля Додон подписал с главой экономической комиссии ЕАЭС Тиграном Саркисяном меморандум о намерениях и экономическом сотрудничестве. Заявка о принятии Молдавии в ЕАЭС в качестве наблюдателя уже подана.
Теперь ожидать западных заявлений о «режиме Додона» и «происках Кремля» со всеми вытекающими для пытающейся экономически переориентироваться Молдавии?
Эти вопросы задаёт сегодня очень узкая группа европейских «партнёров» Кишинёва, которая хотя бы знает о существовании Молдавии. Всем остальным европейским кругам на Молдавию наплевать, как и на её экономику, которая за время шагов так называемой евроинтеграции сжалась до такого состояния, которое принято называть коллапсом. И с каждым новым годом «интеграции» в Европу, куда теперь путь заказан, но куда продолжают пытаться тянуть страну отдельные молдавские чиновники с румынскими паспортами в карманах, экономическая ситуация в Молдавии лишь усугубляется. И это отнюдь не голословно.
Вот некоторые цифры и факты о положении дел в некогда успешной Советской республике. Для начала – с точки зрения глобального рынка. Глобальному рынку молдавская финансово-экономическая система, как показывают данные крупнейших международных рейтинговых агентств, давно перестала быть интересна. Moody’s присваивает молдавской экономике рейтинг B3, что соответствует экономике со спекулятивными долговыми обязательствами, подверженными предельно высокому кредитному риску. Это ниже уровня доверия со стороны кредиторов таким странам как, к примеру, Никарагуа и Уганда и на уровне Замбии и Республики Конго.
В переводе с экономического на общечеловеческий язык это означает только одно: эй, мир, есть ещё такие мазохисты, которые готовы предоставить Кишинёву кредит?
Fitch и S&P, устраивая заочную перекличку с Moody’s, дают на этот вопрос однозначный ответ: таких нет! Эти рейтинговые агентства попросту вычеркнули Молдавию (Молдову) из своих рейтинговых списков, чтобы кредиторы не теряли время, обсуждая возможность предоставления молдавскому правительству хоть какого-то кредитного объёма средств.
Молдавская экономика входит в шестёрку государств (там же, к примеру, Таджикистан), экономики которых «держатся» на переводах денежных средств гражданами страны, работающими за рубежом. За 2016 год в Молдавию так называемые гастарбайтеры перечислили 1,079 млрд долларов. Это эквивалентно примерно 15% экономики Молдовы (оценка IMF). При этом эксперты отмечают снижение объёмов переводов в долларовом исчислении, что связано и с падением курса рубля по отношению к американской валюте (а наибольшие потоки средств идут именно от граждан Молдавии, работающих в РФ - данные Международной организации по миграции говорят о том, что около 67% молдавских гастарбайтеров работают именно в России). К примеру, в 2008 году сумма переводов в Молдавию составила более 1,65 млрд долларов.
Даже несмотря на уверенный рост экономики в 2013 году – рекордные 8,9%, молдавская финансово-экономическая система так и не смогла найти то русло, в котором темпы роста сохранялись бы на уровне, позволяющем государству выбраться из глубочайшего экономического кризиса. Свою роль здесь сыграли поддержанные официальным Кишинёвом антироссийские санкции, которые априори выглядели суицидальными для самой молдавской экономики. Более 80% молдавского экспорта приходилось на Россию. После ответных российских санкционных мер, молдавский экспортный рынок перешёл в состояние комы. Вместе с экспортным рынком Молдовы посыпались и остатки того, что принято называть экономикой. Основная причина состоит в том, что около 30% ВВП Молдавии – это доходы от сельскохозяйственной отрасли. И в Россию в первую очередь шла именно сельхозпродукция. Когда пути поставок были перекрыты, в экономике страны случился новый удар.
Ситуация стала налаживаться лишь после того, как роль главного молдавского дипломата взял на себя победивший на президентских выборах в Молдове Игорь Додон. Российский рынок двери приоткрыл после поездок Додона в Москву и достаточно продуктивных переговоров. Национальное бюро статистики по итогам 2016 отчиталось о новом росте ВВП страны – на 4,1%. А это после настоящего крутого пике в 2015 в сравнении с 2014-м. По данным Международного валютного фонда (IMF) экономика Молдавии тогда просела аж на 22%! Свою роль сыграло, безусловно, и курсовое падение.
Осознав, что экономический рост в Молдавию никак не связан с пылом заявлений о евроинтеграции, зато напрямую связан с молдавско-российскими отношениями, далее в дело вступила прагматика.
На минувшей неделе стало известно о том, что Кишинёв фактически готов отказаться от идеи дальнейшего движения в сторону Брюсселя. По крайней мере, президент Додон настроен именно на это. Посещая ранее с визитом столицу евробюрократии, Игорь Додон открыто заявил о том, что Евросоюз фактически обманул Молдову. По его словам, подавляющее большинство граждан страны разочаровались в так называемой «европейской мечте». Даже долгожданный безвизовый режим с ЕС оказался на деле пшиком, так как у молдаван при пересечении границы Евросоюза теперь требуют целый пакет других документов, сводящий «интеграцию» к очередному по счёту нулю: биометрический паспорт, обратный билет и наличную валюту, кредитные карточки, гарантийное письмо или приглашение. Удивительно, но от молдавских студентов евротаможенники при посещении теми ЕС требуют справку о стипендии (это не шутка, а свидетельства многочисленных, если можно так выразиться, участников процесса).
Обращает на себя внимание заявление президента Молдавии газете «Известия» , в котором тот определил молдавский курс на Евразийскую интеграцию. По словам Додона, прорабатываемая сегодня в ЕАЭС новая процедура сотрудничества может позволить Молдове стать наблюдателем при Евразийском экономическом союзе уже к октябрю текущего года. Именно на осень 2017-го намечена очередная встреча участников ЕАЭС на высшем уровне. Разве не «октябрьская революция» для Кишинёва? Смена вектора в пользу ЕАЭС – поворот, который выглядит вполне революционно.
Ранее – 3 апреля Додон подписал с главой экономической комиссии ЕАЭС Тиграном Саркисяном меморандум о намерениях и экономическом сотрудничестве. Заявка о принятии Молдавии в ЕАЭС в качестве наблюдателя уже подана.
Теперь ожидать западных заявлений о «режиме Додона» и «происках Кремля» со всеми вытекающими для пытающейся экономически переориентироваться Молдавии?
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/dodon.igor1
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