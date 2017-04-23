12:11 23 апреля

Проект стратегического бомбардировщика ДСБ-ЛК. Инфографика

Пятидесятые годы прошлого века заслуженно считаются периодом бурного развития авиации. Появление реактивных двигателей, новых материалов и новых технологий позволило авиаконструкторам заняться самыми смелыми проектами. Настолько смелыми, что некоторые из них до сих пор поражают воображение.

Во второй половине пятидесятых годов ведущие авиастроительные организации Советского Союза по заказу Главного штаба военно-воздушных сил вели работы по теме «Изыскание путей развития сверхзвуковых гидросамолетов большой дальности полета». Среди прочих проработкой облика перспективного самолета занимались инженеры ЛКВВИА под руководством А.С. Москалева и А.И. Смирнова.

Сотрудники ЛКВВИА рассмотрели большое количество вариантов компоновки перспективных самолетов. В результате сравнения нескольких вариантов перспективного сверхзвукового самолета был выбран самый лучший. Победителем этого соревнования стал дальний самолет, выполненный по схеме «летающее крыло» с шестью турбореактивными двигателями.




Подробнее о бомбардировщике ДСБ-ЛК читайте здесь .
Первоисточник: https://inforeactor.ru/


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Комментарии 6

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  1. Даос Сегодня, 09:50
    Ну Москалёв ещё в 30х проектировал машины на скорости более 1000 км/ч. Одна проблема на тот момент просто технологическая база не позволяла построить такой самолёт. Не было не двигателей ни конструкционных материалов.
    Даос
  2. gridasov Сегодня, 11:19
    Всегда интересно наблюдать как тактико технические параметры возможностей нового самолета просто высасываются из "пальца", а фактически ничего принципиального не совершается , чтобы можно было реально говорить о таких новых возможностях. Ведь все знают . что двигатели остаются на определенном технологическом уровне своего развития , а любое изменение форм самого планера , особенно в тех концептуальных решениях которые применяются , не сильно изменяют новые возможности увеличения и скорости и маневренности Не говоря о возможностях увеличения полезного боевого снаряжения , дальности полета и комплекса важнейших для боевых действий других свойств. Поэтому для того , чтобы расширить основы для создания реально нового по своим возможностям самолета ,необходимы и кардинально новые , не только и далеко не только новые материалы, а принципы новых физических процессов , которые будут применяться для создания новых двигателей . а затем адаптации самого планера под новые и физические параметры полета. Если такого нет , то глядя на любой новый и перспективный ,так сказать ,самолет видишь , что все это отписки для дилетантов руководителе и ничего не смыслящих чиновников..
    gridasov
    1. ALLxANDr Сегодня, 11:56
      Согласен, но не во всём.
      Цитата: gridasov
      любое изменение форм самого планера , особенно в тех концептуальных решениях которые применяются , не сильно изменяют новые возможности увеличения и скорости и маневренности Не говоря о возможностях увеличения полезного боевого снаряжения , дальности полета и комплекса важнейших для боевых действий других свойств.

      В вашем высказывании закралась ошибка. Форма планера напрямую влияет и на максимально развиваемую скорость и на маневренность, а также на дальность полёта. Это физические атмосферные свойства. Если построить самолёты с одинаковыми двигателями, но разными планерами, то картина будет абсолютно разной. У одного планера - оторвёт крылья (прямая схема стреловидности крыла), другому планеру удастся находиться максимально долго в воздухе, а у другого откроются характеристики сверхманевренности (обратная стреловидность крыла), а у третьего проявятся характеристики свехустойчивости, а четвёртому удастся развить максимально возможную скорость, ограниченную только характеристиками двигателя (тут скорее всего будет трапециевидное крыло). И это я еще сильно упростил!

      Другое дело, когда планеры уже вылизаны до совершенства и выжать с них уже нечего (доли процентов), тогда да! Тут нужно либо другое реактивное топливо (желательно не такое агрессивное, как некоторые виды ракетных топлив), либо другой принцип работы. Например - детонационный двигатель. Теоретически, его принцип работы описали уже давно (раньше лазеря), но по сложности, оказалось, что лазерь сделать намного проще.

      Вот ссылочка на детонационный двигатель - российской версии: https://professionali.ru/Soobschestva/promyshlenn
      ost/detonatsionnyj-dvigatel--rossijskaja-versija/


      Ну вот.. как-то так!
      ALLxANDr
      1. gridasov Сегодня, 12:05
        Вы абсолютно правы и именно это я подразумевал , что самолеты уже находятся на предельном уровне своего развития и необходимо найти новые решения. И Вы очень близки по пониманию того , что действительно детонационные, импульсные двигатели это логичное направление развития двигателей . чтобы увеличить плотность энергии в источнике движения. НО!!! Совершенно не логичные направления создания таких детонационных двигателей. Просто напросто отсутствуют элементарные понятия о том как создать сверхвысокий импульс в детонационном двигателе . чтобы не получить разрушения так наз камеры сгорания и трансформировать радиальный вектор развития этого импульса в линейный по необходимому вектору и в управляемом потенциале.
        gridasov
  3. gridasov Сегодня, 11:26
    Необходимо понимать , что если ставится задача полета на более высоких скоростях и возможностях маневрирования на таких высоких скоростях . то и значительно увеличатся нагрузки на конструкцию. Поэтому необходимо сначала моделировать не сам самолет , а модель гармоничного сочетания взаимодействий оптимальной формы с пространством среды на высокопотенциальном уровне взаимодействий. Если такого нет и таких моделей анализа нет , то грош цена труду.
    gridasov
  4. Приговор Сегодня, 11:56
    Его ТТХ мне нравятся гораздо больше, чем заявленные по программе ПАК ДА.
    Приговор
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