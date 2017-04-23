Проект стратегического бомбардировщика ДСБ-ЛК. Инфографика
Пятидесятые годы прошлого века заслуженно считаются периодом бурного развития авиации. Появление реактивных двигателей, новых материалов и новых технологий позволило авиаконструкторам заняться самыми смелыми проектами. Настолько смелыми, что некоторые из них до сих пор поражают воображение.
Во второй половине пятидесятых годов ведущие авиастроительные организации Советского Союза по заказу Главного штаба военно-воздушных сил вели работы по теме «Изыскание путей развития сверхзвуковых гидросамолетов большой дальности полета». Среди прочих проработкой облика перспективного самолета занимались инженеры ЛКВВИА под руководством А.С. Москалева и А.И. Смирнова.
Сотрудники ЛКВВИА рассмотрели большое количество вариантов компоновки перспективных самолетов. В результате сравнения нескольких вариантов перспективного сверхзвукового самолета был выбран самый лучший. Победителем этого соревнования стал дальний самолет, выполненный по схеме «летающее крыло» с шестью турбореактивными двигателями.
Подробнее о бомбардировщике ДСБ-ЛК читайте здесь .
Во второй половине пятидесятых годов ведущие авиастроительные организации Советского Союза по заказу Главного штаба военно-воздушных сил вели работы по теме «Изыскание путей развития сверхзвуковых гидросамолетов большой дальности полета». Среди прочих проработкой облика перспективного самолета занимались инженеры ЛКВВИА под руководством А.С. Москалева и А.И. Смирнова.
Сотрудники ЛКВВИА рассмотрели большое количество вариантов компоновки перспективных самолетов. В результате сравнения нескольких вариантов перспективного сверхзвукового самолета был выбран самый лучший. Победителем этого соревнования стал дальний самолет, выполненный по схеме «летающее крыло» с шестью турбореактивными двигателями.
Подробнее о бомбардировщике ДСБ-ЛК читайте здесь .
Первоисточник: https://inforeactor.ru/
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