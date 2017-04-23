12:18 23 апреля

В РФ уничтожено более 97 % запасов химического оружия

В соответствии с международными обязательствами Россия уничтожила к 20 апреля 39 тыс. тонн боевых отравляющих веществ (БОВ), что составляет 97,6% от общих запасов, передает РИА Новости сообщение Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия (ФУБХУХО).

В РФ уничтожено более 97 % запасов химического оружия


Ликвидация БОВ проводится в рамках реализации конвенционных обязательств России и в соответствии с федеральной целевой программой «Уничтожение запасов химического оружия в РФ» от 1996 года.


«Двадцатого апреля 2017 года исполнилось 10 лет со дня выполнения второго этапа программы. К этому времени было уничтожено более 8 000 тонн отравляющих веществ, что составляло 20% от общих запасов, хранившихся в Российской Федерации. В настоящее время реализуется четвертый (заключительный) этап выполнения РФ международных обязательств по химическому разоружению. Уничтожено 39 002,86 тонны отравляющих веществ, что составляет 97,6% от общих запасов», – говорится в релизе управления.

После развала СССР Российская Федерация осталась обладательницей крупнейших в мире запасов химического оружия – 40 тысяч тонн.

Власти РФ объявили о наличии химического оружия на 7-ми объектах: «Кожно-нарывного действия – в поселке Горный Саратовской области и городе Камбарка в Удмуртии. Кожно-нарывного и нервно-паралитического действия – в поселках Марадыковский Кировской области и Кизнер в Удмуртии. Нервно-паралитического действия – в городах Щучье Курганской области, Почепе Брянской области и поселке Леонидовка Пензенской области».

Самую большую проблему с точки зрения безопасности представляли запасы БОВ в удмуртской Камбарке, поскольку находились там со времен Второй мировой войны.

Напомним, в 1992 году Генассамблея ООН приняла Конвенцию о запрещении химического оружия, которая вступила в силу в апреле 1997 года. В настоящее время к Конвенции присоединились 192 страны. Вне правового поля документа остаются, Израиль (подписал, но не ратифицировал), Египет, Южный Судан и Северная Корея.

Использованы фотографии: РИА Новости . Татьяна Фирсова
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Комментарии 37

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  1. МПК105 Сегодня, 10:12
    А 3% всёж оставили...Ну и правильно-что бы было... feel
    МПК105
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:21
      В настоящее время к Конвенции присоединились 192 страны. Вне правового поля документа остаются, Израиль (подписал, но не ратифицировал), Египет, Южный Судан и Северная Корея.

      Израиль и тут, как и с атомным оружием, что-то хитрит-мудрит.
      СРЦ П-15
      1. Лопатов Сегодня, 10:50
        Лично я считаю, что они не ратифицируют, чтобы не перекрыть своим армейским подразделениям возможность применять БОВ слезоточивого и раздражающего действия.
        Лопатов
      2. Аскет Сегодня, 10:57
        Цитата: СРЦ П-15
        Израиль и тут, как и с атомным оружием, что-то хитрит-мудрит.

        Когда было принято решение о ликвидации ХО в Сирии Путин заявил по этому поводу следующее
        "Химическое оружие в Сирии появилось как альтернатива ядерному оружию Израиля, мы это хорошо знаем"
        Путин дал понять, что неконвенциональный военный потенциал Израиля следует обсуждать всем мировым сообществом.

        Выступление Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" сентябрь 2013г .
        Израиль: оружие по правилам и без
        Зато Израиль напрямую обвиняет Сирию подписавшую Конвенцию о запрещении химического оружия в наличии БОВ,хотя сам эту конвецию не ратифицировал. Получается по известной пословице"На воре и шапка горит"
        Аскет
      3. avg-mgn Сегодня, 10:58
        СРЦ П-15
        Израиль и тут, как и с атомным оружием, что-то хитрит-мудрит.
        Так может быть не запариваться, да продать (отдать) остатки Израилю или утилизировать на них, глядишь и поумнеют.
        avg-mgn
      4. Ольгович Сегодня, 11:29
        Цитата: СРЦ П-15
        Израиль и тут, как и с атомным оружием, что-то хитрит-мудрит.

        И что показательно-НИ ОДНОГО комментатора оттуда.
        А вчера-позавчера аж десятками налетели- против Асада и какие они крутые-что решили, то и захватываем и, что хотим-то и делаем.
        Ольгович
    2. влад66 Сегодня, 10:22
      Вне правового поля документа остаются, Израиль (подписал, но не ратифицировал)

      Во во,а они тут ещё и жить учат,а сами. what Двуручные товарищи. yes
      влад66
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 10:26
      В Сирии 100% уничтожили и все равно бомбят ! Хотя все правильно сделали ,хим оружие ,при наличии ЯО уже не актуально! А вот бактериологическое, что то попритихли...Помнится статьи на ВО были ,что во многих "братских" на границах России янки создали некие лаборатории (в Грузии например) и чем они там занимаются не известно..
      ОТДЕЛ
      1. elmi Сегодня, 11:07
        Цитата: ОТДЕЛ
        В Сирии 100% уничтожили и все равно бомбят !

        Поэтому наверняка многие страны лишний раз задумаются-уничтожать ли им хим.ядерное оружие...
        elmi
    4. ЛукичЪ Сегодня, 10:32
      Цитата: МПК105
      А 3% всёж оставили..

      не оставили. осталось уничтожить
      ЛукичЪ
    5. сибиралт Сегодня, 10:46
      Оставшиеся 3% нужно оставить для Израиля и Пакистана и ждать, пока они свои не уничтожат.
      сибиралт
  2. bouncyhunter Сегодня, 10:13
    Новость хорошая , но была бы ещё лучше , если бы это были цифры из Матрасии !
    bouncyhunter
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:14
    В РФ уничтожено более 97 % запасов химического оружия
    Молодцы! А кто в это поверит? Пример с Сирией.Захотят и обвинят в чём угодно.Поэтому ничего доказывать не нужно.Нужно просто держать необходимое количество современного хим оружия.Не такое конечно количество:
    После развала СССР Российская Федерация осталась обладательницей крупнейших в мире запасов химического оружия – 40 тысяч тонн.
    Пару тысяч тонн в самый раз.
    Наблюдатель2014
  4. Altona Сегодня, 10:16
    Может хоть немного оставят? Где сейчас яду взять хорошего? laughing
    Altona
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:31
      Цитата: Altona
      Может хоть немного оставят? Где сейчас яду взять хорошего?

      hi Есть мнение что в случае необходимости научники в темпе вальса что-нибудь состряпают . Правда , уже не в таком объёме ...
      bouncyhunter
  5. Горный стрелок Сегодня, 10:24
    Современное химическое оружие ... Может образовываться прямо во время применения из вполне безобидных компонент при смешении. И распадаться за пару часов на простейшие составляющие... wassat все в этом мире стало ТАК УСЛОВНО! Может и не случиться глобальной войны - но доступность оружия большой мощности всяким малообразованным бармалеям просто поражает. Немногие химики знали, как приготовить мощную взрывчатку из удобрений и алюминиевой пудры. Вот теперь ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ТОНН мощной взрывчатки бармалеи взрывают в Сирии wassat
    Хорошо ещё, что у них там биологов нет нужной квалификации.
    Горный стрелок
    1. avg-mgn Сегодня, 11:02
      Хорошо ещё, что у них там биологов нет нужной квалификации.
      Зато наверняка есть не нужной (плохой) квалификации, еще не известно, что хуже.
      avg-mgn
    2. Аскет Сегодня, 11:05
      Цитата: Горный стрелок
      Хорошо ещё, что у них там биологов нет нужной квалификации.

      Кстати,тот же Израиль не подписал Конвенцию о биологическом оружии.
      Посему,делайте выводы...
      Аскет
  6. _Ugene_ Сегодня, 10:25
    Вне правового поля документа остаются, Израиль (подписал, но не ратифицировал), Египет, Южный Судан и Северная Корея.

    Ну и чем Израиль лучше Северной Кореи? И ЯО и ХО есть, только санкции против них никто не вводит.
    _Ugene_
    1. faridg7 Сегодня, 11:03
      Цитата: _Ugene_
      И ЯО и ХО есть, только санкции против них никто не вводит.

      Это нельзя, это геноцид еврейского народа получится
      faridg7
    2. bouncyhunter Сегодня, 11:07
      Цитата: _Ugene_
      Ну и чем Израиль лучше Северной Кореи? И ЯО и ХО есть, только санкции против них никто не вводит.

      Вот прибежит сейчас один житель Израиля и обвинит Вас в антисемитизме и всех смертных грехах , ибо
      Цитата: faridg7
      Это нельзя, это геноцид еврейского народа получится
      bouncyhunter
  7. Ferdinant Сегодня, 10:35
    А сколько средств в разработку , производство,утилизацию затраченно?А если эти деньги в образование направить,в свое время
    Ferdinant
    1. avg-mgn Сегодня, 11:19
      А если эти деньги в образование направить,в свое время
      Этих средств Россия не держала в руках, шли напрямую на предприятия занятые ликвидацией ХО.
      Средства, выделяемые иностранными государствами России для уничтожения ее химического потенциала (Green Cross)
      http://observer.materik.ru/observer/N11_2003/11_0
      6.htm
      avg-mgn
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:38
    что составляет 97,6% от общих запасов

    Россия старается выполнять взятые на себя обязательства в отличии от некоторых ну очень цивилизованных стран. Но почему-то в итоге остается в чем-то виноватой и кому-то чем-то обязанной.
    rotmistr60
  9. Appraiser Сегодня, 10:38
    Уничтожили 97 % запасов ? А может как всегда погорячились, а в странах блока НАТО как обстоят дела с этим вопросом? soldier
    Appraiser
    1. avg-mgn Сегодня, 11:08
      Запасы химического оружия в мире

      Через три года после вступления в силу (29 апреля 2000) государства-участники должны уничтожить 1 процент запасов ХО категории 1, а к концу пятого года (29 апреля 2002) — 20 процентов (2 этап). Полностью все запасы подлежат уничтожению к 29 апреля 2007 — то есть в течение 10 лет после вступления Конвенции в силу. По решению Конференции государств-участников, этот срок может быть продлен до 15 лет — то есть до 29 апреля 2012. Общие известные запасы химического оружия в начале 2010 составляли приблизительно 30308 тонн. К 2005 г. общее количество объявленных запасов ХО Категории 1 составляло 71373 т, а боеприпасов и контейнеров — 8671564. К 2005 г. было уничтожено 10698 т (по весу ОВ) химоружия категории 1 и 2151777 боеприпасов и контейнеров. Из 61 объявленного объекта по производству химического оружия ОЗХО выдала сертификаты об уничтожении 29. 9 ОПХО подверглись конверсии, 14 — находились в стадии уничтожения, разрешена конверсия ещё 9 объектов.
      К 8 июля 2010 41692 тонны, или 60,05 % всего зарегистрированного химического оружия (все 3 категории), а также более 45 % (3,93 млн) боеприпасов и контейнеров для ХО было уничтожено. (Treaty confirmed destruction totals often lag behind state-declared totals.) Только около 50 % стран приняли необходимые изменения в законодательстве с целью запретить участие в производстве ХО.
      Три государства: Албания (имевшая 16678 кг иприта, люизита, адамсита, и хлорацетофенона), не уточнённая страна-участница (по всей вероятности Республика Корея) и Индия завершили уничтожение своих запасов. Россия и США, которые заявили о большом количестве запасов ХО, ликвидировали его на 48 % и 75 % соответственно, однако они скорее всего не уложатся в установленный крайний срок (апрель 2012). Ирак и Ливия, которая в 2004 году представила первоначальную декларацию о своих запасах ХО, а также предоставила планы по его уничтожению. Согласно декларации, она располагала почти 24 т иприта и более чем 1000 т прекурсоров, относящихся к категории 2. Эти страны ещё не приступили к выполнению требований КХО. 1 сентября 2010 года Япония и Китай заявили об открытии завода по уничтожению ХО, оставленного Японией в Китае в годы второй мировой войны.
      http://www.studfiles.ru/preview/4287238/
      avg-mgn
  10. Грац Сегодня, 10:54
    В РФ уничтожено более 97 % запасов химического оружия
    ____________________
    я думаю поторопились сильно, надо было растягивать процесс ссылаясь на маленькие финансы, обстановка в мире нынче не та что с голой опой ходить
    Грац
  11. sabakina Сегодня, 10:59
    Меня лично интересует, где профессор и Ко? А Рабиновича вааще к столбу! Пусть за всех мучается!
    sabakina
    1. Анатоль Клим Сегодня, 11:29
      Цитата: sabakina
      А Рабиновича вааще к столбу! Пусть за всех мучается!

      Да ладно, ведь Рабинович - это ещё и старый советский анекдот, кстати:
      - Рабинович, а почему Медведев какой-то хмурый и злой, а Путин добродушный и весёлый??
      - Потому, что Медведев про себя всё сам читает в интернете, а Путину докладывают. laughing
      Анатоль Клим
  12. Старый26 Сегодня, 11:04
    Цитата: МПК105
    А 3% всёж оставили...Ну и правильно-что бы было... feel

    К октябрю обещают уничтожить ВСЕ 100%

    Цитата: сибиралт
    Оставшиеся 3% нужно оставить для Израиля и Пакистана и ждать, пока они свои не уничтожат.

    Интересная логика. Россия договаривается с Америкой об уничтожении всех запасов химического оружия, а потом разрывает соглашение и ждет пока Израиль и Пакистан не уничтожит? А почем тогда еще не подождать пока Корея свое химоружие не уничтожит. блин, вроде бы взрослые люди а рассуждения как у первоклассников
    А давайте посмотрим с другой стороны. Америка уничтожает не 100% оружия, а только 97. И говорит, что остальное оружие она уничтожит, если его уничтожат КНДР, Сирия. Как мы будем при этом относится к Америке? Как к стране, которая не выполняет договорные обязательства. Так почему вы хотите России ту же участь, чтобы все видели, что с Россией нельзя договариваться?

    Цитата: bouncyhunter
    Есть мнение что в случае необходимости научники в темпе вальса что-нибудь состряпают . Правда , уже не в таком объёме ...

    Состряпать в лабораторных условиях они могут все, что угодно за несколько дней. Вопрос о количестве.

    Цитата: Appraiser
    Уничтожили 97 % запасов ? А может как всегда погорячились, а в странах блока НАТО как обстоят дела с этим вопросом? soldier

    Англия уничтожила свои запасы ЕМНИП где-то в районе 2012 года, Франция - о ней ничего сказать не могу, но похоже тоже. У других ХО в промышленных масштабах, необходимых для сняряжения боеприпасов нет.
    Старый26
  13. kriwo.alek Сегодня, 11:11
    Вопрос зачем? И что это за "международные обязательства", перед кем? Опять перед ЕС и США? Вопрос-ЗАЧЕМ.
    kriwo.alek
  14. Приговор Сегодня, 11:26
    Ну, оставшихся 3% вполне хватит, чтобы залить ими 50 израилей. Где-то по колено... lol
    Приговор
  15. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:58
    А как реально в этом плане дела обстоят у заклятых друзей из за большой лужи?
    Изгоняющий либероидов
  16. Чаронда Сегодня, 12:03
    С учетом того,что химическое оружие продолжает находиться на вооружении НАТО и их союзников правительство РФ поступает крайне не разумно
    Чаронда
    1. слава1974 Сегодня, 12:12
      правительство РФ поступает крайне не разумно

      Уничтожение химического оружия выгодно России. Старое хим.оружие против армии не эффективно, только против гражданского населения. Новое хим.оружие, не попадающее под международные соглашения, разрабатывается только в РФ и США. Поэтому делают правильно.
      слава1974
      1. Чаронда Сегодня, 12:14
        Это глупость,причем огромная.НАТО и старое химическое оружие не уничтожает и применять они его собираются именно по городам РФ и отвечать им следует так же
        Чаронда
        1. слава1974 Сегодня, 12:17
          применять они его собираются именно по городам РФ

          Так поэтому и выгодно уничтожение хим.оружия. Со временем его все и уничтожат.

          отвечать им следует так же

          Мы и отвечаем. Только хим.оружием нового поколения.
          слава1974
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