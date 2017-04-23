В РФ уничтожено более 97 % запасов химического оружия
В соответствии с международными обязательствами Россия уничтожила к 20 апреля 39 тыс. тонн боевых отравляющих веществ (БОВ), что составляет 97,6% от общих запасов, передает РИА Новости сообщение Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия (ФУБХУХО).
Ликвидация БОВ проводится в рамках реализации конвенционных обязательств России и в соответствии с федеральной целевой программой «Уничтожение запасов химического оружия в РФ» от 1996 года.
«Двадцатого апреля 2017 года исполнилось 10 лет со дня выполнения второго этапа программы. К этому времени было уничтожено более 8 000 тонн отравляющих веществ, что составляло 20% от общих запасов, хранившихся в Российской Федерации. В настоящее время реализуется четвертый (заключительный) этап выполнения РФ международных обязательств по химическому разоружению. Уничтожено 39 002,86 тонны отравляющих веществ, что составляет 97,6% от общих запасов», – говорится в релизе управления.
После развала СССР Российская Федерация осталась обладательницей крупнейших в мире запасов химического оружия – 40 тысяч тонн.
Власти РФ объявили о наличии химического оружия на 7-ми объектах: «Кожно-нарывного действия – в поселке Горный Саратовской области и городе Камбарка в Удмуртии. Кожно-нарывного и нервно-паралитического действия – в поселках Марадыковский Кировской области и Кизнер в Удмуртии. Нервно-паралитического действия – в городах Щучье Курганской области, Почепе Брянской области и поселке Леонидовка Пензенской области».
Самую большую проблему с точки зрения безопасности представляли запасы БОВ в удмуртской Камбарке, поскольку находились там со времен Второй мировой войны.
Напомним, в 1992 году Генассамблея ООН приняла Конвенцию о запрещении химического оружия, которая вступила в силу в апреле 1997 года. В настоящее время к Конвенции присоединились 192 страны. Вне правового поля документа остаются, Израиль (подписал, но не ратифицировал), Египет, Южный Судан и Северная Корея.
Ликвидация БОВ проводится в рамках реализации конвенционных обязательств России и в соответствии с федеральной целевой программой «Уничтожение запасов химического оружия в РФ» от 1996 года.
«Двадцатого апреля 2017 года исполнилось 10 лет со дня выполнения второго этапа программы. К этому времени было уничтожено более 8 000 тонн отравляющих веществ, что составляло 20% от общих запасов, хранившихся в Российской Федерации. В настоящее время реализуется четвертый (заключительный) этап выполнения РФ международных обязательств по химическому разоружению. Уничтожено 39 002,86 тонны отравляющих веществ, что составляет 97,6% от общих запасов», – говорится в релизе управления.
После развала СССР Российская Федерация осталась обладательницей крупнейших в мире запасов химического оружия – 40 тысяч тонн.
Власти РФ объявили о наличии химического оружия на 7-ми объектах: «Кожно-нарывного действия – в поселке Горный Саратовской области и городе Камбарка в Удмуртии. Кожно-нарывного и нервно-паралитического действия – в поселках Марадыковский Кировской области и Кизнер в Удмуртии. Нервно-паралитического действия – в городах Щучье Курганской области, Почепе Брянской области и поселке Леонидовка Пензенской области».
Самую большую проблему с точки зрения безопасности представляли запасы БОВ в удмуртской Камбарке, поскольку находились там со времен Второй мировой войны.
Напомним, в 1992 году Генассамблея ООН приняла Конвенцию о запрещении химического оружия, которая вступила в силу в апреле 1997 года. В настоящее время к Конвенции присоединились 192 страны. Вне правового поля документа остаются, Израиль (подписал, но не ратифицировал), Египет, Южный Судан и Северная Корея.
Использованы фотографии: РИА Новости . Татьяна Фирсова
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