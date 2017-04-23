С начала года армия САР освободила 228 населённых пунктов

Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), увеличилось до 228 ,

Правительственные войска Сирии с начала текущего года освободила от террористов 228 населенных пунктов, передает РИА Новости сообщение российского Центра по примирению сторон в САР.говорится в релизе Центра.За прошедшие сутки под контроль правительственных сил перешло 6 кв. км территории, всего освобождено 3975 кв. км.Кроме того, «в течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Изра и Шакра провинции Деръа». Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1468, сообщили российские военные.Продолжаются переговоры о прекращении огня с вооруженными группировками оппозиции в провинциях Дамаск, Алеппо, Хомс, Хама и др.Между тем телеканал Fox News со ссылкой на Пентагон сообщил о перемещении «чиновников» ИГ в город Эль-Меядин южнее Дейр-эз Зора.По данным канала, в ближайшие дни командование коалиции «намерено направить курдских бойцов в наступление на Ракку».В Минобороны США «битву за город считают неизбежной, но утверждают, что "правительства" боевиков там больше нет», говорится в сообщении.