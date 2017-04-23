12:16 23 апреля

С начала года армия САР освободила 228 населённых пунктов

Правительственные войска Сирии с начала текущего года освободила от террористов 228 населенных пунктов, передает РИА Новости сообщение российского Центра по примирению сторон в САР.



Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), увеличилось до 228 ,
говорится в релизе Центра.


За прошедшие сутки под контроль правительственных сил перешло 6 кв. км территории, всего освобождено 3975 кв. км.

Кроме того, «в течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Изра и Шакра провинции Деръа». Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1468, сообщили российские военные.

Продолжаются переговоры о прекращении огня с вооруженными группировками оппозиции в провинциях Дамаск, Алеппо, Хомс, Хама и др.

Между тем телеканал Fox News со ссылкой на Пентагон сообщил о перемещении «чиновников» ИГ в город Эль-Меядин южнее Дейр-эз Зора.

По данным канала, в ближайшие дни командование коалиции «намерено направить курдских бойцов в наступление на Ракку».

В Минобороны США «битву за город считают неизбежной, но утверждают, что "правительства" боевиков там больше нет», говорится в сообщении.

Использованы фотографии: https://twitter.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 36

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. bouncyhunter Сегодня, 10:49
    В Минобороны США «битву за город считают неизбежной, но утверждают, что "правительства" боевиков там больше нет», говорится в сообщении.

    Конечно нет , матрасы их заранее вместе с советниками вывезли ...
    bouncyhunter
    1. МПК105 Сегодня, 10:55
      laughing Блин,тыщщщи вёрст разделяют,а мысль одна одновременно в две головы пришла,ты смотри...Когда успела. laughing laughing laughing
      МПК105
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:59
        Лёх , пси-энергия , если верить писателям -фантастам , не имеет ограничения по скорости передачи . То есть : я в одном конце вселенной подумал , ты в другом эту мысль мгновенно принял . bully
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 11:40
          Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1468, сообщили российские военные.


          Если бы ещё звездно полосатые убрались оттуда , процесс пошел бы намного быстрей.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:51
            Вить , это из области ненаучной фантастики . Сами не уйдут , только выгонять поганой метлой .
            bouncyhunter
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:58
      Факты упрямая штука, и достижения Сирийской Армии и Ассада налицо ! Если бы Ассад был жутким тираном (как "мировая общественность его выставляет) его бы уже давно повесили...Там сирийский народ защищается от мировой оголтелой банды наемников и русские с ними как всегда..У нас это в генах уже защищать и бороться за справедливость!
      Скоро нам проще общаться будет...и мочить чертей!

      Будем молотить чертей ,сколько бы вы нам их не прислали со всего мира..! soldier
      Сирия ,это мясорубка для терроризма!
      ОТДЕЛ
      1. ватник Сегодня, 11:08
        Асад молодец и хотя в начале тех событий которые начались в Сирии в 2011 году он проявил некоторую "мягкость" сейчас именно вокруг него сконцентрированы все вменяемые силы в стране и именно ему оказывает помощь наша страна Иран и Хезболла и если не произойдёт чего то экстраординарного например прямого вторжения военных США или израильского режима то он однозначно уничтожит всю террористическую нечисть напавшую на его страну...Но в любом случаи именно помощь России и Путина лично спасла Сирию от банд фанатиков-убийц спонсируемых и натравливаемых на эту прекрасную страну США Израилем Саудовской Аравией Катаром Турцией странами ЕС и другими "друзьями Сирии и сирийцы прекрасно это понимают.
        Сирийские семьи в благодарность российскому народу называют детей в честь Путина
        ватник
      2. рич Сегодня, 11:46
        Отдел: Там сирийский народ защищается от мировой оголтелой банды наемников и русские с ними как всегда.

        Из составленного вами предложения получается, что мы как всегда с оголтелой бандой наемников
        рич
    3. сибиралт Сегодня, 11:03
      А когда заберут взад Голанские высоты? Не то Израиль весь напрягся. belay
      И что на это скажет Рабинович? laughing
      сибиралт
      1. Antony18 Сегодня, 11:09
        Никто особо не напрягался.А забрать "взад" пробовали неоднократно,причём всей шоблой - 5 объединённых регулярных армий арабских стран,причём будучи заваленными по горло новейшим на тот момент советским оружием,под управлением советских советников и с советскими же пилотами и расчётами ПВО.А результат известен - позорный разгром арабов и плач в ООН о проклятых сионистах.Так что лучше забудьте о Голанах.
        Antony18
        1. dr.mel51 Сегодня, 11:15
          Ну так вам помогали США а вот если они сдуются что делать будете
          dr.mel51
        2. ватник Сегодня, 11:52
          Цитата: Antony18
          забрать "взад" пробовали неоднократно,причём всей шоблой - 5 объединённых регулярных армий арабских стран,причём будучи заваленными по горло новейшим на тот момент советским оружием,под управлением советских советников и с советскими же пилотами и расчётами ПВО...Так что лучше забудьте о Голанах.

          Ну зачем же так нагло врать израильский еврей?
          Голанские высоты были оккупированы израильским режимом во время его внезапного нападения на соседние арабские страны (в частности Сирию) в 1967 году и отбить их правда неудачно сирийцы и союзники пытались только один раз в 1973 году к сожалению неудачно из-за предательства президента Египта Садата который под давлением США пошёл на мир с режимом Тель-Авива. Впрочем именно за это предательство Садата затем и убили.
          ватник
      2. iliitchitch Сегодня, 11:28
        Цитата: сибиралт
        И что на это скажет Рабинович?


        Рабинович в печали давно уже . "Интересы" явно страдают . А если Асаду и ПВО ещё подогнать , так нетаньяху совсем часто приезжать начнёт . Вот чем он раньше думал , Асад тот ? Нихрена не можем , ничего не стреляет , летаем на тазиках 60-х годов . Воины , тьфу . А нам приготовиться надо - шаманы из правительства теперь даже и на 29руб. пенсию поднять не смогут . Но реальные доходы вырастут , да , так .
        iliitchitch
    4. Владыка Ситх Сегодня, 12:15
      Тут севернее Хамы наступление развивается
      Владыка Ситх
  2. МПК105 Сегодня, 10:50
    В Минобороны США «битву за город считают неизбежной, но утверждают, что "правительства" боевиков там больше нет»...Позвольте поинтересоваться,уважамая мо сша-и куда же вы его,правительство это,передислоцировали...?
    МПК105
    1. samoletil18 Сегодня, 10:58
      Уже им и повод для отхапанья части Сирии не нужен. Хотим взять Ракку себе, и всё тут.
      samoletil18
  3. Горный стрелок Сегодня, 10:55
    Что ВКС "животворящий" творит. Теперь Асада можно "сковырнуть", только обвинив его в поедании христианских младенцев за завтраком...
    США никак не успокоятся, курдов соблазняют ( раздражая турок) - им мир в Сирии ( да и на всём Ближнем Востоке) не нужен. Им нужен Мир - желательно весь. А будет он целым, или после пожара - да не все ли равно?
    Горный стрелок
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:01
      Цитата: Горный стрелок
      А будет он целым, или после пожара - да не все ли равно?

      hi Главное чтобы ресурсы не пострадали .
      bouncyhunter
      1. Смог Сегодня, 11:17
        Цитата: bouncyhunter
        Главное чтобы ресурсы не пострадали .

        Паша! soldier drinks И еще немножко аборигенов, что бы эти ресурсы для господ добывать.
        Смог
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:35
          Привет , Костик ! soldier drinks Да матрасы не постесняются коренное население Северной Америки из резерваций пригнать если аборигены все погибнут . am
          bouncyhunter
          1. Смог Сегодня, 11:52
            Паш, стыд и американец- понятия не совместимые. Антиподы. negative
            Смог
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:53
              Цитата: Смог
              Антиподы.

              Не-а , дятлы опилочно-стружечные ! yes
              bouncyhunter
              1. Смог Сегодня, 11:57
                Цитата: bouncyhunter
                дятлы опилочно-стружечные !

                Паша, а давай их назовем - древесно-стружечные дятлы (ДСД), по аналогии с плитой ДСП wassat
                Смог
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:00
                  Отличная мысль , друже ! good
                  bouncyhunter
    2. ватник Сегодня, 11:10
      Цитата: Горный стрелок
      США никак не успокоятся, курдов соблазняют ( раздражая турок) - им мир в Сирии ( да и на всём Ближнем Востоке) не нужен

      Битва за Ближний Восток в преддверии разгрома ИГИЛ.
      ватник
    3. rotmistr60 Сегодня, 11:14
      А будет он целым, или после пожара - да не все ли равно?

      Даже после пожара полезные ископаемые в недрах останутся. А им другого и не нужно. Люди и страны - разменная монета для американского капитала.
      bouncyhunter, извиняюсь. Когда писал свой комментарий вашего не было видно.
      rotmistr60
  4. Стирбьорн Сегодня, 11:05
    Правительственные войска Сирии с начала текущего года освободила от террористов 228 населенных пунктов
    Только надо говорить еще сколько осталось освободить! Иначе все эти населенные пункты и квадратные километры лишены смысла
    Стирбьорн
  5. Смог Сегодня, 11:06
    Можно еще один плюсовать
    МОЛНИЯ: Армия Сирии ворвалась в цитадель «Аль-Каиды» в Хаме, боевики бегут из г. Халфая

    23.04.2017 - 9:13
    МОЛНИЯ: Армия Сирии ворвалась в цитадель «Аль-Каиды» в Хаме, боевики бегут из г. Халфая | Русская весна
    Оборона террористов в провинции Хама рушится на глазах.

    Утром в воскресенье Сирийская армия ворвалась в цитадель «Аль-Каиды»* на севере Хамы.

    Ополченцы Сил национальной обороны заняли центр стратегического города Халфая, боевики бегут.

    есть информация, что перед штурмом по позициям бандитов мощные удары нанесла российская военная авиация.
    Смог
    1. ватник Сегодня, 11:28
      Бои под Хамой:


      Радует что сирийские танки после выстрела стали отъезжать назад (за укрытие или складки местности) раньше они "тупо" стояли на месте и стреляли пока по ним не прилетала ракета ПТРК или РПГ.
      ватник
      1. voyaka uh Сегодня, 11:53
        Научились. Совершено верная тактика. Они уже потеряли под Хамой
        3 танка за 2 дня. Сколько можно? Танки надо беречь, непрерывно маневрировать.
        voyaka uh
        1. Смог Сегодня, 11:54
          Цитата: voyaka uh
          Научились.

          Может научили или подсказали.
          Смог
          1. ватник Сегодня, 12:07
            Цитата: Смог
            Может научили или подсказали.

            Они начали так делать после прибытия в страну наших военных
            ватник
        2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:06
          Вояка hi -Алексей,одни учатся на ошибках, другие до сих пор думают что они сейчас реально ошиблись в последний раз, и так до следующего раза.
          Изгоняющий либероидов
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:04
        Ватник-спасибо за видео! hi +!
        Изгоняющий либероидов
    2. Deniska999 Сегодня, 11:41
      Вообще-то остались не менее крупные оплоты, как: Латамина, Кафр-Зита, Хан-Шейхун.
      Deniska999
  6. профессор Сегодня, 11:44
    С начала года армия САР освободила 228 населённых пунктов

    А сколько потеряла?
    профессор
Картина дня