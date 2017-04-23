12:20 23 апреля

Яков Кедми ответил на многие вопросы международной политики

Экс-глава израильской спецслужбы "Натив", политический эксперт Яков Кедми принял участие в телепередаче "Право голоса".




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