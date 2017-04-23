Яков Кедми ответил на многие вопросы международной политики Сегодня, 10:55 Экс-глава израильской спецслужбы "Натив", политический эксперт Яков Кедми принял участие в телепередаче "Право голоса". 0 Яков Кедми: Спецслужбы США врут своему президенту и народу Яков Кедми: В Мосуле разыгрывается спектакль ради выборов в США Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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