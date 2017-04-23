15:09 23 апреля

Пхеньян готов потопить американский авианосец, чтобы продемонстрировать свою силу

Минобороны КНДР готово атаковать авианосец ВМС США «Карл Винсон», чтобы продемонстрировать мощь своего оружия, передает РИА Новости сообщение «Рейтер».

Вождь корейского народа Ким Чон Ын и его супруга товарищ Ли Соль Ю, архивное фото.

Напомним, в западной части Тихого океана началось совместное учение боевых кораблей ВМС Японии с американским атомным авианосцем «Карл Винсон».


Наши революционные силы находятся в боевой готовности, чтобы потопить атомный авианосец США одним ударом,
цитирует агентство статью, опубликованную в газете Трудовой партии Кореи «Нодон синмун».

Газета сравнила авианосец с «тучным животным» и заявила, что удар по кораблю «будет наглядным примером, чтобы показать мощь военных сил» республики.

Ранее Пентагон сообщил, что после учения «Карл Винсон» и сопровождающие его корабли приступят к боевому дежурству у берегов Корейского полуострова. Планируется, что авианосная группа пробудет в этом регионе около месяца. В корабельную группировку помимо авианосца входят ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108).

Западные эксперты оценивают как высокую вероятность проведения очередного ракетного пуска либо ядерного испытания к 25 апреля – 85-ой годовщине со дня образования армии КНДР.

Использованы фотографии: https://www.nrc.nl
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Комментарии 107

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:29
    Аха так и американц подошли бы на выстрел..))Трусы они и всегда такими были!
    ОТДЕЛ
    1. cniza Сегодня, 12:31
      Цитата: ОТДЕЛ
      Аха так и американц подошли бы на выстрел..))Трусы они и всегда такими были!


      Это страшилки с обоих сторон , никто ничего делать не будет , а будет просто словесный понос.
      cniza
      1. samoletil18 Сегодня, 12:34
        Если бы КНДР находилась подальше от России, то мне бы такая риторика даже нравилась.
        samoletil18
        1. elmi Сегодня, 12:38
          Оно понятно что пугают друг друга. Понятно что наличие ЯО у Северной Кореи спасение для них, ибо не будь их-давно закидали бы томогавками. Но как ни странно время работает на С.Корею так как они продолжают совершенствовать ЯО. и не далек тот час когда ракеты будут доставать до сша
          elmi
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:02
            А меня уже начинают доставать статьи про Северную Корею! Создаётся впечатление, что на сайте специально подсовывают нам эту тему, видя, как падки посетители на такие новости. Неужели таким способом сайт борется за увеличение посещаемости? И новости, как эта, скорее всего не соответствуют оригиналу. Журналисты, вырвав из контекста сказанное Кимом , на выходе получают совсем противоположное тому, что он имел в виду.
            СРЦ П-15
            1. Arzoo Сегодня, 14:08
              Это не Сирия, в случае конфликта последствия будут грандиозными.
              Arzoo
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:11
                Цитата: Arzoo
                Это не Сирия, в случае конфликта последствия будут грандиозными.

                Не надо этот конфликт раздувать! Ничего там не будет, попетушатся и успокоятся. Мы сами себя накручиваем в ожидании того, чего не будет.
                СРЦ П-15
            2. Тралл Сегодня, 14:17
              Главное Олегыча из "Особенностей национальной рыбалки" в КНДР не пускать попить водички "с газом" laughing
              Тралл
            3. elmi Сегодня, 14:26
              Цитата: СРЦ П-15
              А меня уже начинают доставать статьи про Северную Корею! Создаётся впечатление, что на сайте специально подсовывают нам эту тему, видя, как падки посетители на такие новости. Неужели таким способом сайт борется за увеличение посещаемости?

              По большей части статьи публикуют такие же участники ВО. Я в свое время тоже публиковал,потом надоело, но темы находил поинтересней wink
              Да и тв не отстают, как не включишь тв так постоянно темы про Украину...Как будто других тем мало
              elmi
          2. Чёрный Сегодня, 14:35
            А у Ына симпотичная жена feel
            Чёрный
        2. Лужский Сегодня, 14:04
          Цитата: samoletil18
          Если бы КНДР находилась подальше от России, то мне бы такая риторика даже нравилась.

          Если бы КНДР находилась подальше от России, риторика была другая. От слова "совсем". wink
          Лужский
      2. Sevastiec Сегодня, 12:36
        Учитывая, насколько слабой, у амеров всегда была противолодочная защита, не слишком сложная задача. Хотя я и не в курсе, каковы возможности северо-корейского подплава.
        Sevastiec
        1. iliitchitch Сегодня, 13:30
          Цитата: Sevastiec
          Хотя я и не в курсе, каковы возможности северо-корейского подплава.


          Третий по численности в мире , писали тут как-то .
          iliitchitch
      3. bouncyhunter Сегодня, 12:37
        Цитата: cniza
        Это страшилки с обоих сторон , никто ничего делать не будет , а будет просто словесный понос.

        Причендалами меряются и хвастают друг перед другом кто выше на стенку напЫсает .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 12:43
          Самое смешное , что не учитывают направление ветра и сами себя...
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:56
            А чего ты от них ждал , Витя ? Детский сад , младшая ползунковая группа ... wassat
            bouncyhunter
        2. ssergn Сегодня, 13:52
          Цитата: bouncyhunter
          кто выше на стенку напЫсает .


          У кого Ын, тот и напЫсает. laughing laughing laughing
          ssergn
      4. Владимир 38 Сегодня, 12:43
        Это точно)
        Цитата: cniza
        Это страшилки с обоих сторон , никто ничего делать не будет , а будет просто словесный понос.
        Владимир 38
      5. Комментарий был удален.
      6. Офицер запаса Сегодня, 13:15
        Если я правильно понял, то лидер КНДР сказал следующее: "Наши революционные силы находятся в боевой готовности, чтобы потопить атомный авианосец США одним ударом".
        Но вездесущие СМИ его тут же дополнили и поправили: "Пхеньян готов потопить американский авианосец, чтобы продемонстрировать свою силу".
        СМИ есть СМИ. И неважно, чьи они.
        Офицер запаса
      7. лигр Сегодня, 14:00
        После обильного возлияния с товарищами артистками Ким Чен Ын потопил авианосец, разбомбил США, Австралию, Южную Корею. Диагноз товарища Саахова полностью подтвердился. Бывает.
        лигр
      8. uporov65 Сегодня, 14:44
        Кому нужен конфликт в регионе? Для матрасов конфликт в КНДР (очень нужна резолюция СБ ООН) необходим чтобы дестабилизировать ситуацию регионе. Квинтэссенцией будет если в конфликт будет втянут Китай, ибо это цель № 1. Китай для матрасов очень сильный экономический раздражитель. Цель № 2, это Россия, являющееся основным политическим раздражителем. ИМХО.
        uporov65
      9. To be or not to be Сегодня, 14:49
        У страшилок есть одна особенность -вроде палкой замахнулся .а Она -Палка -стрельнула !
        To be or not to be
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:32
      Виталий, янки тоже не все пальцем деланы -им совать свой авианосец под обстрел нет смысла, даже для провокациии они обойдутся посудиной гораздо менее ценной.
      Изгоняющий либероидов
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:38
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        для провокациии они обойдутся

        Южной Кореей...Пока боятся все же упырки!
        ОТДЕЛ
      2. мордвин 3 Сегодня, 14:47
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        они обойдутся посудиной гораздо менее ценной.

        Это какой? Винсону -36 лет. А вот Вашингтона на ремонт отправили.
        мордвин 3
    3. Александр романов Сегодня, 12:39
      Минобороны КНДР готово атаковать авианосец ВМС США «Карл Винсон», чтобы продемонстрировать мощь своего оружия
      Там не только Ким,там реально вся верхушка хромает на всю голову wassat

      Я тут подумал,в КНДР канабис можно смолить ,сколько влезет. Может в этом причина подобных заяв?
      Александр романов
      1. Айрателинсион Сегодня, 14:11
        Чрезмерная агрессия - не самое характерное проявления употребления анаши)
        Айрателинсион
        1. Александр романов Сегодня, 14:51
          Цитата: Айрателинсион
          Чрезмерная агрессия - не самое характерное проявления употребления анаши)

          Дурная голова -это характерное состояние человека,который ее употребляет. Ну и постоянный смех конечно без причины .
          Вот смотрите сами
          Даите я вас сфотаю -Ахахахааа
          Александр романов
        2. Antony18 Сегодня, 14:52
          Значит чего покрепче употребляют.
          Antony18
    4. svp67 Сегодня, 12:45
      Цитата: ОТДЕЛ
      Аха так и американц подошли бы на выстрел..))Трусы они и всегда такими были!

      Да даже если и подойдет, то ничего, до момента пересечения "красной линии" НЕ БУДЕТ.
      Где, в этом высказывании журналист увидел угрозу превентивного удара по авианосцу?
      Наши революционные силы находятся в боевой готовности, чтобы потопить атомный авианосец США одним ударом,

      Они в этой готовности находились десятилетиями и еще, дай Бог будут столько же находится. Так сказать: "На боевом Посту"
      svp67
    5. сибиралт Сегодня, 12:50
      Американцы и сами могут затопить свой корабль, предварительно эвакуировав личный состав, чтобы потом обвинить в нападении КНДР. Такое они уже практиковали с Японией и Вьетнамом.
      сибиралт
      1. Александр романов Сегодня, 13:04
        Цитата: сибиралт
        Американцы и сами могут затопить свой корабль

        Американцы затопить свои авианосец ???? wassat wassat wassat
        Александр романов
      2. Лужский Сегодня, 14:11
        Цитата: сибиралт
        Американцы и сами могут затопить свой корабль, предварительно эвакуировав личный состав, чтобы потом обвинить в нападении КНДР. Такое они уже практиковали с Японией и Вьетнамом.

        А на фига эвакуировать? Топить со всем экипажем и точка! Иначе праведный гнев американской общественности будет не столь беспощадно-очистительным. wassat
        Лужский
    6. Spartanez300 Сегодня, 13:06
      Топить авианосец без прямого повода я думаю совсем не стоит .
      Spartanez300
      1. Александр романов Сегодня, 13:42
        Цитата: Spartanez300
        Топить авианосец без прямого повода я думаю совсем не стоит .

        А если хорошо обкурившись,чем не повод
        Александр романов
        1. Басарев Сегодня, 14:44
          Корейцы правда думают, что их рухлядь преодолеет могущественную ПВО АУГ?
          Басарев
          1. Александр романов Сегодня, 14:52
            Цитата: Басарев
            Корейцы правда думают,

            Помему они вообще не думают
            Цитата: Басарев
            что их рухлядь преодолеет могущественную ПВО АУГ?

            Они тупо в это верят laughing
            Александр романов
  2. Общество Память Сегодня, 12:29
    какой грозный жирдяй)) твои недоракеты долетят хоть до авианосца-то? даже если долетят, в чем я сомневаюсь, твоя участь будет похуже хусейновской, тебя четвертуют)
    Общество Память
    1. Cat Man Null Сегодня, 12:33
      Цитата: Общество Память
      твоя участь будет похуже хусейновской, тебя четвертуют...

      - не так
      - скорят собакам, а собак скормят корейцам wassat
      Cat Man Null
    2. Sevastiec Сегодня, 12:34
      Цитата: Общество Память
      твоя участь будет похуже хусейновской, тебя четвертуют)

      Кто бы сомневался, цивилизованный запад же...
      Sevastiec
    3. samoletil18 Сегодня, 12:36
      А Вы хорошо знакомы с состоянием ВС КНДР? Или так, из википедии знания черпаете?
      samoletil18
      1. Александр романов Сегодня, 12:40
        Цитата: samoletil18
        А Вы хорошо знакомы с состоянием ВС КНДР?

        Наверное это знаете ,только вы.
        Александр романов
        1. samoletil18 Сегодня, 12:49
          Не, я их только могу подозревать: либо они офигеть какие сильные, либо никакие. И в том, и в другом случае информации от туда практически нет, тем более, достоверной request . Но как-то не хотелось бы, чтобы Сихоте-Алинь стал зонт радиоактивного заражения.
          А тут мало ли, человек в курсе, ну, как говорится, информация из первых уст.
          samoletil18
          1. Александр романов Сегодня, 13:05
            Цитата: samoletil18
            . Но как-то не хотелось бы, чтобы Сихоте-Алинь стал зонт радиоактивного заражения.

            90% живет на западе страны и не знает о существовании Сихоте ,да и им по большому счету наплевать на ДВ.
            Александр романов
            1. samoletil18 Сегодня, 13:11
              А если, вдруг начнётся, то узнают 100%
              samoletil18
        2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:50
          Александр hi -вся эта воинственный реторика нужна тем кто реально управляет Ыном, им не нужна война, им нужны только воинственные заявления -такие акции сплачивают народ вокруг властей, и тогда народом легче управлять no
          Изгоняющий либероидов
          1. Александр романов Сегодня, 12:55
            Цитата: Изгоняющий либероидов
            -такие акции сплачивают народ вокруг властей, и тогда народом легче управлять

            Вот что сплачивает нацию
            1. Марихуана/конопля не запрещены

            Собственно говоря, в Северной Корее марихуана не считается наркотиком, ее можно хоть стогами перевозить, курить, есть — никто и слова не скажет. Многие местные курят коноплю регулярно.

            Забил ,взорвал,дунул и потопил авианосец laughing
            Александр романов
            1. samoletil18 Сегодня, 13:12
              Так вот почуму Ын всегда улыбается!
              samoletil18
              1. Александр романов Сегодня, 13:20
                Цитата: samoletil18
                Так вот почуму Ын всегда улыбается!

                Да,Да,Да....он просто счастлив всегда. Да и как прикольно будет послушать их новости по накуре,это же уржаться можно
                Александр романов
                1. samoletil18 Сегодня, 13:25
                  Я и без накура их новости люблю посмотреть. Ностальгия от визуального восприятия, а на слух, так от пафоса и перевод не интересен. good
                  Особенно, когда тётенька уже не молодая вещает.
                  samoletil18
                  1. jonhr Сегодня, 14:37
                    что самое интересное переводчик абсолютно не нужен. краткость сестра таланта laughing
                    jonhr
            2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:24
              Александр, вам с таким чувством юмора нужно Северной Кореей управлять! lol
              Изгоняющий либероидов
              1. Александр романов Сегодня, 13:40
                Цитата: Изгоняющий либероидов
                вам с таким чувством юмора нужно Северной Кореей управлять!

                Не смогу,они меня свергнут,я им первым делом запрещу курить план.Они выдя из вечного каматоза , увидят реальность и не думаю.что сильно будут этому рады.
                Александр романов
            3. ватник Сегодня, 13:27
              Цитата: Александр романов
              Собственно говоря, в Северной Корее марихуана не считается наркотиком, ее можно хоть стогами перевозить, курить, есть — никто и слова не скажет. Многие местные курят коноплю регулярно.

              Выходит в КНДР такая же свобода и демократия как в любимом тобой Александр романов Израиле? laughing
              В израильских аптеках будут продавать марихуану
              ........заместитель министра здравоохранения Израиля Яаков Лицман объявил, что с настоящего времени медицинская марихуана будет продаваться в аптеках страны.
              Как заявил замминистра, Министерство здравоохранения не видит причин, по которым это вещество не может продаваться в аптеках наряду с морфием и другими подобными лекарствами. Решение главы ультраортодоксальной партии «Яадут ха-Тора» поддержала глава комитета по злоупотреблению алкоголем и наркотиками, член партии «Мерец» Тамар Зандберг.
              Месяцев ранее в Кнессет был внесен на рассмотрение законопроект по легализации марихуаны, согласно которому израильтяне старше 21 года получают право на хранение и разведение наркотика строго для личного пользования.
              http://www.jewish.ru/news/israel/2015/07/news9943
              30077.php
              ватник
              1. Александр романов Сегодня, 13:39
                Цитата: ватник
                В израильских аптеках будут продавать марихуану

                Уже продают ,больным раком или еще каким то тяжелым заболеваниям . А в КНДР,пыхти не хочу,можешь ей на рынке торговать,что и происходит.
                Александр романов
                1. ватник Сегодня, 13:45
                  Цитата: Александр романов
                  Уже продают ,больным раком или еще каким то тяжелым заболеваниям .

                  Ну да в Израиле похоже много кто и чем больны для чего требуется марихуана скорее это просто предлог чтобы легализовать продажу наркотиков.
                  Цитата: Александр романов
                  А в КНДР,пыхти не хочу,можешь ей на рынке торговать,что и происходит.

                  А это ты сам выдумал или есть какое то подтверждение этой информации из Пхеньяна? smile
                  ватник
                  1. Александр романов Сегодня, 13:47
                    Цитата: ватник
                    А это ты сам выдумал или есть какое то подтверждение этой информации из Пхеньяна?

                    Я это сам видел ,думал запретили ,оказывается нет
                    Цитата: ватник
                    Ну да в Израиле похоже много кто и чем больны

                    А в твоем понимании евреи не болеют.
                    Коси и забиваи
                    Александр романов
                  2. Комментарий был удален.
                    1. Комментарий был удален.
    4. лаврентий павлович Сегодня, 13:39
      Нехорошо обзывать тех, кто тебя не слышет и не может ответить. И куда вы засуните свой язык если КНДР реально отправит на дно эту ржавую баржу с самолетами? КНДР борется за свое выживание и свободу, нашим правителям поучиться у них. И повторяю еще раз, с НАТО и США нужно вести разговор только с позиции силы, другой язык англосаксы не понимают и считают слабостью.
      лаврентий павлович
      1. Александр романов Сегодня, 13:50
        Цитата: лаврентий павлович
        И куда вы засуните свой язык если КНДР реально отправит на дно эту ржавую баржу с самолетами?

        Вам бы Уэльса поменьше читать
        Александр романов
        1. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
            1. Комментарий был удален.
              1. Комментарий был удален.
    5. ssergn Сегодня, 13:55
      А Вы не задумывались, что если бы не боялись, то четвертовали бы уже давным давно?
      ssergn
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:30
    Ага, Ына сбросят на авианосец заместо бомбы, он его своим весом и потопит!
    Изгоняющий либероидов
    1. samoletil18 Сегодня, 12:41
      Только у этого авианосца то учения, то движется в ином направлении, то ещё почему-то не приблизился на 500 миль. По сути, кроме воинственных заявлений с обеих сторон, ничего не ясно.
      А Ына точно на авианосец сбрасывать не будут. Даю 100%. yes
      samoletil18
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:45
        Заместо Ына подберут другого толстяка, чтобы он исполнил свой долг-посужил бомбой?
        Изгоняющий либероидов
        1. samoletil18 Сегодня, 13:14
          Там только один толстяк. В смысле единственный, как реликвия. У них там рацон остальной части страны такой, что всю жизнь, как эфиопские бегуны выглядят.
          samoletil18
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:25
            Значит, придется все же бомбить авианосец Ыном lol ?
            Изгоняющий либероидов
        2. iliitchitch Сегодня, 13:47
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Заместо Ына подберут другого толстяка, чтобы он исполнил свой долг-посужил бомбой?


          laughing Ритуальный косячок , как наст. камикадзе . Не сакэ же пить , не японцы , чай . После прихода даже весело им будет .
          iliitchitch
    2. commbatant Сегодня, 14:06
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Ага, Ына сбросят на авианосец заместо бомбы, он его своим весом и потопит!

      Зря щеритесь, корвет РК, чем то утопили же, а Ын тогда еще в Швейцарии учился....
      commbatant
      1. Antony18 Сегодня, 14:57
        Похожа свиня на коня,тільки шерсть не така.
        Antony18
  4. Altona Сегодня, 12:32
    Ставки растут как я посмотрю.
    Altona
    1. cniza Сегодня, 12:34
      Цитата: Altona
      Ставки растут как я посмотрю.


      Ждем , что скажет Китай... , а вообще покричат , пар выпустят и на этом все закончится.
      cniza
      1. Александр романов Сегодня, 12:41
        Цитата: cniza
        Ждем , что скажет Китай...

        Китаи скажет по Лаврову - Ким ДБ.
        Александр романов
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:43
        Цитата: cniza
        Ждем , что скажет Китай... , а вообще покричат , пар выпустят и на этом все закончится.

        Китай как всегда мило улыбается и ждет...))) А а принципе так и будет..крыльями помашут сша и уйдут восвояси...КНДР, это не Югославия , Ирак , Ливия и ну в Сирии русские окопались..))) А может и в КНДР сидят спецы наши и китайские. И ждут настраивая системы ..?
        ОТДЕЛ
      3. commbatant Сегодня, 14:07
        Цитата: cniza
        Цитата: Altona
        Ставки растут как я посмотрю.

        Ждем , что скажет Китай... , а вообще покричат , пар выпустят и на этом все закончится.


        КНР пообещали пару о-вов в Южно-Китайском море....
        commbatant
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:36
    Начинает создаваться впечатление, что руководителю страны его генералы вешают лапшу, что очень чревато для них. Слишком воинственно и бесшабашно стали звучать заявления. Грозно, но и палку перегибать не стоит. Или повлияло то, что американцы не нанесли обещанный удар. Кстати Трамп страдает тем же.
    rotmistr60
    1. Александр романов Сегодня, 12:41
      Цитата: rotmistr60
      Начинает создаваться впечатление, что руководителю страны его генералы вешают лапшу, что очень чревато для них.

      Один начал прозревать
      Александр романов
      1. samoletil18 Сегодня, 12:59
        Я, признаться, думаю, что с Сеулом в ближайшие годы будет все в порядке. Жить хочется, что Ыну, что Пину. Потрещат языками, и разойдутся.
        samoletil18
        1. commbatant Сегодня, 14:11
          Цитата: samoletil18
          Я, признаться, думаю, что с Сеулом в ближайшие годы будет все в порядке.

          Есть Сеул, есть проблемы, нет Сеула нет проблем....
          Сеул превратиться в развалины независимо какое Ын применит оружие ракетно-артиллерийское или тактическое ЯО
          commbatant
    2. svp67 Сегодня, 12:48
      Цитата: rotmistr60
      Начинает создаваться впечатление, что руководителю страны его генералы вешают лапшу, что очень чревато для них.

      Тут единственный кто НАВЕШАЛ ЛАПШИ, так это АВТОР СТАТЬИ. Покажите, даже по тексту, ГДЕ КНДР заявило, что она готова потопить авианосец, в качестве наглядного примера своей мощи?
      svp67
      1. Cat Man Null Сегодня, 13:09
        Цитата: svp67
        Покажите, даже по тексту, ГДЕ КНДР заявило, что она готова потопить авианосец, в качестве наглядного примера своей мощи?

        - да гонево это "журналистское"
        - Вы что, не привыкли еще? Журналист... за базар не отвечает laughing
        Cat Man Null
    3. commbatant Сегодня, 14:08
      Цитата: rotmistr60
      Начинает создаваться впечатление, что руководителю страны его генералы вешают лапшу, что очень чревато для них. Слишком воинственно и бесшабашно стали звучать заявления. Грозно, но и палку перегибать не стоит. Или повлияло то, что американцы не нанесли обещанный удар. Кстати Трамп страдает тем же.


      А что, что то изменится для КНДР, если палку не будут перегибать?
      commbatant
    4. svp67 Сегодня, 14:21
      Цитата: rotmistr60
      Слишком воинственно и бесшабашно стали звучать заявления.

      А конкретно КАКИЕ их заявления? Можно узнать
      svp67
  6. Глушь Сегодня, 12:42
    Ключевая фраза статьи- "...передает РИА Новости сообщение «Рейтер»....". Ещё бы на BBC или CNN сослались. Что же там реально в этой корейской статье было написано?
    Глушь
    1. svp67 Сегодня, 12:53
      Цитата: Глушь
      Что же там реально в этой корейской статье было написано?

      Да они "одного поля ягодки", так что тоже самое.
      Мне вот больше АВТОР интересует, он на чьи деньги ТАКУЮ статью написал? Это низкий прием "желтой прессы". Самое "сенсационное" в заголовке, так как больше половины больше читать и не будет, а то что далее в статье рассказ идет об ином, это уже ни каждый прочтет и поймет.
      svp67
  7. Громобой Сегодня, 13:01
    Странно,что они только один авианосец потопят.Я думал,что они сразу весь штатовский флот на дно пустят.Населению КНДР такие мысли нравятся.
    Громобой
    1. commbatant Сегодня, 14:12
      Цитата: Громобой
      Странно,что они только один авианосец потопят.Я думал,что они сразу весь штатовский флот на дно пустят.Населению КНДР такие мысли нравятся.


      На авианосце 5 000 человек + корабли ордера охранения....
      commbatant
  8. Андрей из Челябинска Сегодня, 13:15
    Как говорится, трындеть не мешки ворочать
    Андрей из Челябинска
  9. iliitchitch Сегодня, 13:22
    У бэд боя праздники косяками ходят . Интересно , там 1 Мая празднуют ? Вот же ещё один чувак со спичками . А ведь утопит , только дальше-то что ?
    iliitchitch
    1. commbatant Сегодня, 14:13
      Цитата: iliitchitch
      У бэд боя праздники косяками ходят . Интересно , там 1 Мая празднуют ? Вот же ещё один чувак со спичками . А ведь утопит , только дальше-то что ?


      Дальше АВМ "Джеральд Форд" раньше времени в строй вступит....
      commbatant
  10. Алексей Соболев Сегодня, 13:30
    Страшилка.. И очень правильная страшилка! Но не для США, а для Японии и Южной Кореи. Чтобы они подняли крик, что не надо США нападать на КНДР. Потому что именно им и достанется больше всего - миллионы погибнут. Такое заявление нельзя считать агрессивным и это более похоже на принуждение к миру еще до начала действий вооруженных сил всех сторон. И еще такое заявление есть внесение разлада в ряды союзников (США, Япония и С.Корея).
    Алексей Соболев
  11. Ecilop Сегодня, 13:31
    Цитата: Александр романов
    Минобороны КНДР готово атаковать авианосец ВМС США «Карл Винсон», чтобы продемонстрировать мощь своего оружия
    Там не только Ким,там реально вся верхушка хромает на всю голову wassat
    Я тут подумал,в КНДР канабис можно смолить ,сколько влезет. Может в этом причина подобных заяв?

    Южане, для них канабис, что для нас табак. Никакого эффекта, кроме рака легких.
    Но хоть как то дать по башке обезумевшему наследнику чучхе надо. В идеале - "диверсант"
    Не понимаю восторженных комментов "ща как понесется"
    Ecilop
    1. Александр романов Сегодня, 13:37
      Цитата: Ecilop
      Южане, для них канабис, что для нас табак. Никакого эффекта

      Ну конечно,конечно их остегивает,как бревно на первале laughing
      Цитата: Ecilop
      Не понимаю восторженных комментов "ща как понесется"

      Так они на западе страны живут
      Александр романов
      1. Ecilop Сегодня, 13:58
        1.Алекс, это на самом деле так. Для детей жаркого солнца - конопля что для нас табак. Ну может чуть более. Как водка для для народов севера.
        В смысле что для нас водка просто водка, а для них как наркота.
        2 . И я на западе . По сравнению с вами . Но голова то работает.
        Ecilop
        1. Александр романов Сегодня, 14:38
          Цитата: Ecilop
          . Как водка для для народов севера.

          Народ севера дохнет от водки,как тараканы от дихлофоса. А этим просто дозняк нужно увеличить и всё будет путем.
          Цитата: Ecilop
          . Но голова то работает.

          Ну да,у меня тоже иногда мысли такие умные появляются. А потом упс и понимаешь,что ты гонишь wassat
          Александр романов
    2. commbatant Сегодня, 14:18
      Ecilop

      Не понимаю восторженных комментов "ща как понесется"

      Народу треба зрелищ, желательно он-лайн...
      Восторженные комменты тут подразделяются на подвиды:
      1. Наказать Ына;
      2. Наказать "ампириалистов";
      3. Я как-то писал, что неплохо бы провести учения частей ГО РФ в Приморском Крае, а товарищ Романов это не предложил (однако оттуда), но зато говорит, что всей стране наплевать на ДВ....
      commbatant
  12. Ecilop Сегодня, 13:33
    Цитата: cniza
    Цитата: Altona
    Ставки растут как я посмотрю.

    Ждем , что скажет Китай... , а вообще покричат , пар выпустят и на этом все закончится.

    Да, скорее да. Но все же. Нервы, нервы,нервы...
    Ecilop
  13. DPN Сегодня, 13:35
    Правильно сделает ,полностью поддерживаю ,не хрен лесть на Социализм.!! СССР сдали без боя ,так может КНДР даст им по МОРДЕ.
    DPN
  14. Ecilop Сегодня, 13:39
    Кстати , а какая роза ветров в том районе?
    Ecilop
    1. Александр романов Сегодня, 14:39
      Цитата: Ecilop
      Кстати , а какая роза ветров в том районе?

      На ДВ начнет дуть в августе
      Александр романов
  15. Ecilop Сегодня, 13:45
    Цитата: DPN
    Правильно сделает ,полностью поддерживаю ,не хрен лесть на Социализм.!! СССР сдали без боя ,так может КНДР даст им по МОРДЕ.

    Полностью вас поддерживаю. Вы только мну дождитесь, как перелом зарастет. И вперед!!!!! НА ФАШИНТОН!!!!
    зы. Кишки раскиданные хоть раз видел?
    Ecilop
    1. DPN Сегодня, 14:00
      Запад сказал что с Россиян 15000000 человек хватит надеятись в это число попасть удачи.
      DPN
    2. commbatant Сегодня, 14:22
      Ecilop

      Кишки раскиданные хоть раз видел?

      Я в боевых условиях не видел, но в армии нас в морг водили на вскрытие, чтоб мы не растерялись, если что, кто-то сознание терял, кто-то блевал.....

      Ты ни как ветеран за взятие Шипки.....
      commbatant
  16. parusnik Сегодня, 14:05
    Срочно наградить Трампа Нобелевской премией мира, пока ещё он не спровоцировал ядерную войну на Корейском полуострове! А то потом награждать как-то неловко будет...
    parusnik
  17. Старый26 Сегодня, 14:11
    Цитата: Sevastiec
    Хотя я и не в курсе, каковы возможности северо-корейского подплава.

    Не знаю как правильно написать. То ли близки к нулю, то ли отрицательная величина

    Цитата: iliitchitch
    Третий по численности в мире , писали тут как-то .

    Может и первым в мире даже быть. Вопрос только в качестве, а не в количестве

    Цитата: Cat Man Null
    - скорят собакам, а собак скормят корейцам

    А может промежуточное звено убрать? Больше накормить можно будет

    Цитата: samoletil18
    Не, я их только могу подозревать: либо они офигеть какие сильные, либо никакие. И в том, и в другом случае информации от туда практически нет, тем более, достоверной request . Но как-то не хотелось бы, чтобы Сихоте-Алинь стал зонт радиоактивного заражения.
    А тут мало ли, человек в курсе, ну, как говорится, информация из первых уст.

    Да перестань вы. Информации в сети выше крыши. Разумеется если читать не только Вики (хотя ничего плохого в этом нет, порой там достаточно интересная информация, особенно не в русскоязычной). Главное эту информацию взять и сравнить с тем, что у вас уже есть и что вы знаете. То есть необходимо желание самому разобраться, не для постов на ресурсах.

    Цитата: samoletil18
    Только у этого авианосца то учения, то движется в ином направлении, то ещё почему-то не приблизился на 500 миль. По сути, кроме воинственных заявлений с обеих сторон, ничего не ясно.

    Насколько точно, не знаю, но пару-тройку дней назад, когда тут на ВО разбирали, где же сейчас этот авианосец проскочило сообщение, что эсминцы сопровождения находятся в 500 км (270 миль) от северокорейского ядерного полигона. Видите, он даже похоже ближе подошел, не на 500, а на 270 миль
    Старый26
  18. Ecilop Сегодня, 14:15
    Цитата: DPN
    Запад сказал что с Россиян 15000000 человек хватит надеятись в это число попасть удачи.

    Офигеть! А фашингтон на разграбление на три дня дадут? еххххх(мечтательно) свечной заводик......
    Ecilop
    1. DPN Сегодня, 14:31
      Это то число которое их обслуживать должно на необъятных просторах России,остальные лишние в утиль на погост.
      DPN
  19. Горный стрелок Сегодня, 14:16
    Да не подплывут они на дистанцию удара. За горизонтом будут маячить. Они "Молодцы против овец, а против молодца - сам овца". Ссыкуны и беспредельщики... Читал воспоминания Эрика Хартмана. Он пишет, что спасающихся на парашютах лётчиков расстреливали ТОЛЬКО американцы.
    Горный стрелок
    1. Ecilop Сегодня, 14:31
      Вот, опять понеслось. Малой кровью....шапками закидаем. Поверьте, они не хуже и не лучше нас. А после первого боя, когда кто выжил и потерял друзей мотивация уже будет не за "Родину" а совсем другая. Просто дикая ненависть. Вплоть до той что заставляет бойцов бросать оружие и идти на врага с саперными лопатками. С обеих сторон.
      Ecilop
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