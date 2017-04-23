Пхеньян готов потопить американский авианосец, чтобы продемонстрировать свою силу
Минобороны КНДР готово атаковать авианосец ВМС США «Карл Винсон», чтобы продемонстрировать мощь своего оружия, передает РИА Новости сообщение «Рейтер».
Напомним, в западной части Тихого океана началось совместное учение боевых кораблей ВМС Японии с американским атомным авианосцем «Карл Винсон».
Газета сравнила авианосец с «тучным животным» и заявила, что удар по кораблю «будет наглядным примером, чтобы показать мощь военных сил» республики.
Ранее Пентагон сообщил, что после учения «Карл Винсон» и сопровождающие его корабли приступят к боевому дежурству у берегов Корейского полуострова. Планируется, что авианосная группа пробудет в этом регионе около месяца. В корабельную группировку помимо авианосца входят ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108).
Западные эксперты оценивают как высокую вероятность проведения очередного ракетного пуска либо ядерного испытания к 25 апреля – 85-ой годовщине со дня образования армии КНДР.
Напомним, в западной части Тихого океана началось совместное учение боевых кораблей ВМС Японии с американским атомным авианосцем «Карл Винсон».
Наши революционные силы находятся в боевой готовности, чтобы потопить атомный авианосец США одним ударом,цитирует агентство статью, опубликованную в газете Трудовой партии Кореи «Нодон синмун».
Газета сравнила авианосец с «тучным животным» и заявила, что удар по кораблю «будет наглядным примером, чтобы показать мощь военных сил» республики.
Ранее Пентагон сообщил, что после учения «Карл Винсон» и сопровождающие его корабли приступят к боевому дежурству у берегов Корейского полуострова. Планируется, что авианосная группа пробудет в этом регионе около месяца. В корабельную группировку помимо авианосца входят ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108).
Западные эксперты оценивают как высокую вероятность проведения очередного ракетного пуска либо ядерного испытания к 25 апреля – 85-ой годовщине со дня образования армии КНДР.
Использованы фотографии: https://www.nrc.nl
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