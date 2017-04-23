В Донбассе подорвалась машина ОБСЕ

Сегодня, 23 апреля 2017 года, при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск – Сокольники в районе населенного пункта Пришиб произошел подрыв одного автомобиля наблюдателей, в результате один представитель миссии погиб, один получил ранение,

Один наблюдатель погиб и еще один получил ранения в результате подрыва автомобиля ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Народной милиции Луганской республики.рассказали агентству в пресс-службе.В Народной милиции уточнили, что машина подорвалась на противотанковой мине, и подчеркнули, что «доводили до международных наблюдателей информацию о возможных провокациях со стороны ВСУ и действиях ДРГ вблизи линии боевого соприкосновения».«В январе 2017 года в районе населенного пункта Долгое Славяносербского района провокационным обстрелам ДРГ ВСУ из ПТУР уже подвергался экипаж СЦКК, тогда по счастливой случайности никто не пострадал», – напомнили в пресс-службе.В миссии ОБСЕ подтвердили факт произошедшего. Данные о жертвах уточняются.