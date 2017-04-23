15:13 23 апреля

В Донбассе подорвалась машина ОБСЕ

Один наблюдатель погиб и еще один получил ранения в результате подрыва автомобиля ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Народной милиции Луганской республики.



Сегодня, 23 апреля 2017 года, при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск – Сокольники в районе населенного пункта Пришиб произошел подрыв одного автомобиля наблюдателей, в результате один представитель миссии погиб, один получил ранение,
рассказали агентству в пресс-службе.


В Народной милиции уточнили, что машина подорвалась на противотанковой мине, и подчеркнули, что «доводили до международных наблюдателей информацию о возможных провокациях со стороны ВСУ и действиях ДРГ вблизи линии боевого соприкосновения».

«В январе 2017 года в районе населенного пункта Долгое Славяносербского района провокационным обстрелам ДРГ ВСУ из ПТУР уже подвергался экипаж СЦКК, тогда по счастливой случайности никто не пострадал», – напомнили в пресс-службе.

В миссии ОБСЕ подтвердили факт произошедшего. Данные о жертвах уточняются.

Использованы фотографии: https://images.unian.net
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Комментарии 55

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  1. Александр романов Сегодня, 13:44
    Прекрасная новость,глядишь прозреют.
    Александр романов
    1. vasilev Сегодня, 13:47
      Долго ждать придется,скажут что мина "сепарская",или вообще Путин лично подложил.
      vasilev
      1. Дамир Сегодня, 14:05
        request да Вы что???? КАКАЯ МИНА????? это они КОНДИЦИОНЕР в машине включили!!!!!!!
        Дамир
        1. Shurik70 Сегодня, 14:07
          Отнюдь. Вы что, не знаете, кто такие ОБСЕ ?
          Скажут, что это донбасовцы мину заложили.
          А если бы их из пушки с сопредельной стороны приложили, тогда стали бы возмущаться, что ВСУ допустили донбасовцев самих себя обстреливать.
          Shurik70
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:18
            Цитата: Shurik70
            Скажут, что это донбасовцы мину заложили.

            Вполне возможно и так. Но скорее всего ОБСЕ "сделает ноги" из прифронтовой полосы и будет наблюдать за противостоянием из отелей.
            СРЦ П-15
            1. Shurik70 Сегодня, 14:32
              Цитата: СРЦ П-15
              Цитата: Shurik70
              Скажут, что это донбасовцы мину заложили.

              Вполне возможно и так. Но скорее всего ОБСЕ "сделает ноги" из прифронтовой полосы и будет наблюдать за противостоянием из отелей.

              Одно другому не мешает
              Shurik70
              1. Юрий из Волгограда Сегодня, 14:36
                Цитата: Александр романов
                Прекрасная новость,глядишь прозреют.

                Плохая новость.
                Во первых люди погибли, во вторых виновного назначат, а не определят.
                Юрий из Волгограда
                1. Александр романов Сегодня, 14:41
                  Цитата: Юрий из Волгограда
                  Во первых люди погибли,

                  В машине были люди? Это наверное те люди,что жителеи донбасса за людеи не считают
                  Александр романов
                  1. Юрий из Волгограда Сегодня, 14:47
                    Цитата: Александр романов
                    Цитата: Юрий из Волгограда
                    Во первых люди погибли,

                    В машине были люди? Это наверное те люди,что жителеи донбасса за людеи не считают

                    Погибли исполнители, а те кто дирежирует, те в полной безопасности, к сожалению.
                    Эти же просто демонстративный расходный материал с семьями и планами на будущее, от которых ничего не зависит.
                    Хотелосьбы, чтобы их потери приблизили мир, но чет не верю.
                    Юрий из Волгограда
                    1. Александр романов Сегодня, 14:54
                      Цитата: Юрий из Волгограда
                      Погибли исполнители,

                      А ,вон как. Теперь когда будут гибнуть украинские солдаты,мы всем саитом будем скорбеть и плакать. Они же всего лишь исполнители верно?
                      Александр романов
            2. evge-malyshev Сегодня, 14:44
              Цитата: СРЦ П-15
              Вполне возможно и так. Но скорее всего ОБСЕ "сделает ноги" из прифронтовой полосы и будет наблюдать за противостоянием из отелей.

              Удивительно, что ОБСЕ в этот раз оказалось в прифронтовой полосе. Не повезло ребятам. Сожалею .
              evge-malyshev
          2. Чёрный Сегодня, 14:34
            Либо обвинят ЛНР, а если не получится, то.....'отряд не заметил потери бойца"
            Чёрный
        2. майор Юрик Сегодня, 14:20
          Ну вот ,слепошарые, доцеловались в засос с фашами! Теперь они вам поведают как коварные дончане ночью зарывали мину на вашей дороге. Вы главное уши пошире распушите и внимайте ученикам гебельса! fool
          майор Юрик
          1. Юрий из Волгограда Сегодня, 14:38
            Цитата: майор Юрик
            Ну вот ,слепошарые, доцеловались в засос с фашами!

            Погибли люди, в данном случае по профессии "говорящие головы", а не те, кто решает политику.
            Юрий из Волгограда
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 13:49
      Цитата: Александр романов
      Прекрасная новость,глядишь прозреют.

      Романов , вы меня удивляете и самое интересно , я с вами согласен! И на душе праздник!
      Донаблюдались называется..! вот не жалко ни сколько этих склизких упырей..
      ОТДЕЛ
    3. kepmor Сегодня, 13:53
      ОСТАВЬ НАДЕЖДЫ ВСЯК СЮДА ВХОДЯЩИЙ
      да, прям щасссс ... взяли и все скопом (ОБСЕ,НАТО,Госдеп) прямо-таки прозрели...
      как всегда всё "поставят к верху опой" и обвинят ополченцев во всех грехах...что и надо поросю...
      kepmor
    4. сибиралт Сегодня, 13:56
      Обвинят Путина в невыполнении минских соглашений. У них другой инструкции нет.
      сибиралт
      1. Юрий из Волгограда Сегодня, 14:40
        Цитата: сибиралт
        Обвинят Путина в невыполнении минских соглашений. У них другой инструкции нет.

        Первая логическая мысль.
        Я так думаю! (Аватар больно в тему)
        Юрий из Волгограда
      2. warriordima Сегодня, 14:43
        Скорее всего,хотят выдавить обсе и Путинский мир снять,что бы начать полномасштабнео наступление.,это выгодно только матрасам,они войнами всегда ослабляли своих конкурентов.,и кнр пугают кндром.
        П.С-жiдовская тактика какая то,всех поссорить,что бы все передрались,а самим в сторонке постоять,а потом ударить в тыл,и с триумфом победить.
        warriordima
    5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:57
      Александр романов -Александр, это просто киевская провокация, дабы через западные страны надавить на Россию , дескать "оккупировааные регеоны их спонсор в лице России вообще ни в грош не ставят миссию обсе, нужно укроине оружия побольше, а против России новые, еще не выдуманные некие мегасуперсанкции как спонсор "террористов "ибо по версии киева наши слова давно уже не подкреплены делами -республики то воюют, не самоликвидировались, и не сдались на суд киева.
      Изгоняющий либероидов
      1. To be or not to be Сегодня, 14:02
        Резонно предположить, что в этих миссиях в основном работают представители разведок заинтересованных стран и естественно работают на свои службы, а не для установления истины
        To be or not to be
    6. активатор Сегодня, 14:10
      Цитата: Александр романов
      Прекрасная новость,глядишь прозреют.

      И куда они прозреют? я так понял ,что взрыв произошел на территории лнр ,а там хз чья это мина,могли наши втулить,а могли лнровцы и забыть о ней там уже походу и с поллитрой фиг разберешся где и кто чего понаставил. и я как то не понял ,что это за пртивотанковая мина от которой в джипе гибнет один человек а второй получает ранения
      активатор
      1. ЧитаюНовости Сегодня, 14:14
        Цитата: активатор
        что это за пртивотанковая мина

        противогусеничная?
        ЧитаюНовости
        1. Юрий из Волгограда Сегодня, 14:42
          Цитата: ЧитаюНовости
          Цитата: активатор
          что это за пртивотанковая мина

          противогусеничная?

          Джипы с серьёзным бронированием.
          Забыли или не знали?
          Юрий из Волгограда
          1. активатор Сегодня, 14:56
            Цитата: Юрий из Волгограда
            Джипы с серьёзным бронированием.
            Забыли или не знали?

            Эти с бронированием ,что ли?
            И противоминная защита есть? конструктора оборонки парятся разрабатывают мрапы и прочее ,а тоета в стандартной комплектации предлагает.
            активатор
            1. Юрий из Волгограда Сегодня, 15:10
              Вообщето у них есть бронированные авто и внешне формы от бронирования не меняются.
              Давайте дождемся подробностей и все точно узнаем без гаданий.
              Юрий из Волгограда
    7. УВБ Сегодня, 14:15
      Цитата: Александр романов
      Прекрасная новость,глядишь прозреют.

      И не жаль ничуть!
      УВБ
      1. iliitchitch Сегодня, 14:20
        Цитата: УВБ
        не жаль ничуть!


        Что-то много в мире белых касок развелось .
        iliitchitch
    8. vovanpain Сегодня, 14:19
      Цитата: Александр романов
      Прекрасная новость,глядишь прозреют.

      Саша они прозреют наверное только при встрече вот с такими полицйскими. : what
      vovanpain
      1. василий50 Сегодня, 14:42
        Очень рад что не у одного меня *чуство* что *так им и надо*, в связи с сообщением про подрыв машины и про смерть и ранение *обсешника*. Среди них порядочных людей нет, пусть на себе испытают прелести вероломства.
        Насмотрелся на них на Кавказе, и на то как они вывозили боевиков с оружием, прикрываясь статусом *обсе*.
        василий50
  2. ЧитаюНовости Сегодня, 13:45
    А что они себе думали, что там в игрушки играются?
    ЧитаюНовости
  3. svp67 Сегодня, 13:47
    Один наблюдатель погиб и еще один получил ранения в результате подрыва автомобиля ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе,
    Грешно конечно, но удивлен, что они ЭТО ЗАМЕТИЛИ. А так, конечно соболезную семье погибшего. Вот и до них война дошла.
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:52
      Присоединяюсь к соболезнованиям . А вот дошла ли война до их серого вещества или слепоглухота неизлечима - покажет развитие событий . Да и вариант с обвинениями бойцов народных республик не исключён ...
      bouncyhunter
      1. Юрий из Волгограда Сегодня, 14:45
        Цитата: bouncyhunter
        вариант с обвинениями бойцов народных республик не исключён ...

        А я почему-то уверен, что версия будет приоритетной.
        Возможно с новым обострением в ЛРН и новыми санкциями для России.
        Юрий из Волгограда
      2. vovanpain Сегодня, 15:03
        Цитата: bouncyhunter
        Да и вариант с обвинениями бойцов народных республик не исключён ...

        Не только не исключен,он будет приорететным и естественно и Россию приплетут. yes
        Цитата: Юрий из Волгограда
        Возможно с новым обострением в ЛРН и новыми санкциями для России.

        Юрий не возможно,а скорей всего так и будет.Не хочу загадывать,случайный или нет подрыв.но больно все на руку Порошенке с хунтятами,на Западе давно уже не обращают внимания на вопли о гибели укрокарателей,проблемы индейцев шерифа не волнуют,а тут погибают люди шерифа,хоть и пешки и говорящие головы,но это люди шерифа,алкаш со своими прихвостнями валят все на злых "сепаров" и лично их предводителя Путина и предлог для широкомасштабного наступления на Донецк и Луганск готов,а Запад воет и накидывается на Россию естественно с лаем и воплями.Прогнозы дело конечно не благодарное,но другого к сожалению эти три года не видел.Всем с уважением Коллеги! hi
        vovanpain
  4. volodya Сегодня, 13:47
    Может теперь слепоглухонемые что то увидят !
    volodya
    1. kepmor Сегодня, 14:11
      а как они могут "видеть"?...они же слепы "по определению"...да и инструкции не позволяют "слышать и видеть"...не для этого их туда отправляли...
      kepmor
    2. samoletil18 Сегодня, 14:21
      Цитата: volodya
      Может теперь слепоглухонемые что то увидят !

      Ага, разгул террозма со стороны ЛДНР и руку Кремля.
      samoletil18
  5. Сергей Кранов Сегодня, 13:48
    Положение на фронте обостряется и к праздникак укропы могут начать серьезную войну.Всем,кому интересно узнать истинное положение дел,советую посмотреть интернет-конференцию А.Ходаковского в Ю-Тюбе от 20.04.17. Там инфо не для ТВ.Жонам лучше не слушать/не из-за мата/,чтобы не паниковали.
    Сергей Кранов
    1. sabakina Сегодня, 14:18
      Сергей ака Владыка утверждает, что в конце мая всё изменится.
      sabakina
      1. Ст.пропорщик Сегодня, 15:05
        ДНР Захарченко того же мнения.
        Ст.пропорщик
  6. KelWin Сегодня, 13:51
    Да фиг они прозреют, если только долбанет прям в Лондоне под попой... Щас очухаются и начнут орать, что РФ "не выполняет Минск"...
    KelWin
  7. Dart2027 Сегодня, 13:51
    Награда нашла героя.
    Dart2027
  8. savage1976 Сегодня, 13:55
    Дык сами ж себя подорвали, наверное не поделили кто из них сегодня будет сверху. Ценности то европейские. Хотят-взрываются, хотят -т...ся.
    savage1976
  9. К-50 Сегодня, 13:55
    Что-то укропитеки совсем берега потеряли!! belay
    Если они " комиссаров" в расход пускают, так кто их "грешки" покрывать будет? belay
    Так ведь и "одни против России" могут остаться!!! fool laughing
    К-50
  10. samarin1969 Сегодня, 13:56
    Интересно, кому заявят протест? По их логике непризнания ЛДНР все возмущения - в Киев! ....Их преступная слепота породила много крови.....не сочувствую.
    samarin1969
  11. Incvizitor Сегодня, 14:13
    Вот этих пособников фашизма ничуть не жаль. good
    А вообще нечего с кондиционерами разъезжать.
    Дедушка,а сколько ты убил людей за время войны?
    -Ни одного!
    -Тогда почему у тебя столько наград?
    -Я убивал фашистов!

    Пы Сы название говорящее
    в районе села Пришиб
    Incvizitor
  12. Altona Сегодня, 14:36
    Я так понял это первый этап "лечения".
    Altona
  13. koshmarik Сегодня, 14:38
    Цитата: СРЦ П-15
    Вполне возможно и так. Но скорее всего ОБСЕ "сделает ноги" из прифронтовой полосы и будет наблюдать за противостоянием из отелей.

    Они и до этого в основном, за редким исключением, отсиживались в отеле, сочиняя реляции о военных преступлениях ополченцев, а теперь их оттуда клещами не вытащишь. Оно и к лучшему меньше спама будет.
    koshmarik
  14. askort154 Сегодня, 14:43
    Включаем логику - кому это выгодно?

    1) ДНР, ЛНР - наказать ОБСЕ за "необъективность" ? Это ещё больше оттолкнёт их.
    2) СБУ - "убивает несколько зайцев" :
    - привлечь внимание западных СМИ, а значит и политиков ( начинающих "забывать Украину");
    - показать, что они воюют с " террористами" и Российским ГРУ.( след которых они "докажут");
    3) ЦРУ - подставить Россию, как с "химоружием" в Сирии. Россия поддерживает террор на Украине.
    4) Случайный наезд автомобиля на мину. Всё равно, будут раскручены варианты 2 и 3.
    askort154
  15. kefan Сегодня, 14:44
    Земля им стекловатой.
    kefan
  16. Вальцманюга Сегодня, 14:49
    Неожиданно а я уже решил что хорошие новости закончились . wassat
    Вальцманюга
  17. uporov65 Сегодня, 14:57
    ОБСЕ последние лет 10 использует политику двойных стандартов в отношении конфликтов, существующих на пространстве бывших республик СССР. Из инструмента создания неделимого общеевропейского пространства безопасности с едиными для всех принципами и правилами, ОБСЕ превратилось в средство обслуживания интересов отдельных государств и группировок. Другим недостатком ОБСЕ является отсутствие у нее формально международно-правового статуса, а следовательно, все ее решения не имеют юридической силы.
    uporov65
  18. ГСВГ 86-88 Сегодня, 15:07
    Весьма символично,что погибший-матрас...
    ГСВГ 86-88
  19. 72jora72 Сегодня, 15:08
    Цитата: ОТДЕЛ
    Цитата: Александр романов
    Прекрасная новость,глядишь прозреют.

    Романов , вы меня удивляете и самое интересно , я с вами согласен! И на душе праздник!
    Донаблюдались называется..! вот не жалко ни сколько этих склизких упырей..

    Таки да),я с Александром уже второй день подряд соглашаюсь.......исправляется человек))!
    72jora72
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