11:05 24 апреля

Проект стратегического бомбардировщика Т-4МС. Инфографика

В 1963 году военные СССР поставили задачу: создать стратегический авиационный ударно-разведывательный комплекс, который на дальностях до 7 тысяч километров сможет находить и уничтожать любые цели. В первую очередь это касалось авианосных группировок потенциального противника.

Т-4МС создавался по схеме «бесхвостки» с фюзеляжем и центральной частью крыла, которые были выполнены как единое целое. Кроме того, по интегральной части крыла крепились поворотные консоли. Продувки моделей этой компоновки в аэродинамических трубах ЦАГИ давали возможность реализации высоких значений аэродинамического качества, как на дозвуковых скоростях полета, так и на сверхзвуковых.

Однако при всех плюсах машина так и не ушла в серийное производство, поскольку «ОКБ Сухого» было загружено другими не менее важными правительственными заказами, в частности Су-27 и модернизацией фронтовых ударных самолетов Су-17М и Су-24. Переход «ОКБ Сухого» в «тяжелую» авиацию поставил бы все эти программы под угрозу.


Первоисточник: https://riafan.ru/


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Комментарии 2

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  1. Mystery12345 Сегодня, 08:05
    54 года проекту,а выглядит свежо...
    Mystery12345
  2. ССИ Сегодня, 09:03
    Прошу прощения у всех патриотов - это бред!!!!
    ССИ
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