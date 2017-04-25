Турбореактивный минный тральщик «Объект 604». Инфографика
На случай установки противником минно-взрывных заграждений войска нуждаются в различных средствах, позволяющих проделывать проходы для техники и пехоты. К настоящему времени был создано большое количество разнообразных систем для траления мин, использующих самые разные способы борьбы с заграждениями. Один из самых интересных методов удаления мин с пути наступающих войск предлагалось использовать в проекте турбореактивного минного тральщика «Объект 604».
«Объект 604» должен был строиться на шасси среднего танка Т-55, который уже достаточно хорошо был освоен советской армией к тому времени. Более того, на тот момент он отличался достаточно высокими характеристиками. Предполагалось удалить все ненужные агрегаты с имеющегося шасси, после этого ТМТ должен был получить два турбореактивных двигателя типа Р11Ф-300. Планировалось, что двигатели будут оснащены специальным сопловым устройством, которое обеспечивает травление, а также выброс грунта вместе минами за пределы проделываемого прохода.
Подробнее о минном тральщике «Объект 604» читайте здесь .
«Объект 604» должен был строиться на шасси среднего танка Т-55, который уже достаточно хорошо был освоен советской армией к тому времени. Более того, на тот момент он отличался достаточно высокими характеристиками. Предполагалось удалить все ненужные агрегаты с имеющегося шасси, после этого ТМТ должен был получить два турбореактивных двигателя типа Р11Ф-300. Планировалось, что двигатели будут оснащены специальным сопловым устройством, которое обеспечивает травление, а также выброс грунта вместе минами за пределы проделываемого прохода.
Подробнее о минном тральщике «Объект 604» читайте здесь .
Первоисточник: https://riafan.ru/
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