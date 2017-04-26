Корабельный зенитный артиллерийский комплекс MYRIAD. Инфографика

В середине 80-х страх перед новейшими советскими противокорабельными крылатыми ракетами «Вулкан», «Базальт» и «Гранит» достиг такого уровня, что почти все страны НАТО срочно озаботились созданием различных современных корабельных комплексов ПВО, способных отразить угрозу. И, если с дальней и средней зоной противовоздушной обороны особых проблем не наблюдалось — зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) НАТО отвечали самым последним требованиям, то в последнем рубеже обороны имелись весьма серьёзные прорехи.Кроме 20-мм. корабельного пушечного комплекса «Фаланкс» и 30-мм. «Голкипер» ответить на прорвавшиеся вплотную к кораблю ракеты было практически нечем. Однако и они не давали серьёзных гарантий на спасение корабля. «Фаланкс» и «Голкипер» качественно отставали от морских зенитных 30-мм. комплексов последнего рубежа «Кортик» и «Рой», принятых на вооружение в СССР. Одной из стран, которой удалось максимально близко приблизиться к советскому зенитному комплексу ближнего радиуса действия, оказалась Италия.В проектировании собственного комплекса итальянцы пошли по пути создания сверхскорострельной спаренной артиллерийской системы малого калибра, технологически повторяющей советский «Кортик» и «Рой». Малогабаритная установка, разработанная компанией OTO-Breda получила название MYRIAD.