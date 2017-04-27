08:52 27 апреля

Пистолет-пулемёт ПП-2000. Инфографика

ПП-2000 — российский 9-мм пистолет-пулемёт, разработанный коллективом конструкторов тульского КБ приборостроения под руководством В.П. Грязева и А.Г. Шипунова.

ПП-2000 позиционируется как оружие для подразделений правоохранительных органов, действующих в городских условиях, а также как личное оружие самообороны для отдельных категорий военнослужащих.


Первоисточник: http://infreactor.org/


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