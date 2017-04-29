Проект палубного самолёта радиолокационного дозора Як-44. Инфографика

Як-44 — проект палубного самолёта радиолокационного дозора, наведения и управления (РЛДНУ/ДРЛОиУ), радиоэлектронного противодействия (РЭБ).Разработан в ОКБ им. А. С. Яковлева в середине 1970-х годов. Прообразом самолёта Як-44 (Як-44РЛД) был выбран американский E-2 «Хокай». Базирование самолёта предполагалось на атомном авианосце проекта 1143.7 «Ульяновск». Из-за трудностей в разработке бортовой аппаратуры был построен только макет Як-44. В 1993 году финансирование было прекращено, а работы заморожены из-за отмены строительства авианосца, с которого возможно было бы использование машины.