10:45 30 апреля

Авиационный комплекс огневой поддержки Ил-114 ТОП. Инфографика

В начале девяностых годов ОКБ Ильюшина приступила к разработке авиационного комплекса огневой поддержки на базе Ил-114Т. Самолет модифицировали под две пушки установленных под фюзеляжем по оси симметрии самолета. Обе пушки устанавливались на подвесные турели с подвижностью в пределах 90 градусов от продольной оси фюзеляжа в право и влево в горизонтальной и вертикальной плоскости. Самолет получит обозначение Ил-114 ТОП.



Несмотря на явную перспективность Ильюшинского "ганшипа", все работы по самолёту были свернуты. Распад СССР не позволил выделять дополнительные средства на постройку и испытания первого советского ганшипа. Более того, «шоковая терапия» в экономике только что образованной страны не позволила наладить серийное производство линейки самолётов на базе Ил-114. Даже базовая, пассажирская версия ильюшинского самолёта оказалась построенной всего в нескольких лётных экземплярах, чего уж говорить о проектируемом на его базе "ганшипе".


Первоисточник: http://infreactor.org/


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Комментарии 7

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  1. svp67 Сегодня, 08:18
    Странный выбор оружия и если выбор автоматической 30 мм 2А42 еще понимаю, то 120мм 2С23 "НОНА" вызывает вопросы. Снаряд этой пушки имеет низкую скорость и хорош для навесной стрельбы, но вот для стрельбы с воздушного судна, да в движении... Не уверен в правильности выбора. Может стоило бы рассмотреть применение качающейся части зенитки 57-мм С-60?
    svp67
    1. Владимирец Сегодня, 08:27
      Цитата: svp67
      Странный выбор оружия

      А сам выбор самолета не странный? request Чего только на 114-й не пытались запихать, чтобы в серию пошел.
      Владимирец
      1. svp67 Сегодня, 08:30
        Цитата: Владимирец
        А сам выбор самолета не странный?

        Выбор? Нет не сильно, в 90-х эта машина только становилась на крыло и был очень перспективной, так что не очень удивляет. И так понимаю, что при удачном воплощении данного проекта, в подобные "зубастики", при необходимости, превращали бы и иные самолеты
        svp67
    2. Брови Брежнева Сегодня, 09:24
      Я тоже согласен по поводу арт. части от 57мм зенитки. А 2с23 стреляет минами, как Вы сказали низкая скорось и навесная стрельба, а так же арт. снарядами 3ОФ49
      Брови Брежнева
  2. Комментарий был удален.
  3. MaksoMelan Сегодня, 09:04
    Я так понял что такой американский аналог сделали от безысходности. Самолёт не было куда приткнуть. А наши тоже по той же схеме?
    MaksoMelan
    1. svp67 Сегодня, 09:47
      Цитата: MaksoMelan
      Я так понял что такой американский аналог сделали от безысходности. Самолёт не было куда приткнуть. А наши тоже по той же схеме?

      А знаете,, он бы не оказался лишним и в Чечне и в борьбе с наркотрафиком в среднеазиатских Республиках, где наши погранцы его останавливали
      svp67
  4. Бензорез Сегодня, 09:47
    "Несмотря на явную перспективность Ильюшинского "ганшипа", все работы по самолёту были свернуты. Распад СССР не позволил выделять дополнительные средства на постройку и испытания первого советского ганшипа."
    А оно надо? Закос под С-130 с пушками. Никогда не понимал его целесообразности. no
    Бензорез
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