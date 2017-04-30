Авиационный комплекс огневой поддержки Ил-114 ТОП. Инфографика

В начале девяностых годов ОКБ Ильюшина приступила к разработке авиационного комплекса огневой поддержки на базе Ил-114Т. Самолет модифицировали под две пушки установленных под фюзеляжем по оси симметрии самолета. Обе пушки устанавливались на подвесные турели с подвижностью в пределах 90 градусов от продольной оси фюзеляжа в право и влево в горизонтальной и вертикальной плоскости. Самолет получит обозначение Ил-114 ТОП.Несмотря на явную перспективность Ильюшинского "ганшипа", все работы по самолёту были свернуты. Распад СССР не позволил выделять дополнительные средства на постройку и испытания первого советского ганшипа. Более того, «шоковая терапия» в экономике только что образованной страны не позволила наладить серийное производство линейки самолётов на базе Ил-114. Даже базовая, пассажирская версия ильюшинского самолёта оказалась построенной всего в нескольких лётных экземплярах, чего уж говорить о проектируемом на его базе "ганшипе".