«Реактивная» мина М-225. Инфографика

М-225 — российский инженерный боеприпас для поражения живой силы и легкобронированной техники. Имеет кассетную боевую часть. Применяется против групповых целей, таких как наступающая при поддержке легкобронированной техники пехота, артиллерийские подразделения на марше, в местах привалов. Принципиально новый образец управляемой мины.При поступлении с пульта управления команды на взрыв, срабатывает пиропатрон, сбрасывающий маскировочный слой грунта и крышку мины. Затем запускается ракетный двигатель, кассетная боевая часть поднимается на высоту 45-60 метров, после чего из кассеты, на расстояние 85-95 метров, пиропатронами выбрасываются суббоеприпасы в количестве 40 штук.