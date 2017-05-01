12:02 01 мая

«Реактивная» мина М-225. Инфографика

М-225 — российский инженерный боеприпас для поражения живой силы и легкобронированной техники. Имеет кассетную боевую часть. Применяется против групповых целей, таких как наступающая при поддержке легкобронированной техники пехота, артиллерийские подразделения на марше, в местах привалов. Принципиально новый образец управляемой мины.

При поступлении с пульта управления команды на взрыв, срабатывает пиропатрон, сбрасывающий маскировочный слой грунта и крышку мины. Затем запускается ракетный двигатель, кассетная боевая часть поднимается на высоту 45-60 метров, после чего из кассеты, на расстояние 85-95 метров, пиропатронами выбрасываются суббоеприпасы в количестве 40 штук.


Первоисточник: http://infreactor.org/


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Комментарии 4

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  1. svp67 Сегодня, 08:09
    Затем запускается ракетный двигатель, кассетная боевая часть поднимается на высоту 45-60 метров, после чего из кассеты, на расстояние 85-95 метров, пиропатронами выбрасываются суббоеприпасы в количестве 40 штук.
    Серьезный боеприпас, так понимаю развитие "Охоты". Не очень то позавидуешь тем кто с ним познакомится, близко...
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:04
      Цитата: svp67
      Не очень то позавидуешь тем кто с ним познакомится, близко...

      Своими впечатлениями они смогут поделиться только через медиума .
      bouncyhunter
  2. APASUS Сегодня, 09:09
    Вот бы посмотреть реальные испытания .Похоже пару тройку таких боеприпасов установить на прорыв и наступающие очень будут удивлены.
    APASUS
  3. Nikolaevich I Сегодня, 11:20
    К сожалению, М-225 не изменила "свою сущность" за несколько лет.А ведь на "базе" М-225 можно было бы "придумать" не одну модификацию различной функциональности ! Видимо ,основная причина "одиночества" М-225 в том,что сей девайс не принят на вооружение ВС РФ...
    Nikolaevich I
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