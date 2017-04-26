Конец американского блицкрига

Американское стратегическое планирование славится прагматичностью и желанием бесконечно повторять доказавшие свою эффективность схемы. США "выиграли" XX век, поскольку стали главным бенефициаром Второй мировой войны. В условиях системного кризиса глобальной экономики и потенциального кризиса однополярного мира в начале XXI века, Вашингтон пошел на повторение схемы, хотя форма ее реализации значительно отличалась.