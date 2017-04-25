14:20 25 апреля

Выстрел из переполненного дробью ружья

Мэтт с "Разрушительного ранчо" решил проверить, что будет с помповым ружьем, если его ствол забить дробью под завязку.




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Комментарии 2

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  1. Mystery12345 Сегодня, 12:38
    Мэтт с "Разрушительного ранчо" решил проверить, что будет с помповым ружьем, если его ствол забить дробью под завязку.
    нет покоя има нутым... fool
    Mystery12345
  2. Владимирец Сегодня, 13:06
    Эксперимент из серии" "что будет, если голой задницей упасть на гвоздь, торчащий из доски", то есть, с предсказуемым результатом. yes
    Владимирец
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