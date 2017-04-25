Выстрел из переполненного дробью ружья Сегодня, 12:00 Мэтт с "Разрушительного ранчо" решил проверить, что будет с помповым ружьем, если его ствол забить дробью под завязку. 1 Как поведут себя трассирующие пули в микроволновке? "Прокаченный" соревновательный дробовик Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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