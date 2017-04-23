ЛНР: украинские силовики обстреливают место подрыва машины ОБСЕ
В мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине уточнили, что из 6-ти членов патруля в результате подрыва автомобиля получили ранения 2 наблюдателя, еще один скончался на месте, передает РИА Новости .
«(В воскресенье патруль) был вовлечен в серьезный инцидент во время патрулирования в районе населенного пункта Пришиб в Луганской области, неподконтрольного правительству. В результате этого инцидента один патрульный скончался, а двое были доставлены в больницу для дальнейшего обследования», – говорится в сообщении СММ.
Раненые «доставлены в больницу Луганска, где им будет оказана вся необходимая помощь», подтвердили в Минздраве ЛНР.
По словам представителя Луганской республики Владислава Дейнего, в настоящее время ВСУ ведут обстрел территории, прилегающий к месту подрыва автомобиля ОБСЕ.
На месте происшествия в данный момент работает оперативно-следственная группа из числа сотрудников генеральной прокуратуры, министерства госбезопасности и МВД республики.
В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник выразил мнение, что ВСУ подорвали автомобиль, чтобы вновь «поднять на международном уровне вопрос о введении в Донбасс вооруженной международной миссии».
«(В воскресенье патруль) был вовлечен в серьезный инцидент во время патрулирования в районе населенного пункта Пришиб в Луганской области, неподконтрольного правительству. В результате этого инцидента один патрульный скончался, а двое были доставлены в больницу для дальнейшего обследования», – говорится в сообщении СММ.
Раненые «доставлены в больницу Луганска, где им будет оказана вся необходимая помощь», подтвердили в Минздраве ЛНР.
По словам представителя Луганской республики Владислава Дейнего, в настоящее время ВСУ ведут обстрел территории, прилегающий к месту подрыва автомобиля ОБСЕ.
В непосредственной близости от места трагедии слышны разрывы снарядов. Их было уже порядка десяти. Таким образом украинская сторона мешает проведению следственных действий,сказал Дейнего агентству «Луганскинформцентр».
На месте происшествия в данный момент работает оперативно-следственная группа из числа сотрудников генеральной прокуратуры, министерства госбезопасности и МВД республики.
В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник выразил мнение, что ВСУ подорвали автомобиль, чтобы вновь «поднять на международном уровне вопрос о введении в Донбасс вооруженной международной миссии».
Подрыв автомобиля миссии ОБСЕ – беспрецедентный шаг со стороны вооруженных формирований Киева, цинично нарушающий иммунитет международных наблюдателей и попирающий нормы международного права. Эта провокация четко укладывается в давнее стремление Киева ввести вооруженную международную миссию, против чего однозначно выступают представители ЛНР и ДНР,сказал Мирошник.
Использованы фотографии: AFP
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