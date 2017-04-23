17:53 23 апреля

ЛНР: украинские силовики обстреливают место подрыва машины ОБСЕ

В мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине уточнили, что из 6-ти членов патруля в результате подрыва автомобиля получили ранения 2 наблюдателя, еще один скончался на месте, передает РИА Новости .



«(В воскресенье патруль) был вовлечен в серьезный инцидент во время патрулирования в районе населенного пункта Пришиб в Луганской области, неподконтрольного правительству. В результате этого инцидента один патрульный скончался, а двое были доставлены в больницу для дальнейшего обследования», – говорится в сообщении СММ.


Раненые «доставлены в больницу Луганска, где им будет оказана вся необходимая помощь», подтвердили в Минздраве ЛНР.

По словам представителя Луганской республики Владислава Дейнего, в настоящее время ВСУ ведут обстрел территории, прилегающий к месту подрыва автомобиля ОБСЕ.

В непосредственной близости от места трагедии слышны разрывы снарядов. Их было уже порядка десяти. Таким образом украинская сторона мешает проведению следственных действий,
сказал Дейнего агентству «Луганскинформцентр».

На месте происшествия в данный момент работает оперативно-следственная группа из числа сотрудников генеральной прокуратуры, министерства госбезопасности и МВД республики.

В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник выразил мнение, что ВСУ подорвали автомобиль, чтобы вновь «поднять на международном уровне вопрос о введении в Донбасс вооруженной международной миссии».

Подрыв автомобиля миссии ОБСЕ – беспрецедентный шаг со стороны вооруженных формирований Киева, цинично нарушающий иммунитет международных наблюдателей и попирающий нормы международного права. Эта провокация четко укладывается в давнее стремление Киева ввести вооруженную международную миссию, против чего однозначно выступают представители ЛНР и ДНР,
сказал Мирошник.

Использованы фотографии: AFP
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Комментарии 37

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  1. МПК105 Сегодня, 16:34
    Вот же-............Братья славяне,блин...
    МПК105
    1. Макаров Сегодня, 16:39
      побыдлее гопоты не нашлось?...не кошерная фотка...адидасов не видно
      Макаров
      1. МПК105 Сегодня, 16:44
        Ну простите,барин-не Масква...Уж РОССИЯ,однако...Простите,что своими неэуропейскими рожами мешаем вам розовый рассвет встречать в сонме демократии...Какие есть,господин хороший.
        МПК105
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:50
          МПК105
          Ну простите,барин-не Масква...Уж РОССИЯ,однако...Простите,что своими неэуропейскими рожами мешаем вам розовый рассвет встречать в сонме демократии...Какие есть,господин хороший.
          laughing laughing laughing
          Наблюдатель2014
          1. cniza Сегодня, 17:39
            Неужели скакуны думают , что правду удастся скрыть? Пора их выводить на чистую воду и в суд за нападение на ОБСЕ.
            cniza
      2. сибиралт Сегодня, 17:11
        Это они так зачищают места своего минирования, а по сути, улики.
        сибиралт
        1. Офицер запаса Сегодня, 17:15
          Цитата: сибиралт
          Это они так зачищают места своего минирования, а по сути, улики.


          Совершенно верно. Обстрел территории - уничтожение улик. Как и в случае о сбитым Боингом. Почерк тот же.
          Офицер запаса
    2. vovanpain Сегодня, 16:39
      Цитата: МПК105
      Вот же-............Братья славяне,блин...

      Леша,а чего "братан" с Украины больно расплющенный? fellow
      vovanpain
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:52
        Ответил за базар гнилой, не иначе! wassat
        Изгоняющий либероидов
      2. МПК105 Сегодня, 16:54
        Да у братана в стране-Какой он должен быть после такого,по-твоему... wink
        МПК105
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:16
          МПК105 "Коротко о ситуации в стране" Прямо как в анекдоте. laughing
          - Вы когда медведя увидите .Мажьтесь гуано и бегите.!
          -Так а где его взять?
          -Когда медведя увидите, гуано будет очень много.Поэтому мажьтесь и бегите.
          Наблюдатель2014
          1. МПК105 Сегодня, 17:21
            good laughing laughing laughing Так они уже измазались дальше некуда.Да вот,только...Сейчас я серьёзно-не бегут...И мы их не прогоним никак...И света в конце тоннеля не видать...Вот что,мягко выражаясь,не радует...3 года уже...
            МПК105
            1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:23
              МПК105
              Так они уже измазались дальше некуда.Да вот,только...Сейчас я серьёзно-не бегут..
              Наверное увязли feel bully
              Наблюдатель2014
    3. рич Сегодня, 17:19
      В пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, при подрыве которого один сотрудник миссии погиб и один получил ранение, отклонился от основного маршрута.
      рич
    4. Dagen Сегодня, 17:28
      Цитата: МПК105
      Вот же-............Братья славяне,блин...


      Нет, не подходит картинка. Подходит какая-нибудь картинка с провокацией, а механизм этой провокации очень похож на историю с MH17: и у самолёта, и у машины был изменён маршрут заранее, сама трагедия случилась около линии разграничения, но на территории народных республик.

      В США сейчас день только начинается, выйдет куча новостей про очередное зверство Путина на Донбассе. А попозже, уже завтра утром по Мск, мы услышим громогласные заявления от Трампа про то, что это нельзя больше терпеть, надо защищать американцев, и отправит в одностороннем порядке "миротворческие" войска. И будет добиваться поставок летального оружия на Украину...
      Dagen
  2. oleg-gr Сегодня, 16:34
    Как запричитали несчастные. Как жителей ЛДНР годами убивают, так это, что нормально?
    oleg-gr
    1. Владыка Ситх Сегодня, 16:44
      Видео к новости
      Владыка Ситх
      1. Zibelew Сегодня, 16:54
        Цитата: Владыка Ситх
        Видео к новости

        Интересно кому выгоден подрыв ОБСЕ-шников?
        Zibelew
      2. Аскет Сегодня, 17:10
        Цитата: Владыка Ситх
        Видео к новости

        Что -то Сладков подзадержался там,видимо что то назревает. Просто так таких военкоров как он или Поддубный держать долго не будут в одном месте
        Аскет
        1. Владыка Ситх Сегодня, 17:12
          Он у нас тут 1 апреля днюху еще отметил. Два месяца уже тут.
          Владыка Ситх
      3. sabakina Сегодня, 17:12
        Сергей, Ваш прогноз на конец мая остаётся в силе?
        sabakina
  3. Чёрный Сегодня, 16:34
    Следы заметают. Как и в истории со сбитым укровермахтом боингом, хотят таким образом воспрепятствовать работе следователей и уничтожить улики.
    Чёрный
    1. svp67 Сегодня, 16:36
      Цитата: Чёрный
      Следы замеьают

      А их кто то будет искать?
      svp67
      1. Чёрный Сегодня, 16:40
        Цитата: svp67
        Цитата: Чёрный
        Следы замеьают

        А их кто то будет искать?

        Там работают следователи ЛНР
        Чёрный
        1. svp67 Сегодня, 16:42
          Цитата: Чёрный
          Там работают следователи ЛНР

          То что. Беда, что их результат работы только для них и руководства ЛНР нужен
          svp67
          1. Чёрный Сегодня, 17:20
            Вот поэтому и обстреливают.
            Чёрный
    2. Комментарий был удален.
  4. Подрезчик Сегодня, 16:50
    Как долго они (миссия) не замечали нарушений со стороны ВСУ! Прозреют? Или скажут, что мина ЛНР? Он там наверху все видит и ставит знак равенства! А обстрел - попытка максимально уничтожить следы.
    Подрезчик
  5. Горный стрелок Сегодня, 16:50
    Круто заварилось. Теперь у ОБСЕ глазки прорежутся, или так и будет продолжаться.
    Горный стрелок
    1. Alekseits Сегодня, 16:57
      А откуда им взяться, глазкам-то? Если бы были, они давно бы уже все увидели.
      Alekseits
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:50
    Укроинские силовики -разве там есть такие?Там есть только вооруженные шайки, одни будто бы законные, другие сами по себе, третьи принадлежат миллианерам и миллиардерам укроины -короче, ничего законного в на укроины давно уже нету.
    Изгоняющий либероидов
  7. 113262а Сегодня, 16:59
    Ехал сегодня на кладбище,как раз видел эту колонну-спереди броневик,за ним легковая и три джипа. Перли на Бахмутку. В последний путь... Они у нас тут как коты живут-в Славянском отэле,жрут в ресторане Корона,офис -в торговом центре! Даже свадьбы играют! Человек триста с обслугой. Зарплата-десятка зеленью. Доигрались...Пока в городе спокойно.
    113262а
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:11
      113262а
      Зарплата-десятка зеленью. Доигрались..
      А что они хотели.Кругом кровь,нужда.А они ферзи дивные кайфуют.Вообще по барабану на это обсЁ negative
      Наблюдатель2014
    2. sabakina Сегодня, 17:16
      Они там чё, между собой женятся? belay А нам в Костроме на Радоницу погода не позволила съездить на кладбище. Сильный ветер, дождь с крупой.
      sabakina
  8. Аскет Сегодня, 17:07
    в районе населенного пункта Пришиб

    Вот их и пришибли
    Аскет
  9. Монархист Сегодня, 17:36
    Цитата: vovanpain
    Цитата: МПК105
    Вот же-............Братья славяне,блин...

    Леша,а чего "братан" с Украины больно расплющенный? fellow

    В"пятак"схлопотал
    Монархист
  10. German Titov Сегодня, 17:44
    Цитата: sabakina
    Сергей, Ваш прогноз на конец мая остаётся в силе?

    Вполне возможно и конец апреля. Где-то к этому идет.
    German Titov
  11. German Titov Сегодня, 17:48
    Цитата: vovanpain
    Цитата: МПК105
    Вот же-............Братья славяне,блин...

    Леша,а чего "братан" с Украины больно расплющенный? fellow

    Не в том месте СУГС прокричал.
    German Titov
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