ЛНР: украинские силовики обстреливают место подрыва машины ОБСЕ

В непосредственной близости от места трагедии слышны разрывы снарядов. Их было уже порядка десяти. Таким образом украинская сторона мешает проведению следственных действий,

Подрыв автомобиля миссии ОБСЕ – беспрецедентный шаг со стороны вооруженных формирований Киева, цинично нарушающий иммунитет международных наблюдателей и попирающий нормы международного права. Эта провокация четко укладывается в давнее стремление Киева ввести вооруженную международную миссию, против чего однозначно выступают представители ЛНР и ДНР,