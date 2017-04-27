Топим каркасную AR-15 за 2000 баксов Сегодня, 12:00 Мэтт с "Разрушительного ранчо" признается в страшной тайне и играется со своей новой AR-15 соревновательного типа. Которая напоминает дуршлаг. А потом... винтовка принимает водные процедуры. 1 "Прокаченный" соревновательный дробовик Снайперская винтовка Blaser R93 LRS-2 / Blaser Tactical-2 (Германия) Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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