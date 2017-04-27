13:45 27 апреля

Топим каркасную AR-15 за 2000 баксов

Мэтт с "Разрушительного ранчо" признается в страшной тайне и играется со своей новой AR-15 соревновательного типа. Которая напоминает дуршлаг. А потом... винтовка принимает водные процедуры.




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Комментарии 1

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:42
    2000 баксов топим и издеваемся на оружием...зачем это... what
    Тот же ЛЕХА
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