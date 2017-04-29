09:33 29 апреля

Мурка по-американски: крупнокалиберный пневмат

Мэтт с "Разрушительного ранчо" тестирует пневматику в супер-папском калибре поистине американских масштабов.




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