Первые две ДЭПЛ проекта 636.3 будут переданы Тихоокеанскому флоту в 2019 году
Две первые большие дизель-электрические подлодки проекта 636.3 войдут в состав ТОФ в 2019 году, передает РИА Новости сообщение главкома ВМФ Владимира Королева.
Королев добавил, что на «Адмиралтейских верфях» в стадии достройки находятся «еще две подлодки типа Лада" – "Кронштадт" и "Великие Луки"».
Напомним, проект 636.3 для ВМФ РФ был разработан на основе опыта создания, строительства и эксплуатации экспортных подводных лодок проектов 636, 636М и 636.1 «Варшавянка».
Основное отличие лодок проекта 636.3 для ВМФ России является их оснащение ракетным комплексом «Калибр-ПЛ». Так же на этих лодках внедрены новшества, отработанные на экспортных заказах для ВМФ Индии, Китая и Вьетнама.
Головная ДЭПЛ 636.3 («Новороссийск») была заложена на ОАО «Адмиралтейские верфи» в августе 2010 г. В 2014-ом она была принята в состав ВМФ и после прохождения опытной эксплуатации в глубоководных полигонах Северного флота прибыла к месту основного базирования на Новороссийскую военно-морскую базу ЧФ.
Уже с июля этого года предприятие («Адмиралтейские верфи») начнет строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для ТОФ. Первые две подводные лодки будут названы "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский". Планируем их принять в состав ВМФ уже в 2019 году,сказа главком в интервью газете «Красная звезда».
Королев добавил, что на «Адмиралтейских верфях» в стадии достройки находятся «еще две подлодки типа Лада" – "Кронштадт" и "Великие Луки"».
Уверен, что они будут успешно достроены. А все лучшие достижения, реализованные в строительстве этих подводных лодок, будут воплощены при проектировании и строительстве ДЭПЛ пятого поколения,отметил адмирал.
Напомним, проект 636.3 для ВМФ РФ был разработан на основе опыта создания, строительства и эксплуатации экспортных подводных лодок проектов 636, 636М и 636.1 «Варшавянка».
Основное отличие лодок проекта 636.3 для ВМФ России является их оснащение ракетным комплексом «Калибр-ПЛ». Так же на этих лодках внедрены новшества, отработанные на экспортных заказах для ВМФ Индии, Китая и Вьетнама.
Головная ДЭПЛ 636.3 («Новороссийск») была заложена на ОАО «Адмиралтейские верфи» в августе 2010 г. В 2014-ом она была принята в состав ВМФ и после прохождения опытной эксплуатации в глубоководных полигонах Северного флота прибыла к месту основного базирования на Новороссийскую военно-морскую базу ЧФ.
Использованы фотографии: ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти