Первые две ДЭПЛ проекта 636.3 будут переданы Тихоокеанскому флоту в 2019 году

Уже с июля этого года предприятие («Адмиралтейские верфи») начнет строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для ТОФ. Первые две подводные лодки будут названы "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский". Планируем их принять в состав ВМФ уже в 2019 году,

Уверен, что они будут успешно достроены. А все лучшие достижения, реализованные в строительстве этих подводных лодок, будут воплощены при проектировании и строительстве ДЭПЛ пятого поколения,