17:53 23 апреля

Первые две ДЭПЛ проекта 636.3 будут переданы Тихоокеанскому флоту в 2019 году

Две первые большие дизель-электрические подлодки проекта 636.3 войдут в состав ТОФ в 2019 году, передает РИА Новости сообщение главкома ВМФ Владимира Королева.



Уже с июля этого года предприятие («Адмиралтейские верфи») начнет строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для ТОФ. Первые две подводные лодки будут названы "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский". Планируем их принять в состав ВМФ уже в 2019 году,
сказа главком в интервью газете «Красная звезда».


Королев добавил, что на «Адмиралтейских верфях» в стадии достройки находятся «еще две подлодки типа Лада" – "Кронштадт" и "Великие Луки"».

Уверен, что они будут успешно достроены. А все лучшие достижения, реализованные в строительстве этих подводных лодок, будут воплощены при проектировании и строительстве ДЭПЛ пятого поколения,
отметил адмирал.

Напомним, проект 636.3 для ВМФ РФ был разработан на основе опыта создания, строительства и эксплуатации экспортных подводных лодок проектов 636, 636М и 636.1 «Варшавянка».

Основное отличие лодок проекта 636.3 для ВМФ России является их оснащение ракетным комплексом «Калибр-ПЛ». Так же на этих лодках внедрены новшества, отработанные на экспортных заказах для ВМФ Индии, Китая и Вьетнама.

Головная ДЭПЛ 636.3 («Новороссийск») была заложена на ОАО «Адмиралтейские верфи» в августе 2010 г. В 2014-ом она была принята в состав ВМФ и после прохождения опытной эксплуатации в глубоководных полигонах Северного флота прибыла к месту основного базирования на Новороссийскую военно-морскую базу ЧФ.


Использованы фотографии: ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"
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Комментарии 21

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  1. НЕКСУС Сегодня, 17:25

    Вот такой ответ soldier Не прибавить и не убавить!
    НЕКСУС
    1. oleg-gr Сегодня, 17:29
      Вот и до Тихоокеанского флота очередь дошла. Замечательно. Калибров там значительно прибавится. Япона-папы еще не прочитали новость? Что-то озабоченности еще не озвучены.
      oleg-gr
      1. Чёрный Сегодня, 17:35
        Япон-папам как бы не напроситься на япона-маму... laughing
        Чёрный
      2. cniza Сегодня, 17:35
        Душа радуется от таких новостей , наконец то мы наращиваем новые вооружения. Успехов.
        cniza
      3. g1v2 Сегодня, 17:38
        Япона-папа озабочены сейчас Кимом . Тч у них сейчас поближе проблемы.
        g1v2
        1. Зеленая Чукотка Сегодня, 17:49
          и про Курилы забыли!
          Зеленая Чукотка
    2. Чёрный Сегодня, 17:31
      ...Наш привет , мечтающим о японских Курилах smile
      Чёрный
      1. МПК105 Сегодня, 17:47
        Мужики...Вы как хотите-но меня подобные новости не радуют-бесят уже...Я уверен,мы спустим на-воду,к 19,к29,к 34,ну,в край-к 2097.Точно,...Вот введите в состав Флота,тогда и говорите...И мы порадуемся,и даже те,кто говорит,что Флот-слишком дорогая игрушка,а давайте мы лучше побольше ружей кремниевых наделаем вместо Кораблей дорогущщщих и никчёмных...
        МПК105
  2. киргиз Сегодня, 17:27
    Вроде ВНЭУ на них обещали
    киргиз
    1. Zibelew Сегодня, 17:46
      В перерывах между сдачей Варшавянок, Адмиралтейские верфи еще должны передать две Лады в 2017-2018 гг. Варшавянки вводить в строй будут по две, в 2019, 2020 и 2021 гг.
      Zibelew
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:36
    Чем лодок больше, тем лучше. Это даже и спорить не нужно Лишь бы сроки опять не передвегали, а построили вовремя, как и обещали.
    Изгоняющий либероидов
  4. Spartanez300 Сегодня, 17:36
    Тихоокеанский флот ждет эти и последующие корабли .
    Spartanez300
  5. Bronevick Сегодня, 17:39
    Адмиралтейские верфи не когда не подводили. Люди там работают ещё старой закалки, гвозди нашей Родины.
    Bronevick
  6. _Ugene_ Сегодня, 17:39
    Япона-папы еще не прочитали новость?

    Япон-папам как бы не напроситься на япона-маму...

    Посмотрите на количественный и качественный состав ВМФ Японии. Мы ему сможем противостоять разве что согнав все наши флота в Тихий океан, что невозможно. А уж наш ТОФ просто слёзы по сравнению с японским. И 2 подлодки тут ничего не решают, к сожалению.
    _Ugene_
    1. НЕКСУС Сегодня, 17:42
      Цитата: _Ugene_
      Посмотрите на количественный и качественный состав ВМФ Японии.

      Посмотрите на арсенал наш и самураев...например Ониксы и Калибры...я уж о Синеве с другого конца мира подарком не дай Бог прилетевшей не говорю ,которая сдует всю эту японскую мощь разом.
      НЕКСУС
      1. _Ugene_ Сегодня, 17:44
        Вот именно, только наше ядерное оружие позволяет нам сохранять суверенитет.
        _Ugene_
        1. НЕКСУС Сегодня, 17:46
          Цитата: _Ugene_
          Вот именно, только наше ядерное оружие позволяет нам сохранять суверенитет.

          Пока да...ЯО нам дает время перевооружиться,окрепнуть , усилить и обновить флоты. И не только флоты.
          НЕКСУС
          1. _Ugene_ Сегодня, 17:49
            Как бы мы не перевооружались, Россия это не СССР. Мы и близко не потянем тот объем, что тянул СССР для равноценного противостояния с НАТО. Так что ЯО и в будующем останется нашим гарантом независимости. Все остальное - для возможности применить это ЯО и мелких локальных конфликтов.
            _Ugene_
            1. НЕКСУС Сегодня, 17:53
              Цитата: _Ugene_
              Как бы мы не перевооружались, Россия это не СССР.

              И границы гораздо по протяженности меньше.
              Цитата: _Ugene_
              Мы и близко не потянем тот объем, что тянул СССР для равноценного противостояния с НАТО

              А зачем нам гнаться за НАТО? У СССР были в распоряжении ресурс и мощь 15 республик,и он мог тягаться с НАТО...нам то это зачем? Важно ,чтоб супостат понимал,что если заденет нас,огребет люлей,не совместимых с жизнью. А для этого не надо быть СССР,для этого надо быть сильным государством.
              НЕКСУС
        2. svp67 Сегодня, 17:47
          Цитата: _Ugene_
          Вот именно, только наше ядерное оружие позволяет нам сохранять суверенитет.

          Увы, но ЯО это только ПОМОГАЕТ делать. Так как к нему требуется еще и ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ и только тогда можно говорить о каком то суверенетете
          svp67
  7. senima56 Сегодня, 17:45
    В статье смущает слово "БОЛЬШИЕ". С чего бы вдруг лодка 636.3 проекта, стала "большой"?!
    senima56
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