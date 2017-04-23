На подступах к Ракке курдские отряды уничтожили более 80 боевиков

Пять дней назад, несмотря на военные действия, наши бойцы навели понтонный мост через водный канал между населенными пунктами Умм-Тенек и Кабаш, что позволило открыть безопасный коридор для выхода мирного населения. Им воспользовалось 10 тыс. жителей, которые эвакуированы в безопасные зоны,

Отряды «Сил демократической коалиции» (СДС) продолжают наступление на город Ракка, где находится главный форпост группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), передает ТАСС сообщение официального представителя СДС Джихан Шейх-Ахмед.По ее словам, «за истекшие 12 дней с начала четвертого этапа операции под кодовым названием "Гнев Евфрата" курдские бойцы (составляют костяк СДС), уничтожили 84 наемника в рядах ИГ, включая полевого командира Абу Сумейя».Поддержку с воздуха курдским формированиям оказывает авиация западной коалиции во главе с США. К настоящему времени силы СДС на подступах к «столице» террористов освободили более 20 селений и ферм.рассказала представитель СДС.По ее данным, сейчас основные боевые действия «развернулись в долине Вади-Джалляб к северу от Ракки (520 км от Дамаска)». На восточном фронте курдские отряды штурмуют высоты Джебель-Шаер, на западном – селение Муазила.