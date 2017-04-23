20:13 23 апреля

На подступах к Ракке курдские отряды уничтожили более 80 боевиков

Отряды «Сил демократической коалиции» (СДС) продолжают наступление на город Ракка, где находится главный форпост группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), передает ТАСС сообщение официального представителя СДС Джихан Шейх-Ахмед.



По ее словам, «за истекшие 12 дней с начала четвертого этапа операции под кодовым названием "Гнев Евфрата" курдские бойцы (составляют костяк СДС), уничтожили 84 наемника в рядах ИГ, включая полевого командира Абу Сумейя».


Поддержку с воздуха курдским формированиям оказывает авиация западной коалиции во главе с США. К настоящему времени силы СДС на подступах к «столице» террористов освободили более 20 селений и ферм.

Пять дней назад, несмотря на военные действия, наши бойцы навели понтонный мост через водный канал между населенными пунктами Умм-Тенек и Кабаш, что позволило открыть безопасный коридор для выхода мирного населения. Им воспользовалось 10 тыс. жителей, которые эвакуированы в безопасные зоны,
рассказала представитель СДС.

По ее данным, сейчас основные боевые действия «развернулись в долине Вади-Джалляб к северу от Ракки (520 км от Дамаска)». На восточном фронте курдские отряды штурмуют высоты Джебель-Шаер, на западном – селение Муазила.

Использованы фотографии: ФАН / Дмитрий Жаворонков
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Комментарии 12

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  1. Монос Сегодня, 19:14
    У гурий сегодня праздник.
    Монос
    1. DMB_95 Сегодня, 19:19
      Цитата: Монос
      У гурий сегодня праздник.

      Скорее - "субботник" . Очередной .
      DMB_95
      1. Чёрный Сегодня, 19:40
        Цитата: DMB_95
        Цитата: Монос
        У гурий сегодня праздник.

        Скорее - "субботник" . Очередной .

        Гурий на всех не хватает...тех , кому гурия не достанеься, будут жарить черти wassat
        Чёрный
    2. МПК105 Сегодня, 19:22
      Курды-там нет уже правительства игиловского,недавно писали только здесь-Большой Брат передислоцировал их куда-то...Зря штурмуете-"их нет у меня там"-официальное заявление мо сша.... wink
      МПК105
      1. сибиралт Сегодня, 19:39
        Игиловцы, вроде как, перекочевали в Дейр эз Зор.
        сибиралт
        1. sabakina Сегодня, 19:47
          Штурм на профессиональную камеру никто не отменял.
          sabakina
      2. рич Сегодня, 19:56
        Молодцы курды.
        А вот хотелось бы других борцов с ИГ послушать про их успехи. Из Израиля. Хотелось бы конкретики, а не общих фраз, типа : - "Сегодня Израиль, Египет, Иордания, страны Персидского залива борятся с террористами Игил"
        рич
  2. garnik Сегодня, 19:21
    Кто даст им гарантию на автономию за тех они будут биться.Можно много плохого про них написать ,но то что они хорошие воины это от них не отнять.
    garnik
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:48
      Вы с ними вместе в бой ходили? belay
      Изгоняющий либероидов
      1. garnik Сегодня, 20:04
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Вы с ними вместе в бой ходили? belay

        Я с ними рядом жил ,иногда книжки читаю и телевизор смотрю.
        garnik
      2. рич Сегодня, 20:05
        Изгоняющий либероидов: Вы с ними вместе в бой ходили?

        А вы, что боевые закрываете и деньги выдаете?
        Судя по нику, предки garnik не раз в бой ходили против курдов,так что он знает что говорит. ИМХО
        рич
  3. Подрезчик Сегодня, 20:10
    Освобождены более 20-ти селений и ферм. А сколько сирийская армия при поддержке российских ВКС? Вояки они может и ничего, а вот "коалиция" их поддерживающая .....не буду называть, опять бан влепят!!!
    Подрезчик
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